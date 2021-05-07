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Власть использует популистский стиль дебилизации страны. Все, как в сериале, примитивном и зрелищном, - Сюмар

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Власть использует популистский стиль дебилизации страны. Все, как в сериале, примитивном и зрелищном, - Сюмар

Действующая власть уходит от серьезных дискуссий и от каких-либо серьезных форматов: "они не готовы брать на себя никакой ответственности".

Об этом рассказала в интервью Цензор.НЕТ нардеп "ЕС" Виктория Сюмар.

Нардеп отметила, что стиль действующей власти - "это популистский стиль дебилизации страны".

"Потому что простые и примитивные тезисы, - чем они проще, тем больше шансов, что в них поверят массы. Это такой себе большевизм на уровне риторики. И это уход от серьезных дискуссий, и от каких-либо серьезных форматов. Реальных экспертов заменили ЛОМами в соцсетях с оплатой за кождый написанный пост. Пресс-конференции и круглые столы - видосиками. Поиск общественного договора и консенсуса - пиарными темами в формате заседаний СНБО аккурат под телешоу. Все в стиле сериала. Примитивного, но зрелищного. Вся страна по-прежнему в зрителях", - пояснила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тищенко - это в хам в кубе. Символ своей партии. Жаль, что парламент "обогатился" этим любителем резиновых женщин, - Сюмар

"Я очень внимательно слежу за лексикой. За два года мало что поменялось. Они не готовы брать на себя никакой ответственности, что является первым признаком полной инфантильности. До сих пор - "вы все врете, во всем виноваты попередники, до сих пор война, потому что на ней кто-то зарабатывает (правда, уже непонятно кто), а мы честные и искренне хотим мира". Ну и "мы – единственная власть, которая вытаскивает страну после 30 лет болота и единственная власть, которая не ворует", - добавила Сюмар.

С полным текстом интервью Виктории Сюмар "Получается, что нынешняя власть тратит на парламент 6 млн долларов в месяц, которые заносятся извне" можно ознакомиться здесь.
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Топ комментарии
+27
Власть использует популистский стиль дебилизации страны. Все, как в сериале, примитивном и зрелищном, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3553
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07.05.2021 11:18
+23
Люті новини

1. Баллада про горящую шапку.
Руководитель военной разведки Чехии Ян Бероун заявил, что РФ стала отрицать данные о своей причастности к взрывам на военных складах еще до того, как с соответствующими обвинениями выступили глава правительства Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек.
В свою очередь, власти Чехии планируют вынести свои подозрения в адрес РФ по поводу инцидента во Врбетице на неформальный саммит ЕС, который состоится 8 мая.
"День победы" безнадежно испорчен.

2. Там, где украинцы видят могильные кресты, там любителям пломбира мерещатся "плюсы".
Судя по бегущей ленте в ФБ, быдлом выбранный "простой парень из народа", обычный долларовый оффшорный мультимиллионер Зеленский, который принципиально не платит налоги в Украине, чтобы ни копейки не попало на пенсии и зарплаты собственных избирателей, снова нес лютую муйню. Никогда такого не было, и вот опять.
У ЗЕ-дебила на встече с польским лидером выпал наушник суфлера, и он начал что-то нести "из головы". Из той самой, в которую он ест и нюхает.

В последнее время тема "совка" встала из могилы и начала трясти своими "прелестями" - как все было офигеть, мир, дружба, жвачка, как щи ели одним лаптем, и так далее. Не возникает никаких сомнений, что это технология мышебратьев. А когда еще президент, неважно, - осознано или в силу своего кретинизма, - ищет в совке "плюсы", пиши пропало.
По всей видимости, припи...енту неизвестно, что по разным подсчетам, в СССР было репрессировано и уничтожено более 100 млн. человек.
В Украине только в 1933 году одним голодом было убито более 8 млн.
Это не считая расстрельные тройки и уничтожение всего украинского. В чем здесь плюсы, а в чем минусы - вопрос риторический, но он часто гундосит про космос.
Королев - это, наверное, плюс, а сломанная Королёву в тюрьме челюсть чекистским кирзачем - это минус.
Взорвавшийся Чернобыль - это минус, но то, что детей бесплатно отправили на море - это плюс.
Постоянная погоня за "дефицитом" - это минус, но уважение ко всему импортному - это плюс.
Всего три телеканала на огромную страну - это плюс, но то, что работали они до 23.00 - это минус.
Пустые мясные отделы - это минус, но драки в очередях за водкой - это плюс.
Когда ты покупаешь себе что-нибудь из одежды не то, что тебе нравится - это минус, но то, что это тебе подошло по размеру - это плюс.
В СССР не было секса - это минус, но плюсом для себя Вова может считать лишь то, что отсутствовали презервативы, что послужило основным фактором появления Вовы на свет Божий.

3. В каждой непонятной ситуации - набрасывай на Пороха.
Обратил внимание на одну закономерность. После каждого факапа бубочки, сразу включается вентилятор и направляется в сторону Порошенко. Так было и в этот раз. После обсирона ЗЕли в Польше, ТСН и другие помойки запустили "разгромную" статью: "Порошенко контролировал шесть оффшоров для покупки ценных произведений искусства - OCCRP."
Само "расследование" - это чистой воды манипуляция. Это ссылка на "отличную работу" от OCCRP, где вы не увидите ни документа, ни сертификата, ни ссылки на декларации.
Вы увидите сплошное бла-бла-бла со ссылкой на другую такую же манипулятивную публикацию от Graham Stack.
Сам же автор Graham Stack - "серьезный" журналист, в ФБ у него аж 41 подписчик.
Сам он - подписан на BIHUS. info, на телеканал Дождь и на Зеленского. Также, у "мирового" журнаГлиста есть страничка вКонтакте.
В общем, было интересно. Вообразите: эти дегенераты не могут даже нормальный вброс на Порошенко сделать, чтобы 15-и минутный переход по ссылкам не привел в ОПу и вконтактик. Вся их сколько-нибудь продуманная активность, может быть только с подачи извне. Сами они умеют только в спи....ить и в спи....еть.
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07.05.2021 11:20
+21
4. От старшего по Нафтогазу до старшего по камере - один шаг!
Независимые члены Наблюдательного совета компании усложнили задачу и направили письмо премьер-министру, где обращают внимание на нарушение закона: о противодействии коррупциии "при назначении Витренко и конфликт интересов между новым и.о. председателем правления и Наблюдательным советом". После чего, члены комитета по выбору наблюдательных советов прекратили работу в Украине до тех пор, пока не будет ясности в отношении плана действий по реформе корпоративного управления. Чем окончательно поставили Шмыгаля в партер.

А Коболев сообщил, что на момент его увольнения на счетах компании было более 2 миллиардов долларов свободных денежных средств. В то же время, в подземных хранилищах - 7 миллиардов кубометров природного газа, принадлежащего Нафтогазу.
Теперь внимательно следим за руками.

5. "Сбитый летчик" обоссал "величайшего лидера современности".
Порох смог обставить все так, чтобы Блинкен и Нуланд до встречи с бубочкой встретились с главами фракций. На встрече Порошенко и Блинкена не было переводчиков. Часть лидеров фракций сидела молча, чтобы не опозориться. Юля, например, улыбалась и со всем соглашалась. Это называется дипломатическая хитрость.
Это было очень тонко - пригласить на встречу людей, которые не знают английского, поэтому могут только кивать гривой, но при этом формальность соблюдена.
Это выглядело так, что других лидеров фракций пригласили, чтобы легализовать встречу Блинкена с Порошенко. Что именно обсуждали Госсекретарь США и седьмой президент Украины, можно почитать на странице Порошенко. Там много чего интересного.
Теперь перейдем к бубочке.
Еще до вчерашнего вечера, зекоМанда надеялась, что из-за Ермака встреча с "визитерами из США" не состоится. Бубочка совсем не готовился, даже текст не подготовил. Но американцы, переступив через "парашют", таки пришли на встречу. И как только начались вопросы от американцев - бубочка поплыл, а после вопроса про Джулиани - язык тела "величайшего" криком кричал: мама, роди меня обратно. Глаза забегали, что чуть с орбит не выпали, весь бледный, дрожит, заикается, лепечет, что попало. Сложилось впечатление, что все его ночные кошмары воплотились в этой встрече тет-а-тет. А обосрался так, что остальные за столом почувствовали запах. Таким перепуганным, бубочку еще не видели. Очень удачная встреча.
Вот не могу понять: где они прячут того умного, прозорливого президенты, за которого все еще готовы голосовать 31% населения. И нафига нам и всему миру показывают тупого дебила, который не в состоянии без суфлера сказать что-то связное и понятное. Потому, что получается, что Порох, не считая Епифания - был единственным взрослым дядей, который принимал американскую делегацию. Сегодняшние дипломатические встречи делегаций и высоких лиц прошли строго в определенном порядке по значимости лица, с которым встречаются и приоритетности встречи.
Образно говоря - от вершины и далее вниз по склону. И это о многом говорит.

6. Пехота - это основной род войск, который в данную минуту сдерживает врага на востоке Украины. Это сложно, но оно того стоит. С праздником, наши родненькие. Всегда возвращайтесь живыми.
Мы Вас ждем!

Власть использует популистский стиль дебилизации страны. Все, как в сериале, примитивном и зрелищном, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1011

P.S. Все буде Україна! Я дізнавався...
Слава Україні!
І.Лютий
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07.05.2021 11:22
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Зебил - это судьба.
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07.05.2021 11:17 Ответить
Что такое, зебоб? Тебе тоже не нравится такая судьба? Я тебя понимаю. Судьбу можно изменить только упорно работая над собой. Трудись, и у тебя, наверное, все получится. Если не все, то хоть что-то. Если не получится «хоть что-то», значит…Впрочем, это уже совсем другая история.
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07.05.2021 12:18 Ответить
Я же говорю, трудись и все поймешь. Обезьяна трудилась и в результате стала человеком. Тебе тоже предстоит пройти этот трудный, нелегкий путь. Удачи тебе в преодолении всех трудностей на пути.
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07.05.2021 12:24 Ответить
Власть использует популистский стиль дебилизации страны. Все, как в сериале, примитивном и зрелищном, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3553
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07.05.2021 11:18 Ответить
Влада використовує популістський стиль дебілізації країни. Усе, як у серіалі, примітивному і видовищному, - Сюмар - Цензор.НЕТ 5521
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07.05.2021 11:43 Ответить
а
когда z@ды брали на себя ответственность
эти подлый народец племя Рабов Египта
сбежавшее из рабства которое Бог 53 года водил вокруг костра в песках одного
пляжа и потом проклял ---поняв что не с теми связался и сказал---- ни одна
падаль не узреет при жизни ту Землю--
что я им пообещал... дебилизация евреев это кровосмешение инцесты родственные
браки между прямыми родственниками второй очередей линии родства - что часто
влечет рождение даунов имбецилов людей с отставанием в развитии… у меня сверху выше этажом семейка евреев родственный кровный брак-и результат ребенок полностью неадекватный к жизни….
пытаются состругать второго --но не дает видимо Бог... и таки да в семье полный
какофония--- грошей богато связи с родней в Германии а поговорив с ними узнаешь
что таки да все трошки с приветом...причем
не по приколу... за 58 лет своей жизни и живя в чудном городке Адессе
где евреев не было разве что в городских туалетах насмотрелись на всякий дебилизм
теперь вся Украина и власть это огромный такой одесский трамвай или автобус или проход с торговцами на Привозе...но родом из Кривой
Козы что вообще то бррр у нас в Адессе хоть была трошки интеллигенция- а то
пардонес быдло... Влада використовує популістський стиль дебілізації країни. Усе, як у серіалі, примітивному і видовищному, - Сюмар - Цензор.НЕТ 7968

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07.05.2021 11:43 Ответить
Нарід забажав хлєба і зрєліщ. У нас іх єсть.Власть использует популистский стиль дебилизации страны. Все, как в сериале, примитивном и зрелищном, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3632
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07.05.2021 11:20 Ответить
Люті новини

1. Баллада про горящую шапку.
Руководитель военной разведки Чехии Ян Бероун заявил, что РФ стала отрицать данные о своей причастности к взрывам на военных складах еще до того, как с соответствующими обвинениями выступили глава правительства Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек.
В свою очередь, власти Чехии планируют вынести свои подозрения в адрес РФ по поводу инцидента во Врбетице на неформальный саммит ЕС, который состоится 8 мая.
"День победы" безнадежно испорчен.

2. Там, где украинцы видят могильные кресты, там любителям пломбира мерещатся "плюсы".
Судя по бегущей ленте в ФБ, быдлом выбранный "простой парень из народа", обычный долларовый оффшорный мультимиллионер Зеленский, который принципиально не платит налоги в Украине, чтобы ни копейки не попало на пенсии и зарплаты собственных избирателей, снова нес лютую муйню. Никогда такого не было, и вот опять.
У ЗЕ-дебила на встече с польским лидером выпал наушник суфлера, и он начал что-то нести "из головы". Из той самой, в которую он ест и нюхает.

В последнее время тема "совка" встала из могилы и начала трясти своими "прелестями" - как все было офигеть, мир, дружба, жвачка, как щи ели одним лаптем, и так далее. Не возникает никаких сомнений, что это технология мышебратьев. А когда еще президент, неважно, - осознано или в силу своего кретинизма, - ищет в совке "плюсы", пиши пропало.
По всей видимости, припи...енту неизвестно, что по разным подсчетам, в СССР было репрессировано и уничтожено более 100 млн. человек.
В Украине только в 1933 году одним голодом было убито более 8 млн.
Это не считая расстрельные тройки и уничтожение всего украинского. В чем здесь плюсы, а в чем минусы - вопрос риторический, но он часто гундосит про космос.
Королев - это, наверное, плюс, а сломанная Королёву в тюрьме челюсть чекистским кирзачем - это минус.
Взорвавшийся Чернобыль - это минус, но то, что детей бесплатно отправили на море - это плюс.
Постоянная погоня за "дефицитом" - это минус, но уважение ко всему импортному - это плюс.
Всего три телеканала на огромную страну - это плюс, но то, что работали они до 23.00 - это минус.
Пустые мясные отделы - это минус, но драки в очередях за водкой - это плюс.
Когда ты покупаешь себе что-нибудь из одежды не то, что тебе нравится - это минус, но то, что это тебе подошло по размеру - это плюс.
В СССР не было секса - это минус, но плюсом для себя Вова может считать лишь то, что отсутствовали презервативы, что послужило основным фактором появления Вовы на свет Божий.

3. В каждой непонятной ситуации - набрасывай на Пороха.
Обратил внимание на одну закономерность. После каждого факапа бубочки, сразу включается вентилятор и направляется в сторону Порошенко. Так было и в этот раз. После обсирона ЗЕли в Польше, ТСН и другие помойки запустили "разгромную" статью: "Порошенко контролировал шесть оффшоров для покупки ценных произведений искусства - OCCRP."
Само "расследование" - это чистой воды манипуляция. Это ссылка на "отличную работу" от OCCRP, где вы не увидите ни документа, ни сертификата, ни ссылки на декларации.
Вы увидите сплошное бла-бла-бла со ссылкой на другую такую же манипулятивную публикацию от Graham Stack.
Сам же автор Graham Stack - "серьезный" журналист, в ФБ у него аж 41 подписчик.
Сам он - подписан на BIHUS. info, на телеканал Дождь и на Зеленского. Также, у "мирового" журнаГлиста есть страничка вКонтакте.
В общем, было интересно. Вообразите: эти дегенераты не могут даже нормальный вброс на Порошенко сделать, чтобы 15-и минутный переход по ссылкам не привел в ОПу и вконтактик. Вся их сколько-нибудь продуманная активность, может быть только с подачи извне. Сами они умеют только в спи....ить и в спи....еть.
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07.05.2021 11:20 Ответить
4. От старшего по Нафтогазу до старшего по камере - один шаг!
Независимые члены Наблюдательного совета компании усложнили задачу и направили письмо премьер-министру, где обращают внимание на нарушение закона: о противодействии коррупциии "при назначении Витренко и конфликт интересов между новым и.о. председателем правления и Наблюдательным советом". После чего, члены комитета по выбору наблюдательных советов прекратили работу в Украине до тех пор, пока не будет ясности в отношении плана действий по реформе корпоративного управления. Чем окончательно поставили Шмыгаля в партер.

А Коболев сообщил, что на момент его увольнения на счетах компании было более 2 миллиардов долларов свободных денежных средств. В то же время, в подземных хранилищах - 7 миллиардов кубометров природного газа, принадлежащего Нафтогазу.
Теперь внимательно следим за руками.

5. "Сбитый летчик" обоссал "величайшего лидера современности".
Порох смог обставить все так, чтобы Блинкен и Нуланд до встречи с бубочкой встретились с главами фракций. На встрече Порошенко и Блинкена не было переводчиков. Часть лидеров фракций сидела молча, чтобы не опозориться. Юля, например, улыбалась и со всем соглашалась. Это называется дипломатическая хитрость.
Это было очень тонко - пригласить на встречу людей, которые не знают английского, поэтому могут только кивать гривой, но при этом формальность соблюдена.
Это выглядело так, что других лидеров фракций пригласили, чтобы легализовать встречу Блинкена с Порошенко. Что именно обсуждали Госсекретарь США и седьмой президент Украины, можно почитать на странице Порошенко. Там много чего интересного.
Теперь перейдем к бубочке.
Еще до вчерашнего вечера, зекоМанда надеялась, что из-за Ермака встреча с "визитерами из США" не состоится. Бубочка совсем не готовился, даже текст не подготовил. Но американцы, переступив через "парашют", таки пришли на встречу. И как только начались вопросы от американцев - бубочка поплыл, а после вопроса про Джулиани - язык тела "величайшего" криком кричал: мама, роди меня обратно. Глаза забегали, что чуть с орбит не выпали, весь бледный, дрожит, заикается, лепечет, что попало. Сложилось впечатление, что все его ночные кошмары воплотились в этой встрече тет-а-тет. А обосрался так, что остальные за столом почувствовали запах. Таким перепуганным, бубочку еще не видели. Очень удачная встреча.
Вот не могу понять: где они прячут того умного, прозорливого президенты, за которого все еще готовы голосовать 31% населения. И нафига нам и всему миру показывают тупого дебила, который не в состоянии без суфлера сказать что-то связное и понятное. Потому, что получается, что Порох, не считая Епифания - был единственным взрослым дядей, который принимал американскую делегацию. Сегодняшние дипломатические встречи делегаций и высоких лиц прошли строго в определенном порядке по значимости лица, с которым встречаются и приоритетности встречи.
Образно говоря - от вершины и далее вниз по склону. И это о многом говорит.

6. Пехота - это основной род войск, который в данную минуту сдерживает врага на востоке Украины. Это сложно, но оно того стоит. С праздником, наши родненькие. Всегда возвращайтесь живыми.
Мы Вас ждем!

Власть использует популистский стиль дебилизации страны. Все, как в сериале, примитивном и зрелищном, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1011

P.S. Все буде Україна! Я дізнавався...
Слава Україні!
І.Лютий
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07.05.2021 11:22 Ответить
А свои мысли есть?
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07.05.2021 11:38 Ответить
Влада використовує популістський стиль дебілізації країни. Усе, як у серіалі, примітивному і видовищному, - Сюмар - Цензор.НЕТ 2818
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07.05.2021 11:49 Ответить
Я не про зубы,я про мысли.
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07.05.2021 11:52 Ответить
Ми це бачимо.
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07.05.2021 11:20 Ответить
папередникі. нада перестатьстрилять. тасторона. апалченці.
ко-ко-ко.
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07.05.2021 11:30 Ответить
По її тексту є що відповісти? Чому у нас 25 років тому у Раді були такі, як Чорновіл, Лук'яненко, Стецько, академік Юхновський, а зараз - весільні фотографи і всілякі колі оболонські?
Чому думка умовного потапа подається провладним 1+1 (до речі, чому не написали,я ку партію вони лобіюють), як важливіша за думку відомих вчених чи героїв АТО?

Вас це влаштовує?
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07.05.2021 11:35 Ответить
Іди геть, брудний патц.
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07.05.2021 12:15 Ответить
яка розжигає ненависть... кого к кому? нормальных людей к тупому быдлу73? это не ненавсить, это брезгливость.
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07.05.2021 11:59 Ответить
Когда она говорит "власть", значит сама хочет сделать из нас дебилов. Поскольку власть в Украине исключительно-народ. Не слушайте политиков которые говорят вам слово "власть"!! подразумевая над вами!
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07.05.2021 11:23 Ответить
А как с властью на Росії?
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07.05.2021 11:47 Ответить
Власть использует популистский стиль дебилизации страны. Все, как в сериале, примитивном и зрелищном, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8933
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07.05.2021 11:26 Ответить
"каждый фельдфебель может быть учителем, но не каждый учитель сможет стать фельдфебелем."(с) - где-то это уже было, не?
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07.05.2021 11:27 Ответить
У Сюмар с Танюшкой Чорновол одна извилина на двоих ,да и та прямая ... Власть использует популистский стиль дебилизации страны. Все, как в сериале, примитивном и зрелищном, - Сюмар - Цензор.НЕТ 9406
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07.05.2021 11:29 Ответить
у бубочки не нашел, пришел жаловаться?
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07.05.2021 11:30 Ответить
Емм, Сюмар в 2010-2014 була керівницею представництва знаменитого американського фонду "Відродження" в Україні - туди тупих американці не беруть...
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07.05.2021 11:39 Ответить
Прямо ну дуже інтелектуальний комент)))
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07.05.2021 12:21 Ответить
Мабуть звідти, звідки ти вирішив, що я порохобот Влада використовує популістський стиль дебілізації країни. Усе, як у серіалі, примітивному і видовищному, - Сюмар - Цензор.НЕТ 279
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07.05.2021 12:42 Ответить
И не в том месте.
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07.05.2021 11:42 Ответить
как-то её сегодня много....
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07.05.2021 11:29 Ответить
Весеннее обострение .. Власть использует популистский стиль дебилизации страны. Все, как в сериале, примитивном и зрелищном, - Сюмар - Цензор.НЕТ 5284
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07.05.2021 11:34 Ответить
Ну допустим, мені вона не дуже подобається, але конкретно у цій цитаті хіба вона не права? Ну не інтелектуали і не академіки ж до влади прийшли!
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07.05.2021 11:50 Ответить
Мацою смердить від тебе. Іди геть, йошко!
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07.05.2021 12:49 Ответить
Бв.лузери лаються.Накерували.Доси ладу не дамо.
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07.05.2021 11:39 Ответить
Дик, а хіба на зміну їм прийшли нові Чорноволи та Лук'яненки?
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07.05.2021 11:48 Ответить
"это популистский стиль дебилизации страны" ---- +100500!!! Влада використовує популістський стиль дебілізації країни. Усе, як у серіалі, примітивному і видовищному, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6089
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07.05.2021 11:48 Ответить
Для тих, хто критикує - а ви подивіться, кого підтримують кращі представники української інтелігенції. Ну от Забужко, Андрухович, Жадан, академік Юхновський, фундатор Могилянки Брюховецький, Павличко, математик Стріха, дисиденти-вчені Дзюба і Горинь - всі вони категорично проти нинішньої влади. Бо дійсно йде дебілізація населення, бути інтелектуалом зараз не модно, модні оці всі тупі талант-шоу!
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07.05.2021 11:54 Ответить
О, одразу бачу бидло-люмпена!
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07.05.2021 12:21 Ответить
Та плювати мені на твою маруську, я тобі про інтелектуалів пишу - справжніх професорів, а не таких, як дебіл Кива! Інтелектуали не ******* Зе. Сам допетраєш, чому, чи підказати?

І так, для довідки, більшість із названих мною прізвищ - ніфіга не порохоботи, не показуй свою тупість і необізнаність з матчастиною!))
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07.05.2021 12:30 Ответить
Ти - село забите, якщо рівняєш Звіробій і Юхновського!
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07.05.2021 12:24 Ответить
Что значит власть использует ? Если эту власть захотели и выбрали больше половины населения страны . Выборы были относительно честные . Просто населении ещё не повзрослели , раз голосуют за это говно ,типо Зеленский и Тимошенко , Бойко ,Кива и т.д..
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07.05.2021 12:16 Ответить
У тебя еще Порошенко отклеился. Давай помогу. "Типо Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко, Кива, Медведчук и т.д."
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07.05.2021 12:37 Ответить
Where the US are you from?
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07.05.2021 12:48 Ответить
Подпиши петицию на увольнение вора и преследователя активистов Революции Достоинства татарова:
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0

Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!???
Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб. Отсюда и провалы по всем направлениям.
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07.05.2021 12:57 Ответить
А чего ещё ждали от шавки олигархов - #Зєльцмана. Я думал где то до осени 2019, что Зе и ПоТрох - это разные политики. А теперь отчётливо понимаю, что КАлАмойский с ПоТрохом добазарились, о том что шавка КАлАмойского станет президентом, иначе бы за ПоТроха бы не проголосовали. ПоТрох подсунул #Зєльцмана по договору с КАлАмойским и втирает терпеливому народу, дескать всё хорошо. Многие на одном поле с ПоТрохом ср@ть не сядут, не говоря уже о том, чтобы за него голосовать. Вот так ПоТрох под личиной Зе и сохранил свою власть.
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05.06.2021 10:39 Ответить
 
 