Лукашенко об обращении в прокуратуру ФРГ из-за пыток и насилия в отношении белорусов: "Не наследники фашизма меня будут судить"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал заявление немецких адвокатов, поданное в прокуратуру Германии, в котором говорится о якобы совершенных преступлениях против человечности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс".
Лукашенко назвал обращение в прокуратуру Германии в отношении него, в котором говорится о совершенных преступлениях против человечности, глупым шагом и сиюминутной политикой.
"Не наследники фашизма меня будут судить. Кто вы такие, чтобы меня судить?" - сказал Лукашенко.
Напомним, в среду немецкие адвокаты обратились в Федеральную прокуратуру в Карлсруэ в связи с применением насилия в отношении мирных жителей Беларуси. Они сослались на универсальную юрисдикцию, предполагающую возможность привлечения к уголовной ответственности за преступления, запрещенные международным правом и совершенные в других государствах.
Юристы подали заявление от имени десяти белорусов, которые заявили, что пострадали от пыток силовиков во время протестов.
"Все подзащитные сообщают о задержаниях по ничтожным поводам, пытках и насилии в дни заключения. Они были заперты в слишком тесных камерах или автомобилях, в течение нескольких дней к ним применяли физическое насилие, унижали, угрожали и оскорбляли достоинство другими способами", - отметили адвокаты в своем заявлении.
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Прально, Россия и Беларусь.
И не наследники фашизма его судить будут, а нормальньіе люди
Лесь Подерв'янський, Гамлет або феномен датського кацапізму
когда после 1945 года рассекретили мед карту Гитлера, то все с ужасом узнали что у фюрера одно яйцо.. и привычку держать руки скрещенными на гениталиях, объяснили комплексом "одного яйца"..
подождите!.. это же Лукашенко!)).. значит у него одна бульба))
обозвать граждан своей страны
наследниками фашизма
"Радянська вояччина - найскаженіша, найбоягузливіша, найпідліша, найтупіша з усіх, які були до неї на світі. Це вона "перемогла" 1:10! Це вона кидала наш народ, як солому, у вогонь - і Росії не стало, немає й російського народу. Те, що було Росією, іменується нині Нечорнозем'ям, і все це заросло бур'яном, а залишки нашого народу втекли в місто і перетворилися на шпану, з села пішли і в місто не прийшли. Скільки втратили народу під час війни? Знайте ж і пам'ятайте. Страшно називати справжню цифру, правда? Якщо назвати, то замість парадного картуза треба надягати схиму, ставати в День Перемоги на коліна посеред Росії і просити у свого народу вибачення за бездарно "виграну" війну, в якій ворога завалили трупами, втопили у російській крові. Адже не випадково в Подольську, в архіві, один з головних пунктів "правил" говорить: "Не виписувати компрометуючих відомостей про командирів радянської армії". - Віктор Астаф'єв
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