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Армения (798) геноцид (390) Латвия (1145)

Парламент Латвии признал геноцид армян в Османской империи в 1915 году. МИД Турции назвал это незаконным

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Парламент Латвии признал геноцид армян в Османской империи в 1915 году. МИД Турции назвал это незаконным

Сейм Латвии 6 мая принял декларацию о геноциде армян в Османской империи,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба латвийского парламента.

В парламенте Латвии подчеркнули, что ответственность за насильственную депортацию, насилие и гибель армян в 1915 году – на власти Османской империи.

В документе подчеркивается, что Латвия осуждает преступления против человечности. Депутаты считают необходимым увековечить память погибших в результате геноцида армян.

Дискуссия по историческим вопросам неразрывно связана с развитием "здоровых и зрелых демократий", отмечают они.

Министерство иностранных дел Турции осудило эту "незаконную декларацию" и заявило, что документ – "ничтожная попытка переписать историю по политическим мотивам".

В МИД настаивают, что в 1915 году "не было создано ни одного из условий, необходимых для использования термина "геноцид".

Также читайте: Байден признал геноцид армян Османской империей

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+14
После позорного военного поражения в Карабахе, армянская диаспора кинула все средства на проталкивание своих идеологических тезисов. Им хочется предстать перед мировой общественностью как жертва, при этом сами они Голодомора не признают, оккупации Крыма тоже, ну значит и не рассчитывайте на сочувствие от украинцев
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07.05.2021 02:37
+12
надеюсь что наши идиоты до такого не додумаются. И не будут идти на поводу у хитрожопых ар из племени хоев.
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07.05.2021 01:57
+9
Туркам уже от этого не отмыться. Рано или поздно придется признать геноцид и просить прощение. Москалей это тоже ждет.
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07.05.2021 00:55
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Туркам уже от этого не отмыться. Рано или поздно придется признать геноцид и просить прощение. Москалей это тоже ждет.
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07.05.2021 00:55 Ответить
за что извиняться ?за то что победили врага?
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07.05.2021 01:47 Ответить
Там не было врага. Там был классический геноцид своих же граждан по национальному признаку.
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07.05.2021 17:18 Ответить
сепаров диких
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07.05.2021 18:51 Ответить
Турки прямо скупают мыло и мочалки, чтобы отмываться.
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07.05.2021 03:11 Ответить
Вообще- то геноцид был в 1915 году при Османской империи, а современная Турция официально оформилась в 1923 году. Так что современная Турция имеет отношение к Османской империи как , например, современные РФ, Украина или Казахстан к кавказской войне, которую вела царская Россия.
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07.05.2021 07:39 Ответить
Тогда чего же у них так пердаки пылают? Перевели бы стрелки на злобных османов и нет проблем. Но так же как и культ сталина в РФии , так и величие Османской империи в современной Турции.
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07.05.2021 17:22 Ответить
... и дополню - и даже кацапы !!! и заметьте - сразу и тех и тех одновременно...(я думаю что это уже ни для кого ни секрет)
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07.05.2021 01:04 Ответить
Зашквар.
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07.05.2021 01:24 Ответить
надеюсь что наши идиоты до такого не додумаются. И не будут идти на поводу у хитрожопых ар из племени хоев.
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07.05.2021 01:57 Ответить
Чуєш, батрак лахтинський, а чого це ти свою триколірну ганчірку не вивішуєш? Ну, чи вірменський прапор... Ти ж у нас "пачти армянин"...
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07.05.2021 07:18 Ответить
Мавпа, мені достатньо того, як вірмени вітали окупацію Криму, а їх діаспора зустрічала окупаційні війська і "тарабанила" доноси на проукраїнських активістів у ФСБ... А хто там як воював - потім розберемся...
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09.05.2021 03:15 Ответить
После позорного военного поражения в Карабахе, армянская диаспора кинула все средства на проталкивание своих идеологических тезисов. Им хочется предстать перед мировой общественностью как жертва, при этом сами они Голодомора не признают, оккупации Крыма тоже, ну значит и не рассчитывайте на сочувствие от украинцев
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07.05.2021 02:37 Ответить
А Україні можна й почекать... Треба Ердогану підказать, щоб він провів розкопки масових поховань часів 1914 року, в районі гори Арарат... Там десятки тисяч мирних турків, курдів поховані, яких різали вірменські "добровольці". А потім поставить питання в ООН - "Чим "геноцид", вчинений вірменами, на території Туреччини, в 1914, "не такий", як "геноцид" у 1915-му, у відповідь на нього?" Тим більше, що про це писали в спогадах, і російські військові, що там воювали у той час...
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07.05.2021 07:24 Ответить
Ну признали. Ну назвали. Потом выпили пива и разошлись по домам.
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07.05.2021 02:41 Ответить
просто армяне хотят бухануть за чужой счет
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07.05.2021 08:18 Ответить
Вот это они зря.Подмахнули абсолютно прокацапской стране и одновременно поднасрали союзнику по НАТО.
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07.05.2021 02:57 Ответить
все что подписал СССР незаконно и рано или поздно должно быть аннулировано
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07.05.2021 04:49 Ответить
осуждение геноцида армян это в первую очередь осуждение сделки большевиков и Ататюрка
и эта сделка как и все под чем подписалмсь красножопые будет пересмотрена так или иначе
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07.05.2021 04:46 Ответить
Полностью поддерживаю!
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07.05.2021 06:07 Ответить
Весь цивилизованный мир признает то,что произошло с армянским народом наших же исторических территориях. Геноцид армян,Голодомор,Холокост ...
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07.05.2021 06:06 Ответить
А и правда, какие признаки геноцида? Считается ли геноцидом русского народа сталинский режим? Да и не только русского. Всех народов СССР ? И Европы кстати тоже во время Отечественной войны? Мирного населения много тогда советская армия положила.
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07.05.2021 06:53 Ответить
Почитал коменты, так что, значит и голодомора в Украине не было, не так ли, и вы все врети?
Оказывается "правы" москали/мокшане - ни кто вас не убивает и Крым никто не отбирал, или все же и голодомор был, и Крым отобрали, вы определитесь, или турецкие Байрактары важнее? Типа хитрожопость-ессесеровская проснулась - и нахер сесть и рыбы даром получить?
Да и еще если армян 100 лет назад турки не гоняли а с ними дружили, поясните как гора Арарат и озеро Ван оказалась на территории Турции - не подскажете (да и про Лозаннский договор я в курсе)?
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07.05.2021 06:55 Ответить
Это боты. В Украине турецкие и Азербайджанские боты очень развиты, они работают на дружбу между странами. Даже на украинском умеют писать)
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07.05.2021 07:08 Ответить
Чуєш, "латиш"! Ти, спочатку, розберися, чим вірмени, що прийшли з російськими військами на територію Туреччини, в 1914-му, займалися... Зокрема, 1 вірменський добровольчий полк.... А потім "булькай"... Поки російські війська воювали з турецькими, "добровольці вирізали курдські і турецькі села... Про це писали самі росіяни...
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07.05.2021 07:29 Ответить
Чуеш "хохол" - ссылочку про то что писали росiане в студию.
Чуеш, и не забудем чем занимались красноармейцы всех мастей украинской национальности Украинской ССР в 1940 году когда сссерия аннексировала/окупировала Латвию.
У нас таких пристарелых (уже) "освободителей" у которых фамилии заканчиваются на -ко хватает и по сей день, так что не будем.
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07.05.2021 09:22 Ответить
Русский исследователь В. Л. Величко. «Кавказ»: «Армяне стирают и уничтожают следы грузин в принадлежащих грузинам храмах и монастырях, соскабливают или стирают грузинские надписи на камне, вынимают сами камни из строения и заменяют надписи на них армянскими».

А.С.Грибоедов. Из письма русскому императору: «Армения, как государство, не играла никакой значительной роли в истории человечества, ее название было географическим термином, распространенным армянами, она была местом разрешения споров сильных государств - ассирийцев, мидийцев, иранцев, греков, монголов, русских…»
Французский путешественник граф Де-Шолье: «Я с ними (армянами) никогда не мог договориться. Их хитрость довольно брезглива, низость довольно невыносима, а подлость достойна сожаления».

Русский исследователь В.Л. Величко. «Русское дело и междуплеменные вопросы. Полное собрание публицистических сочинений». Том 1. СПб., 1904: «Армяне начали высасывать соки местного населения. Не удовлетворившись этим, они проводили политику подрыва репутации местного мусульманского населения с целью присвоить их земли, прогнав в будущем».

Н.И. Шавров. «Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая распродажа Мугани инородцам». С.Петербург. 1911, стр.59-61: «Из одного миллиона трехсот тысяч армян, проживающих в Закавказье, миллион - не местные. И переселены они в область нами».

Воспоминания русского дипломата генерала Маевского. Из книги «Массовые убийства, чинимые армянами»: «Слышал ли кто-либо о народном героизме армян? Где высечены названия их сражений за свободу? Нигде! Потому что, «герои» армян больше были палачами своего народа, чем спасителями».
Оттуда же: «Все армянские школы, начиная с высших и кончая самыми обычными, начальными школами, были превращены в арену бурной деятельности армянских пропагандистов, доведенных до крайней степени в Европейских столицах. Патриотические песни и оды, острая сатира и басни из преподавательской среды западали в горячие души подростков, разжигая в них ненависть против презренного мусульманского правительства, чувство злобы, целую серию никому не известных фантастических иллюзий будущего. Таким образом, за очень короткий срок (3-4 года) для защиты созданных иллюзий появились готовые на кровавое самопожертвование разъяренные, упрямые юноши…»

Из рапорта полковника-лейтенанта Грязнова об Арзинджанских убийствах в 1915 году: «По дорогам, ведущим в села, были разбросаны пронизанные копьями тела мусульманских крестьян, отрезанные части туловищ и растекшиеся внутренние органы… В основном, женщины и дети! Судьи и богачи организовывали убийства, армянская армия их исполняла. Были вырыты глубокие колодцы, и беспомощные люди, будучи зарезаны как животные, один за другим были выброшены в колодцы. Армяне, ответственные за убийства, заполняли дом восьмидесятью мусульманами, а затем отрезали им головы».
Из сообщения от 1915 года генерала русской армии Л.Одишелидзе: «Ночами 11-12 марта армянские палачи топорами и копьями казнили мусульман на территориях вокруг Арзинджана. Эти звери бросали свои жертвы, в основном в окопы, вырытые ими для осуществления своих коварных планов. Мой помощник насчитал двести (200) таких окопов и раскрыл содеянные преступления».

Самуэл А.Уимс. «Тайны Армянской террористско-«христианской» страны. Серии больших фальсификаций армян», том 1: «Исторические корни Карабаха уходят в античную эпоху. Это одна из исторических провинций Азербайджана. Этот регион является важным политическим, культурным и духовным центром Азербайджана… Пресловутая Карабахская проблема была создана сфальсифицированными идеями армян».

Свидетель Ходжалинской трагедии французский журналист Жан Ив Юнет: «Мы свидетели Ходжалинской трагедии. Мы своими глазами видели изуродованные тела защитников Ходжалы, сотен мирных жителей - женщин, детей, стариков… Мы не смогли закончить съемки из-за обстрела нашего вертолета армянами. Но увиденное с высоты было достаточным для представления о причиненных зверствах. Это была ужасающая картина. Армяне, зверски расправившиеся с 5-6-летними детьми, грудными младенцами, беременными женщинами, не сравнимы ни с какими убийцами».

Газетa «Московский комсомолец», 29.01.1994. Из статьи «Нефтяной синдром»: «Есть пленные. Однако они уже непригодны для жизни. Зимой по утрам их выводят босыми на снег и лед. Обливают с головой холодной водой, разбивают о головы бутылки, потом опять отправляют в камеры. Настоящие же пытки начинаются после этого. Ломают пальцы между дверьми, при криках бьют резиновыми дубинками. Многие, не вынеся пыток, сойдя с ума, умирают. Когда мы захватили очередное село, видел, как один армянин разрубил надвое живого ребенка. Затем частью тела шлепал по лицу и голове мать, так что она, окровавленная, потеряв рассудок, начала смеяться».

Федор Шеллов-Ковердяев, бывший I заместитель министра иностранных дел России, адвокат:
«Конфликт в Нагорном Карабахе - хорошо запланированная, заранее подготовленная акция, осуществление которой возлагалось на долю коммунистических руководителей Армении… Лидеры Движения «Карабах», гипертрофировав самоопределение нации, довели его до такой степени, после чего начинается сепаратизм».
Грузинский писатель и мыслитель И.Чавчавадзе: «Ваше превосходительство, не разрешайте поселение армян на центральных русских землях. Они из такого племени, что, прожив несколько десятков лет, начнут кричать на весь мир, что это земля наших отцов и прадедов».


А щодо "хахла" - так можна і "в диню заїхать". Я написав "латиш" у "лапках", тому що не вірю, що ти - дійсно представник цієї нації... Судячи по твоїх коментарях, ти - "понаєх" післявоєнний... А, може, взагалі, "батрак лахтинський", "касящий пад латыша"... А от у моїй належності до України та українців, мало хто сумнівається... Хіба що твої "братья по перу...".
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07.05.2021 09:35 Ответить
Да че ж не будем? Как раз будем! Давай вспомним латышскиx стрелков, на штыкаx которыx Ленин и прочая жыдва пришла к власти Парламент Латвії визнав геноцид вірмен в Османській імперії у 1915 році. МЗС Туреччини назвало це незаконним - Цензор.НЕТ 8806
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07.05.2021 11:10 Ответить
Московский договор был подписан 16 марта 1921 года между РСФСР и кемалистским правительством Турции. Он определил северо-восточную границу Турции, которая отказалась от претензий на Батум, но получила южную часть Батумской области и часть территории Армянской ССР, включающей гору Арарат.
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07.05.2021 07:47 Ответить
а с какого бодуна ты решил что гора Арарат принадлежит армянам? Парламент Латвії визнав геноцид вірмен в Османській імперії у 1915 році. МЗС Туреччини назвало це незаконним - Цензор.НЕТ 4426
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07.05.2021 11:13 Ответить
А вот вам и карта того всего, полюбопытствуйте
Парламент Латвии признал геноцид армян в Османской империи в 1915 году. МИД Турции назвал это незаконным - Цензор.НЕТ 9995
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07.05.2021 07:04 Ответить
сам нарисовал? Парламент Латвії визнав геноцид вірмен в Османській імперії у 1915 році. МЗС Туреччини назвало це незаконним - Цензор.НЕТ 901
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07.05.2021 11:11 Ответить
Бот от турции или азербайджана тут всегда... Они вечно отрицают то , что говорит против них , а признают то что им выгодно. Вот посмотрите турков выгонят из НАТО и они побегут к своим дружкам рузгим. Ердоган у Пуйла еще закупит с400)
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07.05.2021 07:06 Ответить
А получается, что когда крымских татар выселяли в Сибирь, то это тоже является геноцидом татарского народа?
А уничтожение 90% черкесов во время Кавказской войны царской Россией ведь тоже геноцид, повлекший присоединение Кавказа к России тогдашней?
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07.05.2021 07:11 Ответить
Черкесам респект сражались хорошо, и в итоге их не захватили полностью, большинство сами в турцию уехали. Кырымчи переселили, но в итоге им потом разрешили вернуться. Тут можно долго на эту тему говорить. Как греков , немцев с колоний переселял
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07.05.2021 07:20 Ответить
Беда черкесов заключалась в том, что британцы по морю могли доставлять им оружие. Бились с русскими до последнего черкеса. Теперь все это называется Кубанью. Никаких следов Черкесии не осталось.
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07.05.2021 07:32 Ответить
Ага, и Крымская война, в результате которой Крым к тогдашней России присоединился, тоже.
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07.05.2021 07:14 Ответить
.... к слову, государство Израиль до сих пор не признала голодомор (хотя как заходит разговор об отрицании холокоста то - ого-го, попробуй не признай!!!), что по этому поводу думает исконный сын израилев и президент Украины Зеленьский?
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07.05.2021 07:23 Ответить
Молодцы. Не отстают от коллектива.
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07.05.2021 07:28 Ответить
У нас своя "проблема", москали обвиняют в "геноциде" Украиною "народа" Крыма.
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07.05.2021 07:31 Ответить
Это они как всегда свои грехи на других перекладывают, чтобы за геноцид крымских татар не отвечать.
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07.05.2021 07:43 Ответить
Украина не признает, и не надейтесь.
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07.05.2021 07:51 Ответить
Там его признали на уровне областей только. Запорожская,одесская,днепр
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07.05.2021 07:56 Ответить
всё верно Латвия сделала.
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07.05.2021 08:54 Ответить
Толкают турков в лапы *****!
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07.05.2021 09:14 Ответить
 
 