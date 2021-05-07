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Беларусь (7522) вакцина (3815) Лукашенко (3501) COVID-19 (18599)

Вчера в пробирке получили свою, живую, а завтра мы ее к штамму приспособим, - Лукашенко объявил о создании белорусской вакцины от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Вчера в пробирке получили свою, живую, а завтра мы ее к штамму приспособим, - Лукашенко объявил о создании белорусской вакцины от COVID-19

Белfhecm получила собственную вакцину от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил в пятницу захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко.

"В пробирке мы вчера получили свою вакцину - белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину", - сказал Лукашенко.

По его словам, нынешние вакцины не дают гарантии, что в будущем они будут эффективны от новых мутаций вируса.

"Мы не торопимся. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой... У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится", - сказал Лукашенко.

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Топ комментарии
+12
Вчера в пробирке получили свою, живую, а завтра мы ее к штамму приспособим, - Лукашенко объявил о создании белорусской вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2596
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07.05.2021 13:25
+9
Спутнік- сінєглазка
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07.05.2021 13:26
+8
Эй, придурок: ты же утверждал, что в Беларуси ковида нет. Вчера в пробирке получили свою, живую, а завтра мы ее к штамму приспособим, - Лукашенко объявил о создании белорусской вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 5741
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07.05.2021 13:24
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Эй, придурок: ты же утверждал, что в Беларуси ковида нет. Вчера в пробирке получили свою, живую, а завтра мы ее к штамму приспособим, - Лукашенко объявил о создании белорусской вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 5741
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07.05.2021 13:24 Ответить
Вчера в пробирке получили свою, живую, а завтра мы ее к штамму приспособим, - Лукашенко объявил о создании белорусской вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2596
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07.05.2021 13:25 Ответить
ВакцЫна на основе картошки или крохмала? Вчера в пробирке получили свою, живую, а завтра мы ее к штамму приспособим, - Лукашенко объявил о создании белорусской вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 4842
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07.05.2021 13:26 Ответить
Чіпсів
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07.05.2021 13:29 Ответить
Настій картопляних очистків
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07.05.2021 14:20 Ответить
Спутнік- сінєглазка
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07.05.2021 13:26 Ответить
На картофельной шелухе биологи Бульбастана засеяли хромосому хламидии Вчера в пробирке получили свою, живую, а завтра мы ее к штамму приспособим, - Лукашенко объявил о создании белорусской вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2401
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07.05.2021 13:26 Ответить
Сегодня они получили в пробирке..... А завтра они приспособят к штамму.....
Вчера в пробирке получили свою, живую, а завтра мы ее к штамму приспособим, - Лукашенко объявил о создании белорусской вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 4042 Вчера в пробирке получили свою, живую, а завтра мы ее к штамму приспособим, - Лукашенко объявил о создании белорусской вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 830
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07.05.2021 13:32 Ответить
А колорадского жука завезли подлые америкосы из штата Колорадо. Бацка им никогда этого не простит ибо они уничтожают стратегический продукт Вчера в пробирке получили свою, живую, а завтра мы ее к штамму приспособим, - Лукашенко объявил о создании белорусской вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8199 Это еще хуже фашиздав Вчера в пробирке получили свою, живую, а завтра мы ее к штамму приспособим, - Лукашенко объявил о создании белорусской вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 4838
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07.05.2021 13:34 Ответить
на колорадских жуках настояна, живая!
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07.05.2021 13:33 Ответить
Болтом с гайкой на 17 приспосабливать будут? Или может даже на 24?
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07.05.2021 13:33 Ответить
Ну падло ,привыкло под дебила косить а на самом деле упырь очень хитрый ...
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07.05.2021 13:35 Ответить
Го. ..каков молодец! Как быстро! Это все равно что драники делать. Только миску надо брать поглубже. .....чтобы на всех хватило.
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07.05.2021 13:39 Ответить
Крепенькая такая, живая, задорная вакцина! НЕ то, что у некоторых... Вчера в пробирке получили свою, живую, а завтра мы ее к штамму приспособим, - Лукашенко объявил о создании белорусской вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 899
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07.05.2021 13:52 Ответить
И на мозги здорово шибает.
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07.05.2021 14:22 Ответить
Эффективность не ниже 96% в этиловом эквиваленте ))
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07.05.2021 14:35 Ответить
І назва для вакцини готова "Bulbajzer"
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07.05.2021 14:51 Ответить
Меле шо попало...
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07.05.2021 14:55 Ответить
Вчера в пробирке получили свою, живую, а завтра мы ее к штамму приспособим, - Лукашенко объявил о создании белорусской вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8467
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07.05.2021 15:23 Ответить
спутнік-L
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07.05.2021 15:41 Ответить
И назвали ее, Светка ты кто такая давай досвидания.
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07.05.2021 16:22 Ответить
А как приспособим, то привьем ее на бульбу. И вакцинация будет происходить параллельно с ее поеданием бульбы в любом виде , но лучше в "мундире".
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07.05.2021 16:39 Ответить
 
 