За сутки в ВСУ зарегистрировано 37 новых случаев COVID-19, 11 человек госпитализированы
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
По состоянию на 10.00 7 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 1 053 человека.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
Всего за время пандемии выздоровели 23 703 человека, летальных случаев 85.
На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 196 человек.
За минувшие сутки зарегистрировано 37 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 11 человек.
С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 47 912 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 3 200 военные медики.
За минувшие сутки от COVID-19 привито 758 человек.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий07.05.2021 12:17 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...