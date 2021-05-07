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Минздрав со следующей недели начнет проверки регионов по вакцинальной кампании: много сообщений об отказах и прививках вне очереди, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Минздрав со следующей недели начнет проверки регионов по вакцинальной кампании: много сообщений об отказах и прививках вне очереди, - Ляшко

Министерство здравоохранения со следующей недели начнет осуществлять визиты в регионы с целью контроля за вакцинальной кампанией от COVID-19.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Со следующей недели начнутся мониторинговые визиты по областям Украины, целью которых является проанализировать состояние проведения вакцинальной кампании. Поскольку очень часто появляются сообщения или об отказе делать прививку без декларации, или о вакцинации людей, которые не предусмотрены дорожной картой. Каждый конкретный случай нарушения алгоритмов будет рассматриваться в Минздраве", - сказал он.

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Ляшко добавил, что с начала кампании в Украине от COVID-19 провели 822,196 тыс. вакцинаций, из них за четверг - 37,967 тыс.

"Прививку вакциной AstraZeneca Covishield получили 480,564 тыс. человек, вакциной CoronaVac компании Sinovac Biotech – 67,143 тыс. человек, вакциной Pfizer – 48,774 тыс. человек, вакциной AstraZeneca SKBio – 225,289 тыс. человек", - уточнил он.
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07.05.2021 11:43 Ответить
Так было, есть и будет....
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07.05.2021 11:48 Ответить
Врачи не хотят прививаться этим говном которое цигане в Индии на костре сварили.
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07.05.2021 11:56 Ответить
і входить, що по блату ту дозу уколять тому, хто у 5 групі: доза не скисне, людина отримає швидше, це приблизить усю вакцинизацію до мети, і за це ще датуть по сраці. ну казкові довбойоби при владі - самі тягнуть із вакцинацією, люди самотужки її прискорюють, і ще на горіхи отримують, ну совок!!!
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07.05.2021 12:02 Ответить
тю, "рімня за позачергових" - можно подумати, що вони забрали "місце" у тих, кому положено, прям бажаючі морди б"ють у черзі за дозу! коліть вже, аби вносили у список вакцинованих. у них є бажаючі вакцинуватися, а вони за них будуть пілюлі виписувать, шиза!
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07.05.2021 11:58 Ответить
це вирішує проблему самого вакцинованого і проблему тормозіння вакцинації у цілому. Медицинские учреждения, которые делают прививки, имеют отдельные договоры с Нацслужбы здоровья, по которым им приходит оплата за проведенную услугу"Источник: https://censor.net/ru/n3264020
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07.05.2021 12:45 Ответить
 
 