Отец Медведчука, не реабилитированный за сотрудничество с нацистами, работал бухгалтером ректората КНУ,- Кипиани

Журналист Вахтанг Кипиани обнародовал новые факты из биографии отца Виктора Медведчука - Владимира.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Кипиани отметил, что журналистка Дарья Гирна своими обращениями принудила дать ответ руквовдство Киевского национального университета имени Тараса Шевченко о факте работы в вузе отца Медведчука.

"Теперь мы знаем, что отец Медведчука, нереабилитированный на тот момент преступник, статья - "измена Родине", который в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистами, оказывается, спокойно работал бухгалтером ректората (!) Главного университета УССР. И это в то время, когда репрессированы и их дети были людьми второго сорта. Интересная семейка", - подчеркнул Кипиани.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С Медведчука взыщут почти 140 тыс. грн в пользу издательства, книгу о Стусе которого он пытался запретить



.