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Есть два больших теста для солидарности ЕС: первый - Россия, второй - пандемия COVID-19, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Есть два больших теста для солидарности ЕС: первый - Россия, второй - пандемия COVID-19, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что пандемия COVID-19 является большим тестом для солидарности ЕС, и отмечает, что Украина продолжит работать с механизмом COVAX и со странами ЕС на двустороннем уровне относительно вакцин.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Кулеба заявил в ходе пресс-конференции с главами МИД Бельгии, Нидерландов, Люксембурга.

"По моему мнению, есть два больших теста для солидарности ЕС. Первый - это Россия, Россия бросает вызов солидарности ЕС все время. Второй - это COVID-19. В переносном смысле, их оба можно описать, как пандемию: политическую и в области здравоохранения", - отметил министр.

По словам главы МИД, некоторым странам ЕС тяжело вовремя получить вакцины в достаточных количествах.

"Мы ценим, что было сделано ЕС, чтобы помочь соседям и третьим странам. Я не вправе говорить, что они должны были действовать лучше, потому что это то, с чем должны разобраться в самом ЕС. Но мы воспринимаем ситуацию вокруг COVID как тест для всех нас. И мы продолжим работать с Covax и с ЕС, и конкретно со странами ЕС на двустороннем уровне по этим вопросам", - подчеркнул Кулеба.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
У зеленій плісняві всі генітальні !!)))
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07.05.2021 12:09
+1
Геніальний Кулеба. Есть два больших теста для солидарности ЕС: первый - Россия, второй - пандемия COVID-19, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2535
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07.05.2021 12:07
+1
Та ти шоа!?
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07.05.2021 12:10
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Геніальний Кулеба. Есть два больших теста для солидарности ЕС: первый - Россия, второй - пандемия COVID-19, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2535
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07.05.2021 12:07 Ответить
У зеленій плісняві всі генітальні !!)))
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07.05.2021 12:09 Ответить
а как же ОЛИГАРХИ?!!
ты их уже "за скобки выкинул"?
Есть два больших теста для солидарности ЕС: первый - Россия, второй - пандемия COVID-19, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1229
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07.05.2021 12:08 Ответить
Не верю зеленой плесени. Есть два больших теста для солидарности ЕС: первый - Россия, второй - пандемия COVID-19, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3864
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07.05.2021 12:09 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно нищит все набуте Україною ,на шляху євроінтеграціі !!))
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07.05.2021 12:22 Ответить
Та ти шоа!?
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07.05.2021 12:10 Ответить
Это ..ОДНО И ТО ЖЕ!!! Это один и тот же программист. Только Россия как страна, всего лишь инструмент, некто Пукин(а вы уверены, что это он? внешность бывает обманчива) всего лишь исполнитель.
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07.05.2021 12:10 Ответить
До кого з близьких та далеких сусідів, росія НЕ МАЄ, чи не мала претензій взагалі, а особливо -територіальних ?

Росія має територіальні претензії до США (Аляска), Японії (гряда Курильських островів), З Кореєю та Китаєм - вела війну за території, до Ірану (до Персії-в свій час мала), до Казахстану-має, до Вірменії, Грузії - відомі (частина - реалізовані), блокує торгівлю газом Туркменістану та Азербайджану, до Іраку -має (на нафтові родовища), до Сірії -має, має до України, Молдови, Прибалтійських республік, до Білорусі - має, з Польщею - мала, й неодноразово, до Скандинавських країн (окрім Швеції) - має, до Канади та Гренландії - має (в питанні розподілу території Північного полюсу). А що загубили вагнерівці в африканських країнах (Судан, ЦАР, Лівія, Малі)? А як вам фраза -"вимити свої чоботи в Індійському океані"? А ким організовані конфлікти в Афганістані (при Аміні), в Абіссінії (при Хайлі Селассіє 1), в Індонезії (при *******), в Конго (при Лумумбі), хто привів до влади Альєнде в Чілі, хто двічі організував "заварушку" на Кубі (при Батісті і Фіделі)? Хто підтримує Мадуро в Венесуелі? Хто боровся проти Салазара в Португалії, Франко в Іспанії, чим штовхнув їх "під крило Гітлєра"? Хто, врешті, допоміг і Гітлєру прийти до влади, та стимулював його мілітаристське зростання? Хто допоміг вплутати світ в дві світові війни?

-Скажіть на милість - а які з названих країн можуть любити, чи поважати росію?

-Скажіть, чи можуть бути безпідставними слова Путіна, що росія оточена ворогами та військовими базами НЕ дружніх їй країн? А хто в тому винен?
-Чи логічним є створення нині антиросійської коаліції задля оборони від її агресивних посягань?
-Чи логічними є санкції цивілізованого світу щодо імперіалістичних дій та намірів росії?
-Чи росії пора перестати лити крокодилові сльози, припинити міжнародний розбій, фінансування міжнародного тероризму, підтримання диктаторські режимів та російських "смутьянів хунвейбінів та дзяофанів"... -тобто, російських шовіністів в інших державах світу, та відновити керівництву росії повагу до міжнародного права, виконати в повному обсязі підписані нею двосторонні та багатосторонні міжнародні угоди та зобов'язання?

Бо цивілізований світ вже прозрів, розкусив, що стоїть за понтами та замашними фразами актора розмовного жанру-ката, та оплачуваних росією "заплічних справ майстрів"...
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07.05.2021 15:08 Ответить
А третий - поголовная корупция в нутри страны !
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07.05.2021 12:12 Ответить
Реформування на 100% корумпованої судової та правоохоронної системи не можливе,лише докорінний демонтаж,як приклад судова реформа Хорватіі !!)))
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07.05.2021 12:20 Ответить
Вчора Блінкен озвучив ,в черговий раз,що тестом для України є реальна судова реформа та боротьба з корупцією !!!)))
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07.05.2021 12:15 Ответить
Дядьку, ти, перед тим, як комусь вказувати на якісь тести, уважно роззирнись навкруги і дай відповідь: а ви пройшли ті тести?
Тест №1 провалено (Купівля електроенергії в Росії)
Тест №2 не здано (провалена вакцинація)
То що ти там про тести для ЄС кулєбіш?
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07.05.2021 12:18 Ответить
И нам систематически помогают! То чуством обеспокоенности, то чуством глубокой обеспокоенности.
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07.05.2021 12:30 Ответить
Я не вправе говорить, что они должны были действовать лучше, потому что это то, с чем должны разобраться в самом ЕС. Источник: https://censor.net/ru/n3264023

Идиоты, это вмешательство во внутренние дела ЕС. По хорошему надо бы посла вызвать с объяснениями или ноту впаять.
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07.05.2021 12:38 Ответить
 
 