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КГГА (2931) Киев (24531) парковка (286) штраф (1229)

С 1 мая в Киеве начала работу система "автоштрафов" за неуплату парковки, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Технологии

С 1 мая в Киеве начала работу система

В Киеве с 1 мая работает новая электронная система, позволяющая упорядочить работу инспекторов и быстро осуществлять эффективный контроль оплаты парковки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Отмечается, что ранее инспекторам приходилось долго сверяться с несколькими источниками информации относительно оплаты парковки и выписывать штрафы вручную. Теперь весь процесс штрафования можно осуществить с помощью планшета за несколько минут.

По номеру машины инспектор будет мгновенно проверять оплату парковки. В случае неуплаты будет выполнена фотофиксация и сгенерирована доказательная база. Система также автоматически генерирует сообщение с QR-кодом о привлечении к административной ответственности. Сообщение можно будет быстро распечатать и оставить на месте совершения правонарушения на лобовом стекле транспортного средства.

Новая разработка ускоряет и упрощает процесс штрафования, собирает аналитику нарушений и позволяет сделать парковочное пространство более безопасным и комфортным.

Система защищена согласно современным стандартам кибербезопасности. Инспекторы не имеют доступа к персональным данным водителей, а вся информация хранится в зашифрованном виде в городском дата-центре.

Система штрафования интегрируется с Единым государственным реестром транспортных средств, Реестром административных правонарушений и городским приложением "Киев Цифровой". В приложении действует функционал, который облегчает жизнь водителей. Владельцы автомобилей могут получать уведомления о штрафах с доказательной базой и сразу платить их. Водителям предоставляется скидка 50% при уплате штрафа, если оплата осуществляется в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ослабление карантина: в Киеве отменяют бесплатную парковку и вводят дополнительную автофиксацию нарушений

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Может ты кроме цены на парковку еще и зарплату объявишь? А то у нас в Украине властители любят сравнивать цены на Западе с нашими. Правда, только те которые там выше.
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07.05.2021 13:57
+2
Дети!... Корбан давно так стрижет днепровских овец!)
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07.05.2021 13:38
+2
Даешь ускорение процесса штрафования ! Помню Виталик обещал перехватывающие паркинги у станций метро. Пяз дун!!!
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07.05.2021 13:38
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Дети!... Корбан давно так стрижет днепровских овец!)
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07.05.2021 13:38 Ответить
Даешь ускорение процесса штрафования ! Помню Виталик обещал перехватывающие паркинги у станций метро. Пяз дун!!!
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07.05.2021 13:38 Ответить
Оно конечно вы правы, но вот у меня вопрос, - а много ли водил будет оставлять свои авто на этих парковках? Один из сотни или два? Ежели их конечно создадут.
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07.05.2021 14:13 Ответить
Была парковка перехватывающая на Ипподроме - ставили.
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07.05.2021 14:26 Ответить
И какова была её заполненность?
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07.05.2021 14:39 Ответить
Под завязку. Цена бьіла очень вьігодной
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07.05.2021 15:11 Ответить
я готов! это нормальная европейская практика! только парковка должна на них стоить копейки!
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07.05.2021 14:26 Ответить
Ну, за копейки вы, извините, губу раскатали. У нас минимум 5 гр. в час будет.
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07.05.2021 14:40 Ответить
Киевляне, а как там сейчас с паркоматами? Или всё так же - стайки странных бухих небритых личностей в грязных спецовках отоваривают автолюбителей талончиками?
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07.05.2021 13:38 Ответить
Чисто для примера. В Амстердаме стоимость парковки от 1,40 до 7 евро час на улице (кроме воскресенья и праздников). Огромное количество парковок в торговых центрах, но там у части - дороже, у части первые час-два бесплатно для посетителей. Парковщиков нет, оплата либо через натыканные всюду автоматы, либо через пачку мобильных приложений на любой вкус. За неоплату парковки вжарят на евров 400. Дешевле заплатить за парковку чем штраф. По улицам катаются машинки с камерами на крыше, которые автоматом считывают номер и проверяют оплаченность парковки.
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07.05.2021 13:48 Ответить
Может ты кроме цены на парковку еще и зарплату объявишь? А то у нас в Украине властители любят сравнивать цены на Западе с нашими. Правда, только те которые там выше.
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07.05.2021 13:57 Ответить
Я не помню точную цифру, где-то около 1800 евро. У кого-то больше. У кого-то меньше. Но учитывая прогрессивную шкалу налога нет смысла зарабатывать много - все надбавки сжирают налоги. Вполне можно такую же (да и выше) и в Украине найти при гораздо меньших налогах. После определённой суммы народ берёт повышение не деньгами, а дополнительными выходными. Можно докинуть до общей картины довольно дорогую мед страховку (100+ евро на лицо в месяц) по которой тебя будут лечить чаем и подорожником, дорогую коммуналку (150-200 евро в месяц за воду и электричество), совершенно говняный интернет за 35-50 евро в месяц. Народ правда вокруг спокойней и вежливей, хотя в любой конфликтной ситуации начинает орать "сраный поляк, убирайся назад в свою Польшу!".
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07.05.2021 18:09 Ответить
Я имел ввиду, что 1800 - это средняя. Но могу ошибаться в пределах 200-300 евро.
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07.05.2021 18:11 Ответить
в Нарколяндии соцслужбы деньги инвалидам на жриц любви выдают и шо?)
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07.05.2021 14:10 Ответить
Нет уже таких. До пандемии ещё встреча возле театра опереты. Они за 1 час до начала представления стригли лохов, а через 15 минут после третьего звонка они пропадали до следующего вечернего представления.
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07.05.2021 14:15 Ответить
возле бесарабки практически все время
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06.07.2021 10:09 Ответить
Да, есть такие. Но там, возле ******** плазы нищеброды на поршах и мазарати в три ряда и два яруса паркуются на проезжей части, главное что бы на платный паркинг не заехать и не заплатить.
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06.07.2021 13:07 Ответить
Приезжайте на Троещину фоткать авто на тротуарах и газонах. Годовой бюджет за неделю сделаете.
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07.05.2021 13:49 Ответить
Браво! Давно этого ждал, пора наводить порядок! Этими паркунами в Киеве все тротуары заставлены. Хочешь нарушать? Нарушай, но городская власть с тебя три шкуры драть будет. Рано или поздно, любой дурак посчитает математику и придет к выводу, что это чертовски не выгодно. Вот тогда и наступит массовое прозрение.
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07.05.2021 14:22 Ответить
 
 