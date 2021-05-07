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"Взял нож, чтобы напугать", - ветеран АТО Пекельный, смертельно ранивший одного из пяти нападавших на его дом, рассказал подробности конфликта. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Рядовой конфликт на сельской дискотеке завершился убийством. Теперь 24-летнего участника АТО Андрея Пекельного обвиняют в умышленном убийстве, хотя ему пришлось защищать свой дом от пяти нетрезвых нападавших. Инициатора нападения, 23-летнего Владимира Воробца, уже похоронили, а его родные предполагают, что к трагедии привело подстрекательство со стороны его друзей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ZAXID.NET.

Обвиняемый в умышленном убийстве Андрей Пекельный сейчас находится под круглосуточным домашним арестом в своем родном селе Глищава в нескольких километрах от райцентра Теребовля на Тернопольщине. Он рассказал, что драка началась с того, что он сделал замечание одному из нападавших.

"На дискотеке меня толкнул парень из соседнего села Ивановка. На это я ему сделал замечание - сказал, что "здесь тоже люди стоят, и чтобы он смотрел, куда идет". На что он набросился на меня с кулаками. Мы потрепались и я начал кричать, чтобы его забрали от меня, что он неадекватен, нетрезв. Но этого никто не сделал и тогда я начал убегать, чтобы избежать дальнейшего конфликта с ним", - говорит Пекельный.

Пока он бежал, то заметил, что его преследуют несколько незнакомых людей. Среди них был также и парень, с которым он потолкался на дискотеке из села Ивановка.

"Я видел, что меня преследуют пятеро. Они специально бежали за мной, потому что сами не местные и не знали где я живу ", - Пекельный.

Взял нож, чтобы напугать, - ветеран АТО Пекельный, смертельно ранивший одного из пяти нападавших на его дом, рассказал подробности конфликта 01

Он скрылся в доме и закрыл дверь на замок, однако это не остановило нападавших. Пятеро молодых людей забежали во двор, начали бить руками по окнам, стенам, а позже сорвали дверную ручку. В доме, кроме Андрея, находилась еще и мать парня. Женщина страдает психологическим расстройством и имеет инвалидность. Парень говорит, что его мама очень испугалась и начала кричать. Тогда он решил выйти к нападающим, чтобы их прогнать и успокоить маму. А чтобы напугать чужую компанию прихватил с собой нож.

"Я вышел, демонстративно показал им нож. Я думал, что это их остановит, испугает и они просто уйдут, потому что адекватные люди, даже пьяные, если видят нож, то должны бежать. Это должно их заставить покинуть их мой двор, но Владимир снова набросился на меня с кулаками, когда я уже был с ножом. Я в ответ ударил его ножом. Мне очень жаль, что так произошло, мне жаль, потому что, конечно, умер человек", - говорит Пекельный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защита ветерана Пекельного, которого подозревают в превышении самообороны, оспаривает домашний арест, - адвокат

Парень рассказал, что Владимир сразу после этого бросился бежать, смог перескочить забор, запрыгнуть в цветник, а затем оттуда выбежать на улицу.

Парень вместе с другими нападающими пробежал еще 300 метров и только потом остановился. По словам Андрея, они стояли все вместе и около 15-ти минут о чем-то разговаривали. Затем, когда Владимир начал терять сознание, то его друзья пытались его занести в легковой автомобиль, чтобы поехать на встречу медикам.

В то время Андрей уже позвонил в полицию и сообщил, что ребята из соседнего села напали на него, и возможно готовятся еще к одному. И попросил вызвать скорую помощь, поскольку сообщил об одном раненом.

Однако медики после приезда смогли лишь констатировать факт смерти 23-летнего Владимира Воробца.

Взял нож, чтобы напугать, - ветеран АТО Пекельный, смертельно ранивший одного из пяти нападавших на его дом, рассказал подробности конфликта 02
Фото: ZAXID.NET

В селе Ивановка о нем положительно отзываются - говорят, хорошо учился, закончил львовский военный лицей имени Героев Крут. Впоследствии вступил в Тернопольский национальный экономический университет. Был защитником местной сельской футбольной команды.

Мать Воробца работает в магазине в селе Глищава, где произошел конфликт, а отец раньше был учителем биологии в сельской школе, затем уехал на заработки в Израиль. Срочно вернулся оттуда, когда узнал о смерти сына, но успел только на похороны. В семье говорят, что Владимира скорее всего к драке и нападению на своего сверстника подбила компания ребят, с которыми он дружил.

"Мы не обвиняем ни своего Володю, ни того парня. Может он не хотел убить, но не можем поверить, почему он сразу взялся за нож! Кто виноват - должна разобраться полиция", - говорит бабушка погибшего парня Екатерина Воробец.

В селе Глищава уже второй день проводят опрос свидетелей и следственные эксперименты. Полиция собрала всех возможных участников возле сельского дома культуры, где началась драка. Однако с журналистами они говорить не хотят.

Хорошие отзывы дают односельчане и о Пекельном. Парень тоже хорошо учился в школе, с красными дипломами окончил училище в Хороле, а затем и Борщевский агротехнический колледж. После обучения сразу пошел по контракту в Вооруженные силы Украины. Три года отслужил в зоне АТО в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

Несколько месяцев назад после окончания контракта вернулся в родное село.

Также на Цензор.НЕТ: Аваков о нападении на дом ветерана АТО: Подозрение необоснованно. Дело будет передано в ГСУ Нацполиции

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24-летнего ветерана АТО Андрея Пекельного подозревают в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны. В его дом 2 мая ворвалась группа из 5 человек, которым он ранее сделал замечание на сельской дискотеке. Защищаясь, Пекельный смертельно ранил одного из нападавших. По мнению министра внутренних дел Арсена Авакова, подозрение Пекельному необоснованно, и дело передадут в Главное следственное управление полиции.
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Топ комментарии
+129
Не могут поверить, что он взялся за нож! Да ** твою мать! А что же он должен был делать когда они пришли к нему домой и начали ломать дверь? Наверное выйти и вынести им нож? А может стать на колени и заглянуть в глаза наподевшего и увидеть там мир?!
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07.05.2021 08:09
+106
Якщо це не самооборона, то тоді що самооборона?
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07.05.2021 08:01
+91
в Америці таких суд виправдовує практично моментально, бо напад на людину в її домі - це смертельний злочин!
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07.05.2021 08:06
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Ти диви... в тебе що, срака луснула?
На справді всіх поховали там де я сказав. Що свідок бреше теж правда, вже й експертиза є.
Ти якись ледачий цицькофан. Інформаційну цицьку смокчешь тільки ту, що тобі в рота засовують а інколи це і не цицька зовсім. Тому очі розплющуй щоб у рот, всіляке не встромляли)
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07.05.2021 15:29 Ответить
Неувядающая классика сельских танцев в клубе. Теперь это называется дискотека, но традиции и последствия прежние. На месте участника АТО мог оказаться победитель соцсоревнования колхозных трактористов!
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07.05.2021 13:50 Ответить
Ну вот, начали сажать и майдановцев, и атошников. Похоже, любой украинец-патриот является для этой власти врагом. Мож для этого бубочка со Стариком Пью хочет встретиться? Чисто для передачи опыта, как из обычной страны сделать полное дерьмо.
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07.05.2021 15:05 Ответить
Леонід Маслов

2 год ·

"Если кто-то врывается в ваш дом и пытается вас избить или убить, то вы имеете право на самозащиту"

Ні, нешановний бухгалтер Геращенко, ви своїм ротом як завжди вводите громадян в оману.

А тепер правильна відповідь:

Якщо хтось вдерся в ваш дім (або інше володіння - машину, будку, ділянку) ви маєте право його вбити. Одразу. На місці. Якщо це проти вашої волі і без дозволу суду. Це право виникає незалежно від того, намагається ця людина вас побити чи вбити. Навіть якщо каже, що воно заступник міністра МВС.

Ви маєте право на самозахист а також на захист будь-кого іншого (необхідна оборона) навіть тоді, коли ніхто не намагається вас побити або вбити. Наприклад, ви маєте право нанести середньої тяжкості тілесні ушкодження (зламати руку) злодію, що заліз в трамваї у кишеню вашої сусідки.

Якщо ви перебуваєте поруч з бухгалтером-детективом під час йогго втручання в діяльність судових органів шляхом розповсюдження ним неправдивої інформації про обвинувачених, то з метою негайного припинення цього правопорушення можете несильно вгатити брехуну проміж очей.
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07.05.2021 15:22 Ответить
Якщо вже загинув, то краще б уже в АТО, як герой, батькам хоч моральна втіха була б. А так...
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07.05.2021 15:37 Ответить
Свободу Пекельному!!!! Бравый казарлюга!!!
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07.05.2021 15:55 Ответить
який склад злочину у діях Стерненка?
у тому що на нього гуртом напали уже другий раз і він вирішив догнати свого вбицю та покласти цьому край?

тоді такий самий "склад злочину" у нашому контрнаступу 14-го, коли погнали ворога та звільнили 2/3 захопленого Донбасу.
а могли ж і далі стояти під Славянськом з метою "самозахисту"
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07.05.2021 16:14 Ответить
ситуация выеденного яйца не стоит. Залезли в чужой двор, ломились в хату, были нетрезвые. Оправдать ветерана и закрыть дело. И не потому что ветеран, а потому что самооборона. А кентам убитого раздать условные сроки, за сговор и нападение группой лиц
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07.05.2021 17:12 Ответить
группа - это всегда отягчающее! тем более иx действия привели к человеческим жертвам! "Взяв ножа, щоб налякати", - ветеран АТО Пекельний, який смертельно поранив одного з п'яти нападників на його будинок, розповів подробиці конфлікту - Цензор.НЕТ 7658 какие еще условные сроки? по пятерочке как с куста! через три выйдут по УДО "Взяв ножа, щоб налякати", - ветеран АТО Пекельний, який смертельно поранив одного з п'яти нападників на його будинок, розповів подробиці конфлікту - Цензор.НЕТ 8746
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07.05.2021 22:58 Ответить
и что в итоге эти дебилы доказали? идиоты пля.
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07.05.2021 17:21 Ответить
одним "дятлом" менше. подумаєш...
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07.05.2021 20:51 Ответить
Та хоч би взяв і щоб зарізати. Хоч би і всіх їх одразу.
Має бути:
-поліз на чужу приватну власність без дозволу власника.
-власник може захищатися як йому заманеться, і за будь яку шкоду має відповідати нападник(и).
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07.05.2021 20:57 Ответить
Сплошные юристы собрались

Согласно части 5 статьи 36 УК Украины не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет уголовной ответственности применение оружия или любых других средств или предметов (независимо от тяжести вреда, причиненного посягающему) для:
а) защиты от нападения вооруженного лица;
б) защиты от нападения группы лиц;
в) предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилище или иное помещение (гараж, дача, офис и т.п.).
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07.05.2021 21:40 Ответить
Так ведь это компания, которая выламывала двери, была бухая, а хоть бы и трезвая, когда хочешь кого-то растоптать, не удивляйся, если получишь смертельный ответ.
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08.05.2021 07:44 Ответить
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