Власть использует популистский стиль дебилизации страны. Все, как в сериале, примитивном и зрелищном, - Сюмар
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Действующая власть уходит от серьезных дискуссий и от каких-либо серьезных форматов: "они не готовы брать на себя никакой ответственности".
Об этом рассказала в интервью Цензор.НЕТ нардеп "ЕС" Виктория Сюмар.
Нардеп отметила, что стиль действующей власти - "это популистский стиль дебилизации страны".
"Потому что простые и примитивные тезисы, - чем они проще, тем больше шансов, что в них поверят массы. Это такой себе большевизм на уровне риторики. И это уход от серьезных дискуссий, и от каких-либо серьезных форматов. Реальных экспертов заменили ЛОМами в соцсетях с оплатой за кождый написанный пост. Пресс-конференции и круглые столы - видосиками. Поиск общественного договора и консенсуса - пиарными темами в формате заседаний СНБО аккурат под телешоу. Все в стиле сериала. Примитивного, но зрелищного. Вся страна по-прежнему в зрителях", - пояснила она.
"Я очень внимательно слежу за лексикой. За два года мало что поменялось. Они не готовы брать на себя никакой ответственности, что является первым признаком полной инфантильности. До сих пор - "вы все врете, во всем виноваты попередники, до сих пор война, потому что на ней кто-то зарабатывает (правда, уже непонятно кто), а мы честные и искренне хотим мира". Ну и "мы – единственная власть, которая вытаскивает страну после 30 лет болота и единственная власть, которая не ворует", - добавила Сюмар.
С полным текстом интервью Виктории Сюмар "Получается, что нынешняя власть тратит на парламент 6 млн долларов в месяц, которые заносятся извне" можно ознакомиться здесь.
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когда z@ды брали на себя ответственность
эти подлый народец племя Рабов Египта
сбежавшее из рабства которое Бог 53 года водил вокруг костра в песках одного
пляжа и потом проклял ---поняв что не с теми связался и сказал---- ни одна
падаль не узреет при жизни ту Землю--
что я им пообещал... дебилизация евреев это кровосмешение инцесты родственные
браки между прямыми родственниками второй очередей линии родства - что часто
влечет рождение даунов имбецилов людей с отставанием в развитии… у меня сверху выше этажом семейка евреев родственный кровный брак-и результат ребенок полностью неадекватный к жизни….
пытаются состругать второго --но не дает видимо Бог... и таки да в семье полный
какофония--- грошей богато связи с родней в Германии а поговорив с ними узнаешь
что таки да все трошки с приветом...причем
не по приколу... за 58 лет своей жизни и живя в чудном городке Адессе
где евреев не было разве что в городских туалетах насмотрелись на всякий дебилизм
теперь вся Украина и власть это огромный такой одесский трамвай или автобус или проход с торговцами на Привозе...но родом из Кривой
Козы что вообще то бррр у нас в Адессе хоть была трошки интеллигенция- а то
пардонес быдло...
1. Баллада про горящую шапку.
Руководитель военной разведки Чехии Ян Бероун заявил, что РФ стала отрицать данные о своей причастности к взрывам на военных складах еще до того, как с соответствующими обвинениями выступили глава правительства Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек.
В свою очередь, власти Чехии планируют вынести свои подозрения в адрес РФ по поводу инцидента во Врбетице на неформальный саммит ЕС, который состоится 8 мая.
"День победы" безнадежно испорчен.
2. Там, где украинцы видят могильные кресты, там любителям пломбира мерещатся "плюсы".
Судя по бегущей ленте в ФБ, быдлом выбранный "простой парень из народа", обычный долларовый оффшорный мультимиллионер Зеленский, который принципиально не платит налоги в Украине, чтобы ни копейки не попало на пенсии и зарплаты собственных избирателей, снова нес лютую муйню. Никогда такого не было, и вот опять.
У ЗЕ-дебила на встече с польским лидером выпал наушник суфлера, и он начал что-то нести "из головы". Из той самой, в которую он ест и нюхает.
В последнее время тема "совка" встала из могилы и начала трясти своими "прелестями" - как все было офигеть, мир, дружба, жвачка, как щи ели одним лаптем, и так далее. Не возникает никаких сомнений, что это технология мышебратьев. А когда еще президент, неважно, - осознано или в силу своего кретинизма, - ищет в совке "плюсы", пиши пропало.
По всей видимости, припи...енту неизвестно, что по разным подсчетам, в СССР было репрессировано и уничтожено более 100 млн. человек.
В Украине только в 1933 году одним голодом было убито более 8 млн.
Это не считая расстрельные тройки и уничтожение всего украинского. В чем здесь плюсы, а в чем минусы - вопрос риторический, но он часто гундосит про космос.
Королев - это, наверное, плюс, а сломанная Королёву в тюрьме челюсть чекистским кирзачем - это минус.
Взорвавшийся Чернобыль - это минус, но то, что детей бесплатно отправили на море - это плюс.
Постоянная погоня за "дефицитом" - это минус, но уважение ко всему импортному - это плюс.
Всего три телеканала на огромную страну - это плюс, но то, что работали они до 23.00 - это минус.
Пустые мясные отделы - это минус, но драки в очередях за водкой - это плюс.
Когда ты покупаешь себе что-нибудь из одежды не то, что тебе нравится - это минус, но то, что это тебе подошло по размеру - это плюс.
В СССР не было секса - это минус, но плюсом для себя Вова может считать лишь то, что отсутствовали презервативы, что послужило основным фактором появления Вовы на свет Божий.
3. В каждой непонятной ситуации - набрасывай на Пороха.
Обратил внимание на одну закономерность. После каждого факапа бубочки, сразу включается вентилятор и направляется в сторону Порошенко. Так было и в этот раз. После обсирона ЗЕли в Польше, ТСН и другие помойки запустили "разгромную" статью: "Порошенко контролировал шесть оффшоров для покупки ценных произведений искусства - OCCRP."
Само "расследование" - это чистой воды манипуляция. Это ссылка на "отличную работу" от OCCRP, где вы не увидите ни документа, ни сертификата, ни ссылки на декларации.
Вы увидите сплошное бла-бла-бла со ссылкой на другую такую же манипулятивную публикацию от Graham Stack.
Сам же автор Graham Stack - "серьезный" журналист, в ФБ у него аж 41 подписчик.
Сам он - подписан на BIHUS. info, на телеканал Дождь и на Зеленского. Также, у "мирового" журнаГлиста есть страничка вКонтакте.
В общем, было интересно. Вообразите: эти дегенераты не могут даже нормальный вброс на Порошенко сделать, чтобы 15-и минутный переход по ссылкам не привел в ОПу и вконтактик. Вся их сколько-нибудь продуманная активность, может быть только с подачи извне. Сами они умеют только в спи....ить и в спи....еть.
Независимые члены Наблюдательного совета компании усложнили задачу и направили письмо премьер-министру, где обращают внимание на нарушение закона: о противодействии коррупциии "при назначении Витренко и конфликт интересов между новым и.о. председателем правления и Наблюдательным советом". После чего, члены комитета по выбору наблюдательных советов прекратили работу в Украине до тех пор, пока не будет ясности в отношении плана действий по реформе корпоративного управления. Чем окончательно поставили Шмыгаля в партер.
А Коболев сообщил, что на момент его увольнения на счетах компании было более 2 миллиардов долларов свободных денежных средств. В то же время, в подземных хранилищах - 7 миллиардов кубометров природного газа, принадлежащего Нафтогазу.
Теперь внимательно следим за руками.
5. "Сбитый летчик" обоссал "величайшего лидера современности".
Порох смог обставить все так, чтобы Блинкен и Нуланд до встречи с бубочкой встретились с главами фракций. На встрече Порошенко и Блинкена не было переводчиков. Часть лидеров фракций сидела молча, чтобы не опозориться. Юля, например, улыбалась и со всем соглашалась. Это называется дипломатическая хитрость.
Это было очень тонко - пригласить на встречу людей, которые не знают английского, поэтому могут только кивать гривой, но при этом формальность соблюдена.
Это выглядело так, что других лидеров фракций пригласили, чтобы легализовать встречу Блинкена с Порошенко. Что именно обсуждали Госсекретарь США и седьмой президент Украины, можно почитать на странице Порошенко. Там много чего интересного.
Теперь перейдем к бубочке.
Еще до вчерашнего вечера, зекоМанда надеялась, что из-за Ермака встреча с "визитерами из США" не состоится. Бубочка совсем не готовился, даже текст не подготовил. Но американцы, переступив через "парашют", таки пришли на встречу. И как только начались вопросы от американцев - бубочка поплыл, а после вопроса про Джулиани - язык тела "величайшего" криком кричал: мама, роди меня обратно. Глаза забегали, что чуть с орбит не выпали, весь бледный, дрожит, заикается, лепечет, что попало. Сложилось впечатление, что все его ночные кошмары воплотились в этой встрече тет-а-тет. А обосрался так, что остальные за столом почувствовали запах. Таким перепуганным, бубочку еще не видели. Очень удачная встреча.
Вот не могу понять: где они прячут того умного, прозорливого президенты, за которого все еще готовы голосовать 31% населения. И нафига нам и всему миру показывают тупого дебила, который не в состоянии без суфлера сказать что-то связное и понятное. Потому, что получается, что Порох, не считая Епифания - был единственным взрослым дядей, который принимал американскую делегацию. Сегодняшние дипломатические встречи делегаций и высоких лиц прошли строго в определенном порядке по значимости лица, с которым встречаются и приоритетности встречи.
Образно говоря - от вершины и далее вниз по склону. И это о многом говорит.
6. Пехота - это основной род войск, который в данную минуту сдерживает врага на востоке Украины. Это сложно, но оно того стоит. С праздником, наши родненькие. Всегда возвращайтесь живыми.
Мы Вас ждем!
P.S. Все буде Україна! Я дізнавався...
Слава Україні!
І.Лютий
ко-ко-ко.
Чому думка умовного потапа подається провладним 1+1 (до речі, чому не написали,я ку партію вони лобіюють), як важливіша за думку відомих вчених чи героїв АТО?
Вас це влаштовує?
І так, для довідки, більшість із названих мною прізвищ - ніфіга не порохоботи, не показуй свою тупість і необізнаність з матчастиною!))
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0
Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!???
Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб. Отсюда и провалы по всем направлениям.
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