Желание России иметь свои сферы влияния в мире - это путь к конфликту, - Блинкен

Если позволять Кремлю нарушать международные правила - это станет сигналом не только для России, но и для других стран, что "правила не имеют значения", считает Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в интервью Радио Свобода Блинкен прокомментировал принципиальные для Соединенных Штатов вопросы относительно действий России на геополитической арене.

"Первое и самое главное - права украинского народа, его суверенитет, целостность территории, демократия в Украине. Второй важный вопрос - это глобальные принципы, которые действуют далеко за пределами Украины. Речь идет о том, что подход, согласно которому страны имеют какие-то сферы влияния, должен был отойти в прошлое после Второй мировой войны. Мы не принимаем такой подход ", - подчеркнул руководитель американской дипломатии.

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Блинкен добавил, что эти принципы касаются всего мира. Если позволять Кремлю нарушать их - это станет сигналом не только для России, но и для других стран, что "правила не имеют значения", отметил он.

"Это - путь к международной системе, которая развалится, это рецепт не для сотрудничества, а для конфликта. Это - плохой рецепт, против которого мы выступаем ", - подчеркнул госсекретарь США.

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