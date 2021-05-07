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Отсутствие декларации с семейным врачом не является основанием для отказа в проведении вакцинации от COVID-19, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Отсутствие декларации с семейным врачом не является основанием для отказа в проведении вакцинации от COVID-19, - Ляшко

Для вакцинации от COVID-19 необязательно иметь декларацию с семейным врачом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом в ходе брифинга заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Отсутствие декларации не является основанием для отказа в проведении вакцинации... Медицинские учреждения, которые делают прививки, имеют отдельные договоры с Нацслужбы здоровья, по которым им приходит оплата за проведенную услугу", - объяснил он.

В случае отказа в прививке из-за отсутствия декларации Ляшко призвал украинцев звонить на горячую линию НСЗУ 16-77 или в контакт-центр Минздрава: 0800 60 20 19. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав со следующей недели начнет проверки регионов по вакцинальной кампании: много сообщений об отказах и прививках вне очереди, - Ляшко

Автор: Богдан Гуньковський
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у чому причина, що кабінет вакцинації вимагає декларацію? вони так шантажують її підписати, це така медсолідарність? вони передають якісь дані сімейнику? повинна бути причина, від якої їх так плющить.
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07.05.2021 12:36 Ответить
99% смертей, на які подано звіти у системі VAERS, складають смерті "після" вакцинації від ковіду
тому ні про які "співпадіння" не може йти і мова
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07.05.2021 12:40 Ответить
У меня есть декларация с семейным врачем, где можно вакцинироваться?!
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07.05.2021 14:11 Ответить
 
 