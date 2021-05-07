Власть использует популистский стиль дебилизации страны. Все, как в сериале, примитивном и зрелищном, - Сюмар

Действующая власть уходит от серьезных дискуссий и от каких-либо серьезных форматов: "они не готовы брать на себя никакой ответственности".

Об этом рассказала в интервью Цензор.НЕТ нардеп "ЕС" Виктория Сюмар.

Нардеп отметила, что стиль действующей власти - "это популистский стиль дебилизации страны".

"Потому что простые и примитивные тезисы, - чем они проще, тем больше шансов, что в них поверят массы. Это такой себе большевизм на уровне риторики. И это уход от серьезных дискуссий, и от каких-либо серьезных форматов. Реальных экспертов заменили ЛОМами в соцсетях с оплатой за кождый написанный пост. Пресс-конференции и круглые столы - видосиками. Поиск общественного договора и консенсуса - пиарными темами в формате заседаний СНБО аккурат под телешоу. Все в стиле сериала. Примитивного, но зрелищного. Вся страна по-прежнему в зрителях", - пояснила она.

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"Я очень внимательно слежу за лексикой. За два года мало что поменялось. Они не готовы брать на себя никакой ответственности, что является первым признаком полной инфантильности. До сих пор - "вы все врете, во всем виноваты попередники, до сих пор война, потому что на ней кто-то зарабатывает (правда, уже непонятно кто), а мы честные и искренне хотим мира". Ну и "мы – единственная власть, которая вытаскивает страну после 30 лет болота и единственная власть, которая не ворует", - добавила Сюмар.

С полным текстом интервью Виктории Сюмар "Получается, что нынешняя власть тратит на парламент 6 млн долларов в месяц, которые заносятся извне" можно ознакомиться здесь.