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коррупция (8386) СБУ (18666) Донецкая область (7122)

Замы двух мэров на Донетчине присвоили более 700 тыс. грн на строительстве спорткомплекса для мини-футбола, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Замы двух мэров на Донетчине присвоили более 700 тыс. грн на строительстве спорткомплекса для мини-футбола, - СБУ

СБУ разоблачила заместителей двух мэров в Донецкой области на коррупции. Они организовали схему присвоения бюджетных средств, выделенных на реконструкцию объектов социальной инфраструктуры. Злоумышленники "вывели" из государственной программы Минрегионстроя более 700 тыс. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что чиновники заключили договор на строительство спорткомплекса с искусственным покрытием для мини-футбола за средства общественной организации. Но после завершения проекта, участники схемы подписали еще одно соглашение на те же работы, однако уже за деньги соответствующей государственной программы.

Для вывода бюджетных средств в тень злоумышленники внесли ложные сведения в акты выполненных работ, которые были фактически реализованы по предварительному договору.

По материалам СБУ двум высокопоставленным чиновникам и одному из руководителей регионального Центра физического здоровья населения сообщено о подозрении по: ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие для привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к схеме.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Нет такого слова - ДонеТЧина !!!

и слова ХмельниТЧина
и слова ВинниТЧина
и слова ОдеСЧина

И слова ХованСЧина тоже нет.

Есть ХованЩина, Одещина, Хмельниччина, Винниччина и Донеччина.
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07.05.2021 10:58
+2
Я вже не раз писав про це. Ніякої реакції.
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07.05.2021 11:13
+1
Вполне возможно, что и Юзовщина,

о однозначно не ЮзовСЧина )))
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07.05.2021 11:03
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По 15 лет лишения свободы!
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07.05.2021 10:55 Ответить
Ковидный фонд в 66 миллиардов разворовали. Все норм? Замы двух мэров на Донетчине присвоили более 700 тыс. грн на строительстве спорткомплекса для мини-футбола, - СБУ - Цензор.НЕТ 9238 Замы двух мэров на Донетчине присвоили более 700 тыс. грн на строительстве спорткомплекса для мини-футбола, - СБУ - Цензор.НЕТ 9238 Замы двух мэров на Донетчине присвоили более 700 тыс. грн на строительстве спорткомплекса для мини-футбола, - СБУ - Цензор.НЕТ 9238
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07.05.2021 11:09 Ответить
Нет такого слова - ДонеТЧина !!!

и слова ХмельниТЧина
и слова ВинниТЧина
и слова ОдеСЧина

И слова ХованСЧина тоже нет.

Есть ХованЩина, Одещина, Хмельниччина, Винниччина и Донеччина.
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07.05.2021 10:58 Ответить
Юзовщина
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07.05.2021 11:00 Ответить
Я вже не раз писав про це. Ніякої реакції.
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07.05.2021 11:13 Ответить
Мало того, редакторы Цензора почему-то с маниакальным упорством из статьи в статью всовывают эти несуществующие слова.

Может это жажда славы стать родоначальниками новояза ?
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07.05.2021 12:39 Ответить
Вполне возможно, что и Юзовщина,

о однозначно не ЮзовСЧина )))
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07.05.2021 11:03 Ответить
когда уже начнут кастрировать коррупционеров ?? чтобы они не размножались...
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07.05.2021 11:04 Ответить
Мене завжди бісе те, що винні зами. Тіпа самі керівники про це нічого не знають і нє вєдають, а все витворяють зами. Значить грош ціна тим керівникам, що не знають чим займаються їхні зами. Хоча ми знаєм, що це одна банда шо зами шо мери.
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07.05.2021 11:15 Ответить
всё просто - с мерами откатами не поделились...
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07.05.2021 14:38 Ответить
Так я ж і кажу шо одна банда, а все інше то, як кажуть, внутрішні розборки Замы двух мэров на Донетчине присвоили более 700 тыс. грн на строительстве спорткомплекса для мини-футбола, - СБУ - Цензор.НЕТ 1508
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07.05.2021 15:14 Ответить
футболісти блд...
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07.05.2021 11:20 Ответить
це ахЭнти кремля (по-Блинкену).... Замы двух мэров на Донетчине присвоили более 700 тыс. грн на строительстве спорткомплекса для мини-футбола, - СБУ - Цензор.НЕТ 633
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07.05.2021 12:00 Ответить
это "граждане Украины" (по твоему типу)
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07.05.2021 12:40 Ответить
невже вишиванки не носили....
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08.05.2021 15:32 Ответить
саме на цьому їх громадянська позиція і вичерпувалась
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08.05.2021 15:34 Ответить
они ничем не хуже и не лучше от остальных 90 % "плебса" или "патрициев" ...
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08.05.2021 16:04 Ответить
возможно.

а кремль и Блинкена ты нахрен приплёл ?
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08.05.2021 18:56 Ответить
как зачем ...- они же - корупционеры , все ахЭнты кремля....
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08.05.2021 19:32 Ответить
у кремля и без этих двоих малахольных выше крыши агентов в Украине,

в том числе и тех, кто на форумах пытается реальную подрывную деятельность кремля в Украине нивелировать разными тупыми манипулятивными высказываниями типа "все ахЭнты кремля..."
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08.05.2021 20:43 Ответить
а - так ты на "работе" - ведешь пропаганду или "воюешь" против таких агентов кремля на цензоре....- за чье бабло , кого "пАбЭдил"...., кого и чем просветил - переубедил...., расскажи..., истинные Герои не стесняются...., не замечал тебя (твой ник) на кацапо - сайтах (открытых - регистрироваться не нужно....) - что бы ты там хотя бы 10 минут потратил своего времени , и объяснял кацапне . что Украина это МИР..... что мы не хотим войны..... и что агресор -кацапия......
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09.05.2021 14:02 Ответить
Бздун кацапический,

то, что я в своём комменте указал на твою пропагандистскую манипуляцию в твоём комменте, совсем не значит, что я на работе.

Я это сделал бесплатно и по своей доброй воле.

На кацапские сайты для объяснений не хожу.
Не убеждаю жаб летать по той же причине.
Не собираюсь объяснять тебе пропагандистский приём "Доведение до абсурда", который ты применил, написав "це ахЭнти кремля (по-Блинкену).... "
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10.05.2021 00:37 Ответить
Замы двух мэров на Донетчине присвоили более 700 тыс. грн на строительстве спорткомплекса для мини-футбола, - СБУ - Цензор.НЕТ 4789 (гомерический....)
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10.05.2021 12:19 Ответить
ахметовские футболисты попались
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07.05.2021 12:15 Ответить
такие площадки по всей Украине за последние пять лет понастроили (особенно в регионах) и это чья-то тема , при реальной цене в 500 -600 тысяч. за них платили по 1 300-1 600 тысяч...
так мало того некоторые сразу стали платными...
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07.05.2021 14:36 Ответить
 
 