Температура Земли в 2020 году достигла самого высокого уровня за 3 млн лет, - ООН
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Температура планеты Земля в 2020 году достигла рекордно высокого уровня за 3 миллиона лет, и текущих обязательств стран по сокращению выбросов парниковых газов недостаточно, чтобы предупредить климатическую катастрофу.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Прошлый год стал ещё одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов. Концентрация углекислого газа снова поднялась до нового максимума - на 148% выше доиндустриального уровня", - подчеркнул высокопоставленный чиновник.
Так, по словам Генсека ООН, речь идет о самом высоком за последние 3 миллиона лет уровне, "когда температура на Земле была выше на 3 градуса, а уровень моря - выше примерно на 15 метров".
Таким образом, как подчеркивает Гутерриш, "мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу столетия".
Генсек ООН добавил, что учитывая эти обстоятельства "мы стоим на краю пропасти".
"Но если мы будем работать вместе, мы можем предупредить худшие последствия дестабилизации климата и использовать восстановление после пандемии, чтобы стать на более чистый и зеленый путь развития", - считает Гутерриш.
Следует напомнить, что американский президент Джо Байден заявил, что США планируют добиться уменьшения выбросов углерода в атмосферу до 2030 года как минимум в два раза, а до середины этого века - достичь нулевых выбросов.
Напомним, в декабре 2019 года лидеры стран ЕС поддержали предложенный Еврокомиссией амбициозный план превращения Европы в первый климатически нейтральный континент до 2050 года. "Зеленое соглашение" ЕС предусматривает несколько направлений "зеленой трансформации", включая технологическое развитие промышленности, инновационные подходы к снижению объемов вредных выбросов, повышение энергоэффективности, внедрение циркулярной экономики, поиск возобновляемых и новых источников энергии, например, водородных технологий, которые будут альтернативой традиционным углеродным природным ресурсам.
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Так що фільм не зовсім фантастичний
Але має певну мету - гігієна.
Осбенно эффективны глубинные пробы толщи льда.
В школу приxодилось в детстве xодить?
- у нас в доме комбинированное отопление: есть и газ, и кондиционеры reverse cycle;
- с Украиной сравнивать нельзя, поскольку у нас зимние температуры другие (киевский октябрь в среднем), и конструкции домов другие (двойных рам нет, стёкла тоньше советского стандарта раза в два где-то; стены в один кирпич).
Я про прошлую зиму. Она была такая длинная что первая по-настоящему жаркая неделя была в конце февраля, хотя должна была состояться в конце ноября.
Температура атмосфери дуже залежить від діяльності нашого Сонця. В останні роки Сонце помітно пекучіше. Очевидно сонячний вітер більш інтенсивний. А це впливає не тільки на температуру. Це вплива на людей із хронічними захворюваннями. Та на подібних ківі чи іншим гутерешам. От вони і несуть бред у маси. Бо у них є можливість той ідіотизм озвучувати.
Аж газ подорожал!
Но, *****, лето пришло и опять завели песню о *********** потеплении.
А свои, "коммерческие", интересы в этом заявлении случайно не присутствуют?
"Магія чисел" - як не крути, але 3/4 від усього населення України недоумки.