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Новости Экономика
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акциз (378) налоги (3181) Гетманцев (389)

Повышение акцизов на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) принесло Госбюджету дополнительные 2,6 млрд грн за 4 месяца, - Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Повышение акцизов на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) принесло Госбюджету дополнительные 2,6 млрд грн за 4 месяца, - Гетманцев

Повышение акцизов на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) принесло Государственному бюджету Украины дополнительные 2,6 млрд грн за 4 месяца.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на своей Facebook-странице, сообщает Цензор.НЕТ.

В прошлом году Верховная Рада приняла закон №466-IX внесенный Д.Гетманцевым, который гармонизировал акциз на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) и сигариллы с акцизом на сигареты с 1 января 2021 года. Свое решение парламентарии аргументировали тем, что все табачные изделия являются вредными, поэтому нет никаких оснований облагать отдельные табачные изделия по более низким ставкам, чем другие.

Нормы были поддержаны антитабачной общественностью Украины и специалистами Европейского бюро ВОЗ. По утверждениям активистов общественной организации "Жизнь", повышение акцизов на табачные изделия является эффективным инструментом уменьшения потребления и снижение ценовой доступности вредной продукции для детей и молодежи. В это же время обеспечиваются дополнительные поступления в госбюджет.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения отмечает, что ТИЭН не является средством отказа от курения и содержит табак, потребление которого в любой форме является токсичным для человека.

Напомним, во время рассмотрения законопроекту №4065 была внесена поправка №175, предусматривающее снижение на 30% принятого акциза, что привело бы к уменьшению доходов Госбюджета в 2021 году на 3 млрд грн. Однако благодаря позиции и разъяснением народного депутата Украины Лады Булах, парламентарии отклонили поправку о снижении акциза.

По данным Киевской школы экономики, благодаря решению о гармонизации акцизов на ТИЭН Госбюджет в 2021 году получит 7 млрд грн, а в 2022 - около 10 млрд грн.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
т.е. чиновники в очередной раз залезли в карман простых людей.. гениальный бизнес , впрочем как всегда!
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07.05.2021 10:31
+2
Конечно, электричество же подорожало, а нагрев электрический Підвищення акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) принесло Держбюджету додаткові 2,6 млрд грн за 4 місяці, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 6304
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07.05.2021 10:25
+2
Когда заходит речь о перемогах зебилов над табачниками, вспомним 2019-й год, когда ловкий закон зебилов, не только лишил государство более 5млрд отчислений от табачников в год, но и тысячи рабочих мест в этой отрасли.
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07.05.2021 10:59
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Конечно, электричество же подорожало, а нагрев электрический Підвищення акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) принесло Держбюджету додаткові 2,6 млрд грн за 4 місяці, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 6304
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07.05.2021 10:25 Ответить
Підвищення акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) принесло Держбюджету додаткові 2,6 млрд грн за 4 місяці, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 3695 Буде що пиляти.
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07.05.2021 10:27 Ответить
т.е. чиновники в очередной раз залезли в карман простых людей.. гениальный бизнес , впрочем как всегда!
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07.05.2021 10:31 Ответить
Бросайте курить...
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07.05.2021 10:44 Ответить
простым людям не надо вонять парфюмерным дымом
проще побиться головой об забор
эффект тот же(т е никакого) - но бесплатно
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07.05.2021 11:44 Ответить
Повышение акцизов на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) принесло Госбюджету дополнительные 2,6 млрд грн Которые мы потратим на премии чинушам.
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07.05.2021 10:44 Ответить
"Повышение акцизов на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) принесло Госбюджету дополнительные 2,6 млрд грн за 4 месяца, - Гетманцев", а сколько унесло от потребителя? При нынешних зарплат и пенсий, это называется ГРАБЁЖ!!!
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07.05.2021 10:55 Ответить
Покажи мне пенса, который курит айкос...
Налоги на сигареты можно вводить такие, чтобпачка стоила непомерно дорого, чтоб дети не могли купить, а взрослые понимали, сколько они крадут из семьи,
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07.05.2021 11:04 Ответить
Таких пенсов мы не увидим, они живут в отдельно охраняемых территориях! А пенсии и зарплаты маленькие, что бы целыми остались - ни где не путешествовали! Вдруг самолёт упадёт или поезд с рельс, а цены непомерные на еду, что бы не переедали... Извините за вопрос: Вы дебил?
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07.05.2021 11:27 Ответить
Извиняю, но отвечать не буду... Судить видимо вам, но, по крайней мере, я не перехожу на личности
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07.05.2021 12:48 Ответить
Правильно! Таперичя нужно ввести акциз на воду и жратву. Бабла приплывет немеряно! А ежели взять во внимание воздух...
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07.05.2021 10:57 Ответить
Когда заходит речь о перемогах зебилов над табачниками, вспомним 2019-й год, когда ловкий закон зебилов, не только лишил государство более 5млрд отчислений от табачников в год, но и тысячи рабочих мест в этой отрасли.
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07.05.2021 10:59 Ответить
ЗЕбилы бьются в оргазме от новости
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07.05.2021 11:05 Ответить
Воздух, нельзя!
А за транзит воздуха в лёгкие, можно...
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07.05.2021 11:05 Ответить
Этот дебил Гетманцев повышает все налоги, только для игрового бизнеса где он фигурирует убрали налоги.
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07.05.2021 11:07 Ответить
Так много это говно курят?
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07.05.2021 11:08 Ответить
 
 