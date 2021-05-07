Блинкен подтвердил участие США на высоком уровне в саммите "Крымской платформы", - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Государственный секретарь Энтони Блинкен во время визита в Киев подтвердил, что США на саммите "Крымской платформы" будут представлены на высоком уровне.
Какпередает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть" на канале "1 +".
"Соединенные Штаты во время этого визита подтвердили: первое - они полностью поддерживают инициативу "Крымской платформы", второе - они будут представлены на высоком уровне на саммите" Крымской платформы ", третье - они поощряют и призывают другие страны также поддерживать "Крымскую платформу" и участвовать в ее работе", - сказал Кулеба.
Госсекретарь США Блинкен 6 мая посетил Украину с официальным визитом. Он провел встречи с руководством государства и представителями гражданского общества.
"Крымская платформа" - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украины с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиление международного давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека, а также достижения главной цели - деоккупации полуострова.
Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021.
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Теперь перейдем к бубочке. Еще до вчерашнего вечера зекоМанда надеялась, что из-за Ермака встреча с "визитерами из США" не состоится. Бубочка совсем не готовился, даже текст не подготовил. Но американцы переступив через "парашют", таки пришли на встречу. И как только начались вопросы от американцев, бубочка поплыл, а после вопроса про Джулиани, язык тела "величайшего" криком кричал: мама роди меня обратно. Глаза забегали, что чуть с орбит не выпали, весь бледный, дрожит, заикается, лепечет, что попало...Сложилось впечатление, что все его ночные кошмары воплотились в этой встрече тет-а-тет. А обосрался так, что остальные за столом почувствовали запах. Таким перепуганным, бубочку еще не видели. Очень удачная встреча.
Ivan Luti ll
Как-то так. Май будет интересным, а сентябрь - решающим. Именно в сентябре станет окончательно ясно, досидит Зе до конца президентского срока или нет. Чтобы досидеть, нужно будет хорошо поработать над домашним заданием. В противном случае - волшебный пендель и новые выборы. На которых своё слово опять скажет "мудрый народ". А когда слово берёт "мудрый народ", мои прогнозы перед ним становятся бессильными.
Helgi Sharp