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Нацполиция (15727) Херсонщина (3483) школа (2886) буллинг (56)

На Херсонщине полицейские составили протокол на ученицу колледжа, которая буллила учителей

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Херсонщине полицейские составили протокол на ученицу колледжа, которая буллила учителей

В полицию поступило коллективное обращение от администрации одного из учебных заведений Каховского района. Педагогический коллектив просил повлиять на поведение 16-летней ученицы, которая унижала достоинство учителей перед другими детьми и подстрекала учеников на недостойное поведение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции. 

На обращение немедленно отреагировали работники ювенальной превенции, которые пообщались и с руководством учебного заведения, и с самой девочкой, ее родными и одноклассниками.

По словам учителей, ученица на все замечания реагировала дерзко, унижала достоинство преподавателей перед другими учениками, выражала неуважение к взрослым, игнорировала просьбы учителей, провоцировала споры. Это негативно влияло на здоровье и состояние преподавателей. Администрация проводила с девочкой воспитательную работу, но это никак на нее не повлияло.

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Одноклассники девушки рассказали полицейскому, что им спокойнее и легче учиться, когда девушка отсутствует на уроках. По словам детей, всеми своими действиями она выражает неуважение к учителям.

Ювенальный полицейский общался с несовершеннолетней в присутствии ее тети. Девушка не смогла объяснить причины своего поведения, но обещала исправиться. В отношении 16-летней ученицы был составлен административный протокол по причине буллинга в отношении учителей.

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Для коррекции поведения девушки ее родным посоветовали обратиться к психологу. В свою очередь, ювенальные полицейские продолжат проводить с несовершеннолетней воспитательную работу.
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Топ комментарии
+6
У нас трудовик мог и гаечным ключом в голову запустить, но за дело. И никто не думал идти жаловаться родителям, потому что ещё и от отца бы досталось. )
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07.05.2021 14:09
+5
Сволочи! Анажеребьонок!!!
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07.05.2021 13:09
+4
Нада было ей тьомную устроить На Херсонщине полицейские составили протокол на ученицу колледжа, которая буллила учителей - Цензор.НЕТ 9415
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07.05.2021 13:15
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Сволочи! Анажеребьонок!!!
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07.05.2021 13:09 Ответить
Нада было ей тьомную устроить На Херсонщине полицейские составили протокол на ученицу колледжа, которая буллила учителей - Цензор.НЕТ 9415
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07.05.2021 13:15 Ответить
а це є тепер тьомная, *******.
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07.05.2021 13:38 Ответить
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.

На Херсонщине полицейские составили протокол на ученицу колледжа, которая буллила учителей - Цензор.НЕТ 2869
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07.05.2021 15:17 Ответить
На Херсонщине полицейские составили протокол на ученицу колледжа, которая буллила учителей - Цензор.НЕТ 1099
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07.05.2021 15:17 Ответить
ти класні фотки розмістив - проблема у доросли із дорослими, а діти - мішок із піском. на якому усі дорослі відіграються.
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07.05.2021 15:55 Ответить
Ми ж "хочемо" рівноправ.я з дітьми, чому тоді відповідальність у дітей наступає з 16 років. Ах, вони ж діти, тоді чому повинні бути "партнери" з дорослим більш освіченним вчителем ?
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07.05.2021 16:04 Ответить
по причині фізичних закономірностей розвитку і умов виростання. а чого ти немовля не наказуєш за те, що він мамці цицьку до крові гризе?
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07.05.2021 16:07 Ответить
але в стосунках з немовлятами не вимагають рівноправ.я
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07.05.2021 16:40 Ответить
правильно, бо ще не на часі. хоча дивлячись про яке рівноправ"я може іти мова, воно там теж є, лише у якому маштабі.
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07.05.2021 17:34 Ответить
як бачать вчилки рівноправ"я: коли вчилка робить помилку - ніхто не має права її у тому упректнуть, треба зробити вид, що її немає. зато вчитель на правах професії має виявити помилку і вказати на неї учневі, тільки ось їй бідній не розказали у вузі як то робити і де кордони цієї дії. дуже вже рівноправно все. Вчитель своєю поведінкою надає приклад. Колт доросла людина вролі батьків робить те, що вчилці не подобаєтся, вчилка валує про неповагу і невихованість батьків. ну не повезло батькам з прикладами у житті, у них не було у житті нормального прикладу.
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07.05.2021 16:15 Ответить
А Сковорода казав, що вчитель, як той стовп о який всі можуть підтертись: діти, керівництво та батьки. Проблеми бувають з усіма, а виховання дітей на 95 відстоків іде із родини
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07.05.2021 16:31 Ответить
не всім припадає купити диплом, але навіть реально зароблений диплом є НЕ доклепаним.

вчителі то бачать так, що їм заткнули рота, бо недороблені дипломом. Плюс досвід, а це вміння примінити диплом, міжпредметні зв"язки.
двійка раніше була єдиним батогом, а ще вчитель двійкою відіграється, самостверджується, що і є недоклепаність. а тіпа вчилку у магазині обматерити не можуть, у неї на лобі гравюра "свята, отрмаєш кару божу"? Правильно, що насцяв, як же їй ще показати, що вона не вправі цим керувати? інколи совкам лише так щось можна пояснити - повозивши мордою по асфальту, образно.
Що треба робити зі школою: готувати у вузах за сучсними вимогами, а вузи відірвані від школи. а відбірні школи і так є. і тобі то не треба писати із методички під кожну статтю про нещасних педкоронованих, які є нещасні лише від власаної недоосвіченості і тугості мозку.
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07.05.2021 16:08 Ответить
За ********* вимогами закриють 95 відсотків вишів, мало відбірних шкіл - одиниці, де бездарей та ледацюг виганяють за ворота. Який батог є зараз у вчителя і чому в Європі є екзамени в 11 років, в результаті яких учнів розподіляють по класах, чому в Європі та США є відсторонення від уроків учнів?
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07.05.2021 16:44 Ответить
в Україні здають ДПА-4клас, бери результати і йди у школи, які тобі до вподоби. За бабло можна все, тому немає сенсу у створенні шкіл за твоєю хотєлкою.
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07.05.2021 17:39 Ответить
Ви в Україні живете, що казки Шехерезади розказуєте ?
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08.05.2021 12:23 Ответить
На Херсонщине полицейские составили протокол на ученицу колледжа, которая буллила учителей - Цензор.НЕТ 7566
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07.05.2021 15:18 Ответить
На Херсонщине полицейские составили протокол на ученицу колледжа, которая буллила учителей - Цензор.НЕТ 5403
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07.05.2021 15:18 Ответить
И куда тока смотрит Вася- каховский мент, по совместительству предприниматель. В прошлои году майора ролучил - расслабился.
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07.05.2021 13:18 Ответить
здесь з.****** , надо поосторожней с зарплатой , так как
если бы учителя получали по 4 тыс. баксов ,то она бы их не буллила
а грабила, ещё по дороге в школу...
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07.05.2021 13:19 Ответить
при такой зарплате можно завести себе персонального бодигарда.))
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07.05.2021 14:10 Ответить
Розгами ее отпороть до всыку, сразу поведение поменяется
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07.05.2021 13:19 Ответить
Очень неоднозначно все. Учитель - какая-никакая Власть над учеником (как и врач, как чиновник). А власть мигом превращает человека в дерьмо. Как и крутой папа своего ребенка - в говно. Но интересно - кто кому засранец.
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07.05.2021 13:24 Ответить
без прикладів "принижувала гідність" усе інше виглядає як профнепридатність. Мені теж таке чуло педкороноване казало, що я принижую її гідність тим, що висловлюю незадоволення її роботою у плані того, що вона бачачи помилки і нелогічність у підручнику нічого з цим не робить. але по її наїзду стало ясно, що вона звичайна папужка, бо не баче тої нелогічності у книжці і просто начитує як совковий магнітофон дітям у голови. і вона всралася від того, що її на цьому упіймали, тому "приниження гідності" це така свята ширма для недоклепаних педкоронваних.
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07.05.2021 13:43 Ответить
И как эти два случая, который в статье и ваш, взаимосвязаны?
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07.05.2021 14:11 Ответить
а ти не бачиш? відповідь вже дана у останньому реченні.
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07.05.2021 15:52 Ответить
по вашому лексикону одразу видно, яким ви були пед.інспектором.. В школу чому не пішли працювати, "непедкороноване"?
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07.05.2021 15:21 Ответить
корона не підійшла, низькопробна.
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07.05.2021 15:53 Ответить
то пішли інших корони перевіряти ?
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07.05.2021 16:44 Ответить
у мене немає повноважень посилати перевіряти, а ось тебе послать можу.
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07.05.2021 17:33 Ответить
хто б сумнівався в таких "екперДах" )
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07.05.2021 17:34 Ответить
"Одноклассники девушки рассказали полицейскому, что им спокойнее и легче учиться, когда девушка отсутствует на уроках."
--
Если эта идиётка умеет читать, что после прочтения этой новости переключится на одноклассников.
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07.05.2021 13:36 Ответить
Ну теперь-то она и мухи не обидит .... На Херсонщине полицейские составили протокол на ученицу колледжа, которая буллила учителей - Цензор.НЕТ 4853
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07.05.2021 13:36 Ответить
мабуть, в Херсоне - до сих пор дефицит на мужиков (1:10)
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07.05.2021 13:40 Ответить
ЗЫ ... скороспелка.
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07.05.2021 13:42 Ответить
я так бачу там не скільки булінг, як перешкоджання профдіяльності вчителя та порушення права здобувачів освіти на освіту. але вчителям же треба щось високоморальне, вони ж не пальцем клепані.
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07.05.2021 13:45 Ответить
Если не хочет учиться - пусть идёт работать. Что за советский подход - заставлять учиться ?
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07.05.2021 13:45 Ответить
там не в заставлянні вчиться проблема, її ж не у невиконанні домашки і контрольних звинуватили. там людські відносини. що не належить до навчання прямо.
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07.05.2021 13:57 Ответить
Ех, немає на неї такої, як у нас математичка була.
І часів тих, коли вчитель завжди правий.
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07.05.2021 14:01 Ответить
У нас трудовик мог и гаечным ключом в голову запустить, но за дело. И никто не думал идти жаловаться родителям, потому что ещё и от отца бы досталось. )
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07.05.2021 14:09 Ответить
То був клятий совок. А зараз від батька дісталось би вчителю. Оце інша справа, справжня демократія...
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27.05.2021 00:33 Ответить
Панькаются нынче с малолетними имбецилами. Подростковый возраст действительно самый дебильный - гормоны играют, а ума ещё нет. Вот раньше, взяли бы и высекли розгами, дабы дурь из головы вышла.))
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07.05.2021 14:06 Ответить
Шкода, що середня освіта є обов'язковою. Нормальні діти змушені вчитись з дебільчиками.
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07.05.2021 14:18 Ответить
16 лет уже можно идти работать или замуж, а не юбки в школе протирать))
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07.05.2021 15:50 Ответить
как все ламанулись на защиту учителей, ну да ну да , они ж святые... А не учителя ли на всех выборах устраивают карусели, не учителя ли подкидывают за нужного кандидата, а не учителя ли тупорылые, любят натравить класс на "самого умного" которій спорит с учителем что ВОВ нет есть Вторая мировая? В 1999 году я довел военрука до скорой , за єто его жена не аттестовівала меня по УПК ., а довел я эту Гбешную тварь фразой Слава Україні .
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07.05.2021 16:34 Ответить
Казки Шехерезади будеш розповідати за порєбріком
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07.05.2021 16:45 Ответить
Тут же вспомнил свою учительницу - она бы эту мокрощелку за ухо один раз из за парты вытащила и на этом бы весь буллинг закончился))
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07.05.2021 16:47 Ответить
і завтра ця вчителька би потрапила у всі фейсбук, телеграм групи, а також у всі новини по тв і кар.єра вчительки була б закінчена. Ось такі зараз часи
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07.05.2021 17:39 Ответить
На жаль, це правда життя. Зараз школяр, учень, студент завжди праві. Навіть і в терміні "надання освітніх послуг" нас, вчителів, до продавців чи таксистів, при всій повазі до них, прирівнюють.
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08.05.2021 00:04 Ответить
Бідолашки. Дармоїди, бездарі, невігласи. Своє недо его можуть реалізовувати лише на беззахисних
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02.07.2021 22:10 Ответить
В школах работают одни твари. Их не булить надо, а.... гаечным ключем
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02.07.2021 21:34 Ответить
 
 