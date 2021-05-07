46% граждан Украины положительно относятся к признанию воинов УПА борцами за независимость Украины, - опрос "Деминициатив". ИНФОГРАФИКА

46% украинцев положительно относятся к решению украинских властей о признании воинов Украинской повстанческой армии (УПА) борцами за независимость Украины. Также 62% украинцев считают деятельность Иосифа Сталина как исторического деятеля негативной для Украины.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведённого Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

Вместе с тем против этого выступили 29% респондентов, 9% ответили, что им безразлично, а еще 16% не определились с ответом.

Преимущественно признание воинов УПА борцами за независимость Украины поддерживает в Западном и Центральном регионах (80% и 47% соответственно). В Южном и Восточном регионах поддерживают это решение по 20-25%. Также в Центральном, Южном и Восточном регионах есть по 20% тех, кто пока не определились со своим отношением, но эти люди не выражают негативного отношения к признанию воинов УПА борцами за независимость Украины.

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Согласно опросу, молодежь больше склоняется к поддержке этого решения (50% "за" и 19% "против" среди группы 18-29 лет, а среди людей старше 60 лет – 42% "за" и 39% "против"). Есть возрастные различия и внутри регионов. В частности, среди молодежи Юга и Востока Украины по 30% тех, кто поддерживает и кто не поддерживает это решение, остальные относятся безразлично или не определилась с ответом.

Также 62% украинцев считают деятельность Иосифа Сталина как исторического деятеля негативной для Украины. Согласно опросу, с этим соглашается большинство жителей во всех регионах: на Западе и в Центре так считают 78% и 69% граждан, на Юге и в Центре – по 45%. Преимущественно положительной его деятельность считают 12% жителей Востока.

Кроме того, 43% украинцев поддерживают решение о запрете публичного использования и ношения георгиевской ленты. Вместе с тем, согласно опросу, против этого решения выступают 29% граждан, 16% ответили, что им безразлично, и еще 13% не определились со своим отношением. В Западном и Центральном регионах большинство поддерживает это решение (64% и 47% соответственно). На Юге и Востоке поддерживают это решение по 27%, не поддерживают – 33% на Юге и 43% в Восточном регионе. Исследователи также обращают внимание на то, что это решение поддерживает электорат всех партий, кроме "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ).

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Деятельность Степана Бандеры как исторической фигуры положительной для Украины считают 32% граждан, столько же считают деятельность отрицательной. Еще 21% - насколько положительной, так и отрицательной. Положительное отношение преобладает в Западном регионе (70%). В Центральном регионе по 27% считают деятельность положительной или отрицательной, и также еще 27% - несколько положительной, так и отрицательной. Негативное отношение преобладает в Южном и Восточном регионах, здесь деятельность Степана Бандеры считают отрицательной для Украины 54% и 48% соответственно, а положительной - по 11% в обоих регионах. Существенная доля жителей Юга и Востока считают деятельность Бандеры насколько положительной, так и отрицательной (15% и 25% соответственно). Молодежь более склонна считать Степана Бандеру исторической фигурой, чья деятельность была скорее положительной для Украины.

36% сторонников "Слуги народа" считают Степана Бандеру положительной исторической фигурой, 27% - отрицательной. Среди сторонников ОПЗЖ положительно оценивают вклад Степана Бандеры в историю Украины лишь 4%, а 63% - отрицательно. Сторонники "ЕС", наоборот, преимущественно оценивают фигуру Степана Бандеры положительно (57%), отрицательно - лишь 12% сторонников этой партии.







Всеукраинский опрос "День победы и его место в исторической памяти украинцев: какой смысл граждане вкладывают в эту дату?" был проведен фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 22 по 29 апреля 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Был опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.