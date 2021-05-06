Степанов: За 2 недели получим 500 тыс. доз вакцины Pfizer, а Индия вскоре может возобновить экспорт AstraZeneca

Украина в мае получит до 500 тысяч доз вакцины Pfizer и 1 млн доз вакцин производства Sinovac, это позволит ускорить темпы вакцинации.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

По словам Степанова, до 20 мая Минздрав ожидает поставки до 500 тысяч доз Pfizer. Также в мае Украина должна получить 1 млн доз вакцин производства Sinovac.

"Сегодня провел встречу с владельцем Serum Institute [Индийский институт сыворотки, который производит вакцину AstraZeneca]… Он обещает, что правительство Индии предоставит разрешение на экспорт вакцин… По меньшей мере 500 тысяч доз ожидаем в этом месяце. Еще 1,4 млн доз AstraZeneca ожидаем по инициативе COVAX", - рассказал министр.

Глава Минздрава добавил, что партнеры Украины, с которыми страна заключила контракты, в мае - июле "существенно увеличат поставки", что позволит ускорить вакцинацию.

Также на Цензор.НЕТ: COVID-паспорта могут запустить в Украине до 1 июля, - Степанов

Напомним, Индия в конце марта приостановила экспорт вакцины AstraZeneca, которую в том числе законтрактовала Украина, чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке.