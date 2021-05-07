Украина рассчитывает на экстрадицию задержанного в Испании майдановца Липового, - прокурор Донской
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О подозрении в убийстве "беркутовцев" Липового уведомили в 2018 году. Его начали допрашивать, но закончить не успели - он выехал из Украины.
Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил руководитель департамента "дел Майдана" в Офисе генпрокурора Алексей Донской, информирует Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что Офис генпрокурора обращался в правоохранительные органы Испании с запросом об оказании правовой помощи и экстрадиции лица, подозреваемого в покушении на убийство милиционеров в 2014 году.
Донской подчеркнул, что уведомление о подозрении этому человеку было предъявлено еще в январе 2018 году. "Он вызывался на допрос, но закончить допрос не успели, ему была выписана повестка на следующие даты, тогда этот человек не явился, сбежал из страны. В отношении него не было даже минимальной меры пресечения, - воспользовавшись этим, он скрылся от органов следствия", - рассказал начальник департамента.
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Донской уточнил, что в 2018 году подозреваемый был объявлен в розыск, а в марте 2020 года суд вынес решение об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей заочно, а после этого были направлены поручения об оказании правовой помощи и экстрадиции.
"Мы считаем, что есть все основания для его экстрадиции в Украину", - заявил Донской.
Отвечая на вопрос о том, насколько коррелирует уголовное преследование этого человека с законом об амнистии участников Майдана, руководитель департамента по "делам Майдана" отметил: "Я уже ранее говорил, почему этот закон не может применяться - он противоречит уголовному процессуального кодексу, так как в УПК прямо написано, что любой закон, который не соответствует УПК, не может применяться в уголовном производстве".
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По словам Донского, для того, чтобы закон об амнистии работал, необходимо привести его в соответствие с УПК.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 5 мая полиция Испании сообщила о задержании гражданина Украины, которого на родине подозревают в убийстве сотрудников "Беркута" на Майдане. По информации главного редактора издания Юрия Бутусова, речь идет о харьковчанине Дмитрии Липовом.
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"этот закон" принят Верховной Радой - высшим законодательным органом Украины !
или, по мнению прокурора, УПК крутит Радой ?
-Закон суров но это закон- Прокуроры могут у нас все даже 18 подряд не являться в суд по болензни. Система мутировала в монстра ее нужно менять.
що за нафіг в Україні коється
можно декларацию прокурора Донского в студию ?
с момента рождения и по 5 мая а может 9 мая 2021 года ?
какой подарок пуйлу сделает Зеленский и ко на 9 мая ?
совпадение ?
Так кровавый фашист мордвин )(уйло и его верный ...резидент еврей-иудей
ЗЕ...капитулянт, они уже давным -давно порешали судьбу Украинской державы.
Будет она уже как кацапская колония малороссия с вяликороссией навеки разом.
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сегодняшнее обвинение АТОвца в умышленном убийстве во время самообороны...
совпадения ?
не думаю
Xотя по отчеству и "Ильич"
Зеленский кидало
А як фаховий юрист, який спроможний проаналізувати його численні інтерв'ю, добавлю: 1) Донской страждає манією власної професійної величі і певними комплексами від того, що інші оточуючі фахівці якось не бажають її визнавати; 2) Донской - процесуальний "махновець" і відверто зневажає не те, що якийсь там закон про амністію майданівців, а навіть чинний КПК. Йому головне - "посадити", і пофіг кого і за що. Беркутню за вбивства майданівців, чи майдонівців за знищення беркутні. Реально пофіг.
Я це завжди казав. Однак поки він був "хороший", його бєспредєл виправдовували революційною необхідністю. От тепер і хавайте ...
Був на барикадах Майдану 18 і ранком 19 лютого 2014 р.
Жодного міліціонера не бачив. Тільки члени озвірілої озброєної банди убивць.