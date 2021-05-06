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Новости Политика Украины
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Байден (2374) Зеленский (16498) Ермак Андрей (1185)

Конкретной даты нет, но есть основания считать, что она состоится скоро, - Ермак о встрече Байдена и Зеленского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Конкретной даты нет, но есть основания считать, что она состоится скоро, - Ермак о встрече Байдена и Зеленского

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак анонсировал возможную скорую встречу лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме  сообщает пресс-служба главы государства.

"Есть большая надежда увидеть президента Байдена в Украине в этом году", - сказал Ермак.

Вместе с тем, он уточнил, что конкретной даты встречи президентов пока нет, однако есть основания считать в том, что она состоится скоро, "поскольку имеется заинтересованность на высоком уровне - и со стороны украинского президента, и мы услышали от госсекретаря о такой интерес со стороны президента Байдена".

Также Ермак отметил, что в 2021 году Украина отмечает 30-летие независимости.

Также читайте: Встреча советников Нормандской четверки запланирована на май, но дата пока не определена, - Ермак

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+11
Чому цей ворожий агент ще не заарештований?!
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06.05.2021 22:57
+6
о, насєлєніє вже тут
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06.05.2021 23:07
+6
Дерьмак уже заготовил очередную слезоточительную историю про другого брата, убитого Пэдрой на Донбассе?
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06.05.2021 23:16
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таких оснований нет.
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06.05.2021 22:56 Ответить
.... че он чешет Конкретної дати немає, але є підстави вважати, що вона відбудеться скоро, - Єрмак про зустріч Байдена і Зеленського - Цензор.НЕТ 4164 , вчера Блинкен ясно и отчётливо сказал -"....он ( Байден) занят!))" ...а просто - послал "курить бамбук!"
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07.05.2021 08:32 Ответить
Чому цей ворожий агент ще не заарештований?!
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06.05.2021 22:57 Ответить
Условием встречи может быть отставка Ермака.
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06.05.2021 22:57 Ответить
Ты гуманный до невозможности ! Где место изменнику?
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06.05.2021 23:14 Ответить
Вопрос привлечения его к ответственности будет решаться следующей властью, какой она будет трудно сказать, нарид выздоравливает медленно и с частыми рецидивами синдрома совка.
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06.05.2021 23:38 Ответить
https://twitter.com/shcherbininainn/status/1390321146420150284?s=19
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06.05.2021 22:59 Ответить
Дайте угадаю - Ермак с Песковым в одной школе учились?
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06.05.2021 23:00 Ответить
Якби не розумово-відстале насєлєнія, яке вибрало клоуна, то Байден з Порохом вже би такі реформи мутили, що гай би шумів.
І срані депутати голосували би як треба.
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06.05.2021 23:02 Ответить
Порошенко только мутить и умеет. Барыга редкий. Наследственное. Раньше таких садили и надолго, а еще раньше расстреливали.
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06.05.2021 23:05 Ответить
о, насєлєніє вже тут
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06.05.2021 23:07 Ответить
Зеофилы.
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06.05.2021 23:15 Ответить
Конкретної дати немає, але є підстави вважати, що вона відбудеться скоро, - Єрмак про зустріч Байдена і Зеленського - Цензор.НЕТ 1755
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07.05.2021 07:30 Ответить
Интересно, а за 4 уклонения от призыва во время войны шо делали раньше?
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06.05.2021 23:17 Ответить
повышали в головнюки.
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06.05.2021 23:21 Ответить
Четко и ясно в апреле 19го украинцы проорали - "на кацапию хотим!"
я бы им не мешал...
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06.05.2021 23:30 Ответить
ето была единственная причина почему я свалил...
лет череz 50 перетрусите мои кости - украинцы проголосуют точно так же.....
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06.05.2021 23:36 Ответить
Ось таких брехунів ватних потрібно ставити під стінку , першими ,
бо тобі до Пороха , як до зірок 😡
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06.05.2021 23:55 Ответить
ги ги
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07.05.2021 06:19 Ответить
агент "козырь"никогда так не был близко к провалу
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06.05.2021 23:04 Ответить
.
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06.05.2021 23:10 Ответить
Капец.. а как брехали))))
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06.05.2021 23:11 Ответить
Коли вже цей завгосп займеться своїми прямими обов'язками - чисткою сортирів???
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06.05.2021 23:15 Ответить
Дерьмак уже заготовил очередную слезоточительную историю про другого брата, убитого Пэдрой на Донбассе?
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06.05.2021 23:16 Ответить
На Миколи , та й ніколи 😁
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06.05.2021 23:51 Ответить
***.. ну сколько еще можно терпеть эту тварь !!!
"Керівник офісу президента України Андрій Єрмак намагався заблокувати зустріч предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія та державного секретаря США Ентоні Блінкена, який прибув з офіційним візитом до Києва. Повідомляючи про спроби керівника ОП заблокувати цю зустріч, "Релігійна правда", що є близькою до керівництва ПЦУ, вказує на бізнес-зв'язки Єрмака в росії" (с)
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07.05.2021 00:30 Ответить
Як? Як людина з відверто проросійською позицією, яка можливо причетна до справи вагнерівців може продовжувати працювати в ОПУ? Єрмак не хотів зустріч Блінкена з Онуфрієм? Невже ми дійсно читаємо реальні новини?(с)
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07.05.2021 00:57 Ответить
Байден может приехать в Украину, но не при зеленском!
Во-первых, зебил со 100% своей прокуроршей, открыли ( и до сих пор не закрыли!) уголовное дело против Байдена-Порошенко.
Во-вторых, зебил проходит в США по делу об отмывании денег (штат Делавер)
В-третьих, встречаться с беспринципным неучем,коррупционером,брехуном, неадекватом, пустым местом, мнящим себя найвелычнейшим "пабедуном"--незачем, да и унизительно.
Спасибо, 73% идиотам!
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07.05.2021 02:07 Ответить
Ермак, иди туалетную бумагу пересчитай - займись скот своими прямыми обязанностями... Для разнообразия.... Конкретної дати немає, але є підстави вважати, що вона відбудеться скоро, - Єрмак про зустріч Байдена і Зеленського - Цензор.НЕТ 2687
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07.05.2021 02:28 Ответить
Чим відрізняється мажорна гнида звичайна від гниди батька служаки рашистської імперії - у другої зовсім інший поріг безстидобного похрінізму , тому й зраджувати свою батьківщину він буде так просто по-мажорськи без принципів а чіста за бабкі
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07.05.2021 04:10 Ответить
Я який сенс Президенту Країни зустрічатися з дешевим кремлівським шутом?!
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07.05.2021 05:17 Ответить
Визит президента Байдена на 30-летие независимости Украиньі , с участием в "Крьімской платформе" , будет очень кстати .
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07.05.2021 07:57 Ответить
 
 