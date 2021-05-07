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Новости За рубежом
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Желание России иметь свои сферы влияния в мире - это путь к конфликту, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Желание России иметь свои сферы влияния в мире - это путь к конфликту, - Блинкен

Если позволять Кремлю нарушать международные правила - это станет сигналом не только для России, но и для других стран, что "правила не имеют значения", считает Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в интервью Радио Свобода Блинкен прокомментировал принципиальные для Соединенных Штатов вопросы относительно действий России на геополитической арене.

"Первое и самое главное - права украинского народа, его суверенитет, целостность территории, демократия в Украине. Второй важный вопрос - это глобальные принципы, которые действуют далеко за пределами Украины. Речь идет о том, что подход, согласно которому страны имеют какие-то сферы влияния, должен был отойти в прошлое после Второй мировой войны. Мы не принимаем такой подход ", - подчеркнул руководитель американской дипломатии.

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Блинкен добавил, что эти принципы касаются всего мира. Если позволять Кремлю нарушать их - это станет сигналом не только для России, но и для других стран, что "правила не имеют значения", отметил он.

"Это - путь к международной системе, которая развалится, это рецепт не для сотрудничества, а для конфликта. Это - плохой рецепт, против которого мы выступаем ", - подчеркнул госсекретарь США.

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обьекты влияния...они их назначать собираются?..или принуждать?...от дебилы! Желание России иметь свои сферы влияния в мире - это путь к конфликту, - Блинкен - Цензор.НЕТ 5626
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07.05.2021 10:50 Ответить
Желание России иметь свои сферы влияния в мире - это путь к конфликту, - Блинкен - Цензор.НЕТ 3423
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07.05.2021 10:51 Ответить
тільки навпаки, пане блінкен, - росія живе конфліктами....це тут знають всі
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07.05.2021 10:52 Ответить
"Не нужно убивать людей только за то, что у них недостаточно хороший русский мир!"
Депутат Госдумы Поклонская.
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07.05.2021 10:58 Ответить
Само существование кацапстана есть путь к конфликту. Идея бытия кацапа - захватить и высосать досуха. Как высосали зерно у наших дедов и миллионы украинцев умерли в жутких муках. Зато было чем заплатить американцам и немцам за индустриализацию. Как высасывали светлые головы типа Королева и за их счет считались великими и могучими. Лишить их всего, перекрыть доступ к чужому и через 10 лет они начнут Москва-Сити резать на металл и менять на харчи. И ЯО охотно на окорочка поменяют. Но сначапа попытаются что-то захватывать и высасывать. Как в нашем случае.
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07.05.2021 11:00 Ответить
Бажання Росії мати свої сфери впливу у світі - це шлях до конфлікту, - Блінкен - Цензор.НЕТ 3031
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07.05.2021 11:03 Ответить
Кацапе - ус атклєілса. Чи то пак оттрЕзубілса.
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07.05.2021 12:12 Ответить
Другими словами: сидите, мокши, на бутылке в своем Мухосранске и не позорьтесь в цивилизованном обществе! Лаптеногие балалаичники лишнехромосомные.
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07.05.2021 14:08 Ответить
Россия пыжится равняться на Америку, только забыла, что в Америке власть легитимна.
"Советскую власть " (диктатуру уголовников) США не признавали СССР целых 15 лет.
А в 1991 году советскую диктатуру сменила диктатура кагебистов -
кто они вообще такие, чтобы иметь в мире какие-то зоны влияния ????
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07.05.2021 16:32 Ответить
 
 