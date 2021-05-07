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В Киеве пройдет ряд мероприятий по случаю годовщины окончания Второй мировой войны, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

В Киеве пройдет ряд мероприятий по случаю годовщины окончания Второй мировой войны, - КГГА

В Киеве на День памяти и примирения к 76-й годовщине окончания второй мировой войны пройдет ряд мероприятий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба киевской горгосадминистрации.

"8 мая Киев отметит День памяти и примирения, а 9 мая - семьдесят шестой годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне", - говорится в сообщении.

В частности, запланированы церемонии возложения цветов, тематические выставки, встреча с ветеранами боевых действий. Также предусмотрены выплаты ветеранам Второй мировой войны, участникам антитеррористической операции, воинам-интернационалистам, участникам Революции достоинства и некоторым другим категориям граждан.

В КГГА утвердили соответствующий план мероприятий.

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В частности, 6 мая открылась фотовыставка "Мгновение истории" в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость". Продлится мероприятие до 16 мая.

С 7 до 21 мая проходит выставка архивных документов ко Дню памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Просмотр выставки будет доступен на веб-сайте Государственного архива Киева.

8 мая в парке Вечной Славы состоится торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

Также 8 мая запланирована встреча с ветеранами боевых действий в Музее оккупации Киева, а в Публичной библиотеке им. Леси Украинки откроется книжная выставка "Помнить ради будущего".

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Кроме того, 9 мая состоятся мероприятие "Помним-Побеждаем" на территории Национального музея истории Украины. Также проведут поминальное богослужение, посвященное памяти погибших, павших в борьбе за освобождение Украины и победу над нацизмом, молебен за мир в Украине.

Также в течение мая состоятся тематические уроки, воспитательные часы, лекции, научные проекты, акции, просветительские, творческие и мемориальные мероприятия. Продолжатся патриотические онлайн-проекты, посвященные Дню памяти и примирения. Будут проходить тематические выставки творческих работ по изобразительному искусству, научные тематические проекты.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+19
ВМВ вроде в сентябре 1945 закончилась.Че они там отмечают в мае?
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07.05.2021 02:52
+18
"Втора́я мирова́я война́ (1 сентября 1939 - 2 сентября 1945)". Это так к сведению. Причем здесь Май? Повальная безграмотность, просто ужас!
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07.05.2021 03:41
+15
Якщо твоїх предків навчили користуватися вілкай і ложкай лише за совка - твоя позиція зрозуміла.
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07.05.2021 05:43
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Правила форума Совет форумчан
ВМВ вроде в сентябре 1945 закончилась.Че они там отмечают в мае?
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07.05.2021 02:52 Ответить
Неплохо бы на тематических уроках раскрыть всю подноготную организации войн.
Кто именно считает, что войны - это метод решения (а не создания) проблем.
Кто использует войны для регуляции населения и для захвата власти.
Кто финансирует войны, кто натравливает одни народы на другие.
Это всё интересно.
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07.05.2021 03:08 Ответить
кацапы до сих пор - в состоянии ВОВ. Они же с японцами еще не помирились .
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07.05.2021 05:39 Ответить
Спортсмены без знамён, солдаты без пАгон, могилы без имён- угадайте страну
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07.05.2021 06:48 Ответить
7 травня підписання капітуляції. Для Європи це день закінчення бойових дій на її території.
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07.05.2021 05:45 Ответить
Друга світова війна закінчилася ДРУГОГО ВЕРЕСНЯ 1945 року після капітуляції Японії.
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07.05.2021 07:04 Ответить
Й до чого цей загальновідомий факт?
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07.05.2021 21:24 Ответить
Відзначатимуть капітуляцію Третього Рейху.
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07.05.2021 08:18 Ответить
это день, когда русские победили рурских
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07.05.2021 11:20 Ответить
... и прусских
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07.05.2021 11:21 Ответить
"Втора́я мирова́я война́ (1 сентября 1939 - 2 сентября 1945)". Это так к сведению. Причем здесь Май? Повальная безграмотность, просто ужас!
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07.05.2021 03:41 Ответить
В мае бухается лучше.
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07.05.2021 03:59 Ответить
День Побе́ды - праздник победы Красной Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года[2] и отмечается 9 мая каждого года. В 1945-1947 и с 1965 года День Победы - нерабочий праздничный день[3].
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07.05.2021 05:03 Ответить
пора этот рудимент совка отменить
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07.05.2021 05:12 Ответить
если перестанешь есть еду, всё равно на кацапа походить не перестанешь...
или одевай на себя картонный самолет или танк и, айда кружить по улицам и площадям....
посмотрят, оценят
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07.05.2021 06:00 Ответить
русскій в паслєднєй стадіі.
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07.05.2021 07:08 Ответить
Якщо твоїх предків навчили користуватися вілкай і ложкай лише за совка - твоя позиція зрозуміла.
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07.05.2021 05:43 Ответить
Кацапи ;в глубінкє; досі їдять руками.
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07.05.2021 06:14 Ответить
Ти так пишеш, інби до совка вилок і ложок не було...
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07.05.2021 09:45 Ответить
победу над нацистской германией и мир европе принесли украинские и беларусские фронты....
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07.05.2021 05:55 Ответить
атмосферные? В Киеве пройдет ряд мероприятий по случаю годовщины окончания Второй мировой войны, - КГГА - Цензор.НЕТ 392
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07.05.2021 06:08 Ответить
это каким же образом быдло, кторое гнали на пулеметы как скот, могло кого-то победить?????!!!! сталин только расстрелял по приговорам трибуналов за период 41-45 столько же, сколько американцы потеряли на европейском театре.
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07.05.2021 06:44 Ответить
а по делу??? или у кацапов кроме мечты о сортире ничего другого в бошку не приходит. хлебни бояры, урод, попустит!
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07.05.2021 06:54 Ответить
И где в Вашей ссылке речь об окончании 2 мировой?
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07.05.2021 06:22 Ответить
Ага... Ну, і заодно, святкувать по всій території колишнього СРСР, а також в Польщі, Фінляндії, 2-го листопада День створення Російської імперії... Указ Петра І, від 2 листопада 1721 року ніхто не скасовував... В Киеве пройдет ряд мероприятий по случаю годовщины окончания Второй мировой войны, - КГГА - Цензор.НЕТ 9454...............
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07.05.2021 06:23 Ответить
Вот вот. Победа красной армии и совецкого народа. Где сейчас красная армия и где совеццкий нарот?
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07.05.2021 07:52 Ответить
Там, де скоро буде русскій "народ".
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07.05.2021 08:12 Ответить
Побєдобєсіє ...
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07.05.2021 07:05 Ответить
давайте уже окупаціонные войска
надежда только лишь на полное веешнее управленіе
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07.05.2021 04:37 Ответить
Тю , а ВМВ для каазлабада еще не закончилась. Кремль с Японией еще не заключил мир. Какое 9-е? А мы каким боком к 9-му? Другое дело отмечать Победу со всем Миром 8-го.
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07.05.2021 05:35 Ответить
украинские и беларусские фронты освободили европу не к дате, а просто так
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07.05.2021 06:02 Ответить
Какую европу освободили? Ты хоть в школе на уроках истории был?
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07.05.2021 06:55 Ответить
так, ты даже европы не знаешь?...
начни с азов, купи глобус
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07.05.2021 09:30 Ответить
Франция, Бельгия, Нидерланды, Италия.. напомни, в каком году эти страны освобождал белорусский и украинский фронт?
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07.05.2021 10:50 Ответить
что, на глобусе этого не пишут?
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07.05.2021 10:56 Ответить
Хорошо, что КГГА не имеет отношения к глупому заголовку новости,
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07.05.2021 06:02 Ответить
День Памяти и Скорби...и более ничего... ни принесли Гитлер и Сралин 23 августа 1939 года в Москве в лице Молотова и Риббентропа...
Крысы позорные....
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07.05.2021 06:39 Ответить
В Киеве пройдет ряд мероприятий по случаю годовщины окончания Второй мировой войны, - КГГА - Цензор.НЕТ 9147 В Киеве пройдет ряд мероприятий по случаю годовщины окончания Второй мировой войны, - КГГА - Цензор.НЕТ 205423 августа 1939 год.Молотов подписывает договор о начале 2 Мировой войны,слева крайний фон Риббентроп...
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07.05.2021 06:45 Ответить
А потом удивляемся, почему растёт заболеваемость ковид. Без этих мероприятий уж точно можно обойтись
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07.05.2021 06:50 Ответить
Погоджуся що і на хрін воно не треба. Але...

Захворюваність росте тому що дебільна влада на чолі з популярним російським клоуном провалила як вакцинацію, так і саму боротьбу з ковідом, поки ділили бюджетні кошти, кому й скільки стирити. А за геноцид, хай і ненавмисний, чисто здуру- таки доведеться відповідати.
І передайте Подоляку- вкрадені і продані, частина з них в РФ маски та деззасоби Радуцкім, корєфаном ЗЕ- не забуті і відповідати таки доведеться. Навіть не дивлячись на те що Ізраїль не видає своїх.
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07.05.2021 07:12 Ответить
Вы можете себе представить "совецкого человека" без победы? Нет! Без победы - все совковые достижения умножается на ноль. Ведь кроме как танцев на костях погибших десятков миллионов граждан, союз ничего не смог предложить своим гражданам взамен: ни прав, ни свобод, ни качества жизни как в том же ненависном совкам - сша.
Обнаружил поразительный факт у любителей победы: ни один из них не поедет в далекое село, чтобы убрать на братской могиле воинов ркка тем самым почтить память победителей. Поэтому день победы - это бестолковый праздник, который ничему не учит новые поколения, как присваивать себе чужие достижения. 8-е мая - день памяти, как во всем мире, но 9-е мая это не праздник, праздновать нечего.
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07.05.2021 07:26 Ответить
Газовый факел, сжигаемый у памятников - это советская символика, или что ?
Газ обходится нам очень недёшево, и почитать память погибших можно экономнее.
Кому очень надо - пусть приходит со своим личным газовым баллоном.
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07.05.2021 07:27 Ответить
Отменить "пабеду" 9 мая и назначить на 2 сентября. Как и должно быть. А то устраивают промакшанский совковый шабаш.
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07.05.2021 07:40 Ответить
Выставки, торжественные церемонии, встречи... Встречи с кем? Ладно, у Путина там Народу побольше, и ветеранов даже на посадку Навального наскреб! А откуда у Зеленского столько ветеранов, чтобы все, что можно устроить, но очередной раз отказаться от демонстрации силы и мощи украинской армии? Два года трусливого заглядывания в глаза Путину так ни чему этого мальчика и не научило! 8-9 мая даты серьезные для того, чтобы из них устраивать шоу для президента! За этими шоу все равно проглядываются трусость маминого мальчика, воспитанного мамой из форточки: "Вова! Ты там, где темно, не ходи!"
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07.05.2021 07:43 Ответить
Тень победы.
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07.05.2021 07:44 Ответить
А чё это так заранее? До 2 сентября его уйма времени
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07.05.2021 07:48 Ответить
Почтить память людей погибших в этой ужасной войне, а не устраивать победобесие на костях, а наследники тоталитарной власти кремля вообще должны сидеть тихо, "благодаря" их преступной деятельности сколько жертв.
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07.05.2021 08:29 Ответить
Вообще то НАМ пора одуматься и подписать МИР с Японией. Потому как тяжба о островах ведётся лаптестаном и конца этому не будет, а у нас несколько другие планы на мирное сосуществование с нормальными странами.
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07.05.2021 08:30 Ответить
Накінець правда восторжествувала і ми навчились вірно визначати номінування історичних подій. Не перемога, а закінчення війни. Не Вітчизняна, а Друга світова. Може таки будуть з нас достойні націоналісти.
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07.05.2021 08:43 Ответить
А воїни інтернаціоналісти, це та категорія, що сьогодні воює в лавах терористичних лорганізацій "ДНР" І "ЛНР", а раніше воювали у В'єтнамі, Сірії, Афганістані?
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07.05.2021 09:16 Ответить
Ну заради справедливості варто сказати, що у добробатах повно афганців, та й на Майдані вони допомогли - бтр ментовський, кажуть, саме вони розібрали...

У Києві відбудеться низка заходів з нагоди річниці закінчення Другої світової війни, - КМДА - Цензор.НЕТ 2234
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07.05.2021 09:47 Ответить
День пам'яті повинен буть . З в 8-30 за віном реве музика.
Давно такого не було.
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07.05.2021 09:36 Ответить
Правильно, события имеют логическое развитие - если страна превратилась в табор дебилов, тогда здесь дебил погоняет дебилом. Не удивлен, что у мера Киева Кличко такие помощники - он сам разговарить не научился нормально - только бекает и мекает перед камерами. Куда не плюнь - попадешь в глаз дебилу. Какая история, какие даты, если каникулы в школах - бесконечные, вместо учебы - пляски, орущие песни и вопли на улицах дети? Учебники с ошибками. Плакаты с поздравлениями и фашистскими солдатами. Не зря Израиль похолодел к Украине - Вовочка и Петенька забыли, кого закопали в Бабьем Яру - а история может повториться.
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07.05.2021 11:02 Ответить
Израиль не "похолодел", а всегда относился к Украине холодно.
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07.05.2021 11:43 Ответить
История повторится - и что? Опять будут закапывать?
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07.05.2021 13:52 Ответить
Не, я понимаю, что у нас при власти еще те "историки"! Может им кто-нибудь подскажет, что Вторая Мировая закончилась в сентябре 1945 года капитуляцией Японии? ********.
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07.05.2021 13:55 Ответить
 
 