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На данный момент в больницах находятся 31 707 пациентов с COVID-19, 88% из них - на кислородной терапии, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

На данный момент в больницах находятся 31 707 пациентов с COVID-19, 88% из них - на кислородной терапии, - Ляшко

На сегодняшний день в больницах находятся 31,71 тыс. больных COVID-19, 88% из них находятся на кислородной терапии.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Всего в больницах Украины на данный момент находится 31 707 больных и с подозрением на коронавирусную болезнь, из них на кислородной терапии - 28 041 человек. Это 88% от всех госпитализированных", - сказал Ляшко.

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Всего украинская система здравоохранения имеет 68 298 коек с кислородом подготовленных для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.
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07.05.2021 11:12 Ответить
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07.05.2021 11:40 Ответить
 
 