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Новости Политика Украины
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Отец Медведчука, не реабилитированный за сотрудничество с нацистами, работал бухгалтером ректората КНУ,- Кипиани

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Отец Медведчука, не реабилитированный за сотрудничество с нацистами, работал бухгалтером ректората КНУ,- Кипиани

Журналист Вахтанг Кипиани обнародовал новые факты из биографии отца Виктора Медведчука - Владимира.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Кипиани отметил, что журналистка Дарья Гирна своими обращениями принудила дать ответ руквовдство Киевского национального университета имени Тараса Шевченко о факте работы в вузе отца Медведчука.

"Теперь мы знаем, что отец Медведчука, нереабилитированный на тот момент преступник, статья - "измена Родине", который в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистами, оказывается, спокойно работал бухгалтером ректората (!) Главного университета УССР. И это в то время, когда репрессированы и их дети были людьми второго сорта. Интересная семейка", - подчеркнул Кипиани.

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Отец Медведчука, не реабилитированный за сотрудничество с нацистами, работал бухгалтером ректората КНУ,- Кипиани 01
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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+61
Яка реабілітація?
Той мертвечук був звичайним поліцаєм в фашистів.
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06.05.2021 23:36
+51
Веселая семейка. Оба на фашистов работают.
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06.05.2021 23:38
+50
а цей мертведчук зрадник і колаборант та співпрацює з кацапофашистами.
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07.05.2021 00:18
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ОПЗЖ - організація поліцаїв,зрадників,жидів.
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07.05.2021 09:07 Ответить
да и воспитание сыночка было соответствующим - надо найти только важную задницу, сынок, которую надо лизать - и все у тебя будет хорошо..., сынок так и поступил... и до сих пор поступает...
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07.05.2021 09:32 Ответить
Я все понял. Это отец Медведчука был наставником "амфаша" в Киевском Университете! Откуда и все последствия... Батько Медведчука, не реабілітований за співпрацю з нацистами, працював бухгалтером ректорату КНУ, - Кіпіані - Цензор.НЕТ 6809
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07.05.2021 10:07 Ответить
Изменник Родины воспитал такого же изменника - медведчука младшего.
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07.05.2021 10:11 Ответить
стукачок гебешний
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07.05.2021 10:31 Ответить
Предательство-семецная традиция медведчуков.
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07.05.2021 10:40 Ответить
Ой да ладно, не бандерівець же, якщо всіх, хто співпрацював з нацистами знищити, хто з більшовиків залишиться, брат Міхалкова взагалі в СС був і нічого.
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07.05.2021 12:17 Ответить
То ж не КНУ, а КДУ.
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07.05.2021 13:17 Ответить
Не удивительно, что этот ублюдок, медведчук-младший так рьяно лижет жопу другому фюреру-Путину. Поддонок и предатель Украины!!
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07.05.2021 13:37 Ответить
Оказывается Мертверчук ко всему еще и гитлеровский недоносок, сын предателя Родины.
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07.05.2021 14:33 Ответить
Почему то вчера мой коммент УДАЛИЛИ. А написано было так : Пусть эта ТВАРЬ цепляет на всю свою СКОТСКУЮ грудь КОЛОРАДСКУЮ ленточку, берет портрет БАТИ и в ПОЛК . Вот КУМ то как обрадуется.
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07.05.2021 17:39 Ответить
Папік ведмедчука співпрацював з нацистами. Його маму звали... Фаїна Абрамівна. А ведмедчук дере собі на пузі майку за зкріпи і *****.
...Куди подівся пан Глузман?
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07.05.2021 22:22 Ответить
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