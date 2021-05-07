Есть два больших теста для солидарности ЕС: первый - Россия, второй - пандемия COVID-19, - Кулеба
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что пандемия COVID-19 является большим тестом для солидарности ЕС, и отмечает, что Украина продолжит работать с механизмом COVAX и со странами ЕС на двустороннем уровне относительно вакцин.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Кулеба заявил в ходе пресс-конференции с главами МИД Бельгии, Нидерландов, Люксембурга.
"По моему мнению, есть два больших теста для солидарности ЕС. Первый - это Россия, Россия бросает вызов солидарности ЕС все время. Второй - это COVID-19. В переносном смысле, их оба можно описать, как пандемию: политическую и в области здравоохранения", - отметил министр.
По словам главы МИД, некоторым странам ЕС тяжело вовремя получить вакцины в достаточных количествах.
"Мы ценим, что было сделано ЕС, чтобы помочь соседям и третьим странам. Я не вправе говорить, что они должны были действовать лучше, потому что это то, с чем должны разобраться в самом ЕС. Но мы воспринимаем ситуацию вокруг COVID как тест для всех нас. И мы продолжим работать с Covax и с ЕС, и конкретно со странами ЕС на двустороннем уровне по этим вопросам", - подчеркнул Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
ты их уже "за скобки выкинул"?
Росія має територіальні претензії до США (Аляска), Японії (гряда Курильських островів), З Кореєю та Китаєм - вела війну за території, до Ірану (до Персії-в свій час мала), до Казахстану-має, до Вірменії, Грузії - відомі (частина - реалізовані), блокує торгівлю газом Туркменістану та Азербайджану, до Іраку -має (на нафтові родовища), до Сірії -має, має до України, Молдови, Прибалтійських республік, до Білорусі - має, з Польщею - мала, й неодноразово, до Скандинавських країн (окрім Швеції) - має, до Канади та Гренландії - має (в питанні розподілу території Північного полюсу). А що загубили вагнерівці в африканських країнах (Судан, ЦАР, Лівія, Малі)? А як вам фраза -"вимити свої чоботи в Індійському океані"? А ким організовані конфлікти в Афганістані (при Аміні), в Абіссінії (при Хайлі Селассіє 1), в Індонезії (при *******), в Конго (при Лумумбі), хто привів до влади Альєнде в Чілі, хто двічі організував "заварушку" на Кубі (при Батісті і Фіделі)? Хто підтримує Мадуро в Венесуелі? Хто боровся проти Салазара в Португалії, Франко в Іспанії, чим штовхнув їх "під крило Гітлєра"? Хто, врешті, допоміг і Гітлєру прийти до влади, та стимулював його мілітаристське зростання? Хто допоміг вплутати світ в дві світові війни?
-Скажіть на милість - а які з названих країн можуть любити, чи поважати росію?
-Скажіть, чи можуть бути безпідставними слова Путіна, що росія оточена ворогами та військовими базами НЕ дружніх їй країн? А хто в тому винен?
-Чи логічним є створення нині антиросійської коаліції задля оборони від її агресивних посягань?
-Чи логічними є санкції цивілізованого світу щодо імперіалістичних дій та намірів росії?
-Чи росії пора перестати лити крокодилові сльози, припинити міжнародний розбій, фінансування міжнародного тероризму, підтримання диктаторські режимів та російських "смутьянів хунвейбінів та дзяофанів"... -тобто, російських шовіністів в інших державах світу, та відновити керівництву росії повагу до міжнародного права, виконати в повному обсязі підписані нею двосторонні та багатосторонні міжнародні угоди та зобов'язання?
Бо цивілізований світ вже прозрів, розкусив, що стоїть за понтами та замашними фразами актора розмовного жанру-ката, та оплачуваних росією "заплічних справ майстрів"...
Тест №1 провалено (Купівля електроенергії в Росії)
Тест №2 не здано (провалена вакцинація)
То що ти там про тести для ЄС кулєбіш?
Идиоты, это вмешательство во внутренние дела ЕС. По хорошему надо бы посла вызвать с объяснениями или ноту впаять.