Блинкен назвал продуктивным свой визит в Киев: "США полны решимости перед лицом российской агрессии". ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о продуктивности встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и заявил о готовности США поддержать реформы для суверенного будущего Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Twitter.
"Продуктивное времяпрепровождение в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и со всеми, с кем я встретился. США полны решимости перед лицом российской агрессии и в нашей поддержке работы в проведении реформ, необходимых для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего Украины", - написал он.
Ранее Блинкен сказал, что США рассмотрит любой запрос Украины на оказание военной помощи. По его словам, Пентагон является "главным партнером Украины", поэтому США активно изучают, какие вооружения могут предоставить Украине.
Фото: Блинкен / Twitter
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Страны раком ставят. Волосы на себе рвать надо от горя.
Раз визит был продуктивным, значит пилюли ЗЕ были выданы в полном объеме.
ЗЕ конечно опять попробует отпетлять, но на этот раз наверное бить будут уже не словами, а деньгами.
Десь місяць тому відбулася зустріч малопомітна для українських політичних експертів подія.
На Алясці відбулися дводенні переговори американських і китайських дипломатів найвищого рівня. Говорили про майбутні відносини між країнами і роль країн в світі.
США на тій зустрічі представляв Блінкен і Салліван (радник Байдена з нацбезпеки).
Так от... зустріч виявилася дуже гострою і дуже прямою, нехарактерною для дипломатів. Настільки, що деякі скандальні моменти зустрічі стали публічними і багато хто з реальних політичних експертів (а не тих дятлів які протирають штани на нащих телеканалах) був здивований таким перебігом.
Десь через день після того в Китай прискакав Лавров.
Веду до того, що пан Блінкен - це той чувак, який може говорити жорсткі і неприємні речі і він це продемонстрував на зустрічі з представниками сильної держави.
Очевидно, нічого йому не заважало стримуватись і сьогодні, на зустрічі з нікчемою.
І це теж видно як по реакції Зеленського (точніше її відсутності за цілий день), так по реакції оточення (його теж нема, нема звичного прославляння), так і по тому, що немає жодної конкретики про результати зустрічі, домовленостей, прогресу ітд.
Очевидно, Блінкен і не приїжджав домовлятись, а приїжджав з іншою метою.
І не менш очевидно, що шапіто було до цього не готове, вони сподівались, що й далі проканає тактика вішання лапші на вуха. Але тут вона дала збій.
Чи означає це, що слід чекати позитивних змін? - Ні, не означає.
Зараз цю нікчему відкачають, долиють водички в теплу ванну, переконають знову що він найвеличніший лідор ітд. І спробують знову пропетляти між крапельок, бо це природня модель поведінки хробаків.
Тільки от проблема в тому що петляти-то особливо нема куди. Шапіто довело країну до критичного стану, яке шапіто вирішити не зможе. То ж вибір прийдеться робити.
І тут нам не треба забувати про те, який вибір в подібній ситуації зробив янукович.
Mason Lemberg