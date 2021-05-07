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ветераны (1010) нападение (2123) убийство (6290) самооборона (26) Ян Осока (1501) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (107) Пекельный (9)

Коллектив 80-й ОДШБр поддержал подозреваемого в превышении самообороны ветерана Пекельного: Выступаем за честное и справедливое расследование. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады высказало свою позицию относительно инцидента с участием бывшего военнослужащего бригады Андрея Пекельного, который защищаясь во время нападения на его дом группы из пяти человек смертельно ранил одного из нападавших. Коллектив бригады выразил поддержку ветерану и акцентировал внимание на праве на самооборону и защиту своего жилья.

Об этом говорится в заявлении Командования 80-й ОДШБр, передает Цензор.НЕТ.

"Информативно: пять человек в состоянии алкогольного опьянения совершили нападение на бывшего военнослужащего нашей бригады. Андрей Пекельный находился вместе с мамой в частном доме и пытался всячески помешать конфликту. Нападавшие вели себя агрессивно и после попыток проникнуть в дом, было нанесено смертельное ножевое ранение одному из участников конфликта.

Андрею Пекельному объявили о подозрении по ст.118 УК (Умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника).

В 2018-2019 годах Андрей Пекельный в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады выполнял задачи в районе проведения ООС. Командир подразделения, в котором проходил службу Андрей, а также сослуживцы характеризуют его, как "исполнительного, ответственного, грамотного и дисциплинированного военнослужащего, который являлся примером для своих побратимов, не имел вредных привычек, все поставленные задачи выполнял вовремя и качественно, никаких замечаний во время службы к нему не было, в коллективе пользовался авторитетом и уважением".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Если кто-то врывается в ваш дом и пытается вас избить или убить, то вы имеете право на самозащиту", - замминистра МВД Геращенко о ветеране АТО Пекельном. ВИДЕО

Коллектив бригады выражает поддержку Андрею, ведь каждый имеет право на самооборону и защиту своего жилья. Выступаем за законность и честное и справедливое расследование дела", - говорится в заявлении.

Коллектив 80-й ОДШБр поддержал подозреваемого в превышении самообороны ветерана Пекельного: Выступаем за честное и справедливое расследование 01
Коллектив 80-й ОДШБр поддержал подозреваемого в превышении самообороны ветерана Пекельного: Выступаем за честное и справедливое расследование 02
Коллектив 80-й ОДШБр поддержал подозреваемого в превышении самообороны ветерана Пекельного: Выступаем за честное и справедливое расследование 03
Коллектив 80-й ОДШБр поддержал подозреваемого в превышении самообороны ветерана Пекельного: Выступаем за честное и справедливое расследование 04

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24-летнего ветерана АТО Андрея Пекельного подозревают в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны. В его дом 2 мая ворвалась группа из 6 человек, которым он ранее сделал замечание на сельской дискотеке. Защищаясь, Пекельный смертельно ранил одного из нападавших. По мнению министра внутренних дел Арсена Авакова, подозрение Пекельному необоснованно, и дело передадут в Главное следственное управление полиции.
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Топ комментарии
+5
Армии давно пора помочь народу Украины , перебить мусоров и перевешать Судей,
Бандиты захватили власть ...
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07.05.2021 13:15
+4
Того "торнадівця" який в Дніпрі застрелив поліцейського і поліцейську тільки за те, що намагалися перевірити його документи? Аще, чого мають підтримувати, Ви вибрали свого не біригу і чеснішу людину, то що за два рлоки ще не відпустив тих, що ненависний вам всім Порошенко "закрив"? Ганьба.
Тут інша справа. Молодці десантники. Вас точно різні авакови і геращенки бояться і не наважіться винести обвинувачення тому, хто захищався. Але справа має бути по відношенню до тих, хто порушив ст.30 Конституції України і звичайно хухуганські дії. А може хтось забрав 100 гривень, як впаяли Стерненко, варто тільки написати заяву уже потерпілому і буде розбій.
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07.05.2021 13:03
+3
Той вбивця є торнадівець і вбив у місті Дніпрі молоду дівчину, яка тільки прийшла працювати поліцейською і молодого поліцейського, який захищав інтереси і спокій громадян.
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07.05.2021 13:54
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незваный гость - хуже покойника !
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07.05.2021 12:33 Ответить
Молодці! Коли підтримаєте бати Торнадо та Донбас???
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07.05.2021 12:46 Ответить
Того "торнадівця" який в Дніпрі застрелив поліцейського і поліцейську тільки за те, що намагалися перевірити його документи? Аще, чого мають підтримувати, Ви вибрали свого не біригу і чеснішу людину, то що за два рлоки ще не відпустив тих, що ненависний вам всім Порошенко "закрив"? Ганьба.
Тут інша справа. Молодці десантники. Вас точно різні авакови і геращенки бояться і не наважіться винести обвинувачення тому, хто захищався. Але справа має бути по відношенню до тих, хто порушив ст.30 Конституції України і звичайно хухуганські дії. А може хтось забрав 100 гривень, як впаяли Стерненко, варто тільки написати заяву уже потерпілому і буде розбій.
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07.05.2021 13:03 Ответить
Ти прекрасно розумієш за кого я пишу і той вбивця тут ні до чого, але прорхоботство з тебе аж пре!
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07.05.2021 13:45 Ответить
Той вбивця є торнадівець і вбив у місті Дніпрі молоду дівчину, яка тільки прийшла працювати поліцейською і молодого поліцейського, який захищав інтереси і спокій громадян.
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07.05.2021 13:54 Ответить
Ти читати вмієш? Я не захищаю того вбивцю поліцейських! Я за тих торнадівців, що шостий рік в тюрмі паряться ні за що, бо не дозволяли торгувати на крові, як і бат Донбас!
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07.05.2021 16:58 Ответить
І приписочку наприкінці: "а хто буде порушувати законодавство про право на самооборону, той отримає по тупій суддівсько-прокурворській морді".
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07.05.2021 12:53 Ответить
Так господа Зеленский и Авакров, у нас есть право на самооборону, гарантированное Конституцией, или для вас закон - бандитские терки, а граждане права не имеют?
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07.05.2021 13:02 Ответить
Є, звісно що є. Воно таке саме, як в інших цивілізованих країнах. От тільки громадяни наші, до поки півень у дупу не дзьбне, не бажають із ним ознайомитись. Що це таке, як і коли застосовується, де і коли виникає, а де і коли закінчується...
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07.05.2021 13:38 Ответить
Армии давно пора помочь народу Украины , перебить мусоров и перевешать Судей,
Бандиты захватили власть ...
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07.05.2021 13:15 Ответить
Блискучий комент !
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07.05.2021 14:06 Ответить
Ну все, якщо колектив за, то треба закривати справу....
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07.05.2021 13:36 Ответить
А от цікаво: чи відкрито кримінальне впровадження проти отих харцизяк,що вдерлись на обійстя пана Пекельного за статтею,що передбачає кримінальну відповідальність за незаконне проникнення на територію проживання п.Андрія?
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07.05.2021 14:58 Ответить
тут надо собираться и идти требовать от руководства страны принятия нормального закона об ношении оружия и самообороне.
сколько можно жить при рабских законах? милиция должна не беречь нас а расследовать уже всершившееся по факту. что в прочем и есть в реальности.
ни какая милиция, никогда не успеет когда тебя придут убивать или грабить. только ты сам можешь позаботится о себе.

гнать в шею опоссума геращенко и его босса с заявлениями - не на часі... пашинскоподобным сходит с рук стрельба в людей, а простому смертному себя и близких защитить - нельзя.
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07.05.2021 20:42 Ответить
 
 