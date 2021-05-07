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визит (2803) Луганщина (6242) МИД (6653) Донбасс (26945) Кулеба Дмитрий (2623) Блок Стеф (21) Ассельборн Жан (8)

Визит глав МИД стран Бенилюкса на Донбасс демонстрирует незыблемую солидарность с Украиной на фоне дестабилизирующих действий РФ, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Визит министров иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга на Донбасс демонстрирует солидарность с Украиной на фоне дестабилизирующих действий РФ.

 Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Рад приветствовать в Киеве коллег из Бельгии Софи Вильмес, Люксембурга Жана Ассельборна и Нидерландов Стефа Блока. Их визит, и особенно вчерашняя поездка на линию разграничения в Луганской области, демонстрирует незыблемую солидарность с Украиной на фоне дестабилизирующих действий России", - написал он.

Визит глав МИД стран Бенилюкса на Донбасс демонстрирует незыблемую солидарность с Украиной на фоне дестабилизирующих действий РФ, - Кулеба 01

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Визит глав МИД стран Бенилюкса на Донбасс демонстрирует незыблемую солидарность с Украиной на фоне дестабилизирующих действий РФ, - Кулеба 02
Визит глав МИД стран Бенилюкса на Донбасс демонстрирует незыблемую солидарность с Украиной на фоне дестабилизирующих действий РФ, - Кулеба 03
Визит глав МИД стран Бенилюкса на Донбасс демонстрирует незыблемую солидарность с Украиной на фоне дестабилизирующих действий РФ, - Кулеба 04
Фото: Кулеба/Twitter

Визит глав МИД стран Бенилюкса на Донбасс демонстрирует незыблемую солидарность с Украиной на фоне дестабилизирующих действий РФ, - Кулеба 05
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хорошо. зрады нет.
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07.05.2021 20:44 Ответить
 
 