Отец Медведчука, не реабилитированный за сотрудничество с нацистами, работал бухгалтером ректората КНУ,- Кипиани
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Журналист Вахтанг Кипиани обнародовал новые факты из биографии отца Виктора Медведчука - Владимира.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Кипиани отметил, что журналистка Дарья Гирна своими обращениями принудила дать ответ руквовдство Киевского национального университета имени Тараса Шевченко о факте работы в вузе отца Медведчука.
"Теперь мы знаем, что отец Медведчука, нереабилитированный на тот момент преступник, статья - "измена Родине", который в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистами, оказывается, спокойно работал бухгалтером ректората (!) Главного университета УССР. И это в то время, когда репрессированы и их дети были людьми второго сорта. Интересная семейка", - подчеркнул Кипиани.
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