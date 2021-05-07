Расширение Нормандского формата требует согласия всех действующих участников и, прежде всего, России, - Кулеба
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Любое изменение или расширение Нормандского формата требует согласия всех его участников, в частности России.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга министров иностранных дел Украины, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга по итогам переговоров 7 мая.
"Расширение формата требует согласия всех действующих участников, прежде всего, России", - отметил Дмитрий Кулеба.
Если это невозможно, то на Кремль нужно оказывать давление и требовать от страны-агрессора конструктивного поведения.
"Если на этом этапе смена Нормандского формата невозможна, то мы призываем наших друзей и партнеров, помогать нам, а также Франции и Германии, давить на Россию, чтобы она конструктивно себя вела в Нормандском формате", - добавил министр.
Как известно, президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею привлечения к переговорам в Нормандской формате США, Великобритании и Канады.
По его мнению, эти страны должны перезагрузить группу.
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Вот это сейчас сильно было. Прям по-икспердовски, ага. Прям вот аж вижу эту дулю. Вот как ты ее из Лахты всем тут нарисовал, так и вижу.
Чё так тролль измельчал-то нынче? Похоже, пригожин все говно на расее перещупал, осталось только самое говняное!