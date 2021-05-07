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Температура Земли в 2020 году достигла самого высокого уровня за 3 млн лет, - ООН

Новости Цензор.НЕТ Общество

Температура Земли в 2020 году достигла самого высокого уровня за 3 млн лет, - ООН

Температура планеты Земля в 2020 году достигла рекордно высокого уровня за 3 миллиона лет, и текущих обязательств стран по сокращению выбросов парниковых газов недостаточно, чтобы предупредить климатическую катастрофу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Прошлый год стал ещё одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов. Концентрация углекислого газа снова поднялась до нового максимума - на 148% выше доиндустриального уровня", - подчеркнул высокопоставленный чиновник.

Так, по словам Генсека ООН, речь идет о самом высоком за последние 3 миллиона лет уровне, "когда температура на Земле была выше на 3 градуса, а уровень моря - выше примерно на 15 метров".

Таким образом, как подчеркивает Гутерриш, "мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу столетия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин прокомментировал изменения климата в Украине: увеличение концентрации углекислого газа и сжигание ископаемых видов топлива

Генсек ООН добавил, что учитывая эти обстоятельства "мы стоим на краю пропасти".

"Но если мы будем работать вместе, мы можем предупредить худшие последствия дестабилизации климата и использовать восстановление после пандемии, чтобы стать на более чистый и зеленый путь развития", - считает Гутерриш.

Следует напомнить, что американский президент Джо Байден заявил, что США планируют добиться уменьшения выбросов углерода в атмосферу до 2030 года как минимум в два раза, а до середины этого века - достичь нулевых выбросов.

Напомним, в декабре 2019 года лидеры стран ЕС поддержали предложенный Еврокомиссией амбициозный план превращения Европы в первый климатически нейтральный континент до 2050 года. "Зеленое соглашение" ЕС предусматривает несколько направлений "зеленой трансформации", включая технологическое развитие промышленности, инновационные подходы к снижению объемов вредных выбросов, повышение энергоэффективности, внедрение циркулярной экономики, поиск возобновляемых и новых источников энергии, например, водородных технологий, которые будут альтернативой традиционным углеродным природным ресурсам.
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Топ комментарии
+14
Выпускайте, уже, Грету из клетки.
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07.05.2021 09:49
+9
Да не трогайте девочку! ей психозы лечить надо, а вы ее без намордника на людей выпускаете!
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07.05.2021 09:55
+7
"Температура Землі в 2020 році досягла найвищого рівня за 3 млн років, - ООН" - у них явно температура десь 39-40 ,маячня вже котрий рік!
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07.05.2021 10:04
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Правила форума Совет форумчан
Ога, окакже, конечно.
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07.05.2021 09:45 Ответить
не, это не предел
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07.05.2021 10:03 Ответить
Та воно й так видно,по термометру.
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07.05.2021 09:46 Ответить
у нас в ОДЕССЕ ЗА 5 лет эта зима была зимой полтора месяца а не осень-весна как обычно...бабло надо выдурить они жили 3 ляма лет тому назад и знают какая была температурва дуны ля обычный висрус Ковыду вон шо наробыв а они терраформатирование гадают что да как....
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07.05.2021 09:58 Ответить
Где то читал что 1,5 млн лет назад температура была на 13 градусов выше чем в 2020 г. Температура Земли в 2020 году достигла самого высокого уровня за 3 млн лет, - ООН - Цензор.НЕТ 6798
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07.05.2021 09:47 Ответить
Так и есть, планета остывает потихоньку.
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07.05.2021 10:16 Ответить
Выпускайте, уже, Грету из клетки.
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07.05.2021 09:49 Ответить
Да не трогайте девочку! ей психозы лечить надо, а вы ее без намордника на людей выпускаете!
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07.05.2021 09:55 Ответить
Я вот сижу в теплых носках мерзну.
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07.05.2021 09:56 Ответить
пройдись, их не снимая
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07.05.2021 10:00 Ответить
Бояры попей для сугреву... Температура Землі в 2020 році досягла найвищого рівня за 3 млн років, - ООН - Цензор.НЕТ 5176
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07.05.2021 10:11 Ответить
поэтому и корону запустили... уж больно много народу дышит...тепла нагоняет...
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07.05.2021 09:58 Ответить
отличный пример кацапского мышления Температура Землі в 2020 році досягла найвищого рівня за 3 млн років, - ООН - Цензор.НЕТ 3832
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07.05.2021 10:24 Ответить
Заголовок не соответствует сказанному. Одни сморозили куйню, а другие копипастят не вникая.
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07.05.2021 09:59 Ответить
Как-бы деревья надо высаживать?)
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07.05.2021 10:00 Ответить
На самом деле мы движемся в эру глобального похолодания, надвигается тысячилетний и столетний цикл и только благодаря технике и выбросам Земля еще как-то согревается. Но не расслабляйтесь , похолодание может наступить за считанные часы или дни. Почитайте научную литературу, а не псевдонаучный ВОЗ, ООН...
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07.05.2021 10:01 Ответить
Кожен помира наодинці..............незалежно від воз... Температура Землі в 2020 році досягла найвищого рівня за 3 млн років, - ООН - Цензор.НЕТ 8667
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07.05.2021 10:07 Ответить
,,похолодание может наступить за считанные часы или дни,, угу,смотрите документальный фильм,,Послезавтра,,🤣
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07.05.2021 10:37 Ответить
До речі Гольфстрім слабшає.....
Так що фільм не зовсім фантастичний
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07.05.2021 17:33 Ответить
"Температура Землі в 2020 році досягла найвищого рівня за 3 млн років, - ООН" - у них явно температура десь 39-40 ,маячня вже котрий рік!
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07.05.2021 10:04 Ответить
Когда коту нефик делать -он лижет яйца......
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07.05.2021 10:09 Ответить
Трохи не так -як має вільну хвилину. Температура Землі в 2020 році досягла найвищого рівня за 3 млн років, - ООН - Цензор.НЕТ 8901 Температура Землі в 2020 році досягла найвищого рівня за 3 млн років, - ООН - Цензор.НЕТ 8901
Але має певну мету - гігієна.
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07.05.2021 10:14 Ответить
Всем хоцца кушать, этим тоже!
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07.05.2021 10:08 Ответить
Может, это, человечеству по всей планете, лучше, ну всякие там деревья и растения надо высадить взамен уничтоженных? Это же они поглощают углекислый газ, а выделяют кислород. Концентрация углекислого газа от растительности напрямую зависит, а не от разных запретов на выбросы всякие.
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07.05.2021 10:08 Ответить
Ты с дурдома пишешь? Попробуй там в палате законопатить окна и двери , наставить зелени в горшках. Это и будет модель планеты Земля, где ты сдохнешь от собственного углекислого газа приблизительно через месяц, сколько бы ты не добавлял горшков...
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07.05.2021 10:16 Ответить
какой у тебя правильный ник!
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07.05.2021 10:28 Ответить
Вас тоже можем вылечить.
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07.05.2021 15:45 Ответить
Может в вашей больнице всё не так. А на нашей планете, растения за миллионы лет сделали нам необходимый газовый состав по такому принципу. Вода + Углекислый газ + Свет = Углеводы + Кислород. А это вот тебе, химическая формула фотосинтеза 6СО2 + 6Н2О = С6Н12О6 + 6О2
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07.05.2021 13:19 Ответить
дальше что? Докажите мне, как с помощью исследования изотопов можно определить температуру поверхности Земли 3 млн лет назад . Потому что совсем недавно"учёные" доказывали что крысы зарождаются на помойках сами по себе, минуя процесс зачатия у двух крыс.
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07.05.2021 15:49 Ответить
Да я и не спорю с вами всеми. Что там было 3 млн лет назад, никто не сможет не подтвердить не опровергнуть. А вот за прошедшее столетие, несомненно жизнь человека изменилась так, как будто он переселился на другую планету. Гармония с природой нарушена. Надо бы одуматься, может даже сделать шаг назад. К примеру, зачем нам искать воду на марсе. Лучше бы пустыни за эти деньги орошали. Человечество сообща могло бы сделать рай на земле, но мы даже вакцину от ковида, друг от друга прячем и торгуем ею.
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07.05.2021 16:37 Ответить
Это днем они поглощают углекислый газ, а ночью очень даже его выделяют Температура Землі в 2020 році досягла найвищого рівня за 3 млн років, - ООН - Цензор.НЕТ 6599
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07.05.2021 10:30 Ответить
Не не не, это не у всех видов!
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07.05.2021 15:51 Ответить
Ярик, нам кизда!
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07.05.2021 10:11 Ответить
Промывка мозгов продолжается, срочно всем по электромобилю, ветровой турбине и солнечной батарее за кучу денег.
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07.05.2021 10:15 Ответить
сотовые телефоны тоже стоили кучу денег. До поры до времени.
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07.05.2021 10:18 Ответить
Что вы все тупите, умники? При чем тут Украина, или ваш Мухосранск до глобального потепления на планете Земля? Ледники быстро таят. Многие уже растаяли. Нарушается экосистема. И это только начало. Во многих местах, где торнадо наблюдали по ТВ, или в Ютюбе сейчас на себе испытывают этот ужас. В частности в Канаде. Как можно быть настолько ограниченным в 2021 году, чтобы опять плести о заговорах рептилоидов?
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07.05.2021 10:16 Ответить
Главный источник вредных выбросов в атмосферу-Китай, вот с ним и договаривайся, гутереш, или кишка тонка
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07.05.2021 10:17 Ответить
А при чём тут Китай, если заказчики товаров европейские и американские компании.
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07.05.2021 10:20 Ответить
Бздишь кетайцев? Температура Землі в 2020 році досягла найвищого рівня за 3 млн років, - ООН - Цензор.НЕТ 653
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07.05.2021 10:28 Ответить
Температура Землі в 2020 році досягла найвищого рівня за 3 млн років, - ООН - Цензор.НЕТ 75Интересует как этот балабол измерял температуру 2 млн лет назад.
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07.05.2021 10:24 Ответить
Запросто, по геологическим отложениям Температура Землі в 2020 році досягла найвищого рівня за 3 млн років, - ООН - Цензор.НЕТ 2374
Осбенно эффективны глубинные пробы толщи льда.
В школу приxодилось в детстве xодить? Температура Землі в 2020 році досягла найвищого рівня за 3 млн років, - ООН - Цензор.НЕТ 7232
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07.05.2021 10:27 Ответить
по геологическим отложениям определяют возраст а не температуру, школу прогуливал?
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07.05.2021 11:00 Ответить
А тебя случаем не интересует, каким образом в процессоре от ПК размером 2 х 2 сантиметра размещены миллиарды транзисторов? Ну понятно, это же само собой разумеющееся. Подумаешь, разместить миллиарды транзисторов в кремнии размером в ноготь, или слетать на Луну и обратно. Да раз плюнуть.
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07.05.2021 10:29 Ответить
эта информация общеизвестна и доступна.
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07.05.2021 11:01 Ответить
"Общеизвестна и доступна" не означает, что ты знаешь, как все устроено и как работает. И то, что для тебя информация не "общеизвестна и доступна" не означает, что она ложная. Кто виноват в том, что ты не интересуешься географией, биологией и геологией?
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07.05.2021 11:24 Ответить
ты не интересуешься.Кто виноват?
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07.05.2021 11:25 Ответить
Кто-кто! Психиатрическая больница No1 ! Плохо лечат! Температура Землі в 2020 році досягла найвищого рівня за 3 млн років, - ООН - Цензор.НЕТ 7446
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07.05.2021 11:33 Ответить
Все тебе виноваты! Размечтался ты, но мы тебя вылечим, только колёсики вовремя пей.
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07.05.2021 11:35 Ответить
У нас в Мельбурне была самая длинная и холодная из всех зим на памяти.
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07.05.2021 10:25 Ответить
сколько кубов газа спалил за зиму?
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07.05.2021 11:42 Ответить
Температура Землі в 2020 році досягла найвищого рівня за 3 млн років, - ООН - Цензор.НЕТ 4280
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07.05.2021 11:51 Ответить
в чём дело, товарищ? В зоопарке что ли?
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07.05.2021 12:06 Ответить
В цирке, таварисч, в цирке. Многовато клоунов развелось. У вас что, брачный сезон недавно был?
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07.05.2021 13:14 Ответить
а вам то что? Интересуетесь спариваниями?
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07.05.2021 15:52 Ответить
Лень лезть в счета. А зачем тебе это ?
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07.05.2021 12:13 Ответить
Интересуюсь расходом газа в самую холодную зиму в Мельбурне.
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07.05.2021 12:21 Ответить
Эта цифра будет бессмысленной, по двум причинам:
- у нас в доме комбинированное отопление: есть и газ, и кондиционеры reverse cycle;
- с Украиной сравнивать нельзя, поскольку у нас зимние температуры другие (киевский октябрь в среднем), и конструкции домов другие (двойных рам нет, стёкла тоньше советского стандарта раза в два где-то; стены в один кирпич).
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07.05.2021 12:25 Ответить
і це на багатющому континенті!
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07.05.2021 17:39 Ответить
Так у вас зима через місяць?
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07.05.2021 12:00 Ответить
По расписанию - да.
Я про прошлую зиму. Она была такая длинная что первая по-настоящему жаркая неделя была в конце февраля, хотя должна была состояться в конце ноября.
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07.05.2021 12:15 Ответить
Чёй-то не верится. А когда ж викинги (или кто другой) Гренландию Гренландией (т.е. "зелёной землёй") назвали, если сейчас, во время температурного максимума за 3 миллиона лет, на Гренландии километровые ледники и вечная мерзлота?
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07.05.2021 10:28 Ответить
полюс мігрує потроху.
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07.05.2021 10:39 Ответить
Леса перестаньте уничтожать, а ещё лучше законодательно закрепите, каждому посадить дерево...и ухаживать.
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07.05.2021 10:31 Ответить
И цепкой к тому дереву пристегнуть...тоже законодательно...да?? Шоб уже наверняка.. Температура Землі в 2020 році досягла найвищого рівня за 3 млн років, - ООН - Цензор.НЕТ 1381
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07.05.2021 11:05 Ответить
Лет через 30 цепью сами будут прицеплять, чтобы дерево не украли.
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07.05.2021 11:27 Ответить
Ну посадити зрозуміло, доглядати фруктові чи горіхи теж, а як доглядати за сосною чи буком?
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07.05.2021 12:02 Ответить
Вся проблема в людях, як не зріжуть, так зламають. Тому і приглядати потрібно.
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08.05.2021 00:09 Ответить
Ага... по ночах біля нуля або мінусовая тем -ра , в день 5-7 град (!) і це у Травні !!! Де ж курва той самий високий уровень???
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07.05.2021 10:37 Ответить
зараз мінімум 11 річного циклу активності Сонця, подивимось як через 5-6 років ужарить.. це ж мабуть теж впливає на температуру. на максимумі літо 14-15 було просто пекельним в прямому і переносному сенсі
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07.05.2021 11:42 Ответить
сваримся скоро всмятку..., блин самый удобный период, чтоб заставить все пустыни солнечными батареями и пусть подавятся своей нефтью...
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07.05.2021 10:38 Ответить
якщо той гутереш справді говорив за температуру Землі а не за середню температуру атмосфери планети, то поставте йому двійку (краще одиницю) і вигоніть нафік навоз прибирати.
Температура атмосфери дуже залежить від діяльності нашого Сонця. В останні роки Сонце помітно пекучіше. Очевидно сонячний вітер більш інтенсивний. А це впливає не тільки на температуру. Це вплива на людей із хронічними захворюваннями. Та на подібних ківі чи іншим гутерешам. От вони і несуть бред у маси. Бо у них є можливість той ідіотизм озвучувати.
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07.05.2021 10:46 Ответить
Главное побольше лапши навешать тупым невежественным масам. И бабло потечет рекой еще больше чем от короны...
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07.05.2021 10:52 Ответить
Вот оно что. То-то зебобики буянят, покоя нет дуралеям...
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07.05.2021 11:02 Ответить
интересно кто и чем ее мерял 3 млн лет назад?
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07.05.2021 11:07 Ответить
А как жарко то этой зимой и весной было!( особенно в платёжках за отопление)
Аж газ подорожал!
Но, *****, лето пришло и опять завели песню о *********** потеплении.
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07.05.2021 11:08 Ответить
Ледниковый период наступит после уничтожения лесов, это будет послезавтра.
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07.05.2021 11:29 Ответить
Да уж, ООН серьёзная организация, мониторит температуру на планете уже три миллиона лет. ))
А свои, "коммерческие", интересы в этом заявлении случайно не присутствуют?
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07.05.2021 12:49 Ответить
Більше половини коментів дурні, або провокаційні.
"Магія чисел" - як не крути, але 3/4 від усього населення України недоумки.
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07.05.2021 12:50 Ответить
Бред бред и ещё раз бред
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07.05.2021 12:51 Ответить
Наверняка вырезали конец сообщения, где было: Для борьбы с катастрофическим потеплением срочно переведите 100 евро на Киви-кошелек *****!
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07.05.2021 14:52 Ответить
Тут что ,одни идиоты?Я помню в детстве какие зимы были! 40-45 лет назад! Углекислого газа больше?Зай идите в теплицу и посмотрите на температуру внутри и снаружи и поймете что такое парниковый эффект. А еще никто не задумывался, что газ, уголь, нефть - это законсервированная живыми существами энергия солнца? Она ситно миллионов лет запасалась ! А мы ее за сотню лет использовали! А куда она делась? В ТЕПЛО! ВСЯ ЭНЕРГИЯ ВЫРАБАТЫВАЕМАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ ИДЕТ В ТЕПЛО! А теперь сядьте голой задницей на сковородку и подумайте! Может хоть так дойдет!
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19.07.2021 00:48 Ответить
Кстати атомные электростанции тоже в итоге вырабатывают чистый продукт - тепло!
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19.07.2021 00:50 Ответить
 
 