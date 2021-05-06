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6 мая в зоне ООС погиб воин 93-й ОМБр Дмитрий Товчигречка. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

6 мая в районе проведения операции Объединенных сил в результате вражеского обстрела погиб механик-водитель механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ старший солдат Дмитрий Товчигречка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 93-й ОМБр.

6 мая в зоне ООС погиб воин 93-й ОМБр Дмитрий Товчигречка 01

Боей погиб в результате огня оккупантов из РПГ и стрелкового оружия по позициям бригады в Донецкой области. Множественные осколочные ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Дмитрию было 37 лет. Он жил в Кривом Роге, имел среднее специальное образование. Был призван на службу в январе 2021 года. Для него это была первая ротация.

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У воина остались жена и двое маленьких детей.

6 мая в зоне ООС погиб воин 93-й ОМБр Дмитрий Товчигречка 02

Автор: Володимир Янченко
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