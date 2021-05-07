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Новости Политика Украины
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46% граждан Украины положительно относятся к признанию воинов УПА борцами за независимость Украины, - опрос "Деминициатив". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

46% граждан Украины положительно относятся к признанию воинов УПА борцами за независимость Украины, - опрос

46% украинцев положительно относятся к решению украинских властей о признании воинов Украинской повстанческой армии (УПА) борцами за независимость Украины. Также 62% украинцев считают деятельность Иосифа Сталина как исторического деятеля негативной для Украины.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведённого Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

Вместе с тем против этого выступили 29% респондентов, 9% ответили, что им безразлично, а еще 16% не определились с ответом.

Преимущественно признание воинов УПА борцами за независимость Украины поддерживает в Западном и Центральном регионах (80% и 47% соответственно). В Южном и Восточном регионах поддерживают это решение по 20-25%. Также в Центральном, Южном и Восточном регионах есть по 20% тех, кто пока не определились со своим отношением, но эти люди не выражают негативного отношения к признанию воинов УПА борцами за независимость Украины.

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Согласно опросу, молодежь больше склоняется к поддержке этого решения (50% "за" и 19% "против" среди группы 18-29 лет, а среди людей старше 60 лет – 42% "за" и 39% "против"). Есть возрастные различия и внутри регионов. В частности, среди молодежи Юга и Востока Украины по 30% тех, кто поддерживает и кто не поддерживает это решение, остальные относятся безразлично или не определилась с ответом.

Также 62% украинцев считают деятельность Иосифа Сталина как исторического деятеля негативной для Украины. Согласно опросу, с этим соглашается большинство жителей во всех регионах: на Западе и в Центре так считают 78% и 69% граждан, на Юге и в Центре – по 45%. Преимущественно положительной его деятельность считают 12% жителей Востока.

Кроме того, 43% украинцев поддерживают решение о запрете публичного использования и ношения георгиевской ленты. Вместе с тем, согласно опросу, против этого решения выступают 29% граждан, 16% ответили, что им безразлично, и еще 13% не определились со своим отношением. В Западном и Центральном регионах большинство поддерживает это решение (64% и 47% соответственно). На Юге и Востоке поддерживают это решение по 27%, не поддерживают – 33% на Юге и 43% в Восточном регионе. Исследователи также обращают внимание на то, что это решение поддерживает электорат всех партий, кроме "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ).

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Деятельность Степана Бандеры как исторической фигуры положительной для Украины считают 32% граждан, столько же считают деятельность отрицательной. Еще 21% - насколько положительной, так и отрицательной. Положительное отношение преобладает в Западном регионе (70%). В Центральном регионе по 27% считают деятельность положительной или отрицательной, и также еще 27% - несколько положительной, так и отрицательной. Негативное отношение преобладает в Южном и Восточном регионах, здесь деятельность Степана Бандеры считают отрицательной для Украины 54% и 48% соответственно, а положительной - по 11% в обоих регионах. Существенная доля жителей Юга и Востока считают деятельность Бандеры насколько положительной, так и отрицательной (15% и 25% соответственно). Молодежь более склонна считать Степана Бандеру исторической фигурой, чья деятельность была скорее положительной для Украины.

36% сторонников "Слуги народа" считают Степана Бандеру положительной исторической фигурой, 27% - отрицательной. Среди сторонников ОПЗЖ положительно оценивают вклад Степана Бандеры в историю Украины лишь 4%, а 63% - отрицательно. Сторонники "ЕС", наоборот, преимущественно оценивают фигуру Степана Бандеры положительно (57%), отрицательно - лишь 12% сторонников этой партии.

46% граждан Украины положительно относятся к признанию воинов УПА борцами за независимость Украины, - опрос Деминициатив 01
46% граждан Украины положительно относятся к признанию воинов УПА борцами за независимость Украины, - опрос Деминициатив 02
46% граждан Украины положительно относятся к признанию воинов УПА борцами за независимость Украины, - опрос Деминициатив 03

Всеукраинский опрос "День победы и его место в исторической памяти украинцев: какой смысл граждане вкладывают в эту дату?" был проведен фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 22 по 29 апреля 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Был опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.
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Топ комментарии
+34
Так,бійці УПА є справжніми героями України! Трималися проти кацапської навали навіть після смерті Сталіна.
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07.05.2021 12:54
+19
Українська незалежність виборені УПА і іншими патріотами в боях за незалежність,а не якимсь комунякою.
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07.05.2021 13:01
+18
Ясна річ,ОПЗЖ ,це рафіновані кремлівські гниди ,реальна загроза суверенітету України ,та українцям,як націі !!!))
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07.05.2021 12:54
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Правила форума Совет форумчан
Українська незалежність виборені УПА і іншими патріотами в боях за незалежність,а не якимсь комунякою.
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07.05.2021 13:01 Ответить
Ясна річ,ОПЗЖ ,це рафіновані кремлівські гниди ,реальна загроза суверенітету України ,та українцям,як націі !!!))
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07.05.2021 12:54 Ответить
Так,бійці УПА є справжніми героями України! Трималися проти кацапської навали навіть після смерті Сталіна.
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07.05.2021 12:54 Ответить
шо ти верзеш, клоун? від чого вони сепарувались? від загарбника?
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07.05.2021 13:02 Ответить
ну да, тем более , что они не были гражданами СССР
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07.05.2021 13:07 Ответить
Важко зрадити СРСР,будучи громадянином Австро-Угорщини чи Польщі !!!!)))
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07.05.2021 13:10 Ответить
їхня мета - Держава Україна! чого вони не досягли?
лиднири - не сєпари, а колаборанти і рашистьскі окупанти!
СС - сєпари? від кого чи від чого ...лять сепарувала організація нац.-соціалістів Німеччини?
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07.05.2021 13:05 Ответить
Кацапе, в немає в тебе фото де мільйонна армія власовців вбиває і євреїі і українців і росіян і поляків і чехів??? Ці фото вже в минулому, ніхто не вірить радянській пропаганді. А хто разом з німцями у 1939 році напав на Західну Україну і Польщу???
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07.05.2021 15:42 Ответить
Якщо ти про колабораціонізм - то це явище мало місце у всіх країнах і у всіх національностей. А найбільшої сили воно набралона кацапщині.
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07.05.2021 15:52 Ответить
У Львові тоді мешкало українців не більше 15%. Вата взагалі стверджує, що не більше 5%. Десь по 40% євреїв та поляків.
Але єврейський погром вчинили саме українці! Як стверджує та сама вата,..
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07.05.2021 16:09 Ответить
Більш того, ці дебіли ще стверджують, що то були саме бандерівці, тобто відсотки з відсотків.
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07.05.2021 16:16 Ответить
Кацапы, во главе с твоим сралиным, и без "немчуры" с этим прекрасно справлялись...
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07.05.2021 12:59 Ответить
"против этого выступили 29% респондентов, 9% ответили, что им безразлично, а еще 16% не определились с ответом".

Т.е. если верить этому опросу, то электорат жопоблока + разного рода зебилья составляет 54%. С такими %% не скоро Украина будет в НАТО и ЕС. 46% граждан Украины положительно относятся к признанию воинов УПА борцами за независимость Украины, - опрос "Деминициатив" - Цензор.НЕТ 6049
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07.05.2021 12:56 Ответить
Реально "мудрий нарід",це понад 60% ,незмінний з 1991 р. !!!)))
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07.05.2021 12:58 Ответить
щодо відпрацьованого матеріалу в мене сумніви, дивлячись на те як скаженіють вороги при згадуванні його імені
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07.05.2021 13:00 Ответить
Вместе с тем против этого выступили 29% респондентов, 9% ответили, что им безразлично

46% граждан Украины положительно относятся к признанию воинов УПА борцами за независимость Украины, - опрос "Деминициатив" - Цензор.НЕТ 9921
Много! Ой, много еще ваты в Украине!
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07.05.2021 13:01 Ответить
А те кто против - Лишать гражданства Украины.. ибо некуй петь под дудку кремля !! Героям Слава !!
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07.05.2021 13:04 Ответить
З кожним роком все менше українців зомбованих антиукраїнськими пропагандистськими штампами.
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07.05.2021 13:05 Ответить
Деятельность Степана Бандеры как исторической фигуры положительной для Украины считают 32% граждан/ С этим несогласные.Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил марши в честь дня рождения Бандеры/ Зеленский: Бандера - герой для какого-то процента украинцев /У меня отец боролся с "бандеровцами". Рассказывал мне ужасные вещи, - Шефир.
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07.05.2021 13:06 Ответить
46% граждан Украины положительно относятся к признанию воинов УПА борцами за независимость Украины, - опрос "Деминициатив" - Цензор.НЕТ 4118
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07.05.2021 13:06 Ответить
бабушка Мендель?
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07.05.2021 13:09 Ответить
46% граждан Украины положительно относятся к признанию воинов УПА борцами за независимость Украины, - опрос "Деминициатив" - Цензор.НЕТ 6679
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07.05.2021 13:11 Ответить
80% украинцев - пофиг.
99% молодежи вообще живут в другом мире.
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07.05.2021 13:13 Ответить
****, кто не согласен пусть сдают паспорта и ***** в сибирь
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07.05.2021 13:13 Ответить
Все страны уже признали борцов за независимость национальными героями. Одна Украина всё смотрит в сторону рассеи . Не удивительно что Юг и Восток не признают УПА.. Там население понаехавшее. Эта пятая колонна ещё долго будем мутить воду в ступе.... А скажи им - Признаете сталина и жукова героями ? - Признают однозначно.
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07.05.2021 13:14 Ответить
Чекисты терроризировали население, маскируясь под отряды УПА.- 156 груп под видом отрядов УПА действовали в Западной Украине на 26 июля 1945го. В 1944-1953 гг. советские каратели убили 153 тыс. украинцев, 134 тыс. арестованы, в Сибирь отправлены 204 тыс. украинцев. "Я считаю правильным создание спецгруп- заявил Хрущов".
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07.05.2021 13:14 Ответить
Листівка УПА ("За що боряться українські повстанці?")
46% громадян України позитивно ставляться до визнання воїнів УПА борцями за незалежність України, - опитування "Демініціатив" - Цензор.НЕТ 5505
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07.05.2021 13:19 Ответить
46% громадян України позитивно ставляться до визнання воїнів УПА борцями за незалежність України, - опитування "Демініціатив" - Цензор.НЕТ 6388
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07.05.2021 13:29 Ответить
46% граждан Украины положительно относятся к признанию воинов УПА борцами за независимость Украины
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Читаем между строк: 54% граждан Украины совкодрочеры и руссофилы
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07.05.2021 13:29 Ответить
Судя по опросу у нас 30% ватного населения.Представте сколько было этого отребья до оккупации Крыма и части Донбасса.
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07.05.2021 13:33 Ответить
Проблема в тому, що УПА у абсолютної більшості асоціюється з ОУН, що не відповідає історичній дійсності. І доки історія писатиметься з викривленнями та замовчуваннями під якогось "ДЯДЮ" з його довбаними амбіціями, така статистика нажаль буде зберігатись...
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07.05.2021 14:01 Ответить
Досить цікавий факт: ветеранів УПА шанують в тих місцевостях,де вони діяли,та люто ненавидять на Московії,де їх навіть і не бачили! Чому?! Та тому,що герої УПА боронили Батьківщину,свою землю,свої родини. І люто ненавидять московити,котрим вони дуже заважали поневолювати український народ.
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07.05.2021 14:55 Ответить
47% я теж -За !
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07.05.2021 15:56 Ответить
Колюня , ты сам себе «нравишься» , плюсик поставил себе?
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07.05.2021 21:27 Ответить
Воинов УПА следует вообще узаконить как воинов которые вели борьбу с немецкими и совдеповскими оккупантами.
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07.05.2021 17:39 Ответить
46% громадян України позитивно ставляться до визнання воїнів УПА борцями за незалежність України, - опитування "Демініціатив" - Цензор.НЕТ 1919
"Повстанський стяг наш лопотить".
Вона вміщена у збірнику "Повстанський стяг" (1947 р.):

Повстанський стяг наш лопотить, червоно-чорний в бій скликає,
В крові купається земля, це Україна воскресає.
Повстанський стягу бойовий це кров тебе почервонила,
А рідная свята земля, тебе це чорним позначила.
-
Червоно-чорний стягу наш ідем в червоне без вагання,
Щоб нашу Чорну і Святу звільнить від ката у повстанні.
Повстанський стяг наш лопотить, червоно-чорний в бій скликає,
В крові купається земля, це рідна Україна воскресає!
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07.05.2021 21:15 Ответить
А добкин с плакатами это наша земля за. При таких тарифах половина харьковской области не против. Дебилы
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09.09.2021 16:44 Ответить
 
 