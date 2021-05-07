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Реальная смертность от COVID-19 в Украине втрое больше официальной статистики: в 2020 году умерли 138 507 человек, - Медицинская школа Вашингтонского университета

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Реальная смертность от COVID-19 в Украине втрое больше официальной статистики: в 2020 году умерли 138 507 человек, - Медицинская школа Вашингтонского университета

Реальный показатель смертности от COVID-19 в Украине в 2020 году составляет 138,507 тыс. летальных случаев, тогда как официальная статистика указывает на 46,737 тыс.

Об этом сообщила независимая исследовательская организация "Институт показателей и оценки здоровья" при Медицинской школе Вашингтонского университета (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME) в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным IHME, в мире COVID-19 стал причиной 6,9 млн смертей, что более чем вдвое превышает официальные цифры.

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По его данным, втрое занижены данные смертности также у Румынии (в 3,1 раза – 87,6 тыс. против 28,3 тыс. согласно официальной статистике), Индии (в 3 раза – 654,4 тыс. смертей против 221 тыс.), а также в 2,8 раза в Мексике (617 тыс. и 217 тыс. соответственно).

В 10 и более раз занижены показатели смертности в Японии (108 тыс. фактических против официальных 10,4 тыс. смертей), Египте (170 тыс. против 13,5 тыс.), Казахстане (81,7 тыс. против 5,6 тыс.). Россия занизила показатель смертности в 5,4 раза - 593,6 тыс. смертей из-за коронавируса против 109,3 тыс. в официальной статистике.

Как указано в сообщении, официальная статистика смертности из-за COVID-19 в США занижена в 1,6 раза - 905,3 тыс. смертей против 574 тыс. согласно официальным данным, в Италии - в 1,5 раза (175,8 тыс. и 121,2 тыс. соответственно), Великобритании - в 1,4 раза (209 тыс. и 150,5 тыс.), Польше - в 2,2 раза (149,8 тыс. и 68,3 тыс.).

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"IHME оценил общее количество смертей от COVID-19 путем сравнения ожидаемых смертей от всех причин, основанных на допандемических тенденциях, с фактическим числом смертей от всех причин во время пандемии. Затем этот показатель "избыточной смертности" был скорректирован для исключения случаев смерти, косвенно связанных с пандемией (например, из-за людей с заболеваниями, не связанными с COVID-19, избегающих медицинских учреждений), а также смертей, предотвращенных пандемией (например, снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий из-за меньшей мобильности)", – поясняется в сообщении.

Полученные скорректированные оценки включают только смертельные случаи, непосредственно вызванные вирусом SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19, отмечает институт.
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Топ комментарии
+10
а прочитать статью ДО КОНЦА тебе мозгов не хватило?
не задавал бы тогда глупых вопросов.
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07.05.2021 13:38
+6
- Надеетесь, что "хуже не будет"? - гомерически смеялся Зе-наркоман, назначая Степанова министром здравоохранения.
Реальная смертность от COVID-19 в Украине втрое больше официальной статистики: в 2020 году умерли 138 507 человек, - Медицинская школа Вашингтонского университета - Цензор.НЕТ 9890
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07.05.2021 13:36
+5
та я стібусь, хіба не видно Реальна смертність від COVID-19 в Україні втричі більша за офіційну статистику: у 2020 році померли 138 507 осіб, - Медична школа Вашингтонського університету - Цензор.НЕТ 9110
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07.05.2021 14:24
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Правила форума Совет форумчан
А как они посчитали то? Реальная смертность от COVID-19 в Украине втрое больше официальной статистики: в 2020 году умерли 138 507 человек, - Медицинская школа Вашингтонского университета - Цензор.НЕТ 4975 это как типа в интерстелларе, если лететь в ракете и смотреть на часы, на которых прошло 10 секунд, то на Земле прошла неделя. Никем не доказано, но верят все подряд. Берем цыфры от потолка и впариваем...
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07.05.2021 13:31 Ответить
а прочитать статью ДО КОНЦА тебе мозгов не хватило?
не задавал бы тогда глупых вопросов.
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07.05.2021 13:38 Ответить
Я антинаучный бред не читаю, а верю официальной статистике. Ибо человек у которого курточка стоит 620 000 гривен не будет обманывать никогда в жизни дабы не потерять такую хлебную должность Реальная смертность от COVID-19 в Украине втрое больше официальной статистики: в 2020 году умерли 138 507 человек, - Медицинская школа Вашингтонского университета - Цензор.НЕТ 341
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07.05.2021 13:48 Ответить
безвідносно до написаного в статті.



"человек у которого курточка стоит 620 000 гривен не будет обманывать никогда в жизни дабы не потерять такую хлебную должность "
та це ж феєрична маячня. ви направду так вважаєте?
чи не логічнішим буде висновок, що він має куртку за якісь величезні гроші саме завдяки тому, що краде та бреше, бреше та краде?
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07.05.2021 14:22 Ответить
та я стібусь, хіба не видно Реальна смертність від COVID-19 в Україні втричі більша за офіційну статистику: у 2020 році померли 138 507 осіб, - Медична школа Вашингтонського університету - Цензор.НЕТ 9110
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07.05.2021 14:24 Ответить
Може хтось не доганяє, нажаль!!!
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07.05.2021 14:33 Ответить
Не у всіх існує почуття гумору, треба це враховувати і приймати спокійно! Почуття гумору притаманно не всім, а тільки вибраним!
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07.05.2021 14:36 Ответить
Правильно! Это какой-то позор...! Медицинская школа Вашингтонского университета лучше осведомлена, чем степашка-не может быть! Правда Блинкен, лучше освидомлен о дела в Украине, чем наш **********, Как с этим жить? И штош это будет?!
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07.05.2021 14:32 Ответить
Перепис населення знаєш як проводив Дубілєт? 0,88 чарівний коефіцієнт. На випадок "статистики" у них є ще всякі "магічні" "техноЛохії! Реальна смертність від COVID-19 в Україні втричі більша за офіційну статистику: у 2020 році померли 138 507 осіб, - Медична школа Вашингтонського університету - Цензор.НЕТ 9497
Думав ківа один такий "дисертун"? Реальна смертність від COVID-19 в Україні втричі більша за офіційну статистику: у 2020 році померли 138 507 осіб, - Медична школа Вашингтонського університету - Цензор.НЕТ 5706
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07.05.2021 14:23 Ответить
Реальна смертність від COVID-19 в Україні втричі більша за офіційну статистику: у 2020 році померли 138 507 осіб, - Медична школа Вашингтонського університету - Цензор.НЕТ 6185
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07.05.2021 14:25 Ответить
Зрозуміло, що Стебанов намагається втриматись в кріслі міністра, маніпулюючи статистикою. Навіщо було випускати дітей в школи на ці пару тижнів? Щоб вони, заразивши один-одного, повезли влітку ковід по селах до старих? Чи, може, Стебанов вакцинував всіх вчителів, чи хоча б тих, яким за 50 ? Хрін вам! Скільки вчителів втратили здоров.я, скільки померло... Реальна смертність від COVID-19 в Україні втричі більша за офіційну статистику: у 2020 році померли 138 507 осіб, - Медична школа Вашингтонського університету - Цензор.НЕТ 7301
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07.05.2021 15:25 Ответить
Ага,ось хто ці гороскопи складає.
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07.05.2021 13:31 Ответить
а ти вериш степашке ?
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07.05.2021 14:22 Ответить
зеленский и степанов УБИЛИ более 130 тысяч человек своим дилетантизмом и торговлю жизнями людей..
Достаточно вспомнить распродажи масок и мед.изделий в начале эпидемии..
Да и "ой, мы забыли закупить ИВЛ" - начал кричать степанов-зеленский в НОЯБРЕ 2020 года, после того как в СМИ месяц об этом писали и тысячи людей умерли без ИВЛ и кислорода..
А уж про "чемпионы мира по борьбе с ковид" на фоне 65 млрд грн деребана из фонда ковид19 и отсутствиии договоров (даже в марте-апреле 2021 года!) о закупках НОРМАЛЬНЫХ вакцин вместо шмурдяков из китая и индии - помнят даже зебилы... хотя и "думают" что это "мешает Порошенко" (какорут на г+г и сам зеленский)
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07.05.2021 14:49 Ответить
Реально посчитать из-вне никто не может ,это всё бла-бла и не более того ...
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07.05.2021 13:32 Ответить
реально достаточно сравнить смертность за несколько лет..
получается что с приходом зеленского и слуг урода в Украине умерло за ГОД на 138 тысяч людей больше чем даже в 2014-2015 гг - во время активной фазы войны.


зеленский и спепанов убивают граждан Украины..
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07.05.2021 14:51 Ответить
что говорит об одном: зеленский, степанов и слуши урода убивают граждан Украины: за год убили в ДЕСЯТЬ раз больше украинцев, чем за 7 лет убили кацапы...
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07.05.2021 14:53 Ответить
- Надеетесь, что "хуже не будет"? - гомерически смеялся Зе-наркоман, назначая Степанова министром здравоохранения.
Реальная смертность от COVID-19 в Украине втрое больше официальной статистики: в 2020 году умерли 138 507 человек, - Медицинская школа Вашингтонского университета - Цензор.НЕТ 9890
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07.05.2021 13:36 Ответить
В маленьких городах, где одна больница с Ковид, медики могут рассказать, что реальная смертность была в 3 раза выше, чем та что они видели в статисти МОЗ посуточно за 2020 год.
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07.05.2021 13:38 Ответить
По цій статистиці,навіть самураї в 10 раз брешуть.
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07.05.2021 13:45 Ответить
Попандопулова математика.
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07.05.2021 13:52 Ответить
Люди мрут как мухи по своей беспечности и из-за ковид-террористов.138 тыс смертей -дань украинскому оголтелому пофигизму.Люди мрут,даже не пытаясь обратиться к врачам.Самый информативный метод определения тяжелого течения ковида-рентген.Он есть в каждом бывшем райцентре и во всех больницах и поликлиниках городов.Тесты -профанация.Постфактум.У меня уже переболели 5 близких родственников за 60.Заразили любимые детки.Все живы благодаря своевременному обращению к врачам.и правильному лечениюЗатраты личные-минимальны.Дальняя родственница рванула на Юга Приехала и через неделю умерла.Но в статистику не попала.,умерла от двусторонней пневмонии летом.Нонсенс.Пытались обвинить районных врачей.А врачи действовали строго по инструкции..
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07.05.2021 14:02 Ответить
Подивимось звіт Мінстапту у липні-серпні .
А родичка твоя померла від пневмоніту , поцікався де у неї були вражені легені.
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07.05.2021 14:39 Ответить
ренген - нах! иначе от такого количества ренгена - получат рак легких.
в Израиле вообще НЕ делают ни КТ, ни ренген при ковиде..
Ибо есть безопасный и надежный метод - УЗИ легких.. который со 100% вероятностью (выше чем ренген) определяет проблемы с легкими.
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07.05.2021 14:59 Ответить
За один год 140 тыщ, что в 10 раз круче чем за 7 лет войны. Ану, ******* зеленое, где там ваша пластинка про иловайский котэл?
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07.05.2021 14:04 Ответить
"Всё врут!" - сказали они...
"И только мы говорим правду, мы всё подсчитали..."
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07.05.2021 14:23 Ответить
Не исключено, что они недалеки от истины.
На конец 2020 года по Украине умерших от ковид официально 19,281.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

И известно, что число умерших в
2018г.____ 587 665
2019г._____581 114
2020г._____616 835.
https://hromadske.ua/ru/posts/v-gosstate-soobshili-skolko-ukraincev-umerli-za-proshlyj-god-i-po-kakim-prichinam

То есть, была тенденция к снижению и в 2020 должно было умереть меньше, чем в 2019 (допустим, что разница такаяже, как между 2019 и 2018 - 6551 человек. )

Тогда избыточная смертность 2020 и 2019 будет 616835-581114+6551=42272
Итого, только за 2020 расхождение с официальными цифрами примерно в 2 раза.
А с началом вакцинации Зеленые начали шаманить со статистикой сильнее. Расхождение в дневной заболеваемости и смертности наталкивает именно на такие мысли.
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07.05.2021 14:44 Ответить
а уж когда пошли манипуляции с "выздоровшими" - вообще зашквар у степанова начался..
Заболевают по 3-5 тысяч, а потом через месяц выздоравливает по 15-20 тысяч.. каждый день))
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07.05.2021 15:01 Ответить
А Вашингтонський дитсадік ніяких даних не надавав? Кожна незрозуміла конторка якісь заключення для піару видає,про купу нікому невідомих суперепідеміологів взагалі мовчк
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07.05.2021 14:50 Ответить
Ну вот мы на первом месте и по подтасовкам. Как оказалось они есть везде.. но вот в ТРИ раза это рекорд.
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07.05.2021 16:19 Ответить
Первоисточник Интерфакс, а он не раз разгонял фейки кацапские. Заголовок броский и манипулятивный, если исходить из текста новости. Но есть еще момент, непонятный институт этот IНМЕ. Это негосударственное, молодое учреждение основанное в 2007 все теми же Билом Гейтсом с супругой)!. Как они считали:, почему они решили что, например, в Японии в 10 раз занижена смертность большой вопрос. Вот интересно, что японцы им ответят этому непонятному институту, который согласно Википедии: "..проводит исследования и обучает ученых, политиков и общественность концепциям, методам и инструментам показателей здоровья"..
Думаю не стоит всерьез эту новость воспринимать она, как минимум, спорная.
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07.05.2021 16:27 Ответить
Степанова на то и увольняют, что не выполнил план по убийству 500к украинцев за год
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07.05.2021 17:28 Ответить
Зе и 95, вы зачем занизил смертность в Японии в 10 раз?
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07.05.2021 21:27 Ответить
 
 