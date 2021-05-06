Коррупция - это инструмент, который Россия использует для подрыва украинского суверенитета изнутри, - Блинкен
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Россия использует коррупцию, чтобы подорвать украинский суверенитет изнутри.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью американскому телеканалу MSNBC во время визита в Киев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украина имеет агрессию извне, со стороны России, но также и изнутри - с точки зрения коррупции, которая потенциально разъедает ее демократию, и олигархов, которые продвигают собственные интересы, а не интересы украинского народа. Коррупция - это инструмент, который Россия использует, пытаясь подорвать украинский суверенитет изнутри ", - отметил Блинкен.
По словам главы Госдепа, он детально обсудил с украинскими коллегами усилия Украины по реформированию. "Они сделали несколько хороших шагов, но есть и другие сферы, в которых нужен реальный прогресс, и они признают это", - отметил государственный секретарь. По его словам, корпоративное управление - одна из них.
"Следует также убедиться, что судебная система реформирована и что есть действительно независимый антикоррупционный орган, который мы помогали создать еще в 2015 году", - сказал Блинкен.
Пожалуйста, подождите...
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Якщо беня відслюнявив Зе $41лмн з виведених $5млрд з Привату - то за скільки беня домовиться з клованом за продаж України?
А корупцію подолають притримуючись того ж алгоритму: спочатку корупціонерів та крадіїв-держслужбовців оголосять олігархами, а потім їх мужньо здолають!
Нажаль у найвеличнішого випав суфлер з вуха і він не зміг це пояснити Блінкену. Тому доведеться чекати наступних зустрічей.
Уважно перечитай мій пост (можеш з тлумачним словником) і наведи мені ту фразу, де я хоча б натякаю на те, про що ти нафантазував.
Sich - Січ / Ukrainian Historical Music ( Kievan Rus Trap Production )
https://youtu.be/yfLA6PxK1wY
Но, если вспомнить, как за ЗЕ до выборов топила вся российская пропаганда...
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Вот тут Блинкен попал в десятку. Прав на все 100% и точнее не скажешь.
За останній рік показники України в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index - CPI) виросли на 3 бали. Із 33 балами зі 100 можливих ми отримали 117 місце зі 180 країн у списку СРІ.
Поруч із нами у рейтингу Єгипет, африканська Есватіні (Свазіленд), Непал, Сьєрра-Леоне та Замбія - всі ці країни так само у CPI-2020 набрали по 33 бали.
И, по законам военного времени ...
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