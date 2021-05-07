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Зеленский передал на рассмотрение США новый элемент стратегии по урегулированию ситуации на Донбассе, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Зеленский передал на рассмотрение США новый элемент стратегии по урегулированию ситуации на Донбассе, - Кулеба

Президент Украины Владимир Зеленский передал на рассмотрение американской стороны новый элемент стратегии урегулирования ситуации на Донбассе. Это произошло во время встречи с Энтони Блинкеном.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть".

Страны в частности рассматривают возможность совместной разработки с партнерами из США и G7 новой стратегии учитывая российскую паспортизацию оккупированных территорий.

"Стратегия нужна. Сегодня президент озвучил один новый элемент и передал его, но логика, которую вы озвучили, в переговорах присутствует", - сказал Кулеба.

Он также сообщил, что во время встреч с Блинкеном речь шла о назначении спецпредставителя Госдепартамента США по Украине.

"Мы озвучили свое видение этого вопроса, государственный секретарь сказал, что они проанализируют наше видение и вернутся к нам с ответом", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен пообещал, что США ни с кем не будут договариваться относительно Украины без Украины, - Кулеба

Напомним, 2 апреля Зеленский впервые поговорил с новым президентом США. Разговор касался реформ и российской агрессии против Украины.

После этого посол Украины в США рассказала, что украинские дипломаты и офис президента "активно работают" над организацией встречи Зеленского и Байдена.
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Топ комментарии
+5
наркоДегенерат должен завязывать с наркотой.
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07.05.2021 07:33
+5
Надеюсь это был фундаментальный элемент?? 😃
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07.05.2021 07:41
+5
ОП докатилсь до такого состояния ,что ее воспринимают как врага, соответственно и все действия- вражеские. Я не могу вспомнить ничего хорошего что бы сделала для Украины эта камарилья.
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07.05.2021 08:03
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Шо оно могло передать?…
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07.05.2021 07:28 Ответить
наркоДегенерат должен завязывать с наркотой.
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07.05.2021 07:33 Ответить
А чому ти не зав'язуєш? Зеленський передав на розгляд США новий елемент стратегії щодо врегулювання ситуації на Донбасі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4050
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07.05.2021 07:45 Ответить
Надеюсь это был фундаментальный элемент?? 😃
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07.05.2021 07:41 Ответить
прям зеленский? ермак свои *********-макроновские кластеры втулил
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07.05.2021 07:44 Ответить
Каким же местом зеля изготовил этот "новый элемент"? Может стоит запатентовать производство таких зеноваций?
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07.05.2021 07:45 Ответить
Какая работа ? Предательство работой никогда не считалось. Ну а если ты можешь привести конкретный пример -будет интересно узнать. Если же нет- то Зеленський передав на розгляд США новий елемент стратегії щодо врегулювання ситуації на Донбасі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7058
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07.05.2021 07:58 Ответить
Зрадофіли до президентських виборів отримують отвєтку і не кажіть що мало. Зеленський передав на розгляд США новий елемент стратегії щодо врегулювання ситуації на Донбасі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5649
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07.05.2021 08:02 Ответить
ОП докатилсь до такого состояния ,что ее воспринимают как врага, соответственно и все действия- вражеские. Я не могу вспомнить ничего хорошего что бы сделала для Украины эта камарилья.
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07.05.2021 08:03 Ответить
Який елемент віддав Буратіна?
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07.05.2021 08:05 Ответить
Пятый элемент...вторая серия...
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07.05.2021 08:09 Ответить
Цей той самий "елемент", яким він грав на піаніно?
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07.05.2021 08:44 Ответить
вот и славненько.
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07.05.2021 08:58 Ответить
неужели назвал дату проведения всеукраинского референдума о вступлении Украины в НАТО???
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07.05.2021 09:03 Ответить
 
 