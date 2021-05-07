Минздрав со следующей недели начнет проверки регионов по вакцинальной кампании: много сообщений об отказах и прививках вне очереди, - Ляшко

Министерство здравоохранения со следующей недели начнет осуществлять визиты в регионы с целью контроля за вакцинальной кампанией от COVID-19.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Со следующей недели начнутся мониторинговые визиты по областям Украины, целью которых является проанализировать состояние проведения вакцинальной кампании. Поскольку очень часто появляются сообщения или об отказе делать прививку без декларации, или о вакцинации людей, которые не предусмотрены дорожной картой. Каждый конкретный случай нарушения алгоритмов будет рассматриваться в Минздраве", - сказал он.

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Ляшко добавил, что с начала кампании в Украине от COVID-19 провели 822,196 тыс. вакцинаций, из них за четверг - 37,967 тыс.

"Прививку вакциной AstraZeneca Covishield получили 480,564 тыс. человек, вакциной CoronaVac компании Sinovac Biotech – 67,143 тыс. человек, вакциной Pfizer – 48,774 тыс. человек, вакциной AstraZeneca SKBio – 225,289 тыс. человек", - уточнил он.