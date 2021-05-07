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Блинкен подтвердил участие США на высоком уровне в саммите "Крымской платформы", - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Блинкен подтвердил участие США на высоком уровне в саммите

Государственный секретарь Энтони Блинкен во время визита в Киев подтвердил, что США на саммите "Крымской платформы" будут представлены на высоком уровне.

Какпередает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть" на канале "1 +".

"Соединенные Штаты во время этого визита подтвердили: первое - они полностью поддерживают инициативу "Крымской платформы", второе - они будут представлены на высоком уровне на саммите" Крымской платформы ", третье - они поощряют и призывают другие страны также поддерживать "Крымскую платформу" и участвовать в ее работе", - сказал Кулеба.

Госсекретарь США Блинкен 6 мая посетил Украину с официальным визитом. Он провел встречи с руководством государства и представителями гражданского общества.

"Крымская платформа" - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украины с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиление международного давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека, а также достижения главной цели - деоккупации полуострова.

Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+5
Порох смог обставить все так, чтобы Блинкен и Нуланд до встречи с бубочкой встретились с главами фракций. На встрече Порошенко и Блинкена не было переводчиков. Часть лидеров фракций сидела молча, чтобы не опозориться. Юля, например, улыбалась и со всем соглашалась. Это называется - дипломатическая хитрость. Это было очень тонко - пригласить на встречу людей, которые не знают английского, поэтому могут только кивать гривой, но при этом формальность соблюдена.
.
Теперь перейдем к бубочке. Еще до вчерашнего вечера зекоМанда надеялась, что из-за Ермака встреча с "визитерами из США" не состоится. Бубочка совсем не готовился, даже текст не подготовил. Но американцы переступив через "парашют", таки пришли на встречу. И как только начались вопросы от американцев, бубочка поплыл, а после вопроса про Джулиани, язык тела "величайшего" криком кричал: мама роди меня обратно. Глаза забегали, что чуть с орбит не выпали, весь бледный, дрожит, заикается, лепечет, что попало...Сложилось впечатление, что все его ночные кошмары воплотились в этой встрече тет-а-тет. А обосрался так, что остальные за столом почувствовали запах. Таким перепуганным, бубочку еще не видели. Очень удачная встреча.
Ivan Luti ll
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07.05.2021 01:38
+4
Ещё могу с уверенность утверждать, что нынешний визит Госсекретаря станет программным в плане определения внешнеполитического вектора Украины на остаток президентского срока Зе. Грубо говоря, будет озвучена альтернатива: если ты, Вова, с нами - получишь перспективу вступления в НАТО плюс значительную военно-техническую и финансовую помощь. В том числе, по линии МВФ. Если при помощи агента "Козырь" решишь пропетлять между Коломойским и Путиным, Виктория Нуланд снова начнёт раздавать печеньки на Майдане. Но на месте Януковича уже будешь ты, а на твоём - Порошенко.

Как-то так. Май будет интересным, а сентябрь - решающим. Именно в сентябре станет окончательно ясно, досидит Зе до конца президентского срока или нет. Чтобы досидеть, нужно будет хорошо поработать над домашним заданием. В противном случае - волшебный пендель и новые выборы. На которых своё слово опять скажет "мудрый народ". А когда слово берёт "мудрый народ", мои прогнозы перед ним становятся бессильными.
Helgi Sharp
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07.05.2021 01:40
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Порох смог обставить все так, чтобы Блинкен и Нуланд до встречи с бубочкой встретились с главами фракций. На встрече Порошенко и Блинкена не было переводчиков. Часть лидеров фракций сидела молча, чтобы не опозориться. Юля, например, улыбалась и со всем соглашалась. Это называется - дипломатическая хитрость. Это было очень тонко - пригласить на встречу людей, которые не знают английского, поэтому могут только кивать гривой, но при этом формальность соблюдена.
.
Теперь перейдем к бубочке. Еще до вчерашнего вечера зекоМанда надеялась, что из-за Ермака встреча с "визитерами из США" не состоится. Бубочка совсем не готовился, даже текст не подготовил. Но американцы переступив через "парашют", таки пришли на встречу. И как только начались вопросы от американцев, бубочка поплыл, а после вопроса про Джулиани, язык тела "величайшего" криком кричал: мама роди меня обратно. Глаза забегали, что чуть с орбит не выпали, весь бледный, дрожит, заикается, лепечет, что попало...Сложилось впечатление, что все его ночные кошмары воплотились в этой встрече тет-а-тет. А обосрался так, что остальные за столом почувствовали запах. Таким перепуганным, бубочку еще не видели. Очень удачная встреча.
Ivan Luti ll
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07.05.2021 01:38 Ответить
Ещё могу с уверенность утверждать, что нынешний визит Госсекретаря станет программным в плане определения внешнеполитического вектора Украины на остаток президентского срока Зе. Грубо говоря, будет озвучена альтернатива: если ты, Вова, с нами - получишь перспективу вступления в НАТО плюс значительную военно-техническую и финансовую помощь. В том числе, по линии МВФ. Если при помощи агента "Козырь" решишь пропетлять между Коломойским и Путиным, Виктория Нуланд снова начнёт раздавать печеньки на Майдане. Но на месте Януковича уже будешь ты, а на твоём - Порошенко.

Как-то так. Май будет интересным, а сентябрь - решающим. Именно в сентябре станет окончательно ясно, досидит Зе до конца президентского срока или нет. Чтобы досидеть, нужно будет хорошо поработать над домашним заданием. В противном случае - волшебный пендель и новые выборы. На которых своё слово опять скажет "мудрый народ". А когда слово берёт "мудрый народ", мои прогнозы перед ним становятся бессильными.
Helgi Sharp
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07.05.2021 01:40 Ответить
тогда перед кем ты кривляешься, прогнозер?
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07.05.2021 11:09 Ответить
До тех пор пока не решится вопрос с потоком газа в Европу ни один политик сего мира неможет чтото предпринять.....до осени посиделки бессмысленны......
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07.05.2021 01:52 Ответить
Алиев и Азербайджан,большой друг Украины тоже обещают принять участие. Как обещали в 2017 году газ для Украины.
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07.05.2021 05:58 Ответить
...ну, прямо шаман, аж страшно: влез в голову какого-то высокопоставленного американца, расшифровал его планы и давай чревовещать... аццкиймидовец окоянный (это похвала!!!)
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07.05.2021 06:05 Ответить
А сам Блинкен хоть знает, что он подтвердил участие США в Крымской платформе? Чувствую, что после визита госсекретаря США зеля очередной раз победит рашку.
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07.05.2021 06:10 Ответить
Конечно успешно. Печеньки вставлены куда нужно, мозги клоунам прочищены. Все отлично.
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07.05.2021 11:06 Ответить
А Лукашенко тоже там будет? Впрочем, это не вопрос, а скорее утверждение. По крайней мере такой шаг готовится дерьмаком. Вот тогда и посмотрим на реакцию США и Европы в контексте присутствия там "легитимного" правителя страны, которая по сути аннексирована. Сильный ход *****, но будет ли он эффективным - пока вопрос.
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07.05.2021 11:05 Ответить
 
 