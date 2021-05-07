РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6471 посетитель онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
569 3
вакцина (3815) карантин (16730) статистика (2307) Степанов Максим (2061) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 37 967 человек, всего - 821 770, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 37 967 человек, всего - 821 770, - Степанов

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 428 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"37 967 человек привиты против COVID-19 за сутки 6 мая 2021 в Украине. 821 770 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 821 768 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 428 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 379 человек, зафиксированы 8 404 новых случая заражения, 19 453 человека выздоровели

По данным министра, прививки проводились 257 мобильными бригадами по иммунизации и 1576 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 6 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 522 273 человека", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (6 026), Днепропетровской (4 358) и Киевской ( 3 557) областях, меньше всего - в Полтавской (153), Харьковской (317) и Черновицкой (452) областях.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 37 967 человек, всего - 821 770, - Степанов 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 37 967 человек, всего - 821 770, - Степанов 02
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скільки буде процентів 428 від 40 мільйонів?
показать весь комментарий
07.05.2021 08:26 Ответить
428 это все депутаты и осел со своим офисом???
показать весь комментарий
07.05.2021 08:30 Ответить
вчера вакциноровался на Печерске. На одного человека уходит мин 10-15. Такими темпами - до новых веников. Рукожопые!
показать весь комментарий
07.05.2021 08:58 Ответить
 
 