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Зеленский (16498) Блинкен (747)

Блинкен назвал продуктивным свой визит в Киев: "США полны решимости перед лицом российской агрессии". ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о продуктивности встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и заявил о готовности США поддержать реформы для суверенного будущего Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Twitter.

"Продуктивное времяпрепровождение в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и со всеми, с кем я встретился. США полны решимости перед лицом российской агрессии и в нашей поддержке работы в проведении реформ, необходимых для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего Украины", - написал он.

Блинкен назвал продуктивным свой визит в Киев: США полны решимости перед лицом российской агрессии 01

Ранее Блинкен сказал, что США рассмотрит любой запрос Украины на оказание военной помощи. По его словам, Пентагон является "главным партнером Украины", поэтому США активно изучают, какие вооружения могут предоставить Украине.

Блинкен назвал продуктивным свой визит в Киев: США полны решимости перед лицом российской агрессии 02

Фото: Блинкен / Twitter

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен: Мы рассмотрим запрос Киева на новое оружие


Блинкен назвал продуктивным свой визит в Киев: США полны решимости перед лицом российской агрессии 03
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Топ комментарии
+33
Блинкену респект✌️🇺🇦❤️🇺🇸.
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07.05.2021 07:15
+19
Продуктивным! Это верно. Зеля столько продуктов в штаны наложил и языком намолол, что ни маски, ни наушники не спасали.
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07.05.2021 07:17
+13
"США сповнені рішучості перед лицем російської агресії": Блінкен назвав продуктивним свій візит до Києва - Цензор.НЕТ 3962
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07.05.2021 09:03
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Блинкену респект✌️🇺🇦❤️🇺🇸.
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07.05.2021 07:15 Ответить
Продуктивным! Это верно. Зеля столько продуктов в штаны наложил и языком намолол, что ни маски, ни наушники не спасали.
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07.05.2021 07:17 Ответить
Убедился воочию, что у нас дебил президентствует и с изменившемся лицом побежал к пруду. (
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07.05.2021 07:22 Ответить
Кажется у Америки с Зеленским все на мази.
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07.05.2021 07:27 Ответить
У Америки с Зеленским все без мази. Лицо Елдака на встрече с Блинкеном видел? Там мазью и не пахнет Блінкен назвав продуктивним свій візит до Києва: "США сповнені рішучості перед лицем російської агресії" - Цензор.НЕТ 4332
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07.05.2021 13:39 Ответить
Блинкен натянул по самые гланды зеленого петушка. криворогульное чмо думало, что большая политика - это так же прикольно как номер в юморине, но оказалось совсем не так. Жду не дождусь, когда госдеп наложит санкции на гэбэшную подстилку - дерьмака, а также заблокирует международные счета наркоДегенерата за вмешательство в американские выборы.
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07.05.2021 07:31 Ответить
Чему радуетесь? Американцы президента нашей
Страны раком ставят. Волосы на себе рвать надо от горя.
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07.05.2021 15:18 Ответить
Я не выбирал наркоДегенерата управлять моей страной. Поэтому мне покуй на этого ничтожного ублюдка. Чем быстрее оно сдохнет от передоза, тем больше шансов на нормальное будущее у этой страны.
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07.05.2021 15:22 Ответить
Так мы только за) Хоть американцы поставят)
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07.05.2021 15:25 Ответить
God bless USA
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07.05.2021 07:55 Ответить
за что ? за ля-ля ?
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07.05.2021 08:06 Ответить
За то, что держит ЗЕ на коротком поводке.
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07.05.2021 08:48 Ответить
ля-ля было, когда Крым аннексировали, сейчас США - локомотив, по сдерживанию рахи.... так бы ивропа вся лежала под пуйлом....
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07.05.2021 09:26 Ответить
чем кормили ?
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07.05.2021 08:05 Ответить
Блінкен сказав що повинен був сказати по етикету.
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07.05.2021 08:09 Ответить
Прилетел, выдал ЗЕ пилюлей и улетел.

Раз визит был продуктивным, значит пилюли ЗЕ были выданы в полном объеме.
ЗЕ конечно опять попробует отпетлять, но на этот раз наверное бить будут уже не словами, а деньгами.
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07.05.2021 08:47 Ответить
Всё хорошо. Зрада отменяется.
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07.05.2021 08:56 Ответить
"США сповнені рішучості перед лицем російської агресії": Блінкен назвав продуктивним свій візит до Києва - Цензор.НЕТ 3962
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07.05.2021 09:03 Ответить
Просчет и ошибки ЗЕ в неспособности собрать сильную команду из патриотов профи....вместо этого он гавкает на Порошенко и собирает Ермака и т.п. а потом типа удивляется сливам инфы по Вагнеровцам и т.п. А сплотить в ОП профи мозгов не хватает... или желания!!!!!!!!
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07.05.2021 09:42 Ответить
Первый раз в истории Украины,когда представителю Америки не стыдно жать руку украинскому президенту и не брезгливо с ним беседовать.
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07.05.2021 09:47 Ответить
Це тобі сниться , ти приколовся , тебе не так я зрозумів , чи ти здурів(зебіл) ? Який варіант правильний ?
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07.05.2021 12:00 Ответить
Тупень ты,Вова.
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07.05.2021 13:17 Ответить
Блінкен назвав продуктивним свій візит до Києва: "США сповнені рішучості перед лицем російської агресії" - Цензор.НЕТ 4560
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07.05.2021 13:40 Ответить
Він ідейний зажопець.
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07.05.2021 18:44 Ответить
Ермак уже побежал звонить путину!
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07.05.2021 09:53 Ответить
Приїхав, дав пи...дюлів і поїхав

Блінкен назвав продуктивним свій візит до Києва: "США сповнені рішучості перед лицем російської агресії" - Цензор.НЕТ 5199

Десь місяць тому відбулася зустріч малопомітна для українських політичних експертів подія.
На Алясці відбулися дводенні переговори американських і китайських дипломатів найвищого рівня. Говорили про майбутні відносини між країнами і роль країн в світі.
США на тій зустрічі представляв Блінкен і Салліван (радник Байдена з нацбезпеки).

Так от... зустріч виявилася дуже гострою і дуже прямою, нехарактерною для дипломатів. Настільки, що деякі скандальні моменти зустрічі стали публічними і багато хто з реальних політичних експертів (а не тих дятлів які протирають штани на нащих телеканалах) був здивований таким перебігом.

Десь через день після того в Китай прискакав Лавров.

Веду до того, що пан Блінкен - це той чувак, який може говорити жорсткі і неприємні речі і він це продемонстрував на зустрічі з представниками сильної держави.
Очевидно, нічого йому не заважало стримуватись і сьогодні, на зустрічі з нікчемою.

І це теж видно як по реакції Зеленського (точніше її відсутності за цілий день), так по реакції оточення (його теж нема, нема звичного прославляння), так і по тому, що немає жодної конкретики про результати зустрічі, домовленостей, прогресу ітд.
Очевидно, Блінкен і не приїжджав домовлятись, а приїжджав з іншою метою.

І не менш очевидно, що шапіто було до цього не готове, вони сподівались, що й далі проканає тактика вішання лапші на вуха. Але тут вона дала збій.

Чи означає це, що слід чекати позитивних змін? - Ні, не означає.

Зараз цю нікчему відкачають, долиють водички в теплу ванну, переконають знову що він найвеличніший лідор ітд. І спробують знову пропетляти між крапельок, бо це природня модель поведінки хробаків.

Тільки от проблема в тому що петляти-то особливо нема куди. Шапіто довело країну до критичного стану, яке шапіто вирішити не зможе. То ж вибір прийдеться робити.

І тут нам не треба забувати про те, який вибір в подібній ситуації зробив янукович.
Mason Lemberg
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07.05.2021 10:58 Ответить
Блінкен назвав продуктивним свій візит до Києва: "США сповнені рішучості перед лицем російської агресії" - Цензор.НЕТ 6508
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07.05.2021 13:34 Ответить
+11Блінкен назвав продуктивним свій візит до Києва: "США сповнені рішучості перед лицем російської агресії" - Цензор.НЕТ 2809 Елена Саховская ******** Лєнок, дорогая, зачем тебе политика - ты же успешной была в секс-индустрии, имею ввиду секс по телефону. Зачем тебе другая 3,14-здёш??
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07.05.2021 13:38 Ответить
 
 