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коррупция (8384) Россия (91205) Блинкен (745)

Коррупция - это инструмент, который Россия использует для подрыва украинского суверенитета изнутри, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Коррупция - это инструмент, который Россия использует для подрыва украинского суверенитета изнутри, - Блинкен

Россия использует коррупцию, чтобы подорвать украинский суверенитет изнутри.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью американскому телеканалу MSNBC во время визита в Киев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина имеет агрессию извне, со стороны России, но также и изнутри - с точки зрения коррупции, которая потенциально разъедает ее демократию, и олигархов, которые продвигают собственные интересы, а не интересы украинского народа. Коррупция - это инструмент, который Россия использует, пытаясь подорвать украинский суверенитет изнутри ", - отметил Блинкен.

По словам главы Госдепа, он детально обсудил с украинскими коллегами усилия Украины по реформированию. "Они сделали несколько хороших шагов, но есть и другие сферы, в которых нужен реальный прогресс, и они признают это", - отметил государственный секретарь. По его словам, корпоративное управление - одна из них.

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"Следует также убедиться, что судебная система реформирована и что есть действительно независимый антикоррупционный орган, который мы помогали создать еще в 2015 году", - сказал Блинкен.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+11
Как же зечмо бекал и мекал сегодня -песня))))))
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06.05.2021 22:22
+10
И главный бенефициант бабушка Беня и его холуи
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06.05.2021 22:19
+9
Генератор случайных междометий. Рак сознания можно получить пытаясь разгадать смысл сказанного.
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06.05.2021 22:25
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"Следует также убедиться, что судебная система реформирована и что есть действительно независимый антикоррупционный орган, ..."

Коррупция - это инструмент, который Россия использует для подрыва украинского суверенитета изнутри, - Блинкен - Цензор.НЕТ 4629
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06.05.2021 22:12 Ответить
Наш найвеличніший сьогодні старанно розмахував тим органом, коли відбріхувався...
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06.05.2021 22:26 Ответить
При Зеленском, у самых богатых олигархов Украины состояния выросли за год в два раза. По данным рейтинга Forbes:
Состояние Рината Ахметова выросло за год в 2,7 раза: с $2,8 млрд до $7,6 млрд.
У Виктора Пинчука с $1,4 млрд до $2,5 млрд.
У Константина Жеваго с $1,1 млрд до $2,1 млрд.
У Игоря Коломойского $1 млрд до до $1,8 млрд
https://biz.censor.net/n3253164
Среди новых участников в списке Forbes оказался Виктор Медведчук. Его состояние журнал оценил в $620 млн.
https://biz.censor.net/n3263793
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07.05.2021 05:09 Ответить
....так получается по Блинкену все эти коррупционеры ахенты раши , тогда по законам военного времени можно сажать с полной конфискацией до десятого колена, и ведь в мире никто тогда не возбухнёт - подайте пример!!!))) Корупція - це інструмент, який Росія використовує для підриву українського суверенітету зсередини, - Блінкен - Цензор.НЕТ 1119
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07.05.2021 08:52 Ответить
И главный бенефициант бабушка Беня и его холуи
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06.05.2021 22:19 Ответить
Коррупция идёт от РПЦ московско ордынское КУМОВСТВО никакого отношения к духовному не имеет, всё духовное "родство" только ради выгоды, а там не за горами и предательство государства Украины..
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06.05.2021 22:20 Ответить
Корупція ,в ******** Україні ,це головна загроза суверенітету та соборності України !! Саме корупція і є головною зброєю в гібридній війні Росіі проти України !!!))
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06.05.2021 22:37 Ответить
Украинцы просто ленятся управлять своим государством, даже СМИ Украины относятся к еврейской общине и к группе представителей Московии
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06.05.2021 22:24 Ответить
Переважна частина населення в Україні з радістю грає в корупцію та інші правопорушення. Інколи здається що більшість населення України (73%) мріють бути у складі рашки, та поки рашка грається в "величие" красти у кацапів та відгодовувати свого, власного кобанчика.
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06.05.2021 22:39 Ответить
Для кацапів свинина табу,канібалізм- адін нарот
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06.05.2021 22:53 Ответить
Блинкен говорит в самую точку!
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06.05.2021 22:21 Ответить
Как же зечмо бекал и мекал сегодня -песня))))))
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06.05.2021 22:22 Ответить
Генератор случайных междометий. Рак сознания можно получить пытаясь разгадать смысл сказанного.
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06.05.2021 22:25 Ответить
Пародіст божьєй мілостью...
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06.05.2021 22:32 Ответить
тю, а беня, який готовий продатися ***** за $100млрд - це не корупція?
Якщо беня відслюнявив Зе $41лмн з виведених $5млрд з Привату - то за скільки беня домовиться з клованом за продаж України?
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06.05.2021 22:26 Ответить
Коррупция - это инструмент, который Россия использует для подрыва украинского суверенитета изнутри, - Блинкен - Цензор.НЕТ 5894
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06.05.2021 22:29 Ответить
Ніяких "обукраинившихся " євреїв,наполовину,начетверть,і тд небуло,нема і небуде,не меліть ,шановний,дурниць
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07.05.2021 07:24 Ответить
Блінкен просто не знає, що олігархів вже перемогли ще наприкінці 2019 року! Замість них вже лишились тільки "поважні бізнесмени" та "інвестиційні няні".
А корупцію подолають притримуючись того ж алгоритму: спочатку корупціонерів та крадіїв-держслужбовців оголосять олігархами, а потім їх мужньо здолають!
Нажаль у найвеличнішого випав суфлер з вуха і він не зміг це пояснити Блінкену. Тому доведеться чекати наступних зустрічей.
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06.05.2021 22:34 Ответить
Звичайно. А Порох - ні разу не олігарх )))
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06.05.2021 23:11 Ответить
а ти, як і кожен 73/43%зебіл, ні разу не грамотний, який нездатен встановити значення поняття "олігарх"
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06.05.2021 23:20 Ответить
Як ти, чума соєва, умудряєшся пахати тут в три зміни?
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06.05.2021 23:24 Ответить
Петя классный чувак.ОН нужен! Коррупция - это инструмент, который Россия использует для подрыва украинского суверенитета изнутри, - Блинкен - Цензор.НЕТ 7438
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06.05.2021 23:32 Ответить
Я десь виокремив Пороха з загалу? Чи тобі доплачують за кожну згадку про нього?
Уважно перечитай мій пост (можеш з тлумачним словником) і наведи мені ту фразу, де я хоча б натякаю на те, про що ти нафантазував.
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07.05.2021 10:58 Ответить
кумовство это страшный тормоз Украины и избавиться о него никто не знает как...где же столько сирот то набраться..?!...коррупция, это всего лишь производная от кумовства Коррупция - это инструмент, который Россия использует для подрыва украинского суверенитета изнутри, - Блинкен - Цензор.НЕТ 6310
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06.05.2021 22:39 Ответить
Незрозуміло,- Питро ж заявляв, шо він тіпа переміг корупцію. Знову брехав?
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06.05.2021 23:13 Ответить
Ты дятел?Путло видит,гору которую своим клювом не разбить.Шаришь?
Sich - Січ / Ukrainian Historical Music ( Kievan Rus Trap Production )

https://youtu.be/yfLA6PxK1wY Коррупция - это инструмент, который Россия использует для подрыва украинского суверенитета изнутри, - Блинкен - Цензор.НЕТ 7769
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06.05.2021 23:39 Ответить
Казалось бы, как Россия может использовать для подрыва украинского суверенитета изнутри ЗЕ?

Но, если вспомнить, как за ЗЕ до выборов топила вся российская пропаганда...
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07.05.2021 01:11 Ответить
Коррупция - это инструмент, который Россия использует, пытаясь подорвать украинский суверенитет изнутри.

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Вот тут Блинкен попал в десятку. Прав на все 100% и точнее не скажешь.
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07.05.2021 01:19 Ответить
А также нереформована поліція, що гвалтує людей, вбиває дітей, та за допомогою нереформованої судової системи грабує громадян?
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07.05.2021 05:24 Ответить
Классно Блинкен лужу газонул)) Вот не хотят наши чиновники воровать, брать взятки, откаты.... а клятi москалi насильно впихивают, угрозами и шантажом Корупція - це інструмент, який Росія використовує для підриву українського суверенітету зсередини, - Блінкен - Цензор.НЕТ 4252

За останній рік показники України в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index - CPI) виросли на 3 бали. Із 33 балами зі 100 можливих ми отримали 117 місце зі 180 країн у списку СРІ.

Поруч із нами у рейтингу Єгипет, африканська Есватіні (Свазіленд), Непал, Сьєрра-Леоне та Замбія - всі ці країни так само у CPI-2020 набрали по 33 бали.
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07.05.2021 06:14 Ответить
ми особливі - у нас свій шлях.... Корупція - це інструмент, який Росія використовує для підриву українського суверенітету зсередини, - Блінкен - Цензор.НЕТ 6234 - а якщо що - то звичайно у всьому винуваті кляті кацапо-москалі..... - у нас же всі чиновніки від керівника місцевих громад / до преза ...., всі ахЄнти кремля...
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07.05.2021 09:15 Ответить
Нужно приравнять коррупционеров (даже мелких) к врагам Украины.
И, по законам военного времени ...
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07.05.2021 09:21 Ответить
к сожалению, медленно все раскачиваются и соображают уже известными категориями, не желая думать новыми реалиями...
maidanfire.blogspot.com
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07.05.2021 10:01 Ответить
 
 