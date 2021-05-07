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Новости Политика Украины
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Нафтогаз (3099) Коболев (455) Блинкен (747)

Смена главы "Нафтогаза" в обход набсовета может нанести вред международному имиджу Украины, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Смена главы

Недавняя смена руководителя НАК "Нафтогаз Украины" в обход наблюдательного совета компании потенциально может принести вред международному имиджу Украины, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.

"На самом деле это плохой сигнал и потенциальный вред международному имиджу Украины. Мне кажется, правительство это понимает и, надеюсь, будет двигаться вперед в части корпоративного управления "Нафтогазом" и другими государственными компаниями, чтобы такое управление было прозрачным, независимым и служило интересам украинцев", - сказал он в интервью программе "Факты" на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.
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Топ комментарии
+6
Хм...
А от этого "международного имиджа" еще что-то осталось, после двухлетнего турборежимного ЗАШКВАРА Зе-нарика?!
Смена главы "Нафтогаза" в обход набсовета может нанести вред международному имиджу Украины, - Блинкен - Цензор.НЕТ 4724
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07.05.2021 13:17
+5
Смена главы "Нафтогаза" в обход набсовета может нанести вред международному имиджу Украины, - Блинкен - Цензор.НЕТ 2210
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07.05.2021 13:16
+5
Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація ,тому будь-яка іх діяльність це лише імітація державної діяльності !!!))
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07.05.2021 13:18
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Беню мало этот имидж интересует Смена главы "Нафтогаза" в обход набсовета может нанести вред международному имиджу Украины, - Блинкен - Цензор.НЕТ 4808
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07.05.2021 13:12 Ответить
имидж,украина Смена главы "Нафтогаза" в обход набсовета может нанести вред международному имиджу Украины, - Блинкен - Цензор.НЕТ 4227
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07.05.2021 13:13 Ответить
Смена главы "Нафтогаза" в обход набсовета может нанести вред международному имиджу Украины, - Блинкен - Цензор.НЕТ 2210
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07.05.2021 13:16 Ответить
Від України чекають реальних реформ та боротьби з корупцією ,а не локшину на вуха ,від зелених імітаторів !!!)))
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07.05.2021 13:16 Ответить
Хм...
А от этого "международного имиджа" еще что-то осталось, после двухлетнего турборежимного ЗАШКВАРА Зе-нарика?!
Смена главы "Нафтогаза" в обход набсовета может нанести вред международному имиджу Украины, - Блинкен - Цензор.НЕТ 4724
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07.05.2021 13:17 Ответить
земля крестьянам, фабрики рабочим, евреям деньги!
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07.05.2021 13:17 Ответить
тут "может нанести вред" означает "уже нанесло вред", только зебилам недоумкуватим этого не понять
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07.05.2021 13:17 Ответить
Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація ,тому будь-яка іх діяльність це лише імітація державної діяльності !!!))
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07.05.2021 13:18 Ответить
Слишком дипломатично мистер Блинкен. Надеюсь в разговоре тет-а-тет вы были жестче с этими недоразвитыми янелохами.
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07.05.2021 13:20 Ответить
Свині не розуміють людську мову , лише копняки!!!)))
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07.05.2021 13:23 Ответить
а вы - начертите ЗЕбилу красных линий, как на американском флаге, а то он звезду поймал !
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07.05.2021 13:21 Ответить
+++))
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07.05.2021 16:03 Ответить
хм.. а снятие в такой же способ(в обход законов Украины) главу КС !?
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07.05.2021 13:22 Ответить
Ша, чувак, у нас президент Бубочка, у нас в парламенті ОПЗЖ та Слуги, який там імідж?
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07.05.2021 13:22 Ответить
В України замість обличчя кремлівська Зежопа !!!)))
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07.05.2021 13:26 Ответить
Вавочка сподівався отримувати плюшки від Блінкена? Смена главы "Нафтогаза" в обход набсовета может нанести вред международному имиджу Украины, - Блинкен - Цензор.НЕТ 3267
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07.05.2021 13:25 Ответить
В общем, объяснили, что наперсточников терпеть не будут.
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07.05.2021 13:27 Ответить
З Зеленським, честно кажучи-це просто геніальний хід! Приїжджають делегації, серьозні дяді і тьоті хочуть обговорити серьозні питання із демократично обраним президентом країни, а до них виходить...ідіот! От просто дурник. Дяді з тьотями такі «а хто у вас насправді тут керує?!» а кацапи і корупціонери роблять тупий вигляд лиця і тикають в Ваву-ідіота!- «Ось він!-геніальний політик ***********! Із ним і вирішуйте за чим приїхали!».
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07.05.2021 13:42 Ответить
Зміна глави "Нафтогазу" в обхід наглядової ради може завдати шкоди міжнародному іміджу України, - Блінкен
З *******.нтом Гідрантом і шоблою офісно-придворних щурів в України репутація ще та.Тому вони забили на думки інших, дуріють від влади і чинять беззаконня з користю для себе і своїх спонсорів-олігархів, а в сумі підіграють кацапам.
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07.05.2021 13:45 Ответить
Смена главы "Нафтогаза" в обход набсовета состоялась по совету ермака,который получил указание от рашиста ,для того,что бы перед визитом Блинкена в очередной раз обгадить Украину
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07.05.2021 14:26 Ответить
Знаете, что больше всего раздражает, так это писанина, что есть ермак или ещё кто-то, но зеленский не виноват. Какого хрена секретарша (Ермак) управляет страной?
Аууу, вам напомнить кто у нас президент. Не справляется НАХ.
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07.05.2021 15:57 Ответить
не волновайтесь так сильно.Был бы украинский президент ,тогда Украиной не управляли бы разные антиукраинские секретарши ...
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07.05.2021 19:09 Ответить
Блинкен, а то что пол страны на коммунальных дотациях при соттысячных зарплатах топ менеджеров и членов наблюдательных советов не портит имидж Украины. Дикий Запад закончился Великой Депрессией.
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07.05.2021 16:22 Ответить
 
 