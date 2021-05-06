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Конкретной даты нет, но есть основания считать, что она состоится скоро, - Ермак о встрече Байдена и Зеленского
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак анонсировал возможную скорую встречу лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает пресс-служба главы государства.
"Есть большая надежда увидеть президента Байдена в Украине в этом году", - сказал Ермак.
Вместе с тем, он уточнил, что конкретной даты встречи президентов пока нет, однако есть основания считать в том, что она состоится скоро, "поскольку имеется заинтересованность на высоком уровне - и со стороны украинского президента, и мы услышали от госсекретаря о такой интерес со стороны президента Байдена".
Также Ермак отметил, что в 2021 году Украина отмечает 30-летие независимости.
Топ комментарии
+11 Myroslav Hrabovsky
показать весь комментарий06.05.2021 22:57
+6 maravillo
показать весь комментарий06.05.2021 23:07
+6 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий06.05.2021 23:16
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Пожалуйста, подождите...
І срані депутати голосували би як треба.
я бы им не мешал...
лет череz 50 перетрусите мои кости - украинцы проголосуют точно так же.....
бо тобі до Пороха , як до зірок 😡
"Керівник офісу президента України Андрій Єрмак намагався заблокувати зустріч предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія та державного секретаря США Ентоні Блінкена, який прибув з офіційним візитом до Києва. Повідомляючи про спроби керівника ОП заблокувати цю зустріч, "Релігійна правда", що є близькою до керівництва ПЦУ, вказує на бізнес-зв'язки Єрмака в росії" (с)
Во-первых, зебил со 100% своей прокуроршей, открыли ( и до сих пор не закрыли!) уголовное дело против Байдена-Порошенко.
Во-вторых, зебил проходит в США по делу об отмывании денег (штат Делавер)
В-третьих, встречаться с беспринципным неучем,коррупционером,брехуном, неадекватом, пустым местом, мнящим себя найвелычнейшим "пабедуном"--незачем, да и унизительно.
Спасибо, 73% идиотам!