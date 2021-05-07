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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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обстрел (20085) Донбасс (26945) потери (3857) ВСУ (5128)

Двое украинских воинов погибли, еще один тяжело ранен в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки - 16 нарушений "тишины", - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Двое украинских воинов погибли, еще один тяжело ранен в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки - 16 нарушений

За прошедшие сутки, 6 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, недалеко от населенного пункта Луганское враг два раза открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120- и 82-мм калибров, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты дважды осуществили обстрелы из минометов 82-мм калибра, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Пивденного - еще и из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении украинских позиций, возле населенного пункта Пищевик враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а вблизи поселков Шумы - стрелковое оружие.

Кроме того, в штабе сообщили, что в районе н.п. Талаковка по позициям ВСУ было сброшено с БПЛА два выстрела ВОГ-17.

В пригороде населенного пункта Новотошковское вооруженные формирования Российской Федерации два раза открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 6 мая в зоне ООС погиб воин 93-й ОМБр Дмитрий Товчигречка. ФОТО

Вблизи поселка Зайцево враг осуществил обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от поселка Новотроицкое противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Песков российские захватчики трижды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеского обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили огнестрельные пулевые ранения. К сожалению, спасти жизнь воинам не удалось. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников.

Еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - тяжелое", - сказано в сообщении.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

Вблизи населенного пункта Пивденне оккупанты провели дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - отметили в штабе.

По состоянию на 7:00 утра 7 мая зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Вблизи Песков  враг трижды открывал огонь из минометов 82-мм калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле Авдеевка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Пивденне оккупанты провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - сообщили в пресс-центре ОС.

Двое украинских воинов погибли, еще один тяжело ранен в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки - 16 нарушений тишины, - штаб ОС 01
Двое украинских воинов погибли, еще один тяжело ранен в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки - 16 нарушений тишины, - штаб ОС 02
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Топ комментарии
+49
Знову снайпери. І це вказує на той факт що дії ворога логічні за своєю суттю і послідовні - завдати максимально можливих втрат для тиску на суспільство. Боротися з таким можна лише повернувши на передову спеців - контр-снайперські групи. Як бачимо, регулярна загибель наших військових мало турбує військове керівництво. Їх більше турбує ефемерна ілюзія зберігати "перемир'я", якого вже давно немає.
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07.05.2021 08:53
+42
Двое украинских воинов погибли, еще один тяжело ранен в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки - 16 нарушений "тишины", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9697

Царство Небесне ГЕРОЯМ ...
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07.05.2021 08:47
+41
ЗЕбарига на крові знає про це, чи накатує черговий відосик який він маладєтс?
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07.05.2021 08:47
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ЗЕбарига на крові знає про це, чи накатує черговий відосик який він маладєтс?
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07.05.2021 08:47 Ответить
Двое украинских воинов погибли, еще один тяжело ранен в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки - 16 нарушений "тишины", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9697

Царство Небесне ГЕРОЯМ ...
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07.05.2021 08:47 Ответить
роисся "отметила" приезд Блинкена с Нуланд.

Царствие небесное мужикам (((
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07.05.2021 08:51 Ответить
Знову снайпери. І це вказує на той факт що дії ворога логічні за своєю суттю і послідовні - завдати максимально можливих втрат для тиску на суспільство. Боротися з таким можна лише повернувши на передову спеців - контр-снайперські групи. Як бачимо, регулярна загибель наших військових мало турбує військове керівництво. Їх більше турбує ефемерна ілюзія зберігати "перемир'я", якого вже давно немає.
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07.05.2021 08:53 Ответить
Вічна пам'ять полеглим за Батьківщину Героям....

Двоє українських воїнів загинули, ще одного важко поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - 16 порушень "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7619
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07.05.2021 08:55 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.Двоє українських воїнів загинули, ще одного важко поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - 16 порушень "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1611
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07.05.2021 08:56 Ответить
Прибери цього в косовороткє.
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07.05.2021 09:05 Ответить
На тлі ізби.
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07.05.2021 09:07 Ответить
"снайперского огня стало значительно меньше " изрек "зе" но смертей стало больше...Вічна пам'ять
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07.05.2021 08:59 Ответить
Ну так Зе дебил правильно сказал- качество огня улучшелось. Данінг крюгер
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07.05.2021 12:37 Ответить
"Ніхт шисен", сказав хрипкуватим від кумару голосом, чотирижди уклоніст, заховавшись у своєму офісі за великими дубовими дверима і двадцятьма кільцями дубів із нацгвардії. Там, на сході, його рідні і дітей немає. Він вирішив отримати премію "миру", за рахунок життів найкращих синів України і здачею їх терииторії.
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07.05.2021 09:03 Ответить
И жидомразь тут ни при чем
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07.05.2021 09:05 Ответить
Идиот ты !
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07.05.2021 14:10 Ответить
интересно, как спится зеле...
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07.05.2021 09:13 Ответить
После кокса сны особенно яркие , видит себя повелителем вселенной
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07.05.2021 09:16 Ответить
Нарушили режим тишины , они что там , песни пели громко после 23х ?
От этого люди не погибают, это агрессия, а на агрессию нужно отвечать.
Устроили тир для русни ….
Голубя мира он **** из себя корчит зелёное недоразумение …..
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07.05.2021 09:15 Ответить
Треба всю зелену мразоту з криворізьким малоросом якомога швидше переселити в окопи на передову - ведь "калічество обстрєлов в действітєльності значітєльно умєньшілось" - нехай на своїй шкурі відчувають "умєньшєніе калічєства обстрєлов".
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07.05.2021 09:29 Ответить
Двоє українських воїнів загинули, ще одного важко поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - 16 порушень "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5701
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07.05.2021 09:47 Ответить
Зеля Гальмо надала ліцензію хйлу на безнаказаний розстріл українських солдат орками Московії..(
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07.05.2021 10:13 Ответить
Царство Небесне загиблим...Вічна пам'ять...
Одужання пораненому.
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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07.05.2021 11:56 Ответить
А 73% мечтают о мире с русней 😠
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07.05.2021 12:03 Ответить
Как там Рейган сказал?
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07.05.2021 12:39 Ответить
Зато Зеленский провёл ненужные переговоры с Блинкеном и Нуландовской. Нащи западные партнёры. Толку с них !
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07.05.2021 14:09 Ответить
На войне как на войне...Уже все привыкли.
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07.05.2021 14:39 Ответить
 
 