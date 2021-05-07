Тищенко - это в хам в кубе. Символ своей партии. Жаль, что парламент "обогатился" этим любителем резиновых женщин, - Сюмар

Нардеп Николай Тищенко символ своей партии "Слуга народа" в Раде - нет ни аргументов, ни логики, ни правил, но есть тотальное хамство.

Об этом рассказала в интервью Цензор.НЕТ нардеп "ЕС" Виктория Сюмар.

"У меня особое отношение к Тищенко. Честно скажу: не припоминаю такого хамства в Раде. Я работала и парламентским корреспондентом, и в прошлом созыве (уже народным депутатом). Но это Хам в кубе. Человек, который тебя толкнет и потом возмутится, что ему тут "мешают" свободно ходить. Что меня особо возмущает, когда выступают представители оппозиции, - он просто становится напротив трибуны и орет, тупо пытаясь перекричать. Он как символ своей партии в Раде - нет ни аргументов, ни логики, ни правил; есть наглое нежелание слышать и видеть кого-либо и тотальное хамство. Жаль, что истории украинского парламентаризма, видевшей много, пришлось "обогатиться" и вот этим любителем резиновых женщин и "велюров", - заявила нардеп.

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С полным текстом интервью Виктории Сюмар "Получается, что нынешняя власть тратит на парламент 6 млн долларов в месяц, которые заносятся извне" можно ознакомиться здесь.

Напомним, в 2019 году нардеп от "Слуги народа" Тищенко решил объяснить журналистам "формулу Штайнмайера" при помощи аналогии с резиновыми женщинами: "Берете надувну ляльку... Знаєте як з нею впоратися? Ні!".

Напомним, нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

В итоге, штраф за вечеринку "слуги народа" Тищенко в разгар карантина заплатит отель, и он будет минимальным.

В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".