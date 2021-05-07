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Обстрелами на Донбассе во время визита Блинкена Россия навязывает Украине диалог с марионетками "ЛДНР", - Гармаш

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Обстрелами на Донбассе во время визита Блинкена Россия навязывает Украине диалог с марионетками

Россия продолжает навязывать Украине диалог со своими марионетками - "ЛДНР". Но такой диалог под угрозой убийства изначально не способен принести мир.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил представитель ОРДО в ТКГ Сергей Гармаш.

"Демонстративные убийства на фронте именно во время визита Госсекретаря США в Украину. Это явное продолжение спектакля, который был устроен российской стороной на последней ТКГ, когда Москва, якобы, находила компромисс с Киевом, а ОРДЛО не соглашались с ними, и ожидаемый прогресс стопорился. Всё для того, чтоб показать, что Донецк с Луганском – самостоятельные субъекты и договариваться по Донбассу нужно не с Москвой, а с ними: хотите мира – признайте субъектность ОРДЛО. Сейчас они убивают с той же целью – показать и Киеву и США, что Вашингтон ни Москве ни Донецку с Луганском – не указ, поэтому с ними "придется" разговаривать, "или, мы будем убивать", - говорится в сообщении.

По словам Гармаша, эта тактика уже использовалась Путиным, когда, после его квалификации Байденом как "убийцы", он согнал войска к границе с Украиной.

"И Байден позвонил… Теперь они ждут, что приемчик сработает и в навязывании Киеву (под давлением Вашингтона) диалога с российскими марионетками. Принуждение к диалогу силой. Но такой диалог под угрозой убийства изначально не способен принести мир. Он может быть лишь легализацией дальнейших убийств "по согласию" жертвы", - подытожил член ТКГ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Несмотря на нарушения перемирия, внеочередного заседания подгруппы по безопасности на переговорах по Донбассу не будет, - Гармаш

Автор: Богдан Гуньковський
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Нада просто отправить зелю в днр и пусть его там кинут на подвал. И требует выкуп. А мы будет собирать деньги на его выкуп. Будем собирать года 3, до следующих презедентских выбаров Обстрелами на Донбассе во время визита Блинкена Россия навязывает Украине диалог с марионетками "ЛДНР", - Гармаш - Цензор.НЕТ 3775
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07.05.2021 13:17 Ответить
Так Бєня сразу всю сумму забашляєт... Обстрелами на Донбассе во время визита Блинкена Россия навязывает Украине диалог с марионетками "ЛДНР", - Гармаш - Цензор.НЕТ 55
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07.05.2021 13:27 Ответить
И копейки не дам!
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07.05.2021 13:27 Ответить
Та какой может быть диалог с донецкими урками?!! Только изоляция в глухую резервацию!
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07.05.2021 14:30 Ответить
просто ***** ведет себя, как загнанная в угол крыса: понимает что ему уже конец!
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07.05.2021 18:34 Ответить
Умом парашу не зрозуміти,але це більше схоже на сигнал Вашингтону більше допомагати Україні,мабуть так кацапи намагаються розорити США
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08.05.2021 07:03 Ответить
 
 