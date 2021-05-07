Украина рассчитывает на экстрадицию задержанного в Испании майдановца Липового, - прокурор Донской

О подозрении в убийстве "беркутовцев" Липового уведомили в 2018 году. Его начали допрашивать, но закончить не успели - он выехал из Украины.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил руководитель департамента "дел Майдана" в Офисе генпрокурора Алексей Донской, информирует Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что Офис генпрокурора обращался в правоохранительные органы Испании с запросом об оказании правовой помощи и экстрадиции лица, подозреваемого в покушении на убийство милиционеров в 2014 году.

Донской подчеркнул, что уведомление о подозрении этому человеку было предъявлено еще в январе 2018 году. "Он вызывался на допрос, но закончить допрос не успели, ему была выписана повестка на следующие даты, тогда этот человек не явился, сбежал из страны. В отношении него не было даже минимальной меры пресечения, - воспользовавшись этим, он скрылся от органов следствия", - рассказал начальник департамента.

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Донской уточнил, что в 2018 году подозреваемый был объявлен в розыск, а в марте 2020 года суд вынес решение об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей заочно, а после этого были направлены поручения об оказании правовой помощи и экстрадиции.

"Мы считаем, что есть все основания для его экстрадиции в Украину", - заявил Донской.

Отвечая на вопрос о том, насколько коррелирует уголовное преследование этого человека с законом об амнистии участников Майдана, руководитель департамента по "делам Майдана" отметил: "Я уже ранее говорил, почему этот закон не может применяться - он противоречит уголовному процессуального кодексу, так как в УПК прямо написано, что любой закон, который не соответствует УПК, не может применяться в уголовном производстве".

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По словам Донского, для того, чтобы закон об амнистии работал, необходимо привести его в соответствие с УПК.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 5 мая полиция Испании сообщила о задержании гражданина Украины, которого на родине подозревают в убийстве сотрудников "Беркута" на Майдане. По информации главного редактора издания Юрия Бутусова, речь идет о харьковчанине Дмитрии Липовом.