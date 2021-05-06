РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13119 посетителей онлайн
Новости Здоровье
1 792 8
вакцина (3815) Степанов Максим (2061) COVAX (36) Pfizer (180) AstraZeneca (141) Sinovac (28)

Степанов: За 2 недели получим 500 тыс. доз вакцины Pfizer, а Индия вскоре может возобновить экспорт AstraZeneca

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Степанов: За 2 недели получим 500 тыс. доз вакцины Pfizer, а Индия вскоре может возобновить экспорт AstraZeneca

Украина в мае получит до 500 тысяч доз вакцины Pfizer и 1 млн доз вакцин производства Sinovac, это позволит ускорить темпы вакцинации.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

По словам Степанова, до 20 мая Минздрав ожидает поставки до 500 тысяч доз Pfizer. Также в мае Украина должна получить 1 млн доз вакцин производства Sinovac.

"Сегодня провел встречу с владельцем Serum Institute [Индийский институт сыворотки, который производит вакцину AstraZeneca]… Он обещает, что правительство Индии предоставит разрешение на экспорт вакцин… По меньшей мере 500 тысяч доз ожидаем в этом месяце. Еще 1,4 млн доз AstraZeneca ожидаем по инициативе COVAX", - рассказал министр.

Глава Минздрава добавил, что партнеры Украины, с которыми страна заключила контракты, в мае - июле "существенно увеличат поставки", что позволит ускорить вакцинацию.

Также на Цензор.НЕТ: COVID-паспорта могут запустить в Украине до 1 июля, - Степанов

Напомним, Индия в конце марта приостановила экспорт вакцины AstraZeneca, которую в том числе законтрактовала Украина, чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А де реакція на те, що американські компанії відмовляються від авторських прав на вакцину? (чи як воно там в бізнесі обзивається)
Де заява про домовленості з відкриття виробництва вакцини в Україні? Ти ж сам казав про потребу "домашнього" виробництва! То де реакція?
Чи ще не порахували різницю відкатів та кількість "прокладок"?
показать весь комментарий
06.05.2021 23:02 Ответить
Litve xocet delat vakcinu takze.Odna kompanija i teper delajet komponenti dlia vakcin Pfizer ili Moderna,a drugaja oni lekarstva zdelali ot koroni teper na stadiji ispytaniji,vot eta xocet i vakcinu delat
показать весь комментарий
06.05.2021 23:20 Ответить
Степанов врет и не моргает - в Индии сегодня 20 млн заражённых коронавирусом , в день умирает по 400 тыс
Они сами не успевают с вакциной для своих граждан .
показать весь комментарий
06.05.2021 23:41 Ответить
Та страшне - ховайся і ширяйся.
показать весь комментарий
07.05.2021 00:43 Ответить
Даже индусы поняли в чем подвох!! Народ массово пистит полицию и медработников (полиция сопровождает медиков-вакцинаторов) - говорят что этот рост смертности только из-за вакцинации(очень плохая вакцина).. а нашим Зеиндейцам я смотрю все пох ..
показать весь комментарий
07.05.2021 00:43 Ответить
Ну да, якби вакцина була б хороша, то в Індії було б як у Ізраїлі, де навіть маски вже носити не треба...
показать весь комментарий
07.05.2021 00:53 Ответить
Индийский институт сыворотки, который производит вакцину AstraZeneca]…Источник: https://censor.net/ru/n3263951


Не, то вроде ковишилд. Астра Зенека все же не в Индии производится Степанов: За 2 тижні отримаємо 500 тис. доз вакцини Pfizer, а Індія незабаром може відновити експорт AstraZeneca - Цензор.НЕТ 9022
показать весь комментарий
07.05.2021 01:32 Ответить
 
 