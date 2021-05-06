Есть позитивные сигналы о том, что США помогут Украине с вакцинами от коронавируса, - Кулеба
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Министерство иностранных дел Украины работает над тем, чтобы США помогли Украине с вакцинами от Covid-19, и уже есть позитивные сигналы о том, что такая помощь будет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.
"Мы работаем с американской администрацией, я абсолютно вас заверяю, что по линии МИД эта работа ведется, наше посольство в Вашингтоне работает над тем, чтобы Соединенные Штаты помогли Украине с вакцинами, и у нас есть уже позитивные сигналы о том, что такая помощь будет. Мы над этим работаем", - сказал Кулеба
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