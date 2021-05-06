Коррупция - это инструмент, который Россия использует для подрыва украинского суверенитета изнутри, - Блинкен

Россия использует коррупцию, чтобы подорвать украинский суверенитет изнутри.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью американскому телеканалу MSNBC во время визита в Киев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина имеет агрессию извне, со стороны России, но также и изнутри - с точки зрения коррупции, которая потенциально разъедает ее демократию, и олигархов, которые продвигают собственные интересы, а не интересы украинского народа. Коррупция - это инструмент, который Россия использует, пытаясь подорвать украинский суверенитет изнутри ", - отметил Блинкен.

По словам главы Госдепа, он детально обсудил с украинскими коллегами усилия Украины по реформированию. "Они сделали несколько хороших шагов, но есть и другие сферы, в которых нужен реальный прогресс, и они признают это", - отметил государственный секретарь. По его словам, корпоративное управление - одна из них.

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"Следует также убедиться, что судебная система реформирована и что есть действительно независимый антикоррупционный орган, который мы помогали создать еще в 2015 году", - сказал Блинкен.