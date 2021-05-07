РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12047 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 348 45
Гриценко Анатолий (1408) помощь (6114) Россия (91213) США (23161) Нуланд (302) Блинкен (747)

США будут помогать Украине в противостоянии с РФ, потому что это вопрос геополитики, но коррупция в стране может их оттолкнуть, - Гриценко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США будут помогать Украине в противостоянии с РФ, потому что это вопрос геополитики, но коррупция в стране может их оттолкнуть, - Гриценко

США не будут доверять Украине, пока в стране будет процветать коррупция и не будут выполняться обещания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил экс-министр обороны Анатолий Гриценко.

"Визит Блинкена-Нуланд. Он сейчас важен, очень важен. Но будем трезвыми: не было бы Раши с ее войсками на наших границах - не было бы и визита. Нереформированная, коррумпированная, с правлением олигархов, с российскими агентами во власти, в т. ч. на Банковой - такая Украина сама по себе Америку не интересует. И не будет интересовать. Украине через губу будут помогать в противостоянии с Рашей, потому что это уже вопрос геополитики и соревнования государств высшей лиги", - подчеркнул Гриценко.

В то же время, экс-министр отметил, что Украине, которая рапортует о реформах законами, которые не действуют, обещаниями, которые не выполняются, не будут доверять в США.

"При том что коррупция процветает не меньше, чем при "папередниках", олигархат жирует и кормит коррумпированную власть как всегда - такой Украине в Америке доверия не будет. Будет накапливаться лишь раздражение и отвращение. И это будет иметь последствия. И для украинской власти, и для нас", - подытожил Гриценко.

Напомним, ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину.

Блинкен провел встречу с главой МИД Дмитрием Кулебой, главами фракций Верховной Рады, главой ПЦУ Епифанием и президентом Владимиром Зеленским.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гриценко: То, что гособоронзаказ до сих пор не утвержден - халатность или преступная бездеятельность

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
От это новость, жена отправила мамкиного полковника хоть что то ляпнуть, чтобы не забыли? Появился усач жди прихода в коменты Игорька ака IgorL - народная примета
показать весь комментарий
07.05.2021 11:27
+6
Гриць - рекордсмен по утилізації військової техніки. ЗІ Гриць подав сигнал, що він ще є.))
показать весь комментарий
07.05.2021 11:28
+6
ИрорьЛ, тут твой шэф опять дорвался до компа Главврача - свирепо разбросал кегли в виде санитаров и началось, Ахметову звоним пусть отключит больнице электричество, Игорь, успокойте этого поциента!
показать весь комментарий
07.05.2021 11:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Посади не дали.
показать весь комментарий
07.05.2021 11:28 Ответить
ну чо, його прийомний синок спікер.
показать весь комментарий
07.05.2021 11:52 Ответить
Капитан очевидность с рыльцем в пушку... США будут помогать Украине в противостоянии с РФ, потому что это вопрос геополитики, но коррупция в стране может их оттолкнуть, - Гриценко - Цензор.НЕТ 7573
показать весь комментарий
07.05.2021 11:25 Ответить
Всякий ничтожный политиканчик подтявкивает и место себе после провала Зеленского подыскивает.
показать весь комментарий
07.05.2021 11:27 Ответить
Ви на що це намЄківаєте?
США допомагатимуть Україні в протистоянні з РФ, бо це питання геополітики, але корупція в країні може їх відштовхнути, - Гриценко - Цензор.НЕТ 7769
показать весь комментарий
07.05.2021 11:55 Ответить
Мінєтчік
показать весь комментарий
07.05.2021 12:09 Ответить
От это новость, жена отправила мамкиного полковника хоть что то ляпнуть, чтобы не забыли? Появился усач жди прихода в коменты Игорька ака IgorL - народная примета
показать весь комментарий
07.05.2021 11:27 Ответить
Гриць - рекордсмен по утилізації військової техніки. ЗІ Гриць подав сигнал, що він ще є.))
показать весь комментарий
07.05.2021 11:28 Ответить
Есть такая пословица : яка гарненька парочка, Семенко та Одарочка. Семенко - это самый трусливый полковник в мире, который как таракан, забился под плинтус, когда на нас напала орда, а Одарочка - баба Тюля. Эта пара воров распродала военного имущества за копейки больше всех
показать весь комментарий
07.05.2021 11:55 Ответить
Зто би рота роззявляв? - аталотій, розпродавший зброю...
показать весь комментарий
07.05.2021 11:29 Ответить
ИрорьЛ, тут твой шэф опять дорвался до компа Главврача - свирепо разбросал кегли в виде санитаров и началось, Ахметову звоним пусть отключит больнице электричество, Игорь, успокойте этого поциента!
показать весь комментарий
07.05.2021 11:30 Ответить
Он в соседней палате США допомагатимуть Україні в протистоянні з РФ, бо це питання геополітики, але корупція в країні може їх відштовхнути, - Гриценко - Цензор.НЕТ 8348
показать весь комментарий
07.05.2021 11:48 Ответить
Грицацуев вызез из будки со своими никчемными советами... пшел назад в будку!
показать весь комментарий
07.05.2021 11:35 Ответить
США будут помогать Украине в противостоянии с РФ, потому что это вопрос геополитики, но коррупция в стране может их оттолкнуть, - Гриценко - Цензор.НЕТ 3874
показать весь комментарий
07.05.2021 11:36 Ответить
В бан, кацап.
показать весь комментарий
07.05.2021 11:49 Ответить
США допомагатимуть Україні в протистоянні з РФ, бо це питання геополітики, але корупція в країні може їх відштовхнути, - Гриценко - Цензор.НЕТ 4363
показать весь комментарий
07.05.2021 12:05 Ответить
У тебя кацап все мысли о жепе. Ты, наверно, сел на бутылку а она лопнула?
показать весь комментарий
07.05.2021 12:48 Ответить
Грибы? Или Бояра? США допомагатимуть Україні в протистоянні з РФ, бо це питання геополітики, але корупція в країні може їх відштовхнути, - Гриценко - Цензор.НЕТ 2629
показать весь комментарий
07.05.2021 11:50 Ответить
Таки ахмед не только на кукан, а и на свою кухню подсадил? Как ты мог изменить репе и овсу? А скрепы? Ну хоть бояру бухать не бросил... США допомагатимуть Україні в протистоянні з РФ, бо це питання геополітики, але корупція в країні може їх відштовхнути, - Гриценко - Цензор.НЕТ 525 США допомагатимуть Україні в протистоянні з РФ, бо це питання геополітики, але корупція в країні може їх відштовхнути, - Гриценко - Цензор.НЕТ 4035
показать весь комментарий
07.05.2021 12:03 Ответить
Ухаді, кацап! Водкі нєт!
показать весь комментарий
07.05.2021 12:08 Ответить
У меня твоё фото из норильска
США допомагатимуть Україні в протистоянні з РФ, бо це питання геополітики, але корупція в країні може їх відштовхнути, - Гриценко - Цензор.НЕТ 7171 -
показать весь комментарий
07.05.2021 12:18 Ответить
США допомагатимуть Україні в протистоянні з РФ, бо це питання геополітики, але корупція в країні може їх відштовхнути, - Гриценко - Цензор.НЕТ 7052
показать весь комментарий
07.05.2021 12:20 Ответить
Не знаю. А что ты делаешь в днепропетровске, и где это? США допомагатимуть Україні в протистоянні з РФ, бо це питання геополітики, але корупція в країні може їх відштовхнути, - Гриценко - Цензор.НЕТ 7852
показать весь комментарий
07.05.2021 12:15 Ответить
Пшел нах, Петя *******.
показать весь комментарий
07.05.2021 12:06 Ответить
Іди геть, син кацапської свиноматки-водкі нєт, смердячий кацап.
показать весь комментарий
07.05.2021 12:18 Ответить
Любишь тройничок?
США допомагатимуть Україні в протистоянні з РФ, бо це питання геополітики, але корупція в країні може їх відштовхнути, - Гриценко - Цензор.НЕТ 4938
показать весь комментарий
07.05.2021 12:19 Ответить
19.02.2021 ГРИЦЕНКО ПРОИГРАЛ СУД, ГДЕ ТРЕБОВАЛ ОПРОВЕРГНУТЬ ИНФОРМАЦИЮ О РАСПРОДАЖЕ АРМИИ ЗА ВРЕМЯ СВОЕГО РУКОВОДСТВА МОУ.

США допомагатимуть Україні в протистоянні з РФ, бо це питання геополітики, але корупція в країні може їх відштовхнути, - Гриценко - Цензор.НЕТ 9793
показать весь комментарий
07.05.2021 11:47 Ответить
Гриценко может только блеять и кукарекать, а когда дикая орда репоедов напала на Украину, этот гандон с перепугу обосрал всю свою хазу и забился как таракан, под плинтус.
Гриценко, ты трус, и если ты, тварь, знаешь, что такое честь офицера, воспользуйся своим пистолетом.
показать весь комментарий
07.05.2021 11:49 Ответить
А зачем? он же типо авиатор и предложил свои услуги по обустройству садительства подземных авианосцев на плавучую платформу на Днепре, но его проект/план подлые власти признали не очень годным, вместе с поциентом, и "каСтратег" отбыл жаловаться на аналах хороших людей какая же очень плохая власть что не послушалась, а не то мы бы щас на Камчатке заказывали крабиков по 5грн. за сто литров соляры или двести надоев снеди под суши. США допомагатимуть Україні в протистоянні з РФ, бо це питання геополітики, але корупція в країні може їх відштовхнути, - Гриценко - Цензор.НЕТ 5676
Вылезло однако... смеяться подано, хотя с таких смеяться как раз и не хочется
показать весь комментарий
07.05.2021 12:01 Ответить
Мадам Грицацуева снова лезет на сцену...
показать весь комментарий
07.05.2021 12:10 Ответить
Уже открытым текстом говорят(нет КРИЧАТ) - перестаньте воровать и остановите коррупцию!!! Но жажда бабла непобедима!
показать весь комментарий
07.05.2021 12:42 Ответить
Вустами пана Анатоля треба мед пити. Пан таврує корупцію і непослідовність нашої влади. Але у 2010му році пан заявив, що Тімошенко і Януковіч - одне і те саме і закликав своїх виборців не ходити на вибори, або проголосувати противсіх. І цим пан привів Януковіча до влади. А Україна отримала напрямок, по якому досі рухається. Ющенко отримав мільярд доларів за це від Янека. Тягнибок і Костенко Юрій теж отримали в Янека кругленьки суми. Пан Анатоль задарма противсіхнув?
показать весь комментарий
07.05.2021 12:52 Ответить
А як же так, що він з 2012 по 2014 рік народний депутат по фракції "Батьківщина"? Чому ж його Тимошенко взяла?
показать весь комментарий
21.08.2021 13:13 Ответить
Це той толян єфрейтор, що продав зброю і армію? Краще підкажи, як ходити зелі конем із-за кута. А шще допоможи Карлсону впроваджувати воровські схеми зелябені.
показать весь комментарий
07.05.2021 13:25 Ответить
Гриценко багато років був у політиці. І нічого толкового не зробив. Тільки вислуговувався перед іншими за депутатський мандат.
показать весь комментарий
21.08.2021 13:23 Ответить
 
 