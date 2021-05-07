На Херсонщине полицейские составили протокол на ученицу колледжа, которая буллила учителей
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В полицию поступило коллективное обращение от администрации одного из учебных заведений Каховского района. Педагогический коллектив просил повлиять на поведение 16-летней ученицы, которая унижала достоинство учителей перед другими детьми и подстрекала учеников на недостойное поведение.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.
На обращение немедленно отреагировали работники ювенальной превенции, которые пообщались и с руководством учебного заведения, и с самой девочкой, ее родными и одноклассниками.
По словам учителей, ученица на все замечания реагировала дерзко, унижала достоинство преподавателей перед другими учениками, выражала неуважение к взрослым, игнорировала просьбы учителей, провоцировала споры. Это негативно влияло на здоровье и состояние преподавателей. Администрация проводила с девочкой воспитательную работу, но это никак на нее не повлияло.
Одноклассники девушки рассказали полицейскому, что им спокойнее и легче учиться, когда девушка отсутствует на уроках. По словам детей, всеми своими действиями она выражает неуважение к учителям.
Ювенальный полицейский общался с несовершеннолетней в присутствии ее тети. Девушка не смогла объяснить причины своего поведения, но обещала исправиться. В отношении 16-летней ученицы был составлен административный протокол по причине буллинга в отношении учителей.
Для коррекции поведения девушки ее родным посоветовали обратиться к психологу. В свою очередь, ювенальные полицейские продолжат проводить с несовершеннолетней воспитательную работу.
Пожалуйста, подождите...
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
вчителі то бачать так, що їм заткнули рота, бо недороблені дипломом. Плюс досвід, а це вміння примінити диплом, міжпредметні зв"язки.
двійка раніше була єдиним батогом, а ще вчитель двійкою відіграється, самостверджується, що і є недоклепаність. а тіпа вчилку у магазині обматерити не можуть, у неї на лобі гравюра "свята, отрмаєш кару божу"? Правильно, що насцяв, як же їй ще показати, що вона не вправі цим керувати? інколи совкам лише так щось можна пояснити - повозивши мордою по асфальту, образно.
Що треба робити зі школою: готувати у вузах за сучсними вимогами, а вузи відірвані від школи. а відбірні школи і так є. і тобі то не треба писати із методички під кожну статтю про нещасних педкоронованих, які є нещасні лише від власаної недоосвіченості і тугості мозку.
если бы учителя получали по 4 тыс. баксов ,то она бы их не буллила
а грабила, ещё по дороге в школу...
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Если эта идиётка умеет читать, что после прочтения этой новости переключится на одноклассников.
І часів тих, коли вчитель завжди правий.