Двое украинских воинов погибли, еще один тяжело ранен в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки - 16 нарушений "тишины", - штаб ОС

За прошедшие сутки, 6 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, недалеко от населенного пункта Луганское враг два раза открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120- и 82-мм калибров, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты дважды осуществили обстрелы из минометов 82-мм калибра, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Пивденного - еще и из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении украинских позиций, возле населенного пункта Пищевик враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а вблизи поселков Шумы - стрелковое оружие.

Кроме того, в штабе сообщили, что в районе н.п. Талаковка по позициям ВСУ было сброшено с БПЛА два выстрела ВОГ-17.

В пригороде населенного пункта Новотошковское вооруженные формирования Российской Федерации два раза открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 6 мая в зоне ООС погиб воин 93-й ОМБр Дмитрий Товчигречка. ФОТО

Вблизи поселка Зайцево враг осуществил обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от поселка Новотроицкое противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Песков российские захватчики трижды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеского обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили огнестрельные пулевые ранения. К сожалению, спасти жизнь воинам не удалось. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников.

Еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - тяжелое", - сказано в сообщении.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

Вблизи населенного пункта Пивденне оккупанты провели дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - отметили в штабе.

По состоянию на 7:00 утра 7 мая зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Вблизи Песков враг трижды открывал огонь из минометов 82-мм калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле Авдеевка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Пивденне оккупанты провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - сообщили в пресс-центре ОС.



