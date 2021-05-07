Визит глав МИД стран Бенилюкса на Донбасс демонстрирует незыблемую солидарность с Украиной на фоне дестабилизирующих действий РФ, - Кулеба

Визит министров иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга на Донбасс демонстрирует солидарность с Украиной на фоне дестабилизирующих действий РФ.

Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Рад приветствовать в Киеве коллег из Бельгии Софи Вильмес, Люксембурга Жана Ассельборна и Нидерландов Стефа Блока. Их визит, и особенно вчерашняя поездка на линию разграничения в Луганской области, демонстрирует незыблемую солидарность с Украиной на фоне дестабилизирующих действий России", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга прибыли с визитом на Донбасс. ФОТОрепортаж







Фото: Кулеба/Twitter