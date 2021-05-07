Смена главы "Нафтогаза" в обход набсовета может нанести вред международному имиджу Украины, - Блинкен
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Недавняя смена руководителя НАК "Нафтогаз Украины" в обход наблюдательного совета компании потенциально может принести вред международному имиджу Украины, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.
"На самом деле это плохой сигнал и потенциальный вред международному имиджу Украины. Мне кажется, правительство это понимает и, надеюсь, будет двигаться вперед в части корпоративного управления "Нафтогазом" и другими государственными компаниями, чтобы такое управление было прозрачным, независимым и служило интересам украинцев", - сказал он в интервью программе "Факты" на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".
Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.
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А от этого "международного имиджа" еще что-то осталось, после двухлетнего турборежимного ЗАШКВАРА Зе-нарика?!
З *******.нтом Гідрантом і шоблою офісно-придворних щурів в України репутація ще та.Тому вони забили на думки інших, дуріють від влади і чинять беззаконня з користю для себе і своїх спонсорів-олігархів, а в сумі підіграють кацапам.
Аууу, вам напомнить кто у нас президент. Не справляется НАХ.