За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 30 человек, выздоровели - 1303, выявили 611 новых случаев, - Кличко. КАРТА
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
За прошедшие сутки в Киеве выявили 611 новых случаев заболевания COVID-19 (всего 197968), зафиксировано 30 летальных случаев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Telegram.
Так, за прошедшие сутки заболели 334 женщины в возрасте от 18 до 100 лет, 255 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет, 7 девочек от 2 до 17 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет.
Кроме того зафиксировано 30 летальных случаев от вируса (всего 4750)
За сутки госпитализировали 124 больных с подтвержденным коронавирусом и 145 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Также мэр сообщил, что 1303 человека преодолели коронавирус (всего 126618).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Дарницком (112), Деснянском (71) и в Днепровском (69).
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