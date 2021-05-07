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Лукашенко о досрочных президентских выборах в Беларуси: Готов, но только параллельно с США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко о досрочных президентских выборах в Беларуси: Готов, но только параллельно с США

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил о готовности провести досрочные президентские выборы в стране, но только параллельно с новыми выборами главы государства в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское издание "БЕЛТА".

"Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы", - сказал Лукашенко.

Кроме того, белорусский диктатор раскритиковал президентские выборы в США.

"Они вытерли ноги о действующего Президента. Они до сих пор ему в этом "Твиттере" не дают слова сказать. Они тогда его заблокировали. Какой же доступ к средствам массовой информации?", - отметил Лукашенко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
Скот
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07.05.2021 13:23
+9
Этот старпер таракан пытается сравниться с Байденом - соска Путлеровская!!! Повесят его как Муссолини за ноги... все к тому идет... старпер тиран или сбежит в паРашу или народ повесит гниду.
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07.05.2021 13:30
+8
Це якийсь маловивчений синдром: то кацапи на США рівняються, то Бацька... Пороблено їм, чи що?
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07.05.2021 13:21
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Це якийсь маловивчений синдром: то кацапи на США рівняються, то Бацька... Пороблено їм, чи що?
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07.05.2021 13:21 Ответить
ти не догнав приколу: коли наступні вибори в США? через 5 років. ото він і має на увазі, що згоден через 5 років.
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07.05.2021 13:31 Ответить
Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборыИсточник: https://censor.net/ru/n3264038
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07.05.2021 14:40 Ответить
"... заявил о готовности провести досрочные (для Білорусі дострокові) президентские выборы в стране, но только параллельно с новыми (через 4 роки, вони теж нові, хоч дострокові, хоч за графіком) выборами главы государства в США."
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07.05.2021 16:18 Ответить
Уймись, дурак !!! (с)
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07.05.2021 19:05 Ответить
2024
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07.05.2021 15:58 Ответить
Бацка чо за трампа топит? Лукашенко о досрочных президентских выборах в Беларуси: Готов, но только параллельно с США - Цензор.НЕТ 2931
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07.05.2021 13:21 Ответить
бацька стібеться.
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07.05.2021 13:32 Ответить
Но Трамп ему близок по духу, как и ***** Лукашенко о досрочных президентских выборах в Беларуси: Готов, но только параллельно с США - Цензор.НЕТ 2953
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07.05.2021 13:32 Ответить
Скот
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07.05.2021 13:23 Ответить
Згоден, травоїдний, не те що хижаки з штатів,там протестуючих проти результатів виборів тупо розстрілюють. Правда, якщо ти правильного кольору,то поліцейські стоять перед тобою на колінах поки ти грабуєш магазин))) Така то фігня малята)
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07.05.2021 14:29 Ответить
У этого чорта и по совместительству глашатого хйло вообще крыша поехела? Лукашенко о досрочных президентских выборах в Беларуси: Готов, но только параллельно с США - Цензор.НЕТ 6447
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07.05.2021 13:23 Ответить
Хроника одного президента

‎07.‎05.‎2021

Т.н. "Крымская платформа" успешно хоронится виртуозной работой Ермака, который решил привлечь к участию в ней еще и президента Беларуси Лукашенко. Это вообще то означает, что ни большинство стран Европы, ни США и близко не подойдут к месту ее проведения.
Лукашенко о досрочных президентских выборах в Беларуси: Готов, но только параллельно с США - Цензор.НЕТ 5485
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07.05.2021 13:24 Ответить
режим лупашенко вкл. режим дурака
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07.05.2021 13:25 Ответить
два старца маразматика колхозник и хйло
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07.05.2021 13:27 Ответить
Гнида передергивает: выборы не досрочные, а сверхсрочные - прошлые очередные упырь сфальсифирован.
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07.05.2021 13:28 Ответить
гнида каже, що дулі вам, відсижу 5 років як положено.
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07.05.2021 13:33 Ответить
Этот старпер таракан пытается сравниться с Байденом - соска Путлеровская!!! Повесят его как Муссолини за ноги... все к тому идет... старпер тиран или сбежит в паРашу или народ повесит гниду.
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07.05.2021 13:30 Ответить
нічо він не намагається, ти укуса не догнав: коли наступні в США? через 5 років, ото і він згоден через 5 років робити нові вибори. тобто, уходить він не збирається.
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07.05.2021 13:34 Ответить
Это называется политическая агония.
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07.05.2021 13:31 Ответить
це називається "поцілуйте мене у дупу, а не вибори".
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07.05.2021 13:35 Ответить
этот прыщ гнойный, вошь лобковая будет еще себя сравнивать с президентом США ?
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07.05.2021 13:34 Ответить
ЯКЕ ТИ ТУПЕ! переклад з бульбафюрської: дуля вам, а не вибори. через 5 років будуть вам вибори. Коли в США наступні? через 5 років, а це і є строк таракана на посаді президента.
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07.05.2021 13:37 Ответить
для "умніків" - в Штатах вибори раз в 4 роки.
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07.05.2021 13:44 Ответить
у даному випдаку -не важливо, головний посил - зараз виборів в Білорусі не буде.
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07.05.2021 13:47 Ответить
писил не в виборах..., посил в образі попереднього дописувача. за що???
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07.05.2021 15:24 Ответить
лукашенко і так вже рік "на посаді", як раз 4 співпадає.
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07.05.2021 13:48 Ответить
Дурбалай луковый, может тебе с пуйлом вместе на досрочные выборы - оба нелегитимные самозванцы.
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07.05.2021 13:42 Ответить
Якесь дурне.
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07.05.2021 13:42 Ответить
Ну таракан приравнял себя к президентам США. От скромности не помрет...
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07.05.2021 13:50 Ответить
Кого интересует мнение кровавого преступника? Пускай припасет свои цитаты для прокурора.
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07.05.2021 13:54 Ответить
С Дона, то бишь с Ростова выдачи нет!
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07.05.2021 14:12 Ответить
"Дон" выдавал и Разина и Пугачева, а такого прыща вонючего, как Лукашенко тем более выдаст.
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07.05.2021 14:19 Ответить
Байден согласен, но только параллельно с выборами на Рачке при тотальном контроле ОБСЕ.
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07.05.2021 14:11 Ответить
мания величия лукашеску даже больше его мании преследования.
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07.05.2021 14:14 Ответить
Кроме того, белорусский диктатор раскритиковал президентские выборы в США.

"Они вытерли ноги о действующего Президента. Источник: https://censor.net/ru/n326403
=========≠=
Бешенньіе бабки из отрядов путина нашли себе такого же больного головой единомьішленника
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07.05.2021 14:14 Ответить
Старість не радість, а ніби ж був "вмєняємим".
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07.05.2021 14:18 Ответить
Куда ты, колхозник, пнешься? Беларуси до Америки в соблюдении прав и свобод, как до Луны. Да и нам еще расти и расти до них.
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07.05.2021 14:21 Ответить
Пыль придорожная Лукашенко о досрочных президентских выборах в Беларуси: Готов, но только параллельно с США - Цензор.НЕТ 9448 сравнивает себя с лидером мировой державы. Ржу.
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07.05.2021 14:36 Ответить
Галантерейщик и кардинал.
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07.05.2021 14:38 Ответить
Непрезидент Лукашенко ставит условие президенту США...пойди опохмелись,бульба дурная!
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07.05.2021 14:47 Ответить
Вызовите санитаров .
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07.05.2021 15:21 Ответить
Эко хватил.. с кем равняться .Это не Слон и моська.. это Слон и таракан.
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07.05.2021 16:41 Ответить
Не люблю, когда алюминиевый тазик хрустальную вазу из себя корчит.( © Фаина Раневская) 😆
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07.05.2021 18:04 Ответить
 
 