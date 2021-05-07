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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 379 человек, зафиксированы 8 404 новых случая заражения, 19 453 человека выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 379 человек, зафиксированы 8 404 новых случая заражения, 19 453 человека выздоровели

8 404 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 7 мая 2021 года.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"8 404 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 7 мая 2021 года. В частности, заболели 353 ребенка и 185 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 379 человек, зафиксированы 8 404 новых случая заражения, 19 453 человека выздоровели 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 379 человек, зафиксированы 8 404 новых случая заражения, 19 453 человека выздоровели 03госпитализированы - 3 080 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 379 человек, зафиксированы 8 404 новых случая заражения, 19 453 человека выздоровели 03летальных случаев - 379;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 379 человек, зафиксированы 8 404 новых случая заражения, 19 453 человека выздоровели 03выздоровели - 19 453 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 379 человек, зафиксированы 8 404 новых случая заражения, 19 453 человека выздоровели 03осуществлено тестирований за сутки - 94 479 (в том числе методом ПЦР - 39748, методом ИФА - 14177, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40554).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Степанов: За 2 недели получим 500 тыс. доз вакцины Pfizer, а Индия вскоре может возобновить экспорт AstraZeneca

За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 379 человек, зафиксированы 8 404 новых случая заражения, 19 453 человека выздоровели 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 379 человек, зафиксированы 8 404 новых случая заражения, 19 453 человека выздоровели 08заболели - 2 105 428 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 379 человек, зафиксированы 8 404 новых случая заражения, 19 453 человека выздоровели 08выздоровели - 1 731 162 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 379 человек, зафиксированы 8 404 новых случая заражения, 19 453 человека выздоровели 08летальных случаев - 45 830;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 379 человек, зафиксированы 8 404 новых случая заражения, 19 453 человека выздоровели 08проведено ПЦР-тестов - 9 594 857.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (991), Днепропетровской (622) областях, г.. Киев (611), Донецкой (571) и Запорожской (494) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 379 человек, зафиксированы 8 404 новых случая заражения, 19 453 человека выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 379 человек, зафиксированы 8 404 новых случая заражения, 19 453 человека выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 379 человек, зафиксированы 8 404 новых случая заражения, 19 453 человека выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 379 человек, зафиксированы 8 404 новых случая заражения, 19 453 человека выздоровели 14
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 379 человек, зафиксированы 8 404 новых случая заражения, 19 453 человека выздоровели - Цензор.НЕТ 6025
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07.05.2021 08:18 Ответить
Привіт від ЗЕ туркам та Ібіпту. В Украине за сутки от COVID-19 умерли 379 человек, зафиксированы 8 404 новых случая заражения, 19 453 человека выздоровели - Цензор.НЕТ 5417
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07.05.2021 08:22 Ответить
Дуже багато смертей. Нових випадків має бути 30000, а не та брехня, що Стебанов нам втирає, намагаючись втриматись в кріслі міністра. Навіщо відкривали школи, зебобіки?! Чи ви вакцинували всіх вчителів, щоб наражати людей на небезпеку???? Діти перезаражають один-одного і понесуть ковід по селах влітку до старих. Зебіли !
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07.05.2021 09:13 Ответить
Итак, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявляет\\\\\\\\\\\\\\\

Стебанов, сделай Союз заразившихся и заразивших бабушку(дедушку, обоих и т.д.)
Или Союз верящих наполовину в индийскую вакцину но не против паспорта
нихрена не делаешь, то хотя бы союзами покомандуешь

Или Союз собирающих деньги на гроб соседу(Стебанову))
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07.05.2021 08:22 Ответить
Святкування мєждунароних русскіх днєй дається взнаки...
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07.05.2021 08:28 Ответить
Половина померлих на совісті Насвітлішого. Можна зрозуміти, що ковід шириться світом, але там проводять необхідні дії, першою справою є вакцинація. А "наш" вирішив на цьому зекономити кошти, мов нація виробить імунітет перехворівши, і направити їх за рахунок життя українців, на своє велике крадівництво. А цю статистику потрібно примножити мінім на 2, бо там смерті від ковід ховаються в інших хворобах.
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07.05.2021 08:34 Ответить
 
 