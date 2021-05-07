В Украине за сутки от COVID-19 умерли 379 человек, зафиксированы 8 404 новых случая заражения, 19 453 человека выздоровели

8 404 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 7 мая 2021 года.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"8 404 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 7 мая 2021 года. В частности, заболели 353 ребенка и 185 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 3 080 человек;

летальных случаев - 379;

выздоровели - 19 453 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 94 479 (в том числе методом ПЦР - 39748, методом ИФА - 14177, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40554).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 2 105 428 человек;

выздоровели - 1 731 162 человека;

летальных случаев - 45 830;

проведено ПЦР-тестов - 9 594 857.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (991), Днепропетровской (622) областях, г.. Киев (611), Донецкой (571) и Запорожской (494) областях", - рассказал Степанов.







