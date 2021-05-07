Визит глав МИД стран Бенилюкса на Донбасс демонстрирует незыблемую солидарность с Украиной на фоне дестабилизирующих действий РФ, - Кулеба
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Визит министров иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга на Донбасс демонстрирует солидарность с Украиной на фоне дестабилизирующих действий РФ.
Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Рад приветствовать в Киеве коллег из Бельгии Софи Вильмес, Люксембурга Жана Ассельборна и Нидерландов Стефа Блока. Их визит, и особенно вчерашняя поездка на линию разграничения в Луганской области, демонстрирует незыблемую солидарность с Украиной на фоне дестабилизирующих действий России", - написал он.
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yegorov vitaly
показать весь комментарий07.05.2021 20:44 Ответить Мне нравится 0
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