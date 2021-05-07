Замы двух мэров на Донетчине присвоили более 700 тыс. грн на строительстве спорткомплекса для мини-футбола, - СБУ
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СБУ разоблачила заместителей двух мэров в Донецкой области на коррупции. Они организовали схему присвоения бюджетных средств, выделенных на реконструкцию объектов социальной инфраструктуры. Злоумышленники "вывели" из государственной программы Минрегионстроя более 700 тыс. грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что чиновники заключили договор на строительство спорткомплекса с искусственным покрытием для мини-футбола за средства общественной организации. Но после завершения проекта, участники схемы подписали еще одно соглашение на те же работы, однако уже за деньги соответствующей государственной программы.
Для вывода бюджетных средств в тень злоумышленники внесли ложные сведения в акты выполненных работ, которые были фактически реализованы по предварительному договору.
По материалам СБУ двум высокопоставленным чиновникам и одному из руководителей регионального Центра физического здоровья населения сообщено о подозрении по: ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Ведется следствие для привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к схеме.
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и слова ХмельниТЧина
и слова ВинниТЧина
и слова ОдеСЧина
И слова ХованСЧина тоже нет.
Есть ХованЩина, Одещина, Хмельниччина, Винниччина и Донеччина.
Может это жажда славы стать родоначальниками новояза ?
о однозначно не ЮзовСЧина )))
а кремль и Блинкена ты нахрен приплёл ?
в том числе и тех, кто на форумах пытается реальную подрывную деятельность кремля в Украине нивелировать разными тупыми манипулятивными высказываниями типа "все ахЭнты кремля..."
то, что я в своём комменте указал на твою пропагандистскую манипуляцию в твоём комменте, совсем не значит, что я на работе.
Я это сделал бесплатно и по своей доброй воле.
На кацапские сайты для объяснений не хожу.
Не убеждаю жаб летать по той же причине.
Не собираюсь объяснять тебе пропагандистский приём "Доведение до абсурда", который ты применил, написав "це ахЭнти кремля (по-Блинкену).... "
так мало того некоторые сразу стали платными...