Германия заинтересована в реализации Минских договоренностей обеими сторонами - Украиной и РФ, - Маас

Саммит "нормандской четверки" было бы целесообразно провести для обсуждения важных тем, но стороны должны быть готовы достигать конкретных договоренностей.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы сейчас находимся в переговорах друг с другом. Такая встреча, конечно, имеет смысл только тогда, когда все стороны готовы не только встречаться, но достичь каких-то шагов. С учетом ситуации последних недель задача не стала легче. Но с нашей точки зрения, это (встреча) тем более нужна", - сказал Маас. Он добавил, что саммит не происходит не по вине Берлина и Парижа.

Дипломат не стал прогнозировать, возможен ли Нормандский саммит еще за время пребывания при власти нынешнего правительства ФРГ (выборы в Германии должны состояться в конце сентября - ред.).

По словам Мааса, Германия вместе с французскими коллегами считает, что в Нормандском формате, в котором они вместе работают с Украиной и Россией, надо поговорить "на каком-то уровне" не только о Минских договоренностях, но и об актуальном развитии событий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас нормандский формат и минский процесс находятся в критической точке, востоку Украины грозит "замороженный конфликт", - Маас

Нынешнее развитие ситуации на востоке Украины глава немецкого МИД оценил как "на самом деле позитивное". Он "чувствует чрезвычайную радость и облегчение" от того, что ситуация вблизи российско-украинской границы становится менее напряженной. Маас считает, что отвод российских войск от украинской границы является важной предпосылкой для того, чтобы напряжение, которое наблюдалось в последние недели, "понемногу уменьшалось". Впрочем, подчеркнул он, это развитие должно быть "устойчивым".

"Но конфликт, лежащий в основе, который происходит на востоке Украины, не решен. До тех пор, пока этот конфликт не урегулирован, эскалация может произойти когда угодно и очень быстро", - предостерег он. Поэтому, подчеркнул министр, Берлин заинтересован в реализации Минских договоренностей обеими сторонами - Киевом и Москвой.

Немецкий министр положительно оценил то, что госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече G7 в Лондоне в начале этой недели вновь подтвердил, что США поддерживает работу в Нормандском формате, а также сегодняшний визит Блинкена в Украину. В этом контексте Маас назвал также важной предстоящую встречу президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина. По убеждению Мааса, США должны говорить "четким языком" с Россией, но быть готовыми к диалогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча советников Нормандской четверки запланирована на май, но дата пока не определена, - Ермак

Отвечая на вопрос о расхождении мнений Берлина и Вашингтона по проекту газопровода "Северный поток 2", Маас признал, что это - "одна из тем, по которой США и ФРГ имеют разные позиции и будут продолжать иметь разные позиции", но в других вопросах происходит "очень-очень интенсивное сотрудничество".

Напоминаем, последний саммит в Нормандском формате состоялся в декабре 2019 года в Париже. Следующий планировался на апрель 2020 года в Берлине, но так и не состоялся.