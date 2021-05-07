"Взял нож, чтобы напугать", - ветеран АТО Пекельный, смертельно ранивший одного из пяти нападавших на его дом, рассказал подробности конфликта. ФОТО

Рядовой конфликт на сельской дискотеке завершился убийством. Теперь 24-летнего участника АТО Андрея Пекельного обвиняют в умышленном убийстве, хотя ему пришлось защищать свой дом от пяти нетрезвых нападавших. Инициатора нападения, 23-летнего Владимира Воробца, уже похоронили, а его родные предполагают, что к трагедии привело подстрекательство со стороны его друзей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ZAXID.NET.

Обвиняемый в умышленном убийстве Андрей Пекельный сейчас находится под круглосуточным домашним арестом в своем родном селе Глищава в нескольких километрах от райцентра Теребовля на Тернопольщине. Он рассказал, что драка началась с того, что он сделал замечание одному из нападавших.

"На дискотеке меня толкнул парень из соседнего села Ивановка. На это я ему сделал замечание - сказал, что "здесь тоже люди стоят, и чтобы он смотрел, куда идет". На что он набросился на меня с кулаками. Мы потрепались и я начал кричать, чтобы его забрали от меня, что он неадекватен, нетрезв. Но этого никто не сделал и тогда я начал убегать, чтобы избежать дальнейшего конфликта с ним", - говорит Пекельный.

Пока он бежал, то заметил, что его преследуют несколько незнакомых людей. Среди них был также и парень, с которым он потолкался на дискотеке из села Ивановка.

"Я видел, что меня преследуют пятеро. Они специально бежали за мной, потому что сами не местные и не знали где я живу ", - Пекельный.

Он скрылся в доме и закрыл дверь на замок, однако это не остановило нападавших. Пятеро молодых людей забежали во двор, начали бить руками по окнам, стенам, а позже сорвали дверную ручку. В доме, кроме Андрея, находилась еще и мать парня. Женщина страдает психологическим расстройством и имеет инвалидность. Парень говорит, что его мама очень испугалась и начала кричать. Тогда он решил выйти к нападающим, чтобы их прогнать и успокоить маму. А чтобы напугать чужую компанию прихватил с собой нож.

"Я вышел, демонстративно показал им нож. Я думал, что это их остановит, испугает и они просто уйдут, потому что адекватные люди, даже пьяные, если видят нож, то должны бежать. Это должно их заставить покинуть их мой двор, но Владимир снова набросился на меня с кулаками, когда я уже был с ножом. Я в ответ ударил его ножом. Мне очень жаль, что так произошло, мне жаль, потому что, конечно, умер человек", - говорит Пекельный.

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Парень рассказал, что Владимир сразу после этого бросился бежать, смог перескочить забор, запрыгнуть в цветник, а затем оттуда выбежать на улицу.

Парень вместе с другими нападающими пробежал еще 300 метров и только потом остановился. По словам Андрея, они стояли все вместе и около 15-ти минут о чем-то разговаривали. Затем, когда Владимир начал терять сознание, то его друзья пытались его занести в легковой автомобиль, чтобы поехать на встречу медикам.

В то время Андрей уже позвонил в полицию и сообщил, что ребята из соседнего села напали на него, и возможно готовятся еще к одному. И попросил вызвать скорую помощь, поскольку сообщил об одном раненом.

Однако медики после приезда смогли лишь констатировать факт смерти 23-летнего Владимира Воробца.



Фото: ZAXID.NET

В селе Ивановка о нем положительно отзываются - говорят, хорошо учился, закончил львовский военный лицей имени Героев Крут. Впоследствии вступил в Тернопольский национальный экономический университет. Был защитником местной сельской футбольной команды.

Мать Воробца работает в магазине в селе Глищава, где произошел конфликт, а отец раньше был учителем биологии в сельской школе, затем уехал на заработки в Израиль. Срочно вернулся оттуда, когда узнал о смерти сына, но успел только на похороны. В семье говорят, что Владимира скорее всего к драке и нападению на своего сверстника подбила компания ребят, с которыми он дружил.

"Мы не обвиняем ни своего Володю, ни того парня. Может он не хотел убить, но не можем поверить, почему он сразу взялся за нож! Кто виноват - должна разобраться полиция", - говорит бабушка погибшего парня Екатерина Воробец.

В селе Глищава уже второй день проводят опрос свидетелей и следственные эксперименты. Полиция собрала всех возможных участников возле сельского дома культуры, где началась драка. Однако с журналистами они говорить не хотят.

Хорошие отзывы дают односельчане и о Пекельном. Парень тоже хорошо учился в школе, с красными дипломами окончил училище в Хороле, а затем и Борщевский агротехнический колледж. После обучения сразу пошел по контракту в Вооруженные силы Украины. Три года отслужил в зоне АТО в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

Несколько месяцев назад после окончания контракта вернулся в родное село.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24-летнего ветерана АТО Андрея Пекельного подозревают в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны. В его дом 2 мая ворвалась группа из 5 человек, которым он ранее сделал замечание на сельской дискотеке. Защищаясь, Пекельный смертельно ранил одного из нападавших. По мнению министра внутренних дел Арсена Авакова, подозрение Пекельному необоснованно, и дело передадут в Главное следственное управление полиции.