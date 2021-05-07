Реальная смертность от COVID-19 в Украине втрое больше официальной статистики: в 2020 году умерли 138 507 человек, - Медицинская школа Вашингтонского университета
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
Реальный показатель смертности от COVID-19 в Украине в 2020 году составляет 138,507 тыс. летальных случаев, тогда как официальная статистика указывает на 46,737 тыс.
Об этом сообщила независимая исследовательская организация "Институт показателей и оценки здоровья" при Медицинской школе Вашингтонского университета (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME) в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно данным IHME, в мире COVID-19 стал причиной 6,9 млн смертей, что более чем вдвое превышает официальные цифры.
По его данным, втрое занижены данные смертности также у Румынии (в 3,1 раза – 87,6 тыс. против 28,3 тыс. согласно официальной статистике), Индии (в 3 раза – 654,4 тыс. смертей против 221 тыс.), а также в 2,8 раза в Мексике (617 тыс. и 217 тыс. соответственно).
В 10 и более раз занижены показатели смертности в Японии (108 тыс. фактических против официальных 10,4 тыс. смертей), Египте (170 тыс. против 13,5 тыс.), Казахстане (81,7 тыс. против 5,6 тыс.). Россия занизила показатель смертности в 5,4 раза - 593,6 тыс. смертей из-за коронавируса против 109,3 тыс. в официальной статистике.
Как указано в сообщении, официальная статистика смертности из-за COVID-19 в США занижена в 1,6 раза - 905,3 тыс. смертей против 574 тыс. согласно официальным данным, в Италии - в 1,5 раза (175,8 тыс. и 121,2 тыс. соответственно), Великобритании - в 1,4 раза (209 тыс. и 150,5 тыс.), Польше - в 2,2 раза (149,8 тыс. и 68,3 тыс.).
"IHME оценил общее количество смертей от COVID-19 путем сравнения ожидаемых смертей от всех причин, основанных на допандемических тенденциях, с фактическим числом смертей от всех причин во время пандемии. Затем этот показатель "избыточной смертности" был скорректирован для исключения случаев смерти, косвенно связанных с пандемией (например, из-за людей с заболеваниями, не связанными с COVID-19, избегающих медицинских учреждений), а также смертей, предотвращенных пандемией (например, снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий из-за меньшей мобильности)", – поясняется в сообщении.
Полученные скорректированные оценки включают только смертельные случаи, непосредственно вызванные вирусом SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19, отмечает институт.
Пожалуйста, подождите...
не задавал бы тогда глупых вопросов.
"человек у которого курточка стоит 620 000 гривен не будет обманывать никогда в жизни дабы не потерять такую хлебную должность "
та це ж феєрична маячня. ви направду так вважаєте?
чи не логічнішим буде висновок, що він має куртку за якісь величезні гроші саме завдяки тому, що краде та бреше, бреше та краде?
Думав ківа один такий "дисертун"?
Достаточно вспомнить распродажи масок и мед.изделий в начале эпидемии..
Да и "ой, мы забыли закупить ИВЛ" - начал кричать степанов-зеленский в НОЯБРЕ 2020 года, после того как в СМИ месяц об этом писали и тысячи людей умерли без ИВЛ и кислорода..
А уж про "чемпионы мира по борьбе с ковид" на фоне 65 млрд грн деребана из фонда ковид19 и отсутствиии договоров (даже в марте-апреле 2021 года!) о закупках НОРМАЛЬНЫХ вакцин вместо шмурдяков из китая и индии - помнят даже зебилы... хотя и "думают" что это "мешает Порошенко" (какорут на г+г и сам зеленский)
получается что с приходом зеленского и слуг урода в Украине умерло за ГОД на 138 тысяч людей больше чем даже в 2014-2015 гг - во время активной фазы войны.
зеленский и спепанов убивают граждан Украины..
А родичка твоя померла від пневмоніту , поцікався де у неї були вражені легені.
в Израиле вообще НЕ делают ни КТ, ни ренген при ковиде..
Ибо есть безопасный и надежный метод - УЗИ легких.. который со 100% вероятностью (выше чем ренген) определяет проблемы с легкими.
"И только мы говорим правду, мы всё подсчитали..."
На конец 2020 года по Украине умерших от ковид официально 19,281.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
И известно, что число умерших в
2018г.____ 587 665
2019г._____581 114
2020г._____616 835.
https://hromadske.ua/ru/posts/v-gosstate-soobshili-skolko-ukraincev-umerli-za-proshlyj-god-i-po-kakim-prichinam
То есть, была тенденция к снижению и в 2020 должно было умереть меньше, чем в 2019 (допустим, что разница такаяже, как между 2019 и 2018 - 6551 человек. )
Тогда избыточная смертность 2020 и 2019 будет 616835-581114+6551=42272
Итого, только за 2020 расхождение с официальными цифрами примерно в 2 раза.
А с началом вакцинации Зеленые начали шаманить со статистикой сильнее. Расхождение в дневной заболеваемости и смертности наталкивает именно на такие мысли.
Заболевают по 3-5 тысяч, а потом через месяц выздоравливает по 15-20 тысяч.. каждый день))
Думаю не стоит всерьез эту новость воспринимать она, как минимум, спорная.