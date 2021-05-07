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За сутки в ВСУ зарегистрировано 37 новых случаев COVID-19, 11 человек госпитализированы

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

За сутки в ВСУ зарегистрировано 37 новых случаев COVID-19, 11 человек госпитализированы

По состоянию на 10.00 7 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 1 053 человека.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Всего за время пандемии выздоровели 23 703 человека, летальных случаев 85.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 196 человек.

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За минувшие сутки зарегистрировано 37 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 11 человек.

С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 47 912 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 3 200 военные медики.

За минувшие сутки от COVID-19 привито 758 человек.

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07.05.2021 12:17 Ответить
 
 