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Расширение Нормандского формата требует согласия всех действующих участников и, прежде всего, России, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Расширение Нормандского формата требует согласия всех действующих участников и, прежде всего, России, - Кулеба

Любое изменение или расширение Нормандского формата требует согласия всех его участников, в частности России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга министров иностранных дел Украины, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга по итогам переговоров 7 мая.

"Расширение формата требует согласия всех действующих участников, прежде всего, России", - отметил Дмитрий Кулеба.

Если это невозможно, то на Кремль нужно оказывать давление и требовать от страны-агрессора конструктивного поведения.

"Если на этом этапе смена Нормандского формата невозможна, то мы призываем наших друзей и партнеров, помогать нам, а также Франции и Германии, давить на Россию, чтобы она конструктивно себя вела в Нормандском формате", - добавил министр.

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Как известно, президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею привлечения к переговорам в Нормандской формате США, Великобритании и Канады.

По его мнению, эти страны должны перезагрузить группу.
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Ты это клоуну расскажи. И объясни подробно, шо сие значит. А то, похоже, пока только он этого не понимает.
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07.05.2021 11:32 Ответить
Кловун вчора так видохся, що тиждень буде у нірвані, а потім поїде з робочим візитом....Де зараз море тепле?
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07.05.2021 11:35 Ответить
Россию только может остановить санкции в виде эмбарго на покупку природного газа м нефти. Но Евросоюз никогда не пойдет на это. Потому что иметь дешёвые энергоресурсы это в её национальных интересах. Во первых это будет паника на международных биржах. Цена на газ упадет. А если ЕС провернет такую авентюру то поверьте арабские страны покажут дулю а не газ евроозабоченным. Поэтому вывод такой ЕС не готова идти радикальные действия из-за Украины.
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07.05.2021 11:40 Ответить
Это все геополитика. Украине самой попа добывать свои природные ископаемые (нефть, газ, золото, уран, титан) и неспонсировать не евроозабоченным ни Рашку.
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07.05.2021 11:42 Ответить
поверьте арабские страны покажут дулю а не газ евроозабоченным.

___________________
Вот это сейчас сильно было. Прям по-икспердовски, ага. Прям вот аж вижу эту дулю. Вот как ты ее из Лахты всем тут нарисовал, так и вижу.
Чё так тролль измельчал-то нынче? Похоже, пригожин все говно на расее перещупал, осталось только самое говняное! Расширение нормандского формата требует согласия всех действующих участников и, прежде всего, России, - Кулеба - Цензор.НЕТ 559
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07.05.2021 11:48 Ответить
Тоді чого ви з ним носитеся, як дурень зі ступою, знаючи і розуміючи ще до цього, що з цього роя не вийде нічого? Бо, звичайно московія скаже -проти. Чи це навчилися у московитів працювати на місцевий лохторат, чи точніше лохів? Вішати всім локшину і в кінці сказати, що не вийшло, але ми робили, щоб вийшло.
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07.05.2021 13:23 Ответить
Для того что бы драть рососию,надо спросить у нее согласие? понятно
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07.05.2021 14:19 Ответить
 
 