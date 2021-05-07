В Киеве пройдет ряд мероприятий по случаю годовщины окончания Второй мировой войны, - КГГА
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
В Киеве на День памяти и примирения к 76-й годовщине окончания второй мировой войны пройдет ряд мероприятий.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба киевской горгосадминистрации.
"8 мая Киев отметит День памяти и примирения, а 9 мая - семьдесят шестой годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне", - говорится в сообщении.
В частности, запланированы церемонии возложения цветов, тематические выставки, встреча с ветеранами боевых действий. Также предусмотрены выплаты ветеранам Второй мировой войны, участникам антитеррористической операции, воинам-интернационалистам, участникам Революции достоинства и некоторым другим категориям граждан.
В КГГА утвердили соответствующий план мероприятий.
В частности, 6 мая открылась фотовыставка "Мгновение истории" в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость". Продлится мероприятие до 16 мая.
С 7 до 21 мая проходит выставка архивных документов ко Дню памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Просмотр выставки будет доступен на веб-сайте Государственного архива Киева.
8 мая в парке Вечной Славы состоится торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.
Также 8 мая запланирована встреча с ветеранами боевых действий в Музее оккупации Киева, а в Публичной библиотеке им. Леси Украинки откроется книжная выставка "Помнить ради будущего".
Кроме того, 9 мая состоятся мероприятие "Помним-Побеждаем" на территории Национального музея истории Украины. Также проведут поминальное богослужение, посвященное памяти погибших, павших в борьбе за освобождение Украины и победу над нацизмом, молебен за мир в Украине.
Также в течение мая состоятся тематические уроки, воспитательные часы, лекции, научные проекты, акции, просветительские, творческие и мемориальные мероприятия. Продолжатся патриотические онлайн-проекты, посвященные Дню памяти и примирения. Будут проходить тематические выставки творческих работ по изобразительному искусству, научные тематические проекты.
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Кто именно считает, что войны - это метод решения (а не создания) проблем.
Кто использует войны для регуляции населения и для захвата власти.
Кто финансирует войны, кто натравливает одни народы на другие.
Это всё интересно.
или одевай на себя картонный самолет или танк и, айда кружить по улицам и площадям....
посмотрят, оценят
надежда только лишь на полное веешнее управленіе
начни с азов, купи глобус
Крысы позорные....
Захворюваність росте тому що дебільна влада на чолі з популярним російським клоуном провалила як вакцинацію, так і саму боротьбу з ковідом, поки ділили бюджетні кошти, кому й скільки стирити. А за геноцид, хай і ненавмисний, чисто здуру- таки доведеться відповідати.
І передайте Подоляку- вкрадені і продані, частина з них в РФ маски та деззасоби Радуцкім, корєфаном ЗЕ- не забуті і відповідати таки доведеться. Навіть не дивлячись на те що Ізраїль не видає своїх.
Обнаружил поразительный факт у любителей победы: ни один из них не поедет в далекое село, чтобы убрать на братской могиле воинов ркка тем самым почтить память победителей. Поэтому день победы - это бестолковый праздник, который ничему не учит новые поколения, как присваивать себе чужие достижения. 8-е мая - день памяти, как во всем мире, но 9-е мая это не праздник, праздновать нечего.
Газ обходится нам очень недёшево, и почитать память погибших можно экономнее.
Кому очень надо - пусть приходит со своим личным газовым баллоном.
Давно такого не було.