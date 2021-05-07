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За сутки в мире выявили 854,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 14 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 156,7 млн. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

За сутки в мире выявили 854,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 14 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 156,7 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 7 мая в мире зарегистрировали 854 667 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 14 021 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 156 719 257 случаев инфицирования, из них 854 667 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 270 225 человек, из них 14 021 за минувшие сутки.

За сутки в мире выявили 854,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 14 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 156,7 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 134,1 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.

За сутки в мире выявили 854,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 14 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 156,7 млн 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 21-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 8, по летальным случаям - 7-ю и 2-ю позицию соответственно.
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07.05.2021 09:49 Ответить
 
 