Конкретной даты нет, но есть основания считать, что она состоится скоро, - Ермак о встрече Байдена и Зеленского

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак анонсировал возможную скорую встречу лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает пресс-служба главы государства.

"Есть большая надежда увидеть президента Байдена в Украине в этом году", - сказал Ермак.

Вместе с тем, он уточнил, что конкретной даты встречи президентов пока нет, однако есть основания считать в том, что она состоится скоро, "поскольку имеется заинтересованность на высоком уровне - и со стороны украинского президента, и мы услышали от госсекретаря о такой интерес со стороны президента Байдена".

Также Ермак отметил, что в 2021 году Украина отмечает 30-летие независимости.

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