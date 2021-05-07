Тищенко - это в хам в кубе. Символ своей партии. Жаль, что парламент "обогатился" этим любителем резиновых женщин, - Сюмар
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп Николай Тищенко символ своей партии "Слуга народа" в Раде - нет ни аргументов, ни логики, ни правил, но есть тотальное хамство.
Об этом рассказала в интервью Цензор.НЕТ нардеп "ЕС" Виктория Сюмар.
"У меня особое отношение к Тищенко. Честно скажу: не припоминаю такого хамства в Раде. Я работала и парламентским корреспондентом, и в прошлом созыве (уже народным депутатом). Но это Хам в кубе. Человек, который тебя толкнет и потом возмутится, что ему тут "мешают" свободно ходить. Что меня особо возмущает, когда выступают представители оппозиции, - он просто становится напротив трибуны и орет, тупо пытаясь перекричать. Он как символ своей партии в Раде - нет ни аргументов, ни логики, ни правил; есть наглое нежелание слышать и видеть кого-либо и тотальное хамство. Жаль, что истории украинского парламентаризма, видевшей много, пришлось "обогатиться" и вот этим любителем резиновых женщин и "велюров", - заявила нардеп.
С полным текстом интервью Виктории Сюмар "Получается, что нынешняя власть тратит на парламент 6 млн долларов в месяц, которые заносятся извне" можно ознакомиться здесь.
Напомним, в 2019 году нардеп от "Слуги народа" Тищенко решил объяснить журналистам "формулу Штайнмайера" при помощи аналогии с резиновыми женщинами: "Берете надувну ляльку... Знаєте як з нею впоратися? Ні!".
Напомним, нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.
Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.
Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.
В итоге, штраф за вечеринку "слуги народа" Тищенко в разгар карантина заплатит отель, и он будет минимальным.
В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".
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The top U.S. diplomat pledged an increase of U.S. security assistance to Ukraine but also condemned Kyiv's notoriously corrupt political system.
Ти вважаєш ОЦЕ ОТ нормальним
Лесь Подерв'янський. Тріасовий період або пригоди хтивих павіанів Борі й Жори
А що в цей час КОля робив? Дупою трусив і рекетом займався...
Мені, чесно кажучи, не до вподоби деякі заяви Сюмар, але вибираючи між інтелігенткою і бидло-люмпеном, я у будь-якій ситуації стану на бік інтелігенції!
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Вывод отсюда один- пшел ты мразь на хрен со своим мнением о нормальных людях. когда сам станешь нормальным (хотя считаю, что с таким интеллектом-никогда) тогда мы, может, тебя послушаем
Спрятаться за пустым ником и изрыгать проклятия - недостойно даже бабы, я не про Женщин и тем более не про Мужчин.
Я - зеркало. Да прибудет вам то, что вы пожелали...