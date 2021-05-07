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Новости Экономика
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акциз (378) сигареты (851) Южанина (151)

Повышение акцизов на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) привело лишь к увеличению теневой части продаж, - Южанина

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Повышение акцизов на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) привело лишь к увеличению теневой части продаж, - Южанина

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Нина Южанина заявляет, что повышение акцизов на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) привело лишь к увеличению теневой части продаж, а не к дополнительному увеличению госбюджета.

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, если в прошлом году за январь-апрель производители табачных изделий приобрели 105 млн марок акцизного налога, то в этом году только 89 млн вместо ожидаемых 210 млн.

"Это уже не двойные стандарты, а ложь, циничные поступки депутатов от правящей партии "Слуга народа" и вот тому доказательство. Только что автором проекта закона №1210 (закон №466) акцентировано внимание на том, что повышение акцизов на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) на 320% с 1 января 2021 года - это очень удачная норма, которой этот человек гордится, ведь якобы с января по апрель дополнительно в бюджет поступило более 1,7 млрд грн.
А теперь - несколько акцентов или даже вопросов к "слугам народа".

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Во-первых, почему же тогда вы в течение января - апреля 2021 проводили встречи с представителями компаний, производящими табачные изделия и которые объясняли вредность данной нормы и доказали вам, что поднятие ставок акцизного налога на ТИЭН на 320% привело лишь к тому, что увеличилась теневая часть продаж табачных изделий? То есть, говоря об этой норме, люди даже не задумывались, что не из-за борьбы с контрабандной и контрафактной продажей этой продукции достигли успехов. Напротив. За год до резкого повышения ставок рынок ТИЭН вырос вдвое и если бы все было так радужно, как нам рассказывают, доходы бюджета должны были бы увеличиться в 8 раз - в 2 раза за счет объема и в 4,2 раза за счет акциза", - отметила Южанина.

Тем временем, по ее словам, тенденция противоположная. "В прошлом году за январь - апрель производители приобрели 105 млн марок акцизного налога, а в этом году только 89 млн вместо ожидаемых 210 млн".

Южанина также отметила, что в профильном комитете уже рассмотрен другой проект закона, где ставка акциза на ТИЭН уменьшается по сравнению с законопроектом №1210.

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"Это то, что пообещали "слуги народа" представителям бизнеса, а вернее транснациональным компаниям, которые платят огромные налоги в бюджет. И мы знаем, что в ближайшее время будет вынесен в зал проект закона №4278, где соответствующая поправка №55 была поддержана в том числе автором увеличение акциза на 320%. Это еще раз подчеркивает цинизм непрофессиональных людей при нынешней власти, которые, убивая бизнес, поют самим себе хвалебные оды. И пусть этот пример станет для бизнеса уроком, чего стоит дискуссия со "слугами народа"", - подытожила Южанина.

В прошлом году Верховная Рада приняла закон №466-IX внесенный Д.Гетманцевым, который гармонизировал акциз на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) и сигариллы с акцизом на сигареты с 1 января 2021 года. Свое решение парламентарии аргументировали тем, что все табачные изделия являются вредными, поэтому нет никаких оснований облагать отдельные табачные изделия по более низким ставкам, чем другие.
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Топ комментарии
+3
Скидайте больше новостей от "ЕС", а не от падальных слуг уродов.
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07.05.2021 11:53
+2
Про вотку теж так казали ще при совку. Результат вже відомий.
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07.05.2021 11:57
+1
Довбнів нічого не вчить, поки не наб"ють на своєму лобі ґулю.
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07.05.2021 11:49
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Довбнів нічого не вчить, поки не наб"ють на своєму лобі ґулю.
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07.05.2021 11:49 Ответить
Настоящие индейцы уже давно покупают табак на развес (индонезийская виржиния голд 500 грн/кг) и курят трубку.
И идут все те зелебобики лесом со своими акцизами.
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07.05.2021 11:50 Ответить
Табак вреднее, чем айкосы.
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07.05.2021 11:52 Ответить
iqos пока что де факто не проверенная продукция, про электронки тоже говорили что безопасно, а с истечением времени начались у людей паравозов проблемы с легкими, теперь придумали систему нагрева табака, по тестам вроде бы да, намного меньше шлака но еще не известно до конца будут побочные такие же как от сигарет или действительно данный способ курения намного менее вреден чем классика, пока что мнения расходятсяЮ но в целом ученые подтверждают, что да она менее вредна но явно не безопасна на 100%
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07.05.2021 12:53 Ответить
Дерегулируют. Не мешайте.
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07.05.2021 11:52 Ответить
Повышайте по максимуму.меньше курить будут
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07.05.2021 11:53 Ответить
Про вотку теж так казали ще при совку. Результат вже відомий.
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07.05.2021 11:57 Ответить
Неа. Курить будут так же. Кушать будут хуже. Повышение акцизов на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) привело лишь к увеличению теневой части продаж, - Южанина - Цензор.НЕТ 2527
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07.05.2021 11:59 Ответить
Скидайте больше новостей от "ЕС", а не от падальных слуг уродов.
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07.05.2021 11:53 Ответить
Может цель была не наполнение Бюджета?
А обогащение контрабандистов и нелегалов.
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07.05.2021 13:05 Ответить
Врёт, как обычно. https://censor.net/ru/news/3263956/povyshenie_aktsizov_na_tabachnye_izdeliya_dlya_elektricheskogo_nagreva_tien_prineslo_gosbyudjetu_dopolnitelnye
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07.05.2021 13:07 Ответить
 
 