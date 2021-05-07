Зеленский передал на рассмотрение США новый элемент стратегии по урегулированию ситуации на Донбассе, - Кулеба

Президент Украины Владимир Зеленский передал на рассмотрение американской стороны новый элемент стратегии урегулирования ситуации на Донбассе. Это произошло во время встречи с Энтони Блинкеном.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть".

Страны в частности рассматривают возможность совместной разработки с партнерами из США и G7 новой стратегии учитывая российскую паспортизацию оккупированных территорий.

"Стратегия нужна. Сегодня президент озвучил один новый элемент и передал его, но логика, которую вы озвучили, в переговорах присутствует", - сказал Кулеба.

Он также сообщил, что во время встреч с Блинкеном речь шла о назначении спецпредставителя Госдепартамента США по Украине.

"Мы озвучили свое видение этого вопроса, государственный секретарь сказал, что они проанализируют наше видение и вернутся к нам с ответом", - сказал министр.

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Напомним, 2 апреля Зеленский впервые поговорил с новым президентом США. Разговор касался реформ и российской агрессии против Украины.

После этого посол Украины в США рассказала, что украинские дипломаты и офис президента "активно работают" над организацией встречи Зеленского и Байдена.