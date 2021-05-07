На Херсонщине полицейские составили протокол на ученицу колледжа, которая буллила учителей

В полицию поступило коллективное обращение от администрации одного из учебных заведений Каховского района. Педагогический коллектив просил повлиять на поведение 16-летней ученицы, которая унижала достоинство учителей перед другими детьми и подстрекала учеников на недостойное поведение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

На обращение немедленно отреагировали работники ювенальной превенции, которые пообщались и с руководством учебного заведения, и с самой девочкой, ее родными и одноклассниками.

По словам учителей, ученица на все замечания реагировала дерзко, унижала достоинство преподавателей перед другими учениками, выражала неуважение к взрослым, игнорировала просьбы учителей, провоцировала споры. Это негативно влияло на здоровье и состояние преподавателей. Администрация проводила с девочкой воспитательную работу, но это никак на нее не повлияло.

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Одноклассники девушки рассказали полицейскому, что им спокойнее и легче учиться, когда девушка отсутствует на уроках. По словам детей, всеми своими действиями она выражает неуважение к учителям.

Ювенальный полицейский общался с несовершеннолетней в присутствии ее тети. Девушка не смогла объяснить причины своего поведения, но обещала исправиться. В отношении 16-летней ученицы был составлен административный протокол по причине буллинга в отношении учителей.

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Для коррекции поведения девушки ее родным посоветовали обратиться к психологу. В свою очередь, ювенальные полицейские продолжат проводить с несовершеннолетней воспитательную работу.