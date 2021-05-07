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Новости Политика Украины
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ВР (28721) Сюмар (417) Тищенко Николай (288)

Тищенко - это в хам в кубе. Символ своей партии. Жаль, что парламент "обогатился" этим любителем резиновых женщин, - Сюмар

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Тищенко - это в хам в кубе. Символ своей партии. Жаль, что парламент

Нардеп Николай Тищенко символ своей партии "Слуга народа" в Раде - нет ни аргументов, ни логики, ни правил, но есть тотальное хамство.

Об этом рассказала в интервью Цензор.НЕТ нардеп "ЕС" Виктория Сюмар.

"У меня особое отношение к Тищенко. Честно скажу: не припоминаю такого хамства в Раде. Я работала и парламентским корреспондентом, и в прошлом созыве (уже народным депутатом). Но это Хам в кубе. Человек, который тебя толкнет и потом возмутится, что ему тут "мешают" свободно ходить. Что меня особо возмущает, когда выступают представители оппозиции, - он просто становится напротив трибуны и орет, тупо пытаясь перекричать. Он как символ своей партии в Раде - нет ни аргументов, ни логики, ни правил; есть наглое нежелание слышать и видеть кого-либо и тотальное хамство. Жаль, что истории украинского парламентаризма, видевшей много, пришлось "обогатиться" и вот этим любителем резиновых женщин и "велюров", - заявила нардеп.

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С полным текстом интервью Виктории Сюмар "Получается, что нынешняя власть тратит на парламент 6 млн долларов в месяц, которые заносятся извне" можно ознакомиться здесь.

Напомним, в 2019 году нардеп от "Слуги народа" Тищенко решил объяснить журналистам "формулу Штайнмайера" при помощи аналогии с резиновыми женщинами: "Берете надувну ляльку... Знаєте як з нею впоратися? Ні!".

Напомним, нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

В итоге, штраф за вечеринку "слуги народа" Тищенко в разгар карантина заплатит отель, и он будет минимальным.

В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".
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Топ комментарии
+26
Люмпени обрали собі подібних. Тобто, бидляків і невігласів
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07.05.2021 09:56
+24
Так кроме тотального хамства это недоразвитое существо по случаю и без демонстрирует свой ужасающе низкий интеллект! И это лицо власти! Дауны, да и только!
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07.05.2021 09:57
+20
Новая методичка для зеленомордых, если не удается отмазать быдлоту партии зеленскага, нужно сравнивать ее с однопартийцами Порошенко, придумывая какие то бредни про "пьяную Сюмар" в данном случае.
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07.05.2021 09:59
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Washington Post

The top U.S. diplomat pledged an increase of U.S. security assistance to Ukraine but also condemned Kyiv's notoriously corrupt political system.
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07.05.2021 09:52 Ответить
А Зєля думає що ця система нікому на Заході не відома. 😁
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07.05.2021 11:12 Ответить
Новая методичка для зеленомордых, если не удается отмазать быдлоту партии зеленскага, нужно сравнивать ее с однопартийцами Порошенко, придумывая какие то бредни про "пьяную Сюмар" в данном случае.
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07.05.2021 09:59 Ответить
Ок, пьяная Сюмар, припустимо. На ранок Сюмар буде тверезою. А Бубочка заснув ідіотом і проснувся ним же .... звичайно, якщо не нюхнув наніч, бо тоді треба множити на коефіцієнт дебілізму. Тищенко - это в хам в кубе. Символ своей партии. Жаль, что парламент "обогатился" этим любителем резиновых женщин, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3622
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07.05.2021 10:04 Ответить
на фб забанили зелесосов, сюда поперли?
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07.05.2021 10:01 Ответить
Пьяна Сюмар по айкю - це сума трьох айкю зебілів з потоферми СН ім.Арестовича. Тищенко - это в хам в кубе. Символ своей партии. Жаль, что парламент "обогатился" этим любителем резиновых женщин, - Сюмар - Цензор.НЕТ 434
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07.05.2021 10:06 Ответить
Если не больше )))
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07.05.2021 10:46 Ответить
Не перебільшуйте - бо то вже цифри з тваринного світу. Тищенко - це хам у кубі. Символ своєї партії. Шкода, що парламент "збагатився" цим любителем гумових жінок, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6256
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07.05.2021 10:52 Ответить
Тобто ти не згоден з нею і вважаєш Колю генієм?))

Ти вважаєш ОЦЕ ОТ нормальним
Тищенко - это в хам в кубе. Символ своей партии. Жаль, что парламент "обогатился" этим любителем резиновых женщин, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6645
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07.05.2021 10:07 Ответить
Тищенко - це хам у кубі. Символ своєї партії. Шкода, що парламент "збагатився" цим любителем гумових жінок, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8342
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07.05.2021 10:54 Ответить
Дійсно, жопа Борі схожа єслі нє на сєвєрноє сіяніє, то по крайнєй мєрє на радугу.

Лесь Подерв'янський. Тріасовий період або пригоди хтивих павіанів Борі й Жори
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07.05.2021 10:59 Ответить
та ти шо) а клоун як? інтелігент у другій генераціі криворізських совкодрочерів?
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07.05.2021 10:00 Ответить
Люмпени обрали собі подібних. Тобто, бидляків і невігласів
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07.05.2021 09:56 Ответить
Так кроме тотального хамства это недоразвитое существо по случаю и без демонстрирует свой ужасающе низкий интеллект! И это лицо власти! Дауны, да и только!
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07.05.2021 09:57 Ответить
Хам? Он ублюдок и ставленник шута-членограя. Быдло правит бал в Украине
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07.05.2021 09:58 Ответить
Лучше бы в зеркало глянула...
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07.05.2021 10:02 Ответить
До чого тут дзеркало? Вона не зовнішність його обговорює.
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07.05.2021 10:07 Ответить
Колі це б теж не завадило...
Тищенко - это в хам в кубе. Символ своей партии. Жаль, что парламент "обогатился" этим любителем резиновых женщин, - Сюмар - Цензор.НЕТ 464
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07.05.2021 10:08 Ответить
А чого його твоя партія на мера столиці пхала?
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07.05.2021 10:05 Ответить
то, что тьі каждому тупому бомжу даешь, маша, не дает тебе права говорить о других
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07.05.2021 10:08 Ответить
мож просто хобби ??? .. )))) новое , неизведанное..
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07.05.2021 10:08 Ответить
ему и так каждая даст, вплоть до тибе/ фильтруй базар, любимец афроамериканцев.
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07.05.2021 10:11 Ответить
БРИГАДА і зелений бандюк тищенко.

Тищенко - это в хам в кубе. Символ своей партии. Жаль, что парламент "обогатился" этим любителем резиновых женщин, - Сюмар - Цензор.НЕТ 5556
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07.05.2021 10:05 Ответить
Можна одягнутися у костюм від Армані, можна намарафетитися у найдоржчому салоні краси, але нутро босоти не зміниш. Буде просто набріолінена босота у костюмі від Армані.
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07.05.2021 10:06 Ответить
Походу поломался он у тебя в жопе, бо репетуешь не переставая
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07.05.2021 10:16 Ответить
Який сам главЗЕбіл, таких і назбирав в свій квартал.
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07.05.2021 10:12 Ответить
Наш нарід геть зїхів з глузду коли обрав в депутати ВР бандлюка-недоумка Колю Оболонського, який ще відомий як Коля-Котлета, що миє свої лапи в унітазі Тищенко - це хам у кубі. Символ своєї партії. Шкода, що парламент "збагатився" цим любителем гумових жінок, - Сюмар - Цензор.НЕТ 5717
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07.05.2021 10:13 Ответить
Ну где там честнейший украинский богатырь и патриот Вирастюк, за которого приезжал топить Коля Оболонский? Чего молчит? Чего молчит про Колечку честнейший лидер экс Тартака Положинский? Чего молчит Притулочка? Чего молчит честнейшая партия "@баных п@доров" (с) Д7?
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07.05.2021 10:16 Ответить
А Положинський що з Кольою Оболонскім дружить? Не чув такого ніби. Він праві погляди має ж ніби, про УПА пісні пише і тд...
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07.05.2021 10:27 Ответить
Я далеко не фанат Сюмар, але вона викладала в моєму рідному КНУ, стажувалася за кордоном, очолювала українське відділення знаменитого американського фонду "Відродження"...
А що в цей час КОля робив? Дупою трусив і рекетом займався...
Мені, чесно кажучи, не до вподоби деякі заяви Сюмар, але вибираючи між інтелігенткою і бидло-люмпеном, я у будь-якій ситуації стану на бік інтелігенції!
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07.05.2021 10:20 Ответить
А що ви ще хочете від вуличного гопніка-бандюка з 90 тих , під поганялом - Коля оболонський . ? Тищенко - це хам у кубі. Символ своєї партії. Шкода, що парламент "збагатився" цим любителем гумових жінок, - Сюмар - Цензор.НЕТ 7049 .Ось його справжня -срєда обітанія ( яка його й породила ) а не ВР .
Тищенко - це хам у кубі. Символ своєї партії. Шкода, що парламент "збагатився" цим любителем гумових жінок, - Сюмар - Цензор.НЕТ 5676 .
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07.05.2021 10:34 Ответить
Конечно, запомнила, в отличии от тебя, зеленогнойного дрочера, у нее нет такой памяти как у вашей братии- как у рыбок гуппи- через 2 сек забыть обо всем, и снова выбирать предателей, насильников, бандюков и воров во власть. Это вы ничего не помните, разве что вам напоминиают регулярно о победобесии, и дедывоевалиможемповторить и о "кровавых преступлениях" Пороха. И то, спроси вас о второй мировой или что же таки Порошенко натворил , кроме ************ криков про дедов и фашиста Порошенко, ни хера не знаете ни историю, ни двух слов не свяжете- что конкретно ПАП сделал, только вонь и срань.. А про политику- тут вы проявляете завидную даже для даунов амнезию- сразу забываете ежедневные зашквары ваших уродливых сук, а котлета коля для вас- это ваш символ счастья и благополучия- воровал, убивал и стал депутатом.
Вывод отсюда один- пшел ты мразь на хрен со своим мнением о нормальных людях. когда сам станешь нормальным (хотя считаю, что с таким интеллектом-никогда) тогда мы, может, тебя послушаем
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07.05.2021 11:55 Ответить
Мы знакомы?
Спрятаться за пустым ником и изрыгать проклятия - недостойно даже бабы, я не про Женщин и тем более не про Мужчин.
Я - зеркало. Да прибудет вам то, что вы пожелали...
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08.05.2021 00:14 Ответить
ублюдок окружил себя ублюдками...тварь жидовская...
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07.05.2021 10:50 Ответить
тищенко - это лицо Украинской политики. Сплошное Быдло начиная с леньки кучмы. ЖЛОБЬЁ КОЛХОЗНОЕ!!!
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07.05.2021 11:18 Ответить
"Жлобйо" буває різним. Але "жлобйо колхозноє" - це просто діти порівняно зі жлобами міськими. Якраз "Коля Абалонскій" та "Вова Кріварожскій" - яскраві приклади "жлабов гарадскіх".
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07.05.2021 12:21 Ответить
Хамовитість, некомпетентність і непрофесіоналізм- досягнення влади, її обличчя.
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07.05.2021 11:39 Ответить
молодець сюмар бо це навіть не партія а зброд тітушок
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07.05.2021 12:59 Ответить
Монобольшинство приматов
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07.05.2021 13:58 Ответить
Что вы еще хотели от бандита?
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07.05.2021 14:11 Ответить
 
 