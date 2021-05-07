В Украине за сутки от COVID-19 умерли 379 человек, зафиксированы 8 404 новых случая заражения, 19 453 человека выздоровели
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8 404 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 7 мая 2021 года.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"8 404 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 7 мая 2021 года. В частности, заболели 353 ребенка и 185 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 3 080 человек;
летальных случаев - 379;
выздоровели - 19 453 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 94 479 (в том числе методом ПЦР - 39748, методом ИФА - 14177, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40554).
За все время пандемии в Украине
заболели - 2 105 428 человек;
выздоровели - 1 731 162 человека;
летальных случаев - 45 830;
проведено ПЦР-тестов - 9 594 857.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (991), Днепропетровской (622) областях, г.. Киев (611), Донецкой (571) и Запорожской (494) областях", - рассказал Степанов.
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Стебанов, сделай Союз заразившихся и заразивших бабушку(дедушку, обоих и т.д.)
Или Союз верящих наполовину в индийскую вакцину но не против паспорта
нихрена не делаешь, то хотя бы союзами покомандуешь
Или Союз собирающих деньги на гроб соседу(Стебанову))