Двое украинских воинов погибли, еще один тяжело ранен в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки - 16 нарушений "тишины", - штаб ОС
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За прошедшие сутки, 6 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, недалеко от населенного пункта Луганское враг два раза открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120- и 82-мм калибров, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты дважды осуществили обстрелы из минометов 82-мм калибра, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Пивденного - еще и из станковых противотанковых гранатометов.
В направлении украинских позиций, возле населенного пункта Пищевик враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а вблизи поселков Шумы - стрелковое оружие.
Кроме того, в штабе сообщили, что в районе н.п. Талаковка по позициям ВСУ было сброшено с БПЛА два выстрела ВОГ-17.
В пригороде населенного пункта Новотошковское вооруженные формирования Российской Федерации два раза открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вблизи поселка Зайцево враг осуществил обстрел из крупнокалиберных пулеметов.
Недалеко от поселка Новотроицкое противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде Песков российские захватчики трижды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"В результате вражеского обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили огнестрельные пулевые ранения. К сожалению, спасти жизнь воинам не удалось. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников.
Еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - тяжелое", - сказано в сообщении.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.
Вблизи населенного пункта Пивденне оккупанты провели дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - отметили в штабе.
По состоянию на 7:00 утра 7 мая зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Вблизи Песков враг трижды открывал огонь из минометов 82-мм калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле Авдеевка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Пивденне оккупанты провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - сообщили в пресс-центре ОС.
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Царство Небесне ГЕРОЯМ ...
Царствие небесное мужикам (((
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
От этого люди не погибают, это агрессия, а на агрессию нужно отвечать.
Устроили тир для русни ….
Голубя мира он **** из себя корчит зелёное недоразумение …..
Одужання пораненому.
Слава Україні!!!
Героям слава!!!