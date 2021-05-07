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Новости Общество Расследование преступлений на Майдане
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Украина рассчитывает на экстрадицию задержанного в Испании майдановца Липового, - прокурор Донской

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина рассчитывает на экстрадицию задержанного в Испании майдановца Липового, - прокурор Донской

О подозрении в убийстве "беркутовцев" Липового уведомили в 2018 году. Его начали допрашивать, но закончить не успели - он выехал из Украины.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил руководитель департамента "дел Майдана" в Офисе генпрокурора Алексей Донской, информирует Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что Офис генпрокурора обращался в правоохранительные органы Испании с запросом об оказании правовой помощи и экстрадиции лица, подозреваемого в покушении на убийство милиционеров в 2014 году.

Донской подчеркнул, что уведомление о подозрении этому человеку было предъявлено еще в январе 2018 году. "Он вызывался на допрос, но закончить допрос не успели, ему была выписана повестка на следующие даты, тогда этот человек не явился, сбежал из страны. В отношении него не было даже минимальной меры пресечения, - воспользовавшись этим, он скрылся от органов следствия", - рассказал начальник департамента.

Читайте на Цензор.НЕТ: Подозреваемого в убийствах силовиков на Майдане задержали в Испании

Донской уточнил, что в 2018 году подозреваемый был объявлен в розыск, а в марте 2020 года суд вынес решение об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей заочно, а после этого были направлены поручения об оказании правовой помощи и экстрадиции.

"Мы считаем, что есть все основания для его экстрадиции в Украину", - заявил Донской.

Отвечая на вопрос о том, насколько коррелирует уголовное преследование этого человека с законом об амнистии участников Майдана, руководитель департамента по "делам Майдана" отметил: "Я уже ранее говорил, почему этот закон не может применяться - он противоречит уголовному процессуального кодексу, так как в УПК прямо написано, что любой закон, который не соответствует УПК, не может применяться в уголовном производстве".

Также на Цензор.НЕТ: Майдановец Дмитрий Липовой задержан в Испании за убийство "беркутовцев" на Майдане по запросу ГБР

По словам Донского, для того, чтобы закон об амнистии работал, необходимо привести его в соответствие с УПК.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 5 мая полиция Испании сообщила о задержании гражданина Украины, которого на родине подозревают в убийстве сотрудников "Беркута" на Майдане. По информации главного редактора издания Юрия Бутусова, речь идет о харьковчанине Дмитрии Липовом.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+38
В Україні переслідують тільки тих, хто приймав участь у боротьбі з олігархічною системою. Тих, хто вбивав українців, влада тримає у кабінетах, високих кабінетах.
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06.05.2021 22:51
+37
а как насчет беглых депутатов, опзжшников, которые призывали украинцев убивать друг друга? что там с миллионами януковича и ко? аресты со счетов уже сняты или как?
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06.05.2021 22:44
+36
ах ты тварь портновская!
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06.05.2021 22:45
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а как насчет беглых депутатов, опзжшников, которые призывали украинцев убивать друг друга? что там с миллионами януковича и ко? аресты со счетов уже сняты или как?
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06.05.2021 22:44 Ответить
Давно ,амністовані
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06.05.2021 22:47 Ответить
ах ты тварь портновская!
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06.05.2021 22:45 Ответить
Небесна сотня

Корчак Андрій Богданович. Помер 18 лютого 2014 у 17-ій лікарні від розриву внутрішніх органів після побиття «Беркутом».
Шеремет Василь Олександрович. Помер 7 березня 2014 в одній із київських лікарень від ран, отриманих під час сутичок із «беркутівцями» на київському Майдані.
Кіщук Володимир Юрійович. Загинув у Києві 18 лютого 2014 під час сутичок між мітингувальниками та «беркутівцями». Проломлена голова в районі потилиці...
...[...]...
Україна розраховує на екстрадицію затриманого в Іспанії майданівця Липового, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 461
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07.05.2021 12:23 Ответить
Прокурор Донской-панятна.
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06.05.2021 22:46 Ответить
Наверняка кореш Татарова
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07.05.2021 06:25 Ответить
Надо выкрасть
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06.05.2021 22:47 Ответить
Очень надеюсь, что Испания покажет жирную дулю, гнилым украинским "правоохоронцям".
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06.05.2021 22:50 Ответить
В Україні переслідують тільки тих, хто приймав участь у боротьбі з олігархічною системою. Тих, хто вбивав українців, влада тримає у кабінетах, високих кабінетах.
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06.05.2021 22:51 Ответить
я вважаю, прийде час і таких прокурорів по стовбах будуть розвішувати для нагадування..
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06.05.2021 22:53 Ответить
Ох і мутна ж ця справа.
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06.05.2021 22:53 Ответить
Ні фсьо так адназначна, да?
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06.05.2021 22:56 Ответить
Саме той випадок коли потрібно надавати політичний притулок!
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06.05.2021 22:55 Ответить
Справді цікавий момент. Вбивця після допитів на волі,а той,хто надав йому зброю-три роки в бєгах.
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06.05.2021 22:58 Ответить
Элементарно, кто стрелял надо ещё доказать, а человек отдал своё зарегистрированное оружие майдановцам, тут есть за что ухватиться рыговским шавкам
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07.05.2021 02:51 Ответить
...ватка поджигает слегка...но на свою жопу в итоге... Україна розраховує на екстрадицію затриманого в Іспанії майданівця Липового, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 8786
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06.05.2021 22:59 Ответить
"Я уже ранее говорил, почему этот закон не может применяться - он противоречит уголовному процессуального кодексу, так как в УПК прямо написано, что любой закон, который не соответствует УПК, не может применяться в уголовном производстве"

"этот закон" принят Верховной Радой - высшим законодательным органом Украины !
или, по мнению прокурора, УПК крутит Радой ?
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06.05.2021 23:01 Ответить
Если прокурор хочет отменить закон пусть обращается в Верховну раду или КС. Как там
-Закон суров но это закон- Прокуроры могут у нас все даже 18 подряд не являться в суд по болензни. Система мутировала в монстра ее нужно менять.
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07.05.2021 04:23 Ответить
Патріотів України влада щось дуже легко судить і саджає, а сєпаров не саджають,
що за нафіг в Україні коється Україна розраховує на екстрадицію затриманого в Іспанії майданівця Липового, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 7285
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06.05.2021 23:03 Ответить
Украина повторяет путь УНР.
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07.05.2021 03:46 Ответить
А я розраховую на фізичну екстермінацію усієї цієї шелупоні, що верзе від імені МОЄЇ ДЕРЖАВИ!
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06.05.2021 23:03 Ответить
вот всё что надо знать об этой ублюдочной власти,гнусавый наркоман сегодня это подтвердил на встрече с Блинкеным
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06.05.2021 23:09 Ответить
нехило
можно декларацию прокурора Донского в студию ?
с момента рождения и по 5 мая а может 9 мая 2021 года ?
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06.05.2021 23:27 Ответить
Парни с Цензора делайте скрин
какой подарок пуйлу сделает Зеленский и ко на 9 мая ?
совпадение ?
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06.05.2021 23:28 Ответить
Україна розраховує на екстрадицію затриманого в Іспанії майданівця Липового, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 5624
Так кровавый фашист мордвин )(уйло и его верный ...резидент еврей-иудей
ЗЕ...капитулянт, они уже давным -давно порешали судьбу Украинской державы.
Будет она уже как кацапская колония малороссия с вяликороссией навеки разом.
--------------------
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07.05.2021 05:58 Ответить
фамилия Липовый может фекйкалии и тролинг 10 лвл ..как в мульте -а может и не было никого воробышка
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06.05.2021 23:30 Ответить
преследование майдановца,
сегодняшнее обвинение АТОвца в умышленном убийстве во время самообороны...

совпадения ?
не думаю Україна розраховує на екстрадицію затриманого в Іспанії майданівця Липового, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 5721
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06.05.2021 23:34 Ответить
Прокурор конечно нищеброд - только две квартиры 55 м и 68 м (вторая очевидно родителей, бо еще с 1986 года), и ни машин тебе, ни земельныx участков - обнять и плакать Україна розраховує на екстрадицію затриманого в Іспанії майданівця Липового, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 6308
Xотя по отчеству и "Ильич" Україна розраховує на екстрадицію затриманого в Іспанії майданівця Липового, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 246
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07.05.2021 00:23 Ответить
Интересно, а этот прокурвол вкурсе, что если есть коллизия норм, то применяется более поздний закон ? Так, что насрать, что там в УПК написано
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07.05.2021 05:18 Ответить
А нынешняя прокурня УК в глаза не видели - а зачем
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07.05.2021 08:20 Ответить
Якийсь цей прокурор недолугий,а вірніше і є сам злочинцем.Сидить собі таке чучело і відміняє закони ВР,організували зі своїми начальниками-підлеглими банду і використовуючи своє службове становище діють у власних інтересах,інших осіб,держав а не по законам України.В яку сраку при цьому заглядають решта спецслужб і правоохоронців всім відомо по подіям 14року,сором нації,так як зганьбилися всі ці мєнти,себеу,судді,прокурори та інша наволоч вимагає якраз їх перевірки,відкриття кримінальних справ щодо їх діяльності,пожиттєву заборону їх надходження на держ.службі...Всі ці покидьки з приходом зеленої мавпи посмілішали і вважають що наступив їх час і вони знову можуть творити беззаконня,але це навпаки лише дуже погіршить їхню майбутню долю.
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07.05.2021 06:21 Ответить
Мрази роют рылами в Украине,
Зеленский кидало
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07.05.2021 07:23 Ответить
Прокурні корисно поцікавитися про жовті черевики в Будапешті 1956 року
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07.05.2021 08:19 Ответить
Не Україна, а портновська мразота розраховує, брехнею, змусити Європу стати спільницею в порушенні українського законодавства.
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07.05.2021 09:50 Ответить
Все вірно !
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07.05.2021 10:20 Ответить
Щоб там не казав цей Донской, будучи обвинувачем у справах Майдану, нам слід пам'ятати, що він в першу чергу український прокурор, плоть від плоті цієї системи, себто кар'єрно-кон'юктурна мразота, ладна за гроші та/ або посаду в церкві набздіти.

А як фаховий юрист, який спроможний проаналізувати його численні інтерв'ю, добавлю: 1) Донской страждає манією власної професійної величі і певними комплексами від того, що інші оточуючі фахівці якось не бажають її визнавати; 2) Донской - процесуальний "махновець" і відверто зневажає не те, що якийсь там закон про амністію майданівців, а навіть чинний КПК. Йому головне - "посадити", і пофіг кого і за що. Беркутню за вбивства майданівців, чи майдонівців за знищення беркутні. Реально пофіг.

Я це завжди казав. Однак поки він був "хороший", його бєспредєл виправдовували революційною необхідністю. От тепер і хавайте ...
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07.05.2021 11:40 Ответить
Ну от чому так: як тільки прокурвор, так одразу тупий до дебілізму?

Був на барикадах Майдану 18 і ранком 19 лютого 2014 р.
Жодного міліціонера не бачив. Тільки члени озвірілої озброєної банди убивць.
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07.05.2021 13:53 Ответить
 
 