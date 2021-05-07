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Новости За рубежом
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Китай (2396) Пентагон (1204) ракеты (2700) США (23161) Остин Ллойд (284)

США пока не планируют сбивать неконтролируемую китайскую ракету, обломки которой могут упасть на Землю уже завтра, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США пока не планируют сбивать неконтролируемую китайскую ракету, обломки которой могут упасть на Землю уже завтра, - Пентагон

Министерство обороны США в настоящий момент не планирует сбивать китайскую ракету-носитель "Чанчжэн-5В" (Long March 5B, или CZ-5B), которая должна неконтролируемо упасть на Землю.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

"Мы многое можем сделать, однако сейчас не намерены сбивать ее", - заявил глава американского Минобороны Ллойд Остин в четверг, 6 мая.

В Пентагоне ожидают, что обломки ракеты достигнут Земли 8 либо 9 мая. Точное место падения предсказать сложно.

"Мы надеемся, что они упадут туда, где никому не навредят", - отметил Остин.

Одновременно он косвенно обвинил Пекин в халатности. "Думаю, это говорит о том факте, что для тех из нас, кто действует в космосе, существует либо должно существовать требование работать в безопасном и продуманном режиме", - подчеркнул глава Пентагона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон

29 апреля Китай запустил в космос базовый модуль своей орбитальной станции "Тяньгун-3". На низкую околоземную орбиту его доставила ракета-носитель "Чанчжэн-5В". Центральная ступень ракеты весом 20 тонн вращается вокруг Земли и неизвестно, где именно она в ближайшие дни может упасть. Вероятнее всего, обломки ракеты все же упадут в море или в ненаселенной местности, но существует риск, что они могут нанести ущерб людям или недвижимости.
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Топ комментарии
+22
я так понимаю что Пентагон уже рассчитал куда оно рухнет и место падения его устраевает
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07.05.2021 10:50
+17
Да да, не торопитесь, может повезет и на масквабад рухнет.
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07.05.2021 10:52
+14
Лапті передали китайозам технологію ракет з непередбачуваною траєкторією.
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07.05.2021 10:53
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я так понимаю что Пентагон уже рассчитал куда оно рухнет и место падения его устраевает
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07.05.2021 10:50 Ответить
в варониже готовность номер один) а маскве ***** залезло назад в бункер.
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07.05.2021 11:03 Ответить
Воронєж уже вкотре напружився...
США поки не планують збивати неконтрольовану китайську ракету, уламки якої можуть впасти на Землю вже завтра, - Пентагон - Цензор.НЕТ 7498
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07.05.2021 16:57 Ответить
Да да, не торопитесь, может повезет и на масквабад рухнет.
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07.05.2021 10:52 Ответить
Жители Воронежа с вами несогласны и запросили базу ПРО возле города. Кто-кто, а они то знают куда все это говно может упасть США пока не планируют сбивать неконтролируемую китайскую ракету, обломки которой могут упасть на Землю уже завтра, - Пентагон - Цензор.НЕТ 5804 вернее, говно упадет на .... то что его притягивает. подобное к подобному) хорошо шо не на дом Скульптора якутского упадет, как же жить без его работ будут то...
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07.05.2021 10:56 Ответить
Пусть Бук свой вытаскивают. А то по мирным самолетам лупашить горазды, а свои жопы защитить слабо?
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07.05.2021 11:13 Ответить
Лапті передали китайозам технологію ракет з непередбачуваною траєкторією.
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07.05.2021 10:53 Ответить
А куда она рухнет, отработав на все 100 - пофигу? Странная логика...
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07.05.2021 11:14 Ответить
Все зависит от ее скорости. Может и не сгореть вся. Если заговорили об опасности падения, значит, расчеты неутешительные. Станцию Мир затапливали в океане, не сгорела.
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07.05.2021 11:22 Ответить
8 км/сек
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07.05.2021 14:31 Ответить
Для ОСОБО тупых информация: Двигатель ракеты и многие конструкции сделаны из ОСОБО жаропрочных материалов и нержавеющей стали. Вес более тонны.
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07.05.2021 11:22 Ответить
Був тунгуський метеоріт, може буде московський.
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07.05.2021 12:29 Ответить
ну и пусть оно упадет туда, откуда стартовало...(будет справедливо)
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07.05.2021 10:53 Ответить
Он же сказал "Мы надеемся, что они упадут туда, где никому не навредят" и как нельзя лучше для этого подойдет Москвабад - Мир только станет лучше и добрее.
Кроме того падение ракеты состоится 9 мая - сам бог велел грохнуться ракете именно туда!
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07.05.2021 11:38 Ответить
PS Они ракеты люююбят
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07.05.2021 11:39 Ответить
У китайцев будет своя станция? Здорово.
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07.05.2021 11:00 Ответить
надеюсь подводная станция будет, а возможно варонижская околоземная США пока не планируют сбивать неконтролируемую китайскую ракету, обломки которой могут упасть на Землю уже завтра, - Пентагон - Цензор.НЕТ 1825
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07.05.2021 11:04 Ответить
Правильно, что не сбивают. Судя по всему траектория падения позволит с огоньком и шашлычком отпраздновать 9 мая на красной площади.
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07.05.2021 11:03 Ответить
Вот на твою хату нехай и падает. Разбирай. На медь.
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07.05.2021 11:15 Ответить
Мне не хочется. Спасибо. Разбирай сам. Ты в курсе, почему самолеты не разбирают на цветмет?
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07.05.2021 11:19 Ответить
В первую очередь НА Украине разбирают таких мудаков, как ты. Никуда не сдают, правда, в посадках прикапывают. Ну, или в машинах с цифрой 200 на Ростов вывозят для утилизации. А насчет МБР... Ты уверен, что все разобрали? Я вот 100% гарантии не дал бы...
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07.05.2021 11:41 Ответить
Ты ЗП свою от пригожина вовремя возьми, патент! США поки не планують збивати неконтрольовану китайську ракету, уламки якої можуть впасти на Землю вже завтра, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9373 США поки не планують збивати неконтрольовану китайську ракету, уламки якої можуть впасти на Землю вже завтра, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9373 США поки не планують збивати неконтрольовану китайську ракету, уламки якої можуть впасти на Землю вже завтра, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9373
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07.05.2021 11:51 Ответить
Москалі вже закінчуються. Баби не встигають "давать прєплод".
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07.05.2021 11:55 Ответить
в чорном океане полуостров есть, там живут люди, желающие камне й с неба.
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07.05.2021 11:08 Ответить
увы
США пока не планируют сбивать неконтролируемую китайскую ракету, обломки которой могут упасть на Землю уже завтра, - Пентагон - Цензор.НЕТ 3606
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07.05.2021 11:12 Ответить
жаль россияне не проявили инициативу чтобы сбить эту ракету, всем миром поржали бы с их попыток
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07.05.2021 11:10 Ответить
У ***** нєпрєдсказуємая траекторія, у китайозів нєкАнтрАліруємая... Взагалі, шо відбувається? США поки не планують збивати неконтрольовану китайську ракету, уламки якої можуть впасти на Землю вже завтра, - Пентагон - Цензор.НЕТ 4905
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07.05.2021 11:18 Ответить
Да конечно. Это может только путлер сделать из рогатки....Ну по крайней мере, хоть мультик нарисует, как он может это сделать...
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07.05.2021 11:27 Ответить
США поки не планують збивати неконтрольовану китайську ракету, уламки якої можуть впасти на Землю вже завтра, - Пентагон - Цензор.НЕТ 1096
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07.05.2021 12:30 Ответить
9 мая на красную площадь лаптеногих упадёт ..... прям на головы дедов на палке
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07.05.2021 11:43 Ответить
Мабуть тому і не збиватимуть з курсу.
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07.05.2021 11:54 Ответить
Позволил себе малость помечтать- вот бы на красную площадь, да ещё и во время парада... Эх.
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07.05.2021 12:25 Ответить
Очень надеемся, что китайские товарищи, все точно рассчитали и обломки ракеты упадут на путинский бункер, разрушив его.
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07.05.2021 13:03 Ответить
А подправить на Москву могут?..
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07.05.2021 14:11 Ответить
Ракета, как и всё китаёзное, с приветом!
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07.05.2021 15:37 Ответить
для сил ППО це було б добре навчання від несподіваного нападу "скаженої кацапської собаки"..
можливо, так воно і є - не всі про це скажуть
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07.05.2021 16:02 Ответить
Є імовірність, що цього року пабєдобєсіє буде особливо зкріпним: коли братерсько-китайська ракета гупне на красную площадь під час зкріпного шествія лаптєногів.
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07.05.2021 17:03 Ответить
 
 