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"Мы вышли из третьей волны пандемии. С завтрашнего дня в Украине не останется ни одного региона с красным уровнем эпидбезопасности", - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Глава Минздрава Максим Степанов заявил о выходе Украины из третьей волны пандемии коронавируса.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Наконец могу констатировать, что мы вышли из третьей волны пандемии. С завтрашнего дня в Украине не останется ни одного региона с красным уровнем эпидбезопасности. Сегодня состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС и уже завтра выведем Сумскую область. Это были очень сложные 2 месяца. Только нам и Богу известно, как мы сумели удержать ситуацию под контролем. За каждую жизнь боролись, как на войне. За что огромное уважение и благодарность нашим медикам", - сообщил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине ситуация с COVID-19 стабилизировалась, - Минздрав

По его словам, он каждый день находился на связи с врачами, которые сообщали новые подробности течения южноафриканского штамма.

"О сложности лечения и выздоровления. К большому сожалению, на этой ковидний войне не обошлось без потерь. Третья волна унесла больше жизней по сравнению с первыми двумя. Ведь огромное количество больных спровоцировало большое количество смертей. Вирусу было все равно кого забирать - или молодого человека 37 лет, который вел правильный образ жизни и занимался спортом, или пожилых людей.

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Первые недели вирус развивался бешеными темпами, галопом подкашивая целые города. Конец марта и начало апреля были самыми пиковыми. Мы осознавали, что нам может не хватить кислорода, чтобы обеспечить всю страну. Мощности на Львовском химическом заводе не выдерживали и в какой-то момент часть производственных мощностей остановилась. Однако за ночь удалось их восстановить. Мы всю неделю в круглосуточном режиме распределяли кислород по медучреждениях и не оставили без кислорода ни одного. Например, одна из городских больниц Киева до пандемии нуждалась в 3 тоннах кислорода в месяц, а во время третьей волны - в 5,5 тоннах в сутки", - отметил глава Минздрава.

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По словам Степанова, на пике эпидемии в больницах находились 44 тысячи пациентов на кислородной терапии.

"А еще год назад мощности всей страны составляли всего 3,5 тысячи коек. Но мы справились. Преодолели очередную волну COVID-19, но пока не вирус. Поэтому сейчас очень важно не расслабляться, а продолжать придерживаться противоэпидемических правил на выходных. Мы все с детства привыкли, что майские праздники - это пикники, крупные компании друзей и родственников и шашлыки на природе. Сам так люблю. Но никакие "шашлыки" не стоят жизни и здоровья. Поэтому поберегите себя, ведь вирус только и ждет, когда вы снимете маску", - резюмировал Степанов.

Как сообщалось, Минздрав готовит представление по выводу Сумщины из "красной" зоны карантина.
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Топ комментарии
+8
По кількості смертей ми вийшли на плато і ЗВИКЛИ до жертви у 400 житів на день, бо плато - це плата за пальто.
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07.05.2021 11:11
+7
Що ВИ зробили, щоб вийти з третьої хвилі? Що ВИ зробили, для того, щоб відтермінувати чи не допустити четверту?
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07.05.2021 11:11
+4
оно как банный лист прилипший к #опе, не прогонишь! подобрали придурка с такой харей, которая вызывает рвотный рефлекс, специально, что бы на его фоне криворогое тупое существо хоть как то выглядело в плюсе.
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07.05.2021 11:13
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оно как банный лист прилипший к #опе, не прогонишь! подобрали придурка с такой харей, которая вызывает рвотный рефлекс, специально, что бы на его фоне криворогое тупое существо хоть как то выглядело в плюсе.
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07.05.2021 11:13 Ответить
Що ВИ зробили, щоб вийти з третьої хвилі? Що ВИ зробили, для того, щоб відтермінувати чи не допустити четверту?
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07.05.2021 11:11 Ответить
Імітація діяльності, а в реалії середньовічний метод надбання колективного імунітету - обов"язкова смертність і калітство після хвороби.
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07.05.2021 11:13 Ответить
Як на мене, це той же геноцид українського народу, як і в 32-33.
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07.05.2021 11:18 Ответить
По кількості смертей ми вийшли на плато і ЗВИКЛИ до жертви у 400 житів на день, бо плато - це плата за пальто.
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07.05.2021 11:11 Ответить
Сами придумывают какие-то волны, а потом объявляют о выходе из них...
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07.05.2021 11:15 Ответить
Это общемировой тренд! Не можем же мы отстать, обтреньдиться, так сказать.
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07.05.2021 11:25 Ответить
завтра выйдем. А что будет послезавтра - ума не хватает.
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07.05.2021 11:18 Ответить
Онє не стратєхі. (В.А.Зєлєнскій)
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07.05.2021 11:42 Ответить
Стєпанов, ти продовжуй, не тушуйся! Кажи зразу, що через 2-3 тижні після травневих свят Україну почне накривати четверта хвиля. А оскільки вакцинація провалена в країні, то наслідки будуть не менш жахливими, ніж зараз.
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07.05.2021 11:18 Ответить
Пора начинать четвертую, потом пятую и сорок четвертую
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07.05.2021 11:26 Ответить
Сделать тесты общая очередь, сделать рентген больше часа 20 человек стояли, в закрытом корридоре. Тупо алгоритм сдачи тестов, и.т.д. не смогли организовать
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07.05.2021 11:28 Ответить
Степашка весь ковид победил нахрен, а вы его снимать собрались... Ну и кто вы после этого?! "Ми вийшли з третьої хвилі пандемії. Від завтра в Україні не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки", - Степанов - Цензор.НЕТ 377 "Ми вийшли з третьої хвилі пандемії. Від завтра в Україні не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки", - Степанов - Цензор.НЕТ 377 "Ми вийшли з третьої хвилі пандемії. Від завтра в Україні не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки", - Степанов - Цензор.НЕТ 377
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07.05.2021 11:33 Ответить
Негодяи. На выходных вообще не было тестирований. И так они "вышли" из третьей волны?
Почти 400 смертей в сутки, явный показатель "выхода по-степановски".
С утра под поликлиникой очередь на тесты была как обычно, явно не меньше чем недели три назад.
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07.05.2021 11:37 Ответить
Уроды.https://www.057.ua/news/3096033/vraci-prosat-najti-koncentrator-dla-ih-rodstvennikov-intervu-s-harkovskim-volonterom-o-situacii-s-covid-19-v-oblasti-foto
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07.05.2021 11:40 Ответить
Вышли из третьей, дальше зайдём в четвёртую...сто сорок четвёртую и т.д.
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07.05.2021 11:44 Ответить
Брехня. І ця брехня продавлюється зверху вниз. Ковідовські смерті розписують на коронарні, серцево-судинні т.і. Цікаво тільки - скільки можна брехати і навіщо? А членам секти "ковіду нема, всі брешуть" пропоную напроситися до відділень. Так не запустять, але можна влаштуватися на тиждень-другий молодшою-сестрою або ще якимось допоміжним персоналом. До речі, а куди і хто розкидав гроші ковідного фонду? Бо з усіма доплатами персонал отримує 10-20 кіло грн і бажаючих не дуже багато
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07.05.2021 11:47 Ответить
Они все вакцинировались Спутником и они вышли.
Лицемеры.
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07.05.2021 12:39 Ответить
Ну что ж, четвертая так четвертая.
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07.05.2021 12:44 Ответить
Вышли? А куда зашли?
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07.05.2021 12:56 Ответить
***.. в Украине уже ГОД как идет СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ заболеваемости !!! победуны куевы !!!
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07.05.2021 13:12 Ответить
 
 