48% граждан Украины согласны, что Вторая мировая война была развязана в результате заговора Гитлера и Сталина, - опрос "Деминициатив". ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
48% украинцев согласны с мнением, что Вторая мировая война была развязана в результате заговора Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина о разделе сфер влияния в Европе и заключения пакта "Молотова-Риббентропа".
Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведённого Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии, передает Цензор.НЕТ.
В то же время не согласны с этим тезисом 29% респондентов и еще 23% не определились с ответом.
Среди младшей возрастной категории (18-29 лет) соглашается с этим утверждением 50% опрошенных и не соглашаются 22%. Эта же позиция преобладает среди электората всех партий, кроме "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ).
Согласно опросу, 46% граждан Украины соглашаются с тем, что Советский Союз не смог бы одержать победу в войне против нацистской Германии без помощи западных союзников из антигитлеровской коалиции. Не согласны с этим утверждением 35% респондентов, а еще 19% не определились с ответом.
Кроме того, 25% украинцев считают, что День победы – это, прежде всего, празднование победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, 37% называют этот день празднованием победы советского народа в Великой Отечественной войне. Вместе с тем 25% опрошенных не разделяют ни одной из приведенных формулировок. Исследователи отмечают, что советская интерпретация до сих пор распространена в центральном, южном и восточном регионах. Также почти половина жителей юга и востока (41% и 46% соответственно) не выбрали ни одного из этих вариантов.
Также 41% граждан Украины считает, что наша страна должна отмечать обе даты – и День памяти и примирения 8 мая, и День победы над нацизмом 9 мая.
Вместе с тем, еще 31% опрошенных считают, что Украина должна отмечать только День победы над нацизмом 9 мая. Около 9%, наоборот, поддерживают идею отмечать только День памяти и примирения 8 мая, а еще 10% респондентов – безразлично.
Согласно опросу, празднование лишь 8 мая больше поддерживают в Западном регионе (22%), тогда как на Востоке и Юге больше тех, кто считает, что отмечать нужно только 9 мая (42% и 48% соответственно).
Исследователи также отмечают, что идея отмечать обе даты преобладает среди всех возрастных групп, кроме респондентов старше 60 лет, а также среди электората всех партий, кроме ОПЗЖ. Идея празднования обеих дат является также более популярной среди сторонников вступления Украины в Европейский Союз, зато среди противников европейской интеграции – большинство считает уместным отмечать только 9 мая.
Всеукраинский опрос "День победы и его место в исторической памяти украинцев: какой смысл граждане вкладывают в эту дату?" был проведен фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 22 по 29 апреля 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Был опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.
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кто не животное, просто посмотрит плакаты совковые про "советскенорот".... и ... пожалеет что унитаз не оборудовал рядом с любимым креслом
это же надо додуматься только. шоб даже плакаты у всех нормальных вызывали чувство "где унитаз, а не то П...., конфуз"
И теперь спорят типо что мол Сралин с количеством танков, как у всего остального мира..... мог быть .... оказывается, мирным.... короче любой цирк так не насмешит как кретины, доказывающие шо стока железа - "длозощиты", а стока бомбардунов -"**************************"
коммунист, а тем более большевик - это хуже чем.... не придумали еще чем что
сомневаюсь что немцам верили шо против них воюет тупо утилизатор дидов. у меня дед тоже воевал, но ведь про таких воевак немецкие ветераны говорят: Мы наложили под два метра атакующих врагов в бою, а они все лезут - Зачем?
=
а хотели много - один закономерно, а второй - весь мир.
и у одного в мирное время голодоморов как-то не было то
І далі конкретно про війну:
"Радянська вояччина - найскаженіша, найбоягузливіша, найпідліша, найтупіша з усіх, які були до неї на світі. Це вона "перемогла" 1:10! Це вона кидала наш народ, як солому, у вогонь - і Росії не стало, немає й російського народу. Те, що було Росією, іменується нині Нечорнозем'ям, і все це заросло бур'яном, а залишки нашого народу втекли в місто і перетворилися на шпану, з села пішли і в місто не прийшли. Скільки втратили народу під час війни? Знайте ж і пам'ятайте. Страшно називати справжню цифру, правда? Якщо назвати, то замість парадного картуза треба надягати схиму, ставати в День Перемоги на коліна посеред Росії і просити у свого народу вибачення за бездарно "виграну" війну, в якій ворога завалили трупами, втопили у російській крові. Адже не випадково в Подольську, в архіві, один з головних пунктів "правил" говорить: "Не виписувати компрометуючих відомостей про командирів радянської армії". - Віктор Астаф'єв
Много! Ой, много еще ваты в Украине!
Коммуно - фашистский ссср в 1939-1941 гг. был союзником нацистской Германии. 23 августа 1939 года советской и германской стороной был подписан союзнический пакт Молотова-Риббентропа, который позволив Гитлеру завоевать всю Западную Европу. Благодаря этому пакту, ссср напал на Финляндию, разделили совместно с немцами Прибалтику, Польшу. Товарищ Сталин и товарищ Гитлер поделили Европу по сферам влияния. 1 сентября 1939 года фашистская Германия напала на Польшу с запада. 17 сентября фашистский ссср напал на Польшу с востока, нанеся ей удар в спину. 30 ноября 1939 года коммуно фашистский ссср вероломно напал на Финляндию Германия закрыла на это глаза. 14 декабря 1939 года за развязывание войны кровавый ссср был исключён из Лиги Наций. Но это не помогло и он оккупировал Эстонию, Литву и Латвию.
Позже ссср готовился напасть на Германию, начал подтягивать к границе войска. Но Германия опередила эту кровавую тюрму народов ссср и напала на него 22 июня 1941 г.
Итак, коммуно - фашистский ссср был одного поля ягодой с нацистской Германией. Не надо считать сам факт войны одной фашистской страны с другой, будто страны разные. У них просто пересеклись интересы. Гитлер хотел захватить мир, в первую очередь Восточную Европу. И Сталин хотел захватить весь мир, и в первую очередь Западную Европу. И ему удалось безнаказанно оккупировать Восточную Европу. Имея те же методы управления и те же цели, они сначала друг другу очень помогали.-
"Правильно" поставленный вопрос, 90% "нужного" ответа.
Сговор Гитлера и Сталина - это следствие.
Во Второй мировой виноваты поляки! Они наступили на территориальный "больной мозоль" немцам и советам.
У немцев там была именно "народная" милиция, вооруженная револьверами.
То шо? Тепер починаючи з 2021 року чмосква святкуватиме перемогу над фашиствующими поляками?
выпилотправил шоб тупо получить хоть какой-то "профит"(хотел всю Европу "освободить", как "ГДР" то)
Але сралін забажав, щоб Акт прийняв жуков. Тому підписували його ще раз.
И Освенцим работает и "дружба, скрепленная кровью" крепнет.
І друге - хтось ще вірить, що союзники по т.з. "антигітлерівській коаліції" вкінці війни висадилися в Італії і Нормандії, щоб добити III Рейх? Т.з. "союзники" поперли із Заходу на Німеччину, щоб не допустити московську орду до цивілізованого світу.
Або в Італії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
І, може згодом додуєш, що найбільшою трагедією ХХ сторіччя була поразка Німеччини у 2 Світовій Війні. Що, надто складно? То нічого, то приходить з досвідом.... більше читай.
Ну а як думати? - тупо за то шо вбило 0.5% жителів планети - всіх на пляшку посадили - паніка, ой, нам Пі...., Ето же Вірус!!!
Это идея мировой революции в деле,
Москва проклятый город
тока уточни.мо - комми "своих" же убивали то...
так шо "срав.нения" всякие - идут в дупу. особенно когда срав.нивают наши. и нацисты били тех кто убил больше чем все,.... украинцев.
я ненавижу лицемерие просто.