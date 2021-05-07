Парламент Латвии признал геноцид армян в Османской империи в 1915 году. МИД Турции назвал это незаконным
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Сейм Латвии 6 мая принял декларацию о геноциде армян в Османской империи,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба латвийского парламента.
В парламенте Латвии подчеркнули, что ответственность за насильственную депортацию, насилие и гибель армян в 1915 году – на власти Османской империи.
В документе подчеркивается, что Латвия осуждает преступления против человечности. Депутаты считают необходимым увековечить память погибших в результате геноцида армян.
Дискуссия по историческим вопросам неразрывно связана с развитием "здоровых и зрелых демократий", отмечают они.
Министерство иностранных дел Турции осудило эту "незаконную декларацию" и заявило, что документ – "ничтожная попытка переписать историю по политическим мотивам".
В МИД настаивают, что в 1915 году "не было создано ни одного из условий, необходимых для использования термина "геноцид".
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и эта сделка как и все под чем подписалмсь красножопые будет пересмотрена так или иначе
Оказывается "правы" москали/мокшане - ни кто вас не убивает и Крым никто не отбирал, или все же и голодомор был, и Крым отобрали, вы определитесь, или турецкие Байрактары важнее? Типа хитрожопость-ессесеровская проснулась - и нахер сесть и рыбы даром получить?
Да и еще если армян 100 лет назад турки не гоняли а с ними дружили, поясните как гора Арарат и озеро Ван оказалась на территории Турции - не подскажете (да и про Лозаннский договор я в курсе)?
Чуеш, и не забудем чем занимались красноармейцы всех мастей украинской национальности Украинской ССР в 1940 году когда сссерия аннексировала/окупировала Латвию.
У нас таких пристарелых (уже) "освободителей" у которых фамилии заканчиваются на -ко хватает и по сей день, так что не будем.
А.С.Грибоедов. Из письма русскому императору: «Армения, как государство, не играла никакой значительной роли в истории человечества, ее название было географическим термином, распространенным армянами, она была местом разрешения споров сильных государств - ассирийцев, мидийцев, иранцев, греков, монголов, русских…»
Французский путешественник граф Де-Шолье: «Я с ними (армянами) никогда не мог договориться. Их хитрость довольно брезглива, низость довольно невыносима, а подлость достойна сожаления».
Русский исследователь В.Л. Величко. «Русское дело и междуплеменные вопросы. Полное собрание публицистических сочинений». Том 1. СПб., 1904: «Армяне начали высасывать соки местного населения. Не удовлетворившись этим, они проводили политику подрыва репутации местного мусульманского населения с целью присвоить их земли, прогнав в будущем».
Н.И. Шавров. «Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая распродажа Мугани инородцам». С.Петербург. 1911, стр.59-61: «Из одного миллиона трехсот тысяч армян, проживающих в Закавказье, миллион - не местные. И переселены они в область нами».
Воспоминания русского дипломата генерала Маевского. Из книги «Массовые убийства, чинимые армянами»: «Слышал ли кто-либо о народном героизме армян? Где высечены названия их сражений за свободу? Нигде! Потому что, «герои» армян больше были палачами своего народа, чем спасителями».
Оттуда же: «Все армянские школы, начиная с высших и кончая самыми обычными, начальными школами, были превращены в арену бурной деятельности армянских пропагандистов, доведенных до крайней степени в Европейских столицах. Патриотические песни и оды, острая сатира и басни из преподавательской среды западали в горячие души подростков, разжигая в них ненависть против презренного мусульманского правительства, чувство злобы, целую серию никому не известных фантастических иллюзий будущего. Таким образом, за очень короткий срок (3-4 года) для защиты созданных иллюзий появились готовые на кровавое самопожертвование разъяренные, упрямые юноши…»
Из рапорта полковника-лейтенанта Грязнова об Арзинджанских убийствах в 1915 году: «По дорогам, ведущим в села, были разбросаны пронизанные копьями тела мусульманских крестьян, отрезанные части туловищ и растекшиеся внутренние органы… В основном, женщины и дети! Судьи и богачи организовывали убийства, армянская армия их исполняла. Были вырыты глубокие колодцы, и беспомощные люди, будучи зарезаны как животные, один за другим были выброшены в колодцы. Армяне, ответственные за убийства, заполняли дом восьмидесятью мусульманами, а затем отрезали им головы».
Из сообщения от 1915 года генерала русской армии Л.Одишелидзе: «Ночами 11-12 марта армянские палачи топорами и копьями казнили мусульман на территориях вокруг Арзинджана. Эти звери бросали свои жертвы, в основном в окопы, вырытые ими для осуществления своих коварных планов. Мой помощник насчитал двести (200) таких окопов и раскрыл содеянные преступления».
Самуэл А.Уимс. «Тайны Армянской террористско-«христианской» страны. Серии больших фальсификаций армян», том 1: «Исторические корни Карабаха уходят в античную эпоху. Это одна из исторических провинций Азербайджана. Этот регион является важным политическим, культурным и духовным центром Азербайджана… Пресловутая Карабахская проблема была создана сфальсифицированными идеями армян».
Свидетель Ходжалинской трагедии французский журналист Жан Ив Юнет: «Мы свидетели Ходжалинской трагедии. Мы своими глазами видели изуродованные тела защитников Ходжалы, сотен мирных жителей - женщин, детей, стариков… Мы не смогли закончить съемки из-за обстрела нашего вертолета армянами. Но увиденное с высоты было достаточным для представления о причиненных зверствах. Это была ужасающая картина. Армяне, зверски расправившиеся с 5-6-летними детьми, грудными младенцами, беременными женщинами, не сравнимы ни с какими убийцами».
Газетa «Московский комсомолец», 29.01.1994. Из статьи «Нефтяной синдром»: «Есть пленные. Однако они уже непригодны для жизни. Зимой по утрам их выводят босыми на снег и лед. Обливают с головой холодной водой, разбивают о головы бутылки, потом опять отправляют в камеры. Настоящие же пытки начинаются после этого. Ломают пальцы между дверьми, при криках бьют резиновыми дубинками. Многие, не вынеся пыток, сойдя с ума, умирают. Когда мы захватили очередное село, видел, как один армянин разрубил надвое живого ребенка. Затем частью тела шлепал по лицу и голове мать, так что она, окровавленная, потеряв рассудок, начала смеяться».
Федор Шеллов-Ковердяев, бывший I заместитель министра иностранных дел России, адвокат:
«Конфликт в Нагорном Карабахе - хорошо запланированная, заранее подготовленная акция, осуществление которой возлагалось на долю коммунистических руководителей Армении… Лидеры Движения «Карабах», гипертрофировав самоопределение нации, довели его до такой степени, после чего начинается сепаратизм».
Грузинский писатель и мыслитель И.Чавчавадзе: «Ваше превосходительство, не разрешайте поселение армян на центральных русских землях. Они из такого племени, что, прожив несколько десятков лет, начнут кричать на весь мир, что это земля наших отцов и прадедов».
А щодо "хахла" - так можна і "в диню заїхать". Я написав "латиш" у "лапках", тому що не вірю, що ти - дійсно представник цієї нації... Судячи по твоїх коментарях, ти - "понаєх" післявоєнний... А, може, взагалі, "батрак лахтинський", "касящий пад латыша"... А от у моїй належності до України та українців, мало хто сумнівається... Хіба що твої "братья по перу...".
А уничтожение 90% черкесов во время Кавказской войны царской Россией ведь тоже геноцид, повлекший присоединение Кавказа к России тогдашней?