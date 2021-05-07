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Коллективный иммунитет от COVID-19 у нас создают по принципу фильма "Голодные игры" - кто выжил, тот выжил, - Сюмар

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Коллективный иммунитет от COVID-19 у нас создают по принципу фильма

Ключевой провал действующей власти - это провал вакцинации против коронавируса.

Об этом рассказала в интервью Цензор.НЕТ нардеп "ЕС" Виктория Сюмар.

По ее мнению, министр здравоохранения Максим Степанов обязан уйти в отставку.

"Вот уже несколько недель "слуги народа" говорят о том, что нужно отправлять Степанова в отставку, что они "все понимают". Причём, к отставке у нас часто прибегают не как к способу что-то исправить, а как к попытке "выпустить пар недовольства". Мол, даже если власть ошибалась, она как бы сделала выводы. Но в случае со Степановым отставка необходима даже с позиции элементарного выживания. Ключевой провал этой власти - вакцины. Мы наслушались за время этой эпидемии слишком много вранья – и это яркая квинтэссенция власти популистов. Про 10 миллионов тестов, потом про 10 миллионов вакцин. Поражает разница между этими заявлениями и реальностью в жизненно важном для страны вопросе. Поражает, что нас толкают к четвертой волне эпидемии, тогда как мир постепенно возвращается к нормальной жизни. Ну и поражает, что это не ведет к обвалу рейтинга власти, что лишь подтверждает, что восприятие политики у украинцев далеко от рацио", - пояснила нардеп.

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"У меня есть источники, которым я склонна доверять. Они говорят о том, что контракты могли быть подписаны давно, и вакцины доставлены в страну не в таких мизерных количествах, если бы не желание отдельных чиновников на этом зарабатывать, определять откат с каждой дозы. Если это так, это крайне циничное преступление. Если поискать определение, то это прямое мародерство на смертях и горе десятков тысяч людей", - акцентировала Сюмар.

"Чтобы закупить (вакцины. - Ред.), нам было вполне достаточно того антиковидного фонда, который был создан - но потрачен, в основном, совсем не на медицину. Там было достаточно средств, и на них начали строить дороги, в то время, как страна за месяц теряет население маленького городка... На дорогах проще всего зарабатывать. Складировать кэш - главная задача для многих людей в сегодняшней власти. Дороги - крайне простые схемы. Мы знаем синдикаты из нескольких компаний, которые получают эти огромные подряды. И все это вместо того, чтобы сразу попасть в пул стран, которые вкладываются в разработку вакцины и первыми получат право на закупку этой вакцины", - продолжила нардеп.

Сюмар отметила, что сейчас в мире идет разработка лекарств против ковида и Украина обязана включиться в этот процесс, "чтобы потом не выяснилось, что эти лекарства мы тоже получим через 3 года".

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Вместе с тем, она отметила, что провал вакцинации против коронавируса, это вина не одного только Степанова.

"Сегодня мир живет в условиях "вакцинной дипломатии", когда вес государств и их лидеров определяется возможностью обеспечить вакцинирование. Кто-то скажет, что Израиль и Великобритания не стоит сравнивать с Украиной, тогда может стоит учесть опыт той же Сербии, которая вакцинирует всех своих соседей? Не может сегодня государство функционировать нормально без понимания как создать коллективный иммунитет. От этого зависит и экономическая ситуация, и рабочие места, и демография и векторы развития страны", - пояснила нардеп.

"В стиле знаменитого голливудского фильма "Голодные игры". Кто выжил – тот выжил. Кто не выжил – ну, так случилось", - констатировала Сюмар.

С полным текстом интервью Виктории Сюмар "Получается, что нынешняя власть тратит на парламент 6 млн долларов в месяц, которые заносятся извне" можно ознакомиться здесь.
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Топ комментарии
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когда подавляющее большинство переболеет, а часть издохнет, пархатая Оманская Ишачина объявит о грандиозной победе, снимет гундосик, и быдло снова будет визжать в экстазе.
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07.05.2021 11:09
+2
Израиль расследует контрабанду вакцины от Covid-19 в Украину. 15 января 2021.Когда расследует, узнаем Радуцкий только вор или ещё и контрабандист. В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок.- Спекуляцию Радуцкого, который совершил преступление против государства, расследует СБУ.
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07.05.2021 10:39
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"Лох 73% - должен страдать". Девиз партии слуга народа!
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07.05.2021 10:55
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Израиль расследует контрабанду вакцины от Covid-19 в Украину. 15 января 2021.Когда расследует, узнаем Радуцкий только вор или ещё и контрабандист. В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок.- Спекуляцию Радуцкого, который совершил преступление против государства, расследует СБУ.
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07.05.2021 10:39 Ответить
"Плуг. Дверь. 34 марта 1967 года. Скандал. Тигр" - ось так ви сформували Ваш пост. Набір слів, який НІЧОГО не має спільного з матеріалом новини.
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07.05.2021 11:11 Ответить
Вор должен сидеть в тюрьме. А не в ВР.
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07.05.2021 11:23 Ответить
"Лох 73% - должен страдать". Девиз партии слуга народа!
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07.05.2021 10:55 Ответить
когда подавляющее большинство переболеет, а часть издохнет, пархатая Оманская Ишачина объявит о грандиозной победе, снимет гундосик, и быдло снова будет визжать в экстазе.
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07.05.2021 11:09 Ответить
Яка турбота! Коллективный иммунитет от COVID-19 у нас создают по принципу фильма "Голодные игры" - кто выжил, тот выжил, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6983
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07.05.2021 11:10 Ответить
При попытке вакцинироваться я столкнулась с вопиющим пофигизмом и некомпетентностью медработников.Ни помощи,ни совета,ни выслушать-разобраться - лишь бы быстро отфутболить ии сес ть пить чай.
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07.05.2021 11:32 Ответить
https://www.057.ua/news/3096033/vraci-prosat-najti-koncentrator-dla-ih-rodstvennikov-intervu-s-harkovskim-volonterom-o-situacii-s-covid-19-v-oblasti-foto
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07.05.2021 11:37 Ответить
Ну, в нас цілу службу Мінбудьздоров'я за таким принципом зреформували - і нічьо, - пані депутатка (тоді від нарфронту) не мала нічого проти. Навіть після того, як ті нищівні реформи відмовився очолювати її парткрепівник Яценюк...
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07.05.2021 12:26 Ответить
Не стоит печалиться и воспринимать всерьез рейтинги поддержки власти. В мае 2013 года тот же Центр им. Разумкова давал следующие рейтинги: " В.Янукович имеет поддержку 23,4% респондентов среди тех, кто намерен принять участие в выборах, второе место у Ю.Тимошенко (16,3%), лидер партии "УДАР" Виталий Кличко получает 15,5% , глава парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк - 8,4%, глава Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок - 6,7%, лидер Компартии Украины Петр Симоненко - 6,6%, внефракционный нардеп Петр Порошенко - 3,4%, парламентарий от фракции "Батькивщина" Анатолий Гриценко - 1,3%. Опубликование рейтинга Янелоха перед визитом Блинкена и Нуланд, это как бы намек, что не время Нуланд раздавать печеньки.
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07.05.2021 13:24 Ответить
 
 