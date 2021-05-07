Вчера в пробирке получили свою, живую, а завтра мы ее к штамму приспособим, - Лукашенко объявил о создании белорусской вакцины от COVID-19

Белfhecm получила собственную вакцину от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил в пятницу захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко.

"В пробирке мы вчера получили свою вакцину - белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину", - сказал Лукашенко.

По его словам, нынешние вакцины не дают гарантии, что в будущем они будут эффективны от новых мутаций вируса.

"Мы не торопимся. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой... У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится", - сказал Лукашенко.

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