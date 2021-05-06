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Есть позитивные сигналы о том, что США помогут Украине с вакцинами от коронавируса, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Есть позитивные сигналы о том, что США помогут Украине с вакцинами от коронавируса, - Кулеба

Министерство иностранных дел Украины работает над тем, чтобы США помогли Украине с вакцинами от Covid-19, и уже есть позитивные сигналы о том, что такая помощь будет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

"Мы работаем с американской администрацией, я абсолютно вас заверяю, что по линии МИД эта работа ведется, наше посольство в Вашингтоне работает над тем, чтобы Соединенные Штаты помогли Украине с вакцинами, и у нас есть уже позитивные сигналы о том, что такая помощь будет. Мы над этим работаем", - сказал Кулеба 

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Автор: Роман Свиридович
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сигналять до фіга. Але "фа-фа" вакцини не замінить
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06.05.2021 23:38 Ответить
хочеш степаха тебе свою куртку перепродаст? - 25.000...
5 штук не навар
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06.05.2021 23:44 Ответить
Да нахрен с вакцинами, лучше бы с пво помогли Є позитивні сигнали про те, що США допоможуть Україні з вакцинами від коронавірусу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9773
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07.05.2021 00:18 Ответить
Вам ворам вообще ничего давать нельзя - все равно или разворуете, или испортите....
Быдло при власти. Быдло и преступники.
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07.05.2021 02:25 Ответить
 
 