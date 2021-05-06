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Одесская область (3103) пограничники (1466) ГБР (2540)

Гибель пограничника под Одессой расследуют по статье "небрежное отношение к военной службе", - ГБР

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Гибель пограничника под Одессой расследуют по статье

Гибель пограничника в Одесской области, тело которого было найдено 6 мая, расследуется по статье небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях особого периода. Следствием назначены экспертизы и устанавливаются лица, ответственные за техническое состояние лодки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

В ГБР отметили, что досудебное расследование проводят сотрудники территориального управления в Николаеве. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 425 УК Украины - небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях особого периода.

Проводятся следственные действия, в ходе которых устанавливаются лица, ответственные за эксплуатацию лодки и ее техническое состояние, а также за проведение соответствующих инструктажей. Назначен ряд экспертиз.

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Напомним, вечером 5 мая стало известно, что при патрулировании границы на озере Тудоров в Одесской области перевернулась моторная лодка с четырьмя пограничниками. Троим удалось спастись. Все получили переохлаждение. У одного из военнослужащих - травма ног.

Еще один пограничник пропал без вести. Его тело нашли утром 6 мая в реке Турунчук в районе села Ясько. Погибшим оказался майор Константин Коняев.

Автор: Роман Свиридович
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Ну а для чего ж у нас ГБР создавалось.
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06.05.2021 21:19 Ответить
Только теперь вшестером на той же лодке на следственный экспиремент.
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06.05.2021 21:27 Ответить
99% рыбалка "удочкой в клеточку"......нерест как--никак
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06.05.2021 21:20 Ответить
4 человека в амуниции, Карл в одной лодке.
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06.05.2021 21:23 Ответить
А як там справа відносно Віслючка за загибель Журавля???)))
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06.05.2021 21:32 Ответить
Это сколько раз гугл-переводчиком прогнали для получения такой статьи?
Приглашаем вас с карликом Миллером ...
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06.05.2021 21:39 Ответить
Рятувальні жилети потрібно, перед тим як сісти в лодку, вдягати...
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06.05.2021 21:43 Ответить
Тудорове - озеро в Одеському районі Одеської області, лежить між річками Дністер і Турунчук. Довжина - приблизно 3 км, ширина - до 1,5 км. Загальна площа - 4,5 км². Глибина озера становить у середньому 1 м... Інша- Длина - 2.9 км. Средняя ширина - км, самый крупный - 1.5 км. средняя глубина - 0.7 м, максимальнвя - 1 м ? ЯК?!
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07.05.2021 08:10 Ответить
та отримав він лодкою по голові і на том усе. лодку судить?
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07.05.2021 08:25 Ответить
 
 