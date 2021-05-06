Степанов: За 2 недели получим 500 тыс. доз вакцины Pfizer, а Индия вскоре может возобновить экспорт AstraZeneca
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Украина в мае получит до 500 тысяч доз вакцины Pfizer и 1 млн доз вакцин производства Sinovac, это позволит ускорить темпы вакцинации.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
По словам Степанова, до 20 мая Минздрав ожидает поставки до 500 тысяч доз Pfizer. Также в мае Украина должна получить 1 млн доз вакцин производства Sinovac.
"Сегодня провел встречу с владельцем Serum Institute [Индийский институт сыворотки, который производит вакцину AstraZeneca]… Он обещает, что правительство Индии предоставит разрешение на экспорт вакцин… По меньшей мере 500 тысяч доз ожидаем в этом месяце. Еще 1,4 млн доз AstraZeneca ожидаем по инициативе COVAX", - рассказал министр.
Глава Минздрава добавил, что партнеры Украины, с которыми страна заключила контракты, в мае - июле "существенно увеличат поставки", что позволит ускорить вакцинацию.
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Напомним, Индия в конце марта приостановила экспорт вакцины AstraZeneca, которую в том числе законтрактовала Украина, чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке.
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Де заява про домовленості з відкриття виробництва вакцини в Україні? Ти ж сам казав про потребу "домашнього" виробництва! То де реакція?
Чи ще не порахували різницю відкатів та кількість "прокладок"?
Они сами не успевают с вакциной для своих граждан .
Не, то вроде ковишилд. Астра Зенека все же не в Индии производится