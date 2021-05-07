Блинкен подтвердил участие США на высоком уровне в саммите "Крымской платформы", - Кулеба

Государственный секретарь Энтони Блинкен во время визита в Киев подтвердил, что США на саммите "Крымской платформы" будут представлены на высоком уровне.

Какпередает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть" на канале "1 +".

"Соединенные Штаты во время этого визита подтвердили: первое - они полностью поддерживают инициативу "Крымской платформы", второе - они будут представлены на высоком уровне на саммите" Крымской платформы ", третье - они поощряют и призывают другие страны также поддерживать "Крымскую платформу" и участвовать в ее работе", - сказал Кулеба.

Госсекретарь США Блинкен 6 мая посетил Украину с официальным визитом. Он провел встречи с руководством государства и представителями гражданского общества.

"Крымская платформа" - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украины с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиление международного давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека, а также достижения главной цели - деоккупации полуострова.

Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021.

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