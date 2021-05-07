"Если кто-то врывается в ваш дом и пытается вас избить или убить, то вы имеете право на самозащиту", - замминистра МВД Геращенко о ветеране АТО Пекельном. ВИДЕО
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Ветеран АТО Андрей Пекельный имел право на самозащиту во время нападения на его дом группы из пяти человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала Украина 24 сказал замминистра МВД Антон Геращенко.
"Согласно Конституции и уголовно-процесуальному кодексу, каждый человек имеет право на самозащиту. Если кто-то врывается в ваш дом и пытается вас избить или убить, то вы имеете право на самозащиту. На Тернопольщине несколько дней назад произошла страшная трагедия. 24-летний парень, принимавший участие в АТО и являющийся ветераном десантно-штурмовых войск, сделал на дискотеке замечание группе парней. Те обиделись на него, пришли к нему домой. Их, кстати, было не шесть, а пять. Они ворвались в дом и начали бить хозяина. Пекельный защитил себя - взял нож и ударил одного из нападавших. К сожалению, тот умер", - сказал Геращенко.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24-летнего ветерана АТО Андрея Пекельного подозревают в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны. В первых сообщениях говорилось, что в его дом 2 мая ворвалась группа из 6 человек, которым он ранее сделал замечание на сельской дискотеке. Защищаясь, Пекельный смертельно ранил одного из нападавших. По мнению министра внутренних дел Арсена Авакова, подозрение Пекельному необоснованно, и дело передадут в Главное следственное управление полиции.
Пожалуйста, подождите...
Если вы считаете, что 600 грн могут потратить только избранные, тогда да. Это печально.
2. Справка нарколога.
3. Справка с курсов об обучении.
4. Справка о несудимости
5. Осморт места хранения (сейфа) участковых и опрос им соседей, о том, когда ты последний раз зарубил вредную соседку.
И усьо! Самая тягомотина ожидание визита участкового.
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Да ты шо? А я и не знал, что...избранный.
Не треба вигадувати те, про що точно поки що невідомо.
Потому если остальные были рядом уже находясь на территории домовладения, т.е. зем участке - они соучастники правонарушения.
Как его только держут в очистке? (с)
а тепер скажіть мені, ви, простий слідчій районного рівня, Ви, і тільки ви маєте встановити істину у справі, перевірити усі версії, незаангажовано зібрати та оцінити докази.
І тут, по вашій справі, щодня дають коменти, що ваш підозрюваний невинуватий, то міністр МВС, то зам?
Та цю справу вже Генпрокурор має забрати із поліції і доручити іншому органу, або слідству СБУ, або ДБР. Я би на місті батьків загиблого, вже в суд би подав на цих двох дебілів.
Ви десь читали їх версію подій?
Зайшли на подвір'я - соучасники. Не пишіть маєчню більше. Чи Ви вважаєте хлопець мав взяти розписку з їх що тільки один нападає?.... ні... Ви точно дядьку дурак.
З ЧОГО ВИ ВИРІШИЛИ що 5 чоловік, чи хоча би загиблий проникли у будинок???
они уже на вашей частной территории - ви для початку розберіться, як наше законодавство захищає приватну власність і чим вторгнення на територію, відрізняється від вторгнення у житло.
А що блін якщо цей журналіст умисно чи ні бреше? У усе ваше комбо, не має нічого спільного з тим, що там відбулось?
Журналіст... ну це оціночна категорія. Я не вважаю людину, яка у такий спосіб подає інформацію журналістом. В моєму розумінні потрібно було взяти інтерв'ю у підозрюваного, у іншої сторони та у пресслужби поліції і просто донести її без "власних умовисновків".
Потім, отриману інформацію міг би прокоментувати, якийсь незалежний юрист, її теж можно було би викласти, а те, що ми маємо, це просто дно!
Щось на кшталт - наших б'ють! Він АТОшник, значить невинуватий, а той ні, значить правильно що вбив. Варварство...
И замминистра у которого есть доступ к информации тоже врёт! ну це взагалі нонсенс. Як я міг так подумати про мусора...
За їм гналися, він втікав, потім ломилися у будинок. Що не зорзуміло "адвокат" ?
Горілка й неповага до оточуючих призводить до таких наслідків.
До яких таких, до вбивства? Кожного хто випив і не поважає оточуючих слід зарізати? Так у нас відсотків 10 від країни залишиться...
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Вони приймали участь в нападі, хоча б тому, що гналися за Пекельним аж до самого дому. Заспокоювати загиблого потрібно було на дискотеці. В чотирьох це цілком можливо. Навіть силою. А якщо прибігли аж до дому, то значить підтримували. І якби хазяїн не штрикнув нападника, то, цілком можливо, і вони доклали б руки, чи ноги.
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Ми тут всі виходимо з того, що журналіст нам сказав. Бо там не були. Але є і логіка, і факти. Какого ХЄРА (вибачте за мій французький) вони опинилися в Пекельного на подвір"ї і рвалися в дім. Прийшли мирову розпивати? ДУРНЯ. Наводити тінь на плетінь - ця властивість ДАЄ АДВОКАТАМ МОЖЛИВІСТЬ ЗАРОБЛЯТИ НА ЧУЖОМУ ГОРІ. Я спостерігав одного разу сценку - кондуктор в трамваї запитала респектабельного МЕНА, а чи оплатив ти проїзд? А мен - а я адвокат. Ну то й що, каже кондуктор - дуже літня жінка - адвокатів не возимо безоплатно. А якщо ви не згодні, то давайте поїдемо в диспетчерську. Там розбемося. А ця...****...адвокат - а я скажу, що від вас спиртним пахне. Бляха-муха. Хотілося плюнути в харютакій скотині. Але стримався, а то в мене і наркотики б найшли. Лайно людське.
Навіщо мені ваші домисли, хто де і чому опинився? Там є слідчий, прокурор, оперативні працівники. Їм за те, щоби усе це з'ясувати держава зарплати платить. Статті журналістів, інтерв'ю міністрів, не варті "паперу на яких надруковані". Вирок суду, де перераховані докази і дана їм оцінка. Тільки це заслуговує на увагу. І повірте мені, коли читаєш вирок, тільки тоді розумієш весь маразм і абсурд, що влаштовують журналісти довкола конкретної справи.
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У меня домыслов нет Только то , что озвучено.....Да и мне наложить кучу на то - нужны ли они вам или нет. Отношение к юристам у меня сформровалось. Эпитет - в конце предыдущего поста.
Вам подобається вигадувати факти?
Я коментує дії наших журналістів, які лізуть у конкретну справу і намагаються тиснути на слідство, створюючи на власних припущеннях (не фактах та доказах) власну картину подій.
Я звертаю увагу нашого суспільства, що це дикунство. Закликаю думати власної головою, а не дозволяти у неї гадити, журналістам, якими би не були їх наміри.
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Він прийшов до Пекельного на подвір"я і в дім ТВОРИТИ СУД. А не ПЕКЕЛЬНИЙ З НОЖЕМ НА ДИСКОТЕКУ. ЦЕ ФАКТ НЕЗАПЕРЕЧНИЙ. І ніякий адвокам і ніяке слідство це не змінить. Всі ми чиїсь діти, але мені ближче ті, що в такі молоді роки захищали Україну ризикуючи і здоров"ям і життям. А не якісь там гультіпаки, хай будуть вони хоч сто раз чиїсь сини. ЗА ЩО БОРОВСЯ, НА ТЕ І НАПОРОВСЯ. І не треба Серьожа мені какать в голову. Я маю іммунітет проти демагогії.
Накакати можуть тільки у порожню голову...
З чого такий висновок, що один гультіпака, а інший ні? Навіть журналісти пишуть, що загиблий був непоганим хлопцем. Ви якось дивно читаєте... тут бачу, тут ні, а по суті, сам вигадаю?
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ага, именно там... прям небожители?
ко мне 20 лет назад приходило чел 20 на разборки... на улицу звали "поговорить"... я не вышел, батя и сосед подстраховали на лестничной клетке... в атаку они не пошли... побазарили и ушли. там на лестничной клетке когда по ступенькам надо подниматься, теряется их численный перевес. вот они и с сык нули! а так бы я представляю какой фарш из меня бы сделали... Только мочить гнилых стайных шакалов!!!!!!
У конституції чітко написано що при нападу групи осіб перевищення засобів замозахисту НЕ ІСНУЄ. Тут немає про що говорити- знімайте з хлопця обвинувачення п#длюки!
Со Стерненко другая история, (ему акцентировано сейчас шьют похищение, а с убийством с превышением самозащиты там дело разваливается) но, думаю, что все закончится и с ним хорошо.
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Там они были уже в доме и издевались над его женой...
К тому же кто из них неплохой парень, можно уже понять кто косил от АТО, а кто служил.
Оставшихся из банды за разбойное нападение необходимо привлечь! Нельзя прощать преступление, чтобы неповадно было другим петухам!
Бо якщо просто вбивство, то доводиться саджати.
А якщо така сумнівна стаття, то можна заробити.
Обвиняемый имеет право защищаться, но не доказывать свою невиновность!
2 год ·
"Если кто-то врывается в ваш дом и пытается вас избить или убить, то вы имеете право на самозащиту"
Ні, нешановний бухгалтер Геращенко, ви своїм ротом як завжди вводите громадян в оману.
А тепер правильна відповідь:
Якщо хтось вдерся в ваш дім (або інше володіння - машину, будку, ділянку) ви маєте право його вбити. Одразу. На місці. Якщо це проти вашої волі і без дозволу суду. Це право виникає незалежно від того, намагається ця людина вас побити чи вбити. Навіть якщо каже, що воно заступник міністра МВС.
Ви маєте право на самозахист а також на захист будь-кого іншого (необхідна оборона) навіть тоді, коли ніхто не намагається вас побити або вбити. Наприклад, ви маєте право нанести середньої тяжкості тілесні ушкодження (зламати руку) злодію, що заліз в трамваї у кишеню вашої сусідки.
Якщо ви перебуваєте поруч з бухгалтером-детективом під час йогго втручання в діяльність судових органів шляхом розповсюдження ним неправдивої інформації про обвинувачених, то з метою негайного припинення цього правопорушення можете несильно вгатити брехуну проміж очей.